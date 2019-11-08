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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:медицина (807) Мінздоров'я (1018) Японія (198) обладнання (30)

 Японія передала українським лікарням чергову партію сучасного діагностичного обладнання, - МОЗ

В Україну надійшла наступна поставка медичного обладнання, наданого урядом Японії в межах Угоди про технічне співробітництво та грантову допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Сучасне діагностичне обладнання передадуть до відділень екстреної медичної допомоги лікарень Івано-Франківська, Житомира, Черкас, Сміли, Рівного, Запоріжжя. Скоро ці заклади приєднаються до мережі багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (БЛІЛ), які працюють у цілодобовому режимі.

"Нове обладнання дозволить лікарям оперативно проводити необхідні діагностичні дослідження і надавати якісну допомогу. Обираючи медичні заклади, Міністерство надавало перевагу тим лікарням, працівники яких пройшли практичні курси по роботі з пацієнтами у невідкладних станах та готові працювати на новому обладнанні", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що лікарні вже отримали нові портативні рентген-системи, портативні апарати УЗД, пацієнтські монітори, бронхоскоп та гастроскопи, а також іншу медичну техніку.

Також повідомляється, що в кінці грудня 2019 року очікується поставка комп'ютерних томографів в Івано-Франківську міську клінічну лікарню і в Житомирську обласну дитячу лікарню.

Нагадаємо, що "перша хвиля" поставки обладнання відбулась в кінці 2017 - середині 2018 року. Тоді обладнання отримали НДСЛ "ОХМАТДИТ", Харківський обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала, обласні клінічні лікарні Києва, Дніпра, Запоріжжя та Харкова, центральні міські поліклініки Слов’янська, Рівного, Біловодська та Старобільське районне територіальне медичне об'єднання.

Загальна сума гранту становить понад 112 млн грн. Завдяки ефективному використанню коштів в рамках гранту вдалося заощадити близько 450 тис. доларів США. Це дозволить придбати додаткові пацієнтські монітори та портативні УЗД апарати для лікарень Вінниці, Дніпра, Калуша, Балти, Кам’янця-Подільського та Львова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158510
 
   
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Получили на халяву и сейчас каждый главный врач будет с пациентов бабло драть за обследование на этом оборудовании.
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Вот видите, вы везде найдешь негатив то. А может врач будет драть не бабло?.... Японія передала українським лікарням чергову партію сучасного діагностичного обладнання, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5094 (салом будет брать "благодарность" то)))
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Наверное Зеля оставил после себя хорошее впечатление
После визита то к императору новому. Тот наверное обосрался от наряда Зелиной бабы - так как желтый цвет это только члены имп. семьи могут носить на таких встречах.
А че? Пусть знают наших Японія передала українським лікарням чергову партію сучасного діагностичного обладнання, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8163
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Осталось - отучить врачей брать деньги!!! А нас им давать!!!!
А то так позорно!!!!
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И окажется это оборудование в частных клиниках куда государственные больницы будут направлять на платное обследование. Схема известа.
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"Общая сумма гранта составляет более 112 млн грн. Благодаря эффективному использованию средств в рамках гранта удалось сэкономить около 450 тыс. долларов."

Ха!!! Вообще-то, когда дают 112 млн. грн, это означает, что удалось сэкономить эти же 112 млн. грн. То есть, 4 млн. 500 тыс. дол. Однако сэкономили только 450 тыс. дол. Это как?
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