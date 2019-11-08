 Водій мікроавтобуса насмерть збив 71-річного велосипедиста на Львівщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

ДТП сталася вчора близько 18:45 на дорозі "Львів-Калуш" у Жидачівському районі.

"Водій автомобіля Renault Master, 36-річний мешканець одного із селищ району, скоїв наїзд на велосипедиста, 71-річного жителя іншого села. Від травм чоловік помер на місці події", - повідомили в поліції.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

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