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 У багатоповерхівці Луцька стався вибух: постраждала одна людина, - поліція. ФОТО

Поліція Волинської області з'ясовує обставини побутового вибуху в квартирі багатоповерхового будинку в Луцьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

"Сьогодні вранці о 8:23 в поліцію надійшло повідомлення про вибух у квартирі багатоповерхівки на проспекті Соборності в Луцьку. Поліція з'ясовує обставини інциденту", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що вибух побутовий. В результаті вибуху постраждав господар квартири, його доставили в лікарню для надання медичної допомоги. З мешканців будинку більше ніхто не постраждав.

У багатоповерхівці Луцька стався вибух: постраждала одна людина, - поліція 01

Фото: сайт поліції

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

Відомості внесли в журнал єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Проводиться перевірка.

Також дивіться: У під'їзді однієї з багатоповерхівок на Львівщині вибухнула граната, постраждалих немає, - поліція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158504
 
 
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Да видимо газ. Хотя сейчас уже и взрыв гранаты стол обыденным "бытовым" делом.
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Неужели в этот раз не граната? Даже как-то непривычно. ))))
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