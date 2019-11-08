 Сьогодні Міжнародний суд ООН у Гаазі визначить подальшу долю позову в справі України проти РФ, - Зеркаль

Про це заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Заступниця міністра нагадала, що сьогодні Міжнародний суд ООН оголосить своє рішення щодо попередніх заперечень РФ у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

На її переконання, "це буде складний день і важливий одночасно", оскільки стане зрозуміло, який саме підхід буде застосовувати суд до цієї справи.

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"Чи буде це виключно формальний підхід, на застосуванні якого наполягає РФ, чи Суд пристане на позицію України та зважатиме на те, що гібридна агресія вимагає гібридної реакції на неї", - зазначила Зеркаль.

Вона підкреслила, що Україна протистоїть Росії на багатьох фронтах, починаючи від військового, закінчуючи інформаційним і кіберфронтами, але є ще один - юридичний.

"Окрім агресії, Росія вдалась до порушення численних норм міжнародного права. Нашою відповіддю і реакцією є використання різних майданчиків для притягнення Росії до міжнародної відповідальності за такі порушення", - заявила Зеркаль.

Вона нагадала, що в 2017 році після належного виконання всіх виснажливих досудових процедур ми звернулися до Світового Суду з проханням розглянути спір щодо нехтування Росією згаданими вище Конвенціями.

"У 2018 році ми подали свій Меморандум, який детально фіксує і описує кожний факт порушення Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань.

Росія вирішила не відповідати на наш меморандум та скористалась своїм правом висловити заперечення щодо наявності у Суду юрисдикції, затягуючи Суд і нас у свою улюблену юридично-казуїстичну гру", - нагадала Зеркаль.

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Сьогодні суд має оголосити своє рішення щодо заперечень Росії з питання юрисдикції.

"Президент Міжнародного Суду ООН Суддя Юсуф на засіданні, яке розпочнеться о 16 годині за київським часом, зачитає резулятивну частину рішення, яка і визначить, яким чином наш позов буде рухатись далі", - повідомила вона.

За словами Зеркаль, "прогноз міжнародних судових рішень - дуже невдячна справа, особливо якщо тобі протистоїть постійний член Ради безпеки ООН, який має стійке лобі".

Водночас вона заявила, що суд вперше розглядає Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, яка є єдиним інструментом, що дозволяє притягнути до відповідальності за фінансування тероризму.

За її словами, саме сьогодні стане відомо, чи стане суд на захист сотень людей, які постраждали від спонсорованого Росією тероризму, включаючи жертв катастрофи МН17, актів тероризму в Маріуполі, Краматорську, Волновасі

"Що стосується Конвенції з протидії расовій дискримінації. Тут питання, чи погодиться Суд дати належну оцінку політиці Росії в Криму, спрямованій на залякування і культурне знищення українців та кримських татар, або ж пристане на пропагандистьскі аргументи Росії", - підкреслила Зеркаль.







