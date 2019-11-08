 Мінекономіки планує вдвічі підвищити конкуренцію в енергетиці, АПК, тютюновій, спиртовій галузях і на ринку міндобрив, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.
"Через низьку конкуренцію в економіці, українці переплачують за товари та послуги. А малий бізнес не може розвиватись.... Проблема гостра, хоча суспільство недооцінює масштаб проблеми. Більш того, ситуація погіршується ... Що ми плануємо зробити в першу чергу? Підвищити конкуренцію удвічі в п'яти проблемних галузях. Це енергетика, АПК, тютюнова, спиртова галузь і ринок міндобрив", - йдеться в повідомленні.
За словами Милованова, згідно з даними останніх проведених досліджень структурних передумов конкуренції в Україні, датованих 2016 роком, на ринки зі сприятливою для конкуренції структурою доводилося 43,4% загального обсягу продажу товарів (товарів, робіт та послуг) і майже стільки ж - 43% - на ринки з несприятливою для конкуренції структурою.
Міністр зазначив, що зміна керівництва "Укрспирту" це заходи для підвищення конкуренції в спиртовій галузі.
"В тютюновій галузі створено робочу групу з бізнесом та урядом з вирішення проблем галузі. Вчора Президент Зеленський провів зустріч з бізнесом. Домовились, що тютюнові компанії відновлюють виробництво, а уряд і галузь готують меморандум, який вирішує питання детінізації, боротьби з контрафактом, а також демонополізації та створення рівних правил гри", - підкреслив Милованов.
За його словами, в агропромисловому комплексі відбуваються найбільші зміни. Триває і поліпшується система фінансової підтримки агросектору з фокусом на маленькі фермерські господарства.
"Буде детінізований ринок землі. За допомогою сателітів почнемо контролювати використання держземлі, боротися з самозахопленням і несплатою податків", - зазначив міністр.
Сказочные дол.ы
Повысить налоги и акцизы...это не повысить конкуренцию производителей!!!
В конечном итоге пересичный ЗЕ НЕ ЛОХ будет платить больше...а кушать меньше))))
Скоро наш солнцеликий великан...остановитель воин и виртуоз на пионино
1. Разрешит нам бесплатно дишать воздухом на землях олигархов...
2. Пить воду и собирать осадки без акцыза..
И прочие ПЛЮШКИ!))))
пока...
У дедушки ИВ далеко идущие планы...
Акциз никто не отменял...
+ патент на рецептуру...
+ сан эпидем нормы...
И много других плюшек!)))
э/э из рашки уже. На очереди табачка, водяра, минудобрения.
Вот с АПК не ясно. У русни с АПК не очень и у самих.
Что значит увеличить конкуренцию на каком-то рынке вдвое? Увеличить вдвое количество игроков? Уменьшить маржу вдвое? И все это может министр экономики?
тайные визиты членов команды Зеленского к олигархам и бизнесменам".
8 ноября 2019
Тайный визит к скандальному олигарху Игорю Коломойскому нанес официальный помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир, который прибыл к офису бизнесмена на служебном авто Государственного управления делами.
Спустя час, будто пытаясь скрыть факт встречи и не выезжать одновременно, из офисного центра уехал также кортеж, которым принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
Его на должность своим указом назначил сам глава государства.
Хотя некоторые весьма авторитетные господа утверждали, что Миклован - дебил, да и опровержений не последовало, зато он - настоящий Министр экономики - экономит - всё время в одном и том же исподнем.