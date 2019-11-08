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Все про:квитки (54) залізниця (345) Крим (7695) РЗ (3)

 Росія почала продаж залізничних квитків в окупований Крим

Перші потяги з території РФ в окупований нею Крим почнуть курсувати наступного місяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "ТАСС".

Крім того, почалися продажі квитків на перші потяги з Москви і Санкт-Петербурга в окупований Крим.

Перший поїзд із Санкт-Петербурга до окупованого Севастополя вирушить 23 грудня, час у дорозі становитиме 43,5 години. 24 грудня вирушить перший поїзд з Москви до окупованого Сімферополя, час у дорозі якого має становити 33 години. Першим по Керченському мосту проїде потяг із Санкт-Петербурга.

Відомо, що вартість квитків становитиме від 2966 російських рублів (приблизно 1140 грн).

Нагадаємо, міст з території Росії на окупований півострів відкрили в 2018 році. Згідно з результатами опитування російського "Левада-центру", 47% респондентів-росіян вважають відкриття моста головною подією минулого року.

Водночас, за даними українського Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, опори Керченського моста на окремих ділянках за рік пересунулися на відстань до дев'яти сантиметрів.

У разі обвалення моста його фрагменти можуть перекрити судноплавство в Керченській протоці, відрізавши Чорне море від Азовського, вважають у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З'явилася інформація про можливе включення залізниць ОРДЛО в систему РЗ, - Скібіцький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158499
 
 
 Топ коментарі
 
Отдам спецтехнику в хорошие и нужные руки на территории Крыма (писать в личку)
Росія почала продаж залізничних квитків в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8609
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Если бы организовали хнр, то могли бы и сухопутный коридор прорубить... Но Порошенко не допустил такого, а при Зе! все возможно...
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Я в тот крысм и за бесплатно не поеду. Россия начала продажу железнодорожных билетов в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6272
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Пристайко и Епифаний обсудили притеснение религиозных свобод на Донбассе и в Крыму,Московия в своих колониях и в других местах, действует методом нацистов,обвиняя в этом другихРосія почала продаж залізничних квитків в окупований Крим - Цензор.НЕТ 76..
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Давно не встречал гостей из-за поребрика на форуме Цензора. Но тут такая тема... Сфинктеры в припадке эйфории не выдерживают даже у самых стойких путинистов.))
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Зачем нужна эта новость вообще? Если оккупанты даже гипотетически улучшают украденное, это не меняет факта кражи и отношения к этому факту мирового сообщества.
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Тут, для тебя ЗЕбилоида ответ на все вопросы!
Росія почала продаж залізничних квитків в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8497
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Поток сознания представителя обиженного на весь мир поро-электората. Я тебе из фейсбука таких перлов тыщу могу надёргать. Цель? "При Порошенке такого не было"- уже мем.))
В чём выражено прекращение сопротивление по-порохоботски?! Сопротивление это 2-5 убитых украинских военных каждую неделю? Как это в течени последних 3-х лет приблизило возвращение Донбасса? Порохоботы правда верят, что с той стороны в окопах могут закончиться сепаратисты?
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Цензор помимо места тусовки порохоботов в комментах, всё таки ещё и новостной интернет ресурс.) Нужен рейтинг. Ловит хайп. Тема не безразлична для каждого сознательного украинца, а значит статью будут читать.
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Ну и какой дурак поедет, глянул цены на авиабилеты, эконом 2500-3000 с Питера, и не надо 43 часа трястись по рельсам.
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мост УЖЕ не построили УЖЕ не достроили УЖЕ треснул УЖЕ развалился
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Ще ні , він чекає що як більше кацапні було на мосту у той роковий момент
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Да Братья они такие- хорошо девчат наших не перетрахали, и голодом нас не морили , в этот раз!!!
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Первое время скрепные по мосту поездят, а потом на самолеты пересядут. Цена на самолет в оба конца 7 тысяч руб., а на поезд 6 тыс плюс белье и пожрать 3-5 раз. Через год-два начнут отменять поезда, останется 2-4 в день.
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С Воронежа какого или Ростова-на-Дону будут ездить на поезде.
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Не, не начнут. Его строили не чтобы пассажиров возить, а тысячи танков и ракет. Пассажиры, всего лишь прикрытие.
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та зачем такие сложности?
у бубочки уже готовы восстанавливать сухопутное сообщение
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...когда то, еще на ранней стадии строительства, я давал этому Чертову Мосту ресурс в 5 лет..на сегодня отклонение за 1 год стали в 9 см, значиццо за 5 лет - 0,5 м, + поезда еще вибрации и нагрузки добавят...этого за гланды достаточно, чтобы поезд какой, вместе с автоколонной, повторили героический маршрут поездов в белорусских и полесских лесах в 41-44 годах прошлого ст....Аменус. ..
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Интересно, а те вышиватные олигофрены, которые заваливали новости о постройке кацапского моста спамом из кучи сміщных картиночек на тему того, как там всё украдут или как он развалится, в такие темы теперь заходят?
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