 Водій мікроавтобуса насмерть збив 71-річного велосипедиста на Львівщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.
ДТП сталася вчора близько 18:45 на дорозі "Львів-Калуш" у Жидачівському районі.
"Водій автомобіля Renault Master, 36-річний мешканець одного із селищ району, скоїв наїзд на велосипедиста, 71-річного жителя іншого села. Від травм чоловік помер на місці події", - повідомили в поліції.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП.
жаль если мужик был чуть-чуть пьяноват, в таком случае это отягчающее и автоматически виновен(вроде бы)
Впрочем - что гадать - никто ведь не утверждает, что водитель быв выпившим.
А если наехал- то ещё и сажают.
2. Если пьян выше нормы (0.08 промилле)- то это не отягчающее- а это засчитывается как УМЫШЛЕННАЯ, ЗАРАНЕЕ ЗАПЛАНИРОВАННАЯ подготовка к убийству. Именно поэтому люди пьяными за руль и не садятся. Хочешь пить- пей- и оддыхай. Это комфорт. Хочешь ехать- едь трезвым- это тоже комфорт. А предоставлять себе ДВОЙНОЙ комфорт сразу- чтобы и ехать- и ощущения испытывать приятные- за счёт того- чтобы ехать по чужим головам? Тебе охота освежиться прямо сейчас- а не тогда когда приедешь. И ради этого ты готов размазать по асфальту чужие мозги? Мозги человека- у которого вообще никакого комфорта не было- он и не пил, и не ехал.
только не 0.08(это валерьянка даст), а 0.2.(это поллитровка пива + можно затянуть и поехать в больницу - ниче не покажет к тому времени то)