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Все про:ДТП (2598) Львівщина (982) Нацполіція (8470) велосипедисти (75)

 Водій мікроавтобуса насмерть збив 71-річного велосипедиста на Львівщині, - Нацполіція

На Львівщині водій автомобіля скоїв смертельний наїзд на велосипедиста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

ДТП сталася вчора близько 18:45 на дорозі "Львів-Калуш" у Жидачівському районі.

"Водій автомобіля Renault Master, 36-річний мешканець одного із селищ району, скоїв наїзд на велосипедиста, 71-річного жителя іншого села. Від травм чоловік помер на місці події", - повідомили в поліції.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158505
 
 
 Топ коментарі
 
Ех в 71 год на велике гонял дед, еще бы жить и жить, тут он молодеж в 20 уже от хлеба кашляет... Водитель микроавтобуса насмерть сбил 71-летнего велосипедиста на Львовщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3098
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С высокой степенью вероятности дед ехал по темени на трухлявом веле без катафотов и уж тем более без зелёной светоотражающей жилетке - "а чо, я всю жизнь так ездил".
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18:45 уже темно...были ли на велосипеде хотя бы отражатели, не говоря уже о фарах?
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Ех в 71 год на велике гонял дед, еще бы жить и жить, тут он молодеж в 20 уже от хлеба кашляет... Водитель микроавтобуса насмерть сбил 71-летнего велосипедиста на Львовщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3098
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С высокой степенью вероятности дед ехал по темени на трухлявом веле без катафотов и уж тем более без зелёной светоотражающей жилетке - "а чо, я всю жизнь так ездил".
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Вот тебе и велосипед. А лупил бы в домино на лавочке, может быть до ста лет дожил.. Водитель микроавтобуса насмерть сбил 71-летнего велосипедиста на Львовщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4837
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А так вот почему зеленский свой велосипед зачехлил))) Понял теперь. На тесле оно конечно безопасней Водій мікроавтобуса насмерть збив 71-річного велосипедиста на Львівщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9045
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18:45 уже темно...были ли на велосипеде хотя бы отражатели, не говоря уже о фарах?
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А как он убил- с нарушением ПДД- или нет? Странно пишет статья: Причины ДТП только раccледуются- но уже известно- что убийце грозит от 3 до 5 лет. Умышленное убийство- это не 3 года. А если он был абсолютно трезв, машина полностью в порядке, а велик вылетел наперерез- тогда за что 3 года? Там ничего не сделаешь.
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совершенно верно - срань иногда ночью ВНЕЗАПНО может нарисоваться перед капотом, да еще и удивиться - че ты меня не видишь то. "герой новости" - уже не будет по крайней мере ездить и напрягать других участников ДД.
жаль если мужик был чуть-чуть пьяноват, в таком случае это отягчающее и автоматически виновен(вроде бы)
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Если был пьяноват - то виновен заслуженно не смотря на поведение велосипедиста.
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Но вот реально, может се ехать тихонько и тут на него вылетает дед. Вроде бы и вины особой то нету, и это должно бы учитываться. Интересно как в Канаде в таких ситуациях делают, или в Англии.
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Ну как это нет вины? Сел пьяным за руль - уже виноват.
Впрочем - что гадать - никто ведь не утверждает, что водитель быв выпившим.
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Везде за это лишают прав практически насовсем. Не можешь ездить- не езди- пей как можно больше.

А если наехал- то ещё и сажают.
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1. Так ведь мы же не знаем- то ли срань выскочила перед капотом- то ли срань за капотом выскочила на правильно ехаВШИй велик. Статья не пишет самого главного- просто сплетня. Чкеловек умер- а КАК надо правильно ездить на мвелике, и КАК надо правильно ездить на машине- не ясно! И кто ответит за убитого- убийца или сам убитый- тоже не ясно. А тогда- какой прок от статьи- если оттуда ни понять ничего не возможно- ни сделать выводы для себя? Всю эту статью можно кратко записать как "-1".

2. Если пьян выше нормы (0.08 промилле)- то это не отягчающее- а это засчитывается как УМЫШЛЕННАЯ, ЗАРАНЕЕ ЗАПЛАНИРОВАННАЯ подготовка к убийству. Именно поэтому люди пьяными за руль и не садятся. Хочешь пить- пей- и оддыхай. Это комфорт. Хочешь ехать- едь трезвым- это тоже комфорт. А предоставлять себе ДВОЙНОЙ комфорт сразу- чтобы и ехать- и ощущения испытывать приятные- за счёт того- чтобы ехать по чужим головам? Тебе охота освежиться прямо сейчас- а не тогда когда приедешь. И ради этого ты готов размазать по асфальту чужие мозги? Мозги человека- у которого вообще никакого комфорта не было- он и не пил, и не ехал.
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а, ок.
только не 0.08(это валерьянка даст), а 0.2.(это поллитровка пива + можно затянуть и поехать в больницу - ниче не покажет к тому времени то)
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