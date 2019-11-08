 Джуліані кілька місяців вів проти посла Йованович кампанію, сповнену брехливої ​​інформації, - співробітник Держдепу Кент

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це йдеться в стенограмі свідчень Кента, заступника помічника державного секретаря, опублікованій у четвер.

За словами Кента, він сам також зазнавав нападок з боку Джуліані, проте високопоставлений співробітник Держдепартаменту наказав йому "не лізти на рожен", йдеться в стенограмі.

Руді Джуліані є одним з основних фігурантів розслідування про можливий імпічмент президента. Його ім'я неодноразово згадувалося у свідченнях, наданих кількома дипломатами. З огляду на свідчення, колишній мер Нью-Йорка здійснював секретну політичну кампанію щодо України, щоб змусити владу країни почати розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера, що входив у раду директорів української компанії Burisma.

Кент, який дав свідчення на закритих слуханнях у Палаті представників ще 15 жовтня, згадав ім'я Джуліані 73 рази.

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Марі Йованович, експосол США в Україні, була несподівано відкликана зі свого поста в травні. За словами Кента, Джуліані здійснював щодо Йованович "наклепницьку кампанію".

"Його твердження і звинувачення на адресу колишнього посла Йованович були безпідставні і не відповідали дійсності ... Джуліані в той момент упродовж кількох місяців проводив проти посла Йованович кампанію, сповнену брехливої ​​та некоректної інформації", - заявив Кент.

Джордж Кент знову дасть свідчення в межах розслідування про імпічмент на відкритих слуханнях, які відбудуться в Палаті представників 13 листопада.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.