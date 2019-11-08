 У Житомирі 7-річний школяр повідомив до поліції про "вибух" у навчальному закладі, однак пристроїв не виявлено, - Нацполіція

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 12:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух у школі. Щоправда, за адресою, вказаною абонентом, розташовувався приватний будинок. А от за вказаним нібито номером школи – дитячий навчально-виховний комплекс. Правоохоронці провели обстеження території закладу. Жодних слідів вибуху, вибухових пристроїв та речовин не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що хибний телефонний дзвінок зробив 7-річний школяр. "Хлопчик таким чином пожартував", - додали в поліції.

Правоохоронці нагадали, що статтею 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким виповнилося 16 років.

"З огляду на вік "жартівника", поліцейські провели роз’яснювальну роботу з його родиною. Батьків хлопчика буде притягнено до адміністративної відповідальності за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП. За таке правопорушення передбачені штрафні санкції", - зазначили правоохоронці.

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