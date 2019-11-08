 Росія почала продаж залізничних квитків в окупований Крим

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "ТАСС".

Крім того, почалися продажі квитків на перші потяги з Москви і Санкт-Петербурга в окупований Крим.

Перший поїзд із Санкт-Петербурга до окупованого Севастополя вирушить 23 грудня, час у дорозі становитиме 43,5 години. 24 грудня вирушить перший поїзд з Москви до окупованого Сімферополя, час у дорозі якого має становити 33 години. Першим по Керченському мосту проїде потяг із Санкт-Петербурга.

Відомо, що вартість квитків становитиме від 2966 російських рублів (приблизно 1140 грн).

Нагадаємо, міст з території Росії на окупований півострів відкрили в 2018 році. Згідно з результатами опитування російського "Левада-центру", 47% респондентів-росіян вважають відкриття моста головною подією минулого року.

Водночас, за даними українського Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, опори Керченського моста на окремих ділянках за рік пересунулися на відстань до дев'яти сантиметрів.

У разі обвалення моста його фрагменти можуть перекрити судноплавство в Керченській протоці, відрізавши Чорне море від Азовського, вважають у відомстві.

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