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Все про:Донбас (13550) операція Об'єднаних сил (1742) Кравченко Володимир (15) розведення сил (57)

 Українська сторона готова о 12:00 почати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови дзеркальних дій, - Кравченко

Українська сторона готова розпочати 8 листопада о 12:00 розведення сил і засобів на ділянці Богданівка-Петрівське (Донецька область) на лінії розмежування за умови дзеркальних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив командувач Операції об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко.

"8 листопада о 12:00 українська сторона готова розпочати практичний процес розведення сил і засобів на ділянці №3, що в районі населених пунктів Богданівка-Петрівське Донецької області. Ця дата визначена з урахуванням останнього порушення режиму тиші на цій ділянці, яке було зафіксовано 30 жовтня цього року", - сказав командувач Операції об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко на брифінгу в п'ятницю.

Він зазначив, що 7-денний режим тиші на ділянці розведення дотримано, й українська сторона готова виконати умови щодо розведення сил і засобів, проте з протилежного боку підтвердження про готовність немає.

"Протилежна сторона... Наразі підтвердження немає, але ви всі пам'ятаєте понеділок, 4 число, біла ракета, вони 4 числа були готові, сьогодні не готові. Висновки можна зробити однозначно", - наголосив Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Де є розведення - там вогню немає. Ось така статистика", - Зеленський

Кравченко нагадав, що війська ООС планується відвести на 1 км, точно так само на 1 км має відвести війська і протилежна сторона.

"Наголошую, що процес розведення має відбуватися обов'язково за умови дзеркальних дій з обох сторін. Процес фіксуватимуть представники СММ ОБСЄ, наші військовослужбовці та СЦКК. Практичне розведення сил і засобів відбуватиметься протягом трьох днів", - поінформував командувач ООС.

В ООС також повідомили, що н. п. Богданівка перебуває під контролем українських військ, і він за межами ділянки розведення. За словами командувача, зараз там проживають семеро мирних громадян. Водночас н. п. Петрівське перебуває під контролем окупаційної влади, і також за межами ділянки розведення.

"Сьогодні о 12:00 ми запустимо білу ракету, що сигналізуватиме противнику про нашу готовність. Якщо ворожа сторона не відповість таким самим сигналом, то можна буде вважати, що противник зірвав не лише процес розведення, але і вкотре порушив міжнародні домовленості", - сказав Кравченко.

Він також зазначив, що якщо розведення сил і засобів на ділянці №3 розпочнеться, то військовослужбовці ООС не знизять рівень бойової готовності, але в разі загострення і провокацій з боку супротивника українські підрозділи готові вийти на свої позиції.

"Українська сторона не здає своїх позицій і не відступає назад", - сказав Кравченко.

Своєю чергою інформаційні ресурси так званих ЛНР/ДНР пишуть про нібито готовність розпочати розведення в суботу.

Як повідомлялося, розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

Українська сторона раніше заявляла про готовність почати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови відсутності обстрілів протягом 7 діб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158495
 
 
 Топ коментарі
 
І це після вчорашньої загибелі і поранень наших воїнів , щоденних обстрілів?!!! .... Гниди зелені !
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Этот всегда готов, как пионер, особенно к разведению!! Украинская сторона готова в 12:00 начать разведение сил на участке Богдановка-Петровское при условии зеркальных действий, - Кравченко - Цензор.НЕТ 7460
Украинская сторона готова в 12:00 начать разведение сил на участке Богдановка-Петровское при условии зеркальных действий, - Кравченко - Цензор.НЕТ 9407

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Давайте, не останавливайтесь! Про**райте страну дальше, зяблики...
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Этот всегда готов, как пионер, особенно к разведению!! Украинская сторона готова в 12:00 начать разведение сил на участке Богдановка-Петровское при условии зеркальных действий, - Кравченко - Цензор.НЕТ 7460
Украинская сторона готова в 12:00 начать разведение сил на участке Богдановка-Петровское при условии зеркальных действий, - Кравченко - Цензор.НЕТ 9407

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Ось це фото найліпше демонструє що з себе являє ця істота. От я не уявляю... гроші- грошима, але...Приходить сценарист, продюсер і кажуть:
-Воха( вони ж тоді ще не знали , що це #япрезидентанелох), а давай тобі коліна зеленкою намазюкаєм типу ти там у сценкі принижуватимешся навколішки рдачно буде!
І цей такий:
- Та давай! За гроші можете що хочете зі мною робити.

