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 Політика України, За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (518) США (5784) Йованович (184) Кент (9)

 Джуліані кілька місяців вів проти посла Йованович кампанію, сповнену брехливої ​​інформації, - співробітник Держдепу Кент

Високопоставлений співробітник Держдепартаменту Джордж Кент розповів конгресменам, які ведуть розслідування про імпічмент, що Руді Джуліані, особистий юрист президента Дональда Трампа, вів "кампанію брехні" проти колишнього посла США в Україні Марі Йованович, яку згодом відкликали з Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це йдеться в стенограмі свідчень Кента, заступника помічника державного секретаря, опублікованій у четвер.

За словами Кента, він сам також зазнавав нападок з боку Джуліані, проте високопоставлений співробітник Держдепартаменту наказав йому "не лізти на рожен", йдеться в стенограмі.

Руді Джуліані є одним з основних фігурантів розслідування про можливий імпічмент президента. Його ім'я неодноразово згадувалося у свідченнях, наданих кількома дипломатами. З огляду на свідчення, колишній мер Нью-Йорка здійснював секретну політичну кампанію щодо України, щоб змусити владу країни почати розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера, що входив у раду директорів української компанії Burisma.

Кент, який дав свідчення на закритих слуханнях у Палаті представників ще 15 жовтня, згадав ім'я Джуліані 73 рази.

Також читайте: "Троє аміго": Білий дім доручив команді з трьох осіб неофіційну політику щодо України, - Кент

Марі Йованович, експосол США в Україні, була несподівано відкликана зі свого поста в травні. За словами Кента, Джуліані здійснював щодо Йованович "наклепницьку кампанію".

"Його твердження і звинувачення на адресу колишнього посла Йованович були безпідставні і не відповідали дійсності ... Джуліані в той момент упродовж кількох місяців проводив проти посла Йованович кампанію, сповнену брехливої ​​та некоректної інформації", - заявив Кент.

Джордж Кент знову дасть свідчення в межах розслідування про імпічмент на відкритих слуханнях, які відбудуться в Палаті представників 13 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експосол США в Україні Йованович свідчитиме на відкритих слуханнях у рамках процедури імпічменту Трампа

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158500
 
 
 Топ коментарі
 
Облажался как раз Луценко и его кум Петрушка.
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Вел против Йованович, а облажался в итоге бубочка Джулиани несколько месяцев вел против посла Йованович кампанию, полную лживой информации, - сотрудник Госдепа Кент - Цензор.НЕТ 9631
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Я тут для того что бы писать, а не читать. У нас президент зебил сейчас и то, что было при Петре - не так актуально теперь... Или вы на Порохе зацыклены и он до сих пор не дает зеленскому строить государство, клятый барыга...
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Вел против Йованович, а облажался в итоге бубочка Джулиани несколько месяцев вел против посла Йованович кампанию, полную лживой информации, - сотрудник Госдепа Кент - Цензор.НЕТ 9631
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Облажался как раз Луценко и его кум Петрушка.
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не знаю как они облажались, но их хотя бы моникой не величают
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Так почитай "Голос Америки" или "Украинскую Правду" там куда "веселее" изложили чем на "Цензоре".
"Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент під час свідчень у Конгресі заявив, що ексгенпрокурор Юрій Луценко обіцяв помститись колишній послині США в Україні Марі Йованович. Також він сказав, що до кампанії проти дипломатки залучали "порохоботів"."
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Я тут для того что бы писать, а не читать. У нас президент зебил сейчас и то, что было при Петре - не так актуально теперь... Или вы на Порохе зацыклены и он до сих пор не дает зеленскому строить государство, клятый барыга...
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Переходь на темний бік-у нас є "рошенки" !
POROKHOBOTS (пороки хобота)-ми змінюємо геополітику !
Джуліані кілька місяців вів проти посла Йованович кампанію, сповнену брехливої ​​інформації, - співробітник Держдепу Кент - Цензор.НЕТ 8194
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половой мокар как раз из этой порошоблы ...
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3ато Лолитой по пiдлозi макарять,аж рошен на сынка переписывает,мародёр.
https://thebabel.net/news/37793-centr-protivodeystviya-korrupcii-poroshenko-peredal-upravlenie-roshen-starshemu-synu
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Опять вранье. Не надоело или ты за это получаешь усиленный паёк?
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В твоем больном воображении по приказу потроха?
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а прозвище моника зеленский? фотожабы со всего мира и тд... даже на Цензоре тут было, а у меня нету оснований не доверять Цензору!!!
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Доверять нынче нельзя никому-особенно кацапу питерку.
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Ну вів, і що, це заборонено?
Тоді в суд, там судитися - національний спорт
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А сама "мадам Кольчуга" или, как ее называют в Госдепе, "Маша", похоже, планомерно и давно ведет борьбу против Украины, начиная еще с клеветы о кольчугах, якобы продаваемых Украиной.
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Мари Йованович в Украине в свое предыдущее пришествие в качестве заместителя американского посла и временного поверенного США в Украине в период 2001-2004 непосредственно участвовала в операции российских спецслужб "Кольчужный скандал", закончившейся тем, что:

