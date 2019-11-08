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 Політика України, Економіка
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Все про:конкуренція (11) Милованов Тимофій (65) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (1)

 Мінекономіки планує вдвічі підвищити конкуренцію в енергетиці, АПК, тютюновій, спиртовій галузях і на ринку міндобрив, - Милованов

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планує вдвічі підвищити конкуренцію в енергетиці, агропромисловому комплексі, тютюновій, спиртовій галузях і на ринку мінеральних добрив.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.

"Через низьку конкуренцію в економіці, українці переплачують за товари та послуги. А малий бізнес не може розвиватись.... Проблема гостра, хоча суспільство недооцінює масштаб проблеми. Більш того, ситуація погіршується ... Що ми плануємо зробити в першу чергу? Підвищити конкуренцію удвічі в п'яти проблемних галузях. Це енергетика, АПК, тютюнова, спиртова галузь і ринок міндобрив", - йдеться в повідомленні.

За словами Милованова, згідно з даними останніх проведених досліджень структурних передумов конкуренції в Україні, датованих 2016 роком, на ринки зі сприятливою для конкуренції структурою доводилося 43,4% загального обсягу продажу товарів (товарів, робіт та послуг) і майже стільки ж - 43% - на ринки з несприятливою для конкуренції структурою.

Читайте також: Мінекономіки прогнозує зростання середньої зарплати на 50% до 2022 року, - Милованов

Міністр зазначив, що зміна керівництва "Укрспирту" це заходи для підвищення конкуренції в спиртовій галузі.

"В тютюновій галузі створено робочу групу з бізнесом та урядом з вирішення проблем галузі. Вчора Президент Зеленський провів зустріч з бізнесом. Домовились, що тютюнові  компанії відновлюють виробництво, а уряд і галузь готують меморандум, який вирішує питання детінізації, боротьби з контрафактом, а також демонополізації та створення рівних правил гри", - підкреслив Милованов.

За його словами, в агропромисловому комплексі відбуваються найбільші зміни. Триває і поліпшується система фінансової підтримки агросектору з фокусом на маленькі фермерські господарства.

"Буде детінізований ринок землі. За допомогою сателітів почнемо контролювати використання держземлі, боротися з самозахопленням і несплатою податків", - зазначив міністр.

Також читайте: Давайте чесно: ще 5-7 років - і нічого буде приватизувати, олігархи загнали великі підприємства в борги, - Милованов

Мінекономіки планує вдвічі підвищити конкуренцію в енергетиці, АПК, тютюновій, спиртовій галузях і на ринку міндобрив, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158512
 
 
 Топ коментарі
 
)))))
Сказочные дол.ы
Повысить налоги и акцизы...это не повысить конкуренцию производителей!!!
В конечном итоге пересичный ЗЕ НЕ ЛОХ будет платить больше...а кушать меньше))))
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может, кто-то объяснит, какова единица измерения конкуренции?
Что значит увеличить конкуренцию на каком-то рынке вдвое? Увеличить вдвое количество игроков? Уменьшить маржу вдвое? И все это может министр экономики?
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Зеленые рептилоиды, вы служите кому? Рептилиям сатанистам - Коломойскому, олигархату, и нагло называете их "народом". Теперь о конкуренции - Украина за предыдущие 5 лет ушла с газовой рос. иглы, а вы ее посадили сегодня на транзитную газовую иглу, на иглу сжиженного рос. газа, на иглу рос. дизтоплива и атомную иглу изРФ. И это все называется санкции агрессору? Нет. Это служение олигархату безнациональному, непатриотичному и бессовестному.Зелень все больше и больше увязает в рептилоидном лайне и вредит стране, похреначив все свои обещания и благие намерения.

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)))))
Сказочные дол.ы
Повысить налоги и акцизы...это не повысить конкуренцию производителей!!!
В конечном итоге пересичный ЗЕ НЕ ЛОХ будет платить больше...а кушать меньше))))
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Так прилуки ж уже закрылись или он чота пропустил? Да и самогон разрешили варить населению. Минэкономики планирует вдвое повысить конкуренцию в энергетике, АПК, табачной, спиртовой отраслях и на рынке минудобрений, - Милованов - Цензор.НЕТ 7931
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А до этого за самогон давали пожизненное!?))))

Скоро наш солнцеликий великан...остановитель воин и виртуоз на пионино
1. Разрешит нам бесплатно дишать воздухом на землях олигархов...
2. Пить воду и собирать осадки без акцыза..
И прочие ПЛЮШКИ!))))
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Еще ягель и валежник нужно разрешить. Как сделали это мышибратья!!!
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И заметь все это будет БЕСПЛАТНО!!!)))
пока...
У дедушки ИВ далеко идущие планы...
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Дело в том, что раньше самогон можно было ж варить исключительно для себя, но не на продажу (это по закону или хз), а после того как слуги сказали, что разрешают гнать, то я подумал, что они легализировали и продажу, шоб "наша марка баба Тамарка" теперь уже не отстегивала участковому, а поставила кассовый аппарат и трудилась на благо страны!!!
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Боюсь что баба Тамарка получит флейтой по лбу!))))
Акциз никто не отменял...
+ патент на рецептуру...
+ сан эпидем нормы...

