 Джуліані кілька місяців вів проти посла Йованович кампанію, сповнену брехливої ​​інформації, - співробітник Держдепу Кент

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це йдеться в стенограмі свідчень Кента, заступника помічника державного секретаря, опублікованій у четвер.
За словами Кента, він сам також зазнавав нападок з боку Джуліані, проте високопоставлений співробітник Держдепартаменту наказав йому "не лізти на рожен", йдеться в стенограмі.
Руді Джуліані є одним з основних фігурантів розслідування про можливий імпічмент президента. Його ім'я неодноразово згадувалося у свідченнях, наданих кількома дипломатами. З огляду на свідчення, колишній мер Нью-Йорка здійснював секретну політичну кампанію щодо України, щоб змусити владу країни почати розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера, що входив у раду директорів української компанії Burisma.
Кент, який дав свідчення на закритих слуханнях у Палаті представників ще 15 жовтня, згадав ім'я Джуліані 73 рази.
Марі Йованович, експосол США в Україні, була несподівано відкликана зі свого поста в травні. За словами Кента, Джуліані здійснював щодо Йованович "наклепницьку кампанію".
"Його твердження і звинувачення на адресу колишнього посла Йованович були безпідставні і не відповідали дійсності ... Джуліані в той момент упродовж кількох місяців проводив проти посла Йованович кампанію, сповнену брехливої та некоректної інформації", - заявив Кент.
Джордж Кент знову дасть свідчення в межах розслідування про імпічмент на відкритих слуханнях, які відбудуться в Палаті представників 13 листопада.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
"Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент під час свідчень у Конгресі заявив, що ексгенпрокурор Юрій Луценко обіцяв помститись колишній послині США в Україні Марі Йованович. Також він сказав, що до кампанії проти дипломатки залучали "порохоботів"."
POROKHOBOTS (пороки хобота)-ми змінюємо геополітику !
https://thebabel.net/news/37793-centr-protivodeystviya-korrupcii-poroshenko-peredal-upravlenie-roshen-starshemu-synu
Тоді в суд, там судитися - національний спорт
1. Кучма был ослаблен.
2. В результате чего Украина вернулась в зону влияния России.
3. Ложечки нашлись, в смысле, оказалось, что Украина не продавала "Кольчуги" Хуссейну.
4. Утверждение Мари Йованович, что у нее есть доказательства данной сделки, оказалось ложью. Ложью, от которой Украине пришлось отбиваться на уровне Совбеза ООН.
Він охарактеризував "порохоботів" як інтернет-тролів, особливо активних у Facebook, які діяли на підтримку тодішнього президента Порошенка і проти людей, які сприймалися як противники Порошенка."Раніше я згадував про так званих "порохоботів", тролів у соціальних мережах, які активно підтримували Порошенка. І за 10 днів до виборів, замість того, щоб атакувати Росію або його політичних опонентів, як вони зазвичай робили, вони нападали на посла Йованович і мене особисто", - розповів Кент.
"Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент розповів про "кампанію брехні" проти посла Марі Йованович з боку особистого адвоката американського президента Руді Джуліані і колишнього генпрокурора Юрія Луценка, до якої долучилися так звані "порохоботи".
Про це йдеться в оприлюдненій стенограмі його свідчень в Конгресі.
"Ці двоє знайшли один одного корисними", - сказав Кент про Луценка і Джуліані.
"Виходячи з того, що я знаю, Юрій Луценко як генеральний прокурор присягнувся помститися і надав інформацію Руді Джуліані в надії, що він поширить її і це призведе до її (Марі Йованович) відкликання", - сказав Кент.
Він розповів, що Луценко навіть зустрічався наодинці з Джуліані в Нью-Йорку, і його метою було "****** брудом" Йованович і самого Кента.
За його словами, "кампанію брехні" проти Йованович в основному вели Луценко і Джуліані, однак долучилися і так звані "порохоботи".
Він охарактеризував "порохоботів" як інтернет-тролів, особливо активних у Facebook, які діяли на підтримку тодішнього президента Порошенка і проти людей, які сприймалися як противники Порошенка.
"Раніше я згадував про так званих "порохоботів", тролів у соціальних мережах, які активно підтримували Порошенка. І за 10 днів до виборів, замість того, щоб атакувати Росію або його політичних опонентів, як вони зазвичай робили, вони нападали на посла Йованович і мене особисто", - розповів Кент."
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/8/7231348/
Але і Йванович - ********** підстилка. Її мама - касапка. Причому - ідеологічна великошовінстка.