1. Кучма был ослаблен.

2. В результате чего Украина вернулась в зону влияния России.

3. Ложечки нашлись, в смысле, оказалось, что Украина не продавала "Кольчуги" Хуссейну.

4. Утверждение Мари Йованович, что у нее есть доказательства данной сделки, оказалось ложью. Ложью, от которой Украине пришлось отбиваться на уровне Совбеза ООН.
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Джулиани уже давно пора взять за жабры...если его хорошо прижать, то можно много интересного узнать и за картавого, и за свыночолого с КлЫчком
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У Держдепі розповіли, як "порохоботи" атакували американську дипломатію

"Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент розповів про "кампанію брехні" проти посла Марі Йованович з боку особистого адвоката американського президента Руді Джуліані і колишнього генпрокурора Юрія Луценка, до якої долучилися так звані "порохоботи".
Про це йдеться в оприлюдненій стенограмі його свідчень в Конгресі.
"Ці двоє знайшли один одного корисними", - сказав Кент про Луценка і Джуліані.
"Виходячи з того, що я знаю, Юрій Луценко як генеральний прокурор присягнувся помститися і надав інформацію Руді Джуліані в надії, що він поширить її і це призведе до її (Марі Йованович) відкликання", - сказав Кент.
Він розповів, що Луценко навіть зустрічався наодинці з Джуліані в Нью-Йорку, і його метою було "****** брудом" Йованович і самого Кента.
За його словами, "кампанію брехні" проти Йованович в основному вели Луценко і Джуліані, однак долучилися і так звані "порохоботи".
Він охарактеризував "порохоботів" як інтернет-тролів, особливо активних у Facebook, які діяли на підтримку тодішнього президента Порошенка і проти людей, які сприймалися як противники Порошенка.
"Раніше я згадував про так званих "порохоботів", тролів у соціальних мережах, які активно підтримували Порошенка. І за 10 днів до виборів, замість того, щоб атакувати Росію або його політичних опонентів, як вони зазвичай робили, вони нападали на посла Йованович і мене особисто", - розповів Кент."
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/8/7231348/
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Вообще-то все эти разборки между демократами и республиканцами ударяют по имиджу самого государства. Лучше бы они это решили между собой, а не устраивали представление на весь белый свет.
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І шо цікаво... мафіоза джу "свого"шмарклю-зелену підставив... а це ж не кошерно.. Джуліані кілька місяців вів проти посла Йованович кампанію, сповнену брехливої ​​інформації, - співробітник Держдепу Кент - Цензор.НЕТ 5386 чи може джу таким став після опромінювання з приводу рака простати... Джуліані кілька місяців вів проти посла Йованович кампанію, сповнену брехливої ​​інформації, - співробітник Держдепу Кент - Цензор.НЕТ 1707
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Джуліані ще той перец, в свою гру грав. Разом з Трампом. І за рахунок України - також.

Але і Йванович - ********** підстилка. Її мама - касапка. Причому - ідеологічна великошовінстка.
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Ерунда!Просто ослу 80-и летнему Байдену отшибло-спалился,что шантажом снял Ген.Прокурора Украины за 1млрд.долларов,который вёл дело о коррупции его сына.И пошло-поехало:ниточки о 300тыс.долларов Лещенку на покупку квартиры привали к "Бурисме"-оказалось-за распространение подкинутой Байденом "амбарной книги ПР"для дискредитации Трампа.Короче-поступили хуже,чемь Трамп сейчас.Теперь Байдена дымы спрятали за полит.имунитет,а Трампа "импичат",пока тот не развернётся на 2-ой срок,да посуду ослам не перебёт в их посудной лавке.
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