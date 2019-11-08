 У Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова. ФОТО

Про це Леменов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 7.45 по вулиці Максимовича, 2 на мене напали. Кастет (або щось дуже схоже), балончик Терен 4М, два хлопці", - повідомив Леменов.
За його словами, спочатку його вдарили ззаду по голові, потім бризнули в очі з балончика і втекли. Леменов не зміг наздогнати нападників.
"Якийсь "дитячий садок", бігли, як останні боягузи. Шкода, напад почався з удару в голову ззаду, та й із "запшиканими" очима важко бігти за нападником. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано все в процесуальному порядку, злочинців, як і замовників, будуть шукати", - зазначив юрист.
Він запевняє, що "одним нападом" не зупинити його "в боротьбі за нову Україну".
Це якою мовою написано ?
До чого тут Леменов ??
скажіть, бо їстоньки не можу!
Круче космоботаника!
Если же гражданин не является илитой, а является быдлом - ему собственно никто не мешает пистолет купить, если, конечно, деньги есть.
Суды - Порошенкины.
Зеленские - всего пару месяцев при власти - это ничтожно мало после всего наворочанного ворами Януковичем и Порошенкой.
Хотя ваша песня с Януковичем и Порошенкой никак не была хороша
Хоча кого я питаю? - Того кто рівняє пісню Яника і Пороха та називає її "вашою"
14 жовтня-Роман Довбенко
4 листопада-активіст з Дніпра Юровських
сьогодні-член кадрової комісії з переатестації прокурорів.Хто-завтра ?
Чекаємо реакції влади і покарання ЗАМОВНИКІВ.
- может вам чего медикаментозного принять?