Так якось?
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Видос, как у ихтамнетов буряты из ОБСЕ переписывают номера автоматов хоть в этот раз будет? Или опять только у ВСУ?
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Давайте, не останавливайтесь! Про**райте страну дальше, зяблики...
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Украинская сторона готова в 12:00 начать разведение сил на участке Богдановка-Петровское при условии зеркальных действий, - Кравченко
Найгірше, що Кравченку свідомо, або несвідомо замовчує той факт, що умови ставмюить не він. І навіть не Україна.
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прикол в том, что ВСУ отходят с пустого поля а орки должны покинуть само Петровское. но порохоботам в методичках этого не напишут
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да у вас везде одни приколы - даже свою зеленую соплю выбрали по приколу. Впрочем, поле, не поле, главное - не останавливайтесь на краю поля, идите по домам, про*бывайте страну до конца.
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І це після вчорашньої загибелі і поранень наших воїнів , щоденних обстрілів?!!! .... Гниди зелені !
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Саме так. І навіть після рекламного ролика автомобіля Тесла з преЗЕдентом, у якому він розгланольствував про раптове чарівне припинення стрілянини.
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Позиции в районе разведения н\п Станично-Луганское заняты л\с подразделений ВС РФ в\ч 90091 (*54-й центр ПРП, Владикавказ). Часть из них находятся непосредственно на позициях под видом гражданского населения. В состав подразделений входят снайперские и диверсионно-разведывательные группы общей численностью около 80 человек. 04 ноября группа сменила систему связи и характеристики радиопередающих устройств. (Сообщение ВК tZE inform)
Главный рефрен очередного самоинтервью Зеленского в "Тесле" - "Смотрите, мы еще живы !" "Нам говорили, что этот президент не доживет до октября и доллар будет по 100" - этот фейк рожденный в глубинах избирательной компании продолжает служить для Зеленского и К маркером ситуации - раз еще нет, то все хорошо. Других политико-экономических маркеров у этой команды просто нет. Но все же само появление Зеленского уже выдает внутреннюю обеспокоенность и неуверенность режима.
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Саме так. Цей його спіч дуже схожий на виправдання, що, як Ви правильно зауважили, вказує на невпевненість, або навіть на розуміння, що те, що робиться - неправильно.
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Твк щож тобі, Кравченку заважає поставити перед собою велике дзеркало?
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прєдатєль вова работаєт в турборєжимє.
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Американцы говорят,что после разведения войск туда должны войти полиция и нацгвардейцы )) - Пушилин злится ) -Глупыш.Тебе не будет больно ))
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Зеленский сдает Украинские территории России!
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бреше Кравченко, бо це є зрада перед народом України!!!
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Доки можна терпіти ці жертви від бандформувань Московії! Команда ЗЕ мириться, а гинуть герої, команда Зе хоче особливого стану для терористів і убивць українців , відведення військ ЗСУ а жертви будуть УКРАЇНЦІ. А що ж Україна?! Мовчить! Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Європа тільки не хоче цього помічати, кремлівські гроші не пахнуть і застилають очі. Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані" Бісмарк. На жертви серед захисників повинна бути команда ВСУ відповісти всіма засобами, за 4 наших 40 "200" бандитів. Ніякої відміни блокади, ніякого особливого статусу та фінансової допомоги, ніякого розведення до закінчення обстрілів по всій лінії фронту..
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Та престрельте вже цих зводильників Українська сторона готова о 12:00 почати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови дзеркальних дій, - Кравченко - Цензор.НЕТ 6175
(бо відведуть до польського кордону)
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Васья, на фсбешне чмо, ти глянь в дзеркало... воно там і досі...
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А ведь могли бы лет через 5 - 10 стать нормальной европейской державой. Но зачем рабам свобода, их липовые офшоры и роттердамы интересуют больше. Озебиливание населения телевизором продолжается, скоро как на расее вместо головы будет ТВ ящик...
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично. "Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардии, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики, министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел, а процесс разведения на новых участках станет неосуществим", - говорится в заявлении главы ДНР, размещенном на его официальном сайте.
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А говорили,что он боевой генерал,а он генерал паркетный.Вчера погибший и раненые,а у кравченко все хорошо.Капитуляст в погонах!Хотя если министры, отступая от врага, говорят об освобождении донецка,то что взять с этого приспособленца.
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ЗАПИТУЮ У ВСІХ, ВСІХ ВСІХ, А КУДА ДІНУТЬСЯ ВСІ БОЙОВИКІ, ПУШИЛІНИ І ВСЯ БАНДИТСЬКА МЕРЗОТА ПІСЛЯ ВІДКРИТТЯ КОРДОНУ,??? Вони з нами українцями будуть цілуватись в засос. ? Дайте адекватну відповідь і прихильники "миру" і захисникі Української державності.
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Ну казав же вам депутат від СН, що на даунбасі багато притомних адекватних спеціалістів, які можуть працювати в Уряді СН, а всі інші стануть депутатами всіх рівнів. Зе вже все придумав, не хвилюйтесь. Для нього ж головне- селфі з ****** у нормандському форматі...нАвАросія йому не така страшна, як