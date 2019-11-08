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Все про:напад (676) юрист (24) Лємєнов Олександр (1)

 У Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова. ФОТО

Юрист і експерт у сфері антикорупційної політики з ГО StateWatch Олександр Леменов заявив, що вранці 8 листопада на нього напали двоє невідомих хлопців.

Про це Леменов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 7.45 по вулиці Максимовича, 2 на мене напали. Кастет (або щось дуже схоже), балончик Терен 4М, два хлопці", - повідомив Леменов.

У Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова 01

За його словами, спочатку його вдарили ззаду по голові, потім бризнули в очі з балончика і втекли. Леменов не зміг наздогнати нападників.

"Якийсь "дитячий садок", бігли, як останні боягузи. Шкода, напад почався з удару в голову ззаду, та й із "запшиканими" очима важко бігти за нападником. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано все в процесуальному порядку, злочинців, як і замовників, будуть шукати", - зазначив юрист.

Він запевняє, що "одним нападом" не зупинити його "в боротьбі за нову Україну".

Також дивіться: За 2 роки в Україні задокументовано 96 нападів і випадків залякування журналістів, - ООН. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158496
 
 
 Топ коментарі
 
двое неизвестных парнев.

Це якою мовою написано ?
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Зебіли, Семочко поновлюються через суд! Бігус в істериці намагаються довести, що це винні попередники. У Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова - Цензор.НЕТ 3881
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Режим Зеленського переслідує вбиває активістів ! Караул !
14 жовтня-Роман Довбенко
4 листопада-активіст з Дніпра Юровських
сьогодні-член кадрової комісії з переатестації прокурорів.Хто-завтра ?

Чекаємо реакції влади і покарання ЗАМОВНИКІВ.
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двое неизвестных парнев.

Це якою мовою написано ?
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А В меня совершили нападение))) Это куда?
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Не на те акцентуєш. Опечатки у всіх бувають. Навіть у мене. Хто зна, як би ти написав після удара кастетом в потилицю і газом в обличчя. Тут головний зміст, що злодії, яким подобається жити в гнилому корумпованому суспільстві, хочуть щоб всі були такими продажними та боягузливими тварями, як вони. Та, нічого ми це змінимо....
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я акцентую лише на тому що Цензор не вичитуе своi cтаттi ...
До чого тут Леменов ??
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а Сірожа із Шабунькою вціліли?
скажіть, бо їстоньки не можу!
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Нападал второй аниткорупционный эксперт Глеб Каневский. Зуб даю. Во-первых, они оба по жизни ходят "запшиканные". Во-вторых, все, за что они берутся, не могут довести до конца. Даже показательно начистить друг другу хлебальники, чтобы им кто-то поверил.
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Судя по царапинке на носе - на кастет не то, что не очень похоже, а и рядом не валялось.
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Антикоррупционный эксперт ?
Круче космоботаника!
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А слабо дать ему пистолет ? Как пашинскому. - Ведь с бандюгами имеет дело. Причем укоренившимися и с баблом.
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Пистолет давать могут токо Голобородько, Авакофф унд министр обороны, но для этого гражданин должен быть не быдлом, а илитой.
Если же гражданин не является илитой, а является быдлом - ему собственно никто не мешает пистолет купить, если, конечно, деньги есть.
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як добре що у нас не дозволена короткоствольна зброя! А то б ці двоє шановних громадян могли б постраждати!
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Зебіли, Семочко поновлюються через суд! Бігус в істериці намагаються довести, що це винні попередники. У Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова - Цензор.НЕТ 3881
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А кто винен?
Суды - Порошенкины.
Зеленские - всего пару месяцев при власти - это ничтожно мало после всего наворочанного ворами Януковичем и Порошенкой.
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Наша песня хороша - начинай с начала У Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова - Цензор.НЕТ 8916
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Да, каждые 5 лет.
Хотя ваша песня с Януковичем и Порошенкой никак не была хороша
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Зебіли вам більш до смаку?
Хоча кого я питаю? - Того кто рівняє пісню Яника і Пороха та називає її "вашою" У Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова - Цензор.НЕТ 2240
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Не знаю, кто такие зебилы, но Зеленский - пока святой на фоне ваших воров Януковича и Порошенко.
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Действительно - какой то детский сад, чтобы нападали на антикоррупционного эксперта,надо чтобы коррупционеры сидели или судились без права залога . Если корупционеры бояться Леменова то это был бы совсем не балончик с газом и царапинка на носу.
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Режим Зеленського переслідує вбиває активістів ! Караул !
14 жовтня-Роман Довбенко
4 листопада-активіст з Дніпра Юровських
сьогодні-член кадрової комісії з переатестації прокурорів.Хто-завтра ?

Чекаємо реакції влади і покарання ЗАМОВНИКІВ.
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"Режим Зеленського переслідує вбиває активістів ! Караул !"
- может вам чего медикаментозного принять?
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Можливо.Не знаєте,прийом "Гліциседу" Зеленському допоміг ?
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время такое....среди парнев много дурнев
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По его словам, сначала его ударили сзади по голове, потом брызнули в глаза из баллончика и убежали. Леменов не смог догнать нападающих. У Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова - Цензор.НЕТ 79

У Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова - Цензор.НЕТ 7848
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Це, "нашілюді" з ОРДЛО приїхали в Київ розважитися. Добре що не ножом.
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