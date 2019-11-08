 У багатоповерхівці Луцька стався вибух: постраждала одна людина, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
"Сьогодні вранці о 8:23 в поліцію надійшло повідомлення про вибух у квартирі багатоповерхівки на проспекті Соборності в Луцьку. Поліція з'ясовує обставини інциденту", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці попередньо встановили, що вибух побутовий. В результаті вибуху постраждав господар квартири, його доставили в лікарню для надання медичної допомоги. З мешканців будинку більше ніхто не постраждав.
Фото: сайт поліції
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.
Відомості внесли в журнал єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Проводиться перевірка.