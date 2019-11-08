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Все про:вибух (1803) Житомир (187) Нацполіція (8470)

 У Житомирі 7-річний школяр повідомив до поліції про "вибух" у навчальному закладі, однак пристроїв не виявлено, - Нацполіція

Поліцейські обстежили територію навчально-виховного закладу в Житомирі через повідомлення про вибух, проте жодних пристроїв або речовин правоохоронці не виявили. Правоохоронці встановили, що неправдиве повідомлення надійшло від 7-річного школяра.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 12:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух у школі. Щоправда, за адресою, вказаною абонентом, розташовувався приватний будинок. А от за вказаним нібито номером школи – дитячий навчально-виховний комплекс. Правоохоронці провели обстеження території закладу. Жодних слідів вибуху, вибухових пристроїв та речовин не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що хибний телефонний дзвінок зробив 7-річний школяр. "Хлопчик таким чином пожартував", - додали в поліції.

Правоохоронці нагадали, що статтею 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким виповнилося 16 років.

"З огляду на вік "жартівника", поліцейські провели роз’яснювальну роботу з його родиною. Батьків хлопчика буде притягнено до адміністративної відповідальності за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП. За таке правопорушення передбачені штрафні санкції", - зазначили правоохоронці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У багатоповерхівці Луцька стався вибух: постраждала одна людина, - поліція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158509
 
 
 Топ коментарі
 
Хоче привітати припиздента зі святом, днем піаніста.
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Я думаю он смотрел г+г, квартал, скотов и слугу народа. Там зеленский и лысый играли сценку про Захарченко и Губарева, какой ДНР класный ресбублика В Житомире 7-летний школьник сообщил полицию о "взрыве" в учебном заведении, однако устройств не обнаружено, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3315
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Родители, уберите детей при просмотре ПРЯМОГО канала.
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Хоче привітати *********** зі святом, днем піаніста.
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Родители, уберите детей при просмотре ПРЯМОГО канала.
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Я думаю он смотрел г+г, квартал, скотов и слугу народа. Там зеленский и лысый играли сценку про Захарченко и Губарева, какой ДНР класный ресбублика В Житомире 7-летний школьник сообщил полицию о "взрыве" в учебном заведении, однако устройств не обнаружено, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3315
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А ти знаєш що ДБР зробило Прямому безкоштовну рекламу обшуками? Раніше його не дивився, а тепер дивлюсь. В Житомире 7-летний школьник сообщил полицию о "взрыве" в учебном заведении, однако устройств не обнаружено, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1885
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сообщил полицию о "взрыве"?

а может о минировании? О взрыве можно сообщить как бы постфактум, когда уже рвануло В Житомире 7-летний школьник сообщил полицию о "взрыве" в учебном заведении, однако устройств не обнаружено, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4409
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ВПН бы использовал и нарезки фраз - тогда фиг бы нашли.
но ничего, у мальчика все впереди(после того как жёппа от ремня заживет то))
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Маленький мальчик взрывчатку нашел,
Больше в ту школу никто не дошел. В Житомире 7-летний школьник сообщил полицию о "взрыве" в учебном заведении, однако устройств не обнаружено, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7458
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7 лет? Не ну я бы еще понял старшеклассника который хотел чтоб контрольная сорвалась но 7 лет.
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