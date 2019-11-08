 Мінекономіки планує вдвічі підвищити конкуренцію в енергетиці, АПК, тютюновій, спиртовій галузях і на ринку міндобрив, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.

"Через низьку конкуренцію в економіці, українці переплачують за товари та послуги. А малий бізнес не може розвиватись.... Проблема гостра, хоча суспільство недооцінює масштаб проблеми. Більш того, ситуація погіршується ... Що ми плануємо зробити в першу чергу? Підвищити конкуренцію удвічі в п'яти проблемних галузях. Це енергетика, АПК, тютюнова, спиртова галузь і ринок міндобрив", - йдеться в повідомленні.

За словами Милованова, згідно з даними останніх проведених досліджень структурних передумов конкуренції в Україні, датованих 2016 роком, на ринки зі сприятливою для конкуренції структурою доводилося 43,4% загального обсягу продажу товарів (товарів, робіт та послуг) і майже стільки ж - 43% - на ринки з несприятливою для конкуренції структурою.

Читайте також: Мінекономіки прогнозує зростання середньої зарплати на 50% до 2022 року, - Милованов

Міністр зазначив, що зміна керівництва "Укрспирту" це заходи для підвищення конкуренції в спиртовій галузі.

"В тютюновій галузі створено робочу групу з бізнесом та урядом з вирішення проблем галузі. Вчора Президент Зеленський провів зустріч з бізнесом. Домовились, що тютюнові компанії відновлюють виробництво, а уряд і галузь готують меморандум, який вирішує питання детінізації, боротьби з контрафактом, а також демонополізації та створення рівних правил гри", - підкреслив Милованов.

За його словами, в агропромисловому комплексі відбуваються найбільші зміни. Триває і поліпшується система фінансової підтримки агросектору з фокусом на маленькі фермерські господарства.

"Буде детінізований ринок землі. За допомогою сателітів почнемо контролювати використання держземлі, боротися з самозахопленням і несплатою податків", - зазначив міністр.

Також читайте: Давайте чесно: ще 5-7 років - і нічого буде приватизувати, олігархи загнали великі підприємства в борги, - Милованов