И много других плюшек!)))
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Да який патент, синочку? Он бідон, он бражка!!! Сан эпідем норми? Горілка чиста як сльоза, і горить як керосин!!! За що мене в"яжете, товариш дільничий? Мінекономіки планує вдвічі підвищити конкуренцію в енергетиці, АПК, тютюновій, спиртовій галузях і на ринку міндобрив, - Милованов - Цензор.НЕТ 9293
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Для начала за то шо бабця Тамарка не зарееструвала ФОР и не поставила кассовый аппарат биля бидона!))))
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Так...

э/э из рашки уже. На очереди табачка, водяра, минудобрения.

Вот с АПК не ясно. У русни с АПК не очень и у самих.
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Зеленые рептилоиды, вы служите кому? Рептилиям сатанистам - Коломойскому, олигархату, и нагло называете их "народом". Теперь о конкуренции - Украина за предыдущие 5 лет ушла с газовой рос. иглы, а вы ее посадили сегодня на транзитную газовую иглу, на иглу сжиженного рос. газа, на иглу рос. дизтоплива и атомную иглу изРФ. И это все называется санкции агрессору? Нет. Это служение олигархату безнациональному, непатриотичному и бессовестному.Зелень все больше и больше увязает в рептилоидном лайне и вредит стране, похреначив все свои обещания и благие намерения.

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может, кто-то объяснит, какова единица измерения конкуренции?
Что значит увеличить конкуренцию на каком-то рынке вдвое? Увеличить вдвое количество игроков? Уменьшить маржу вдвое? И все это может министр экономики?
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Наверное "сто грамм"!Если ты смотрел фильм "Королева бензоколонки"...то там в кафе порция водки для пассажиров была сто грамм...а когда поп выпил целых 200 грамм(он к полумерам не привык))) то все вокруг стали говорить:"во батюшка даёт"!!!!Так и нищеброд Милованов завидуя ,удивляется:"а почему всего 4 компании на сигаретах такие бабки гребут?!
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Неужели все перечисленное из раши начнут закупать , для ,, повышения конкуренции .,, ?
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А я плану політ на Місяцьукраїнського фермера для вирощування там гарбузів. Як думаєте, товариство, чиї плани реалістичні?
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Кто нибудь обьяснит мне,человеку с высшим экономическим образованием,что это за словосочетание такое "планирует вдвое повысить конкуренцию"?На конкуренцию тоже план спускать будут?Или может не так и не прав был Игорь Валерьевич,назвав этого Милованова дебилом?
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"планирует повысить конкуренцию")))))))) это как? Кало,мойский был прав! Ненужно быть академиком, что бы понимать, без собственного пр-ва не будет никакой конкуренции. Что бы появилось производство, нужны инвестиции, должны прийти дяди с миллиардами, строить заводы, вкидывать бабло, окупаемость проектов 5-7 лет. Какой идиот будет вкладывать длинные деньги, если сегодня власть у дебилов!
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"планирует вдвое повысить конкуренцию в энергетике, АПК, табачной, спиртовой отраслях и на рынке минудобрений"(с) _________За счет чего "повысится конкуренция" между парой монополистов, захватившими все эти рынки?
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Любопытный факт всплыл в расследовании "Схемы" под ярким заголовком "Игра в прятки:
тайные визиты членов команды Зеленского к олигархам и бизнесменам".
8 ноября 2019
Тайный визит к скандальному олигарху Игорю Коломойскому нанес официальный помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир, который прибыл к офису бизнесмена на служебном авто Государственного управления делами.
Спустя час, будто пытаясь скрыть факт встречи и не выезжать одновременно, из офисного центра уехал также кортеж, которым принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
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немножко дополнения: самое хитро-сделанное это то, как все это обставляется, а именно- шефир внештатный советник, а значит может встречаться с кем угодно и по каким угодно вопросам, неподотчетен никому, и его функция-советчика сведена к функции связного-почтальона между олигархатом и властью ну чтобы власть не палилась.
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Ага,внештатный - прибыл к офису бизнесмена на служебном авто Государственного управления делами.
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Соучредитель Студии "Квартал 95" Сергей Шефир стал первым помощником Президента Украины Владимира Зеленского.
Его на должность своим указом назначил сам глава государства.
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Да Вы правы но это кодло так все обставило (вместо Администрации Офис) поменял функции.обязанности, что х..н что поймешь и поверте выкрутяться да ещё и с профитом
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До поры, до времени, как говорится. Овощ тоже думал, что он надолго
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"Здрасьте жопа, Новый Год!"©
Хотя некоторые весьма авторитетные господа утверждали, что Миклован - дебил, да и опровержений не последовало, зато он - настоящий Министр экономики - экономит - всё время в одном и том же исподнем.
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ну у Милованова гарна трава от у Самоката пігулки слабенькі ! зато міністр оборони взагалі людей боїться
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Если человек дебил , то это как правило его проблема ну и родственников , а если дебил становиться министром или президентом , то это уже здоровенная проблема всей страны .Просто занимать такую должность и нести такой откровенный бред может только клинический дебил ,который не понимает , что такое вообще конкуренция , при каких условиях она возникает и сколько денег и времени надо для выполнения его хотелок. Он бы еще погоде приказал в ноябре быть как в августе , ну что бы платежки у зебилов за газ и свет были как Моника перед выборами обещала , а если кто все равно будет мерзнуть объявлять его порохоботом и погоду порохоботской.
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Этот пиСТабол решил пэтю перещеголять ... Мінекономіки планує вдвічі підвищити конкуренцію в енергетиці, АПК, тютюновій, спиртовій галузях і на ринку міндобрив, - Милованов - Цензор.НЕТ 9823
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Табак и алкоголь - промышленность Украины при зё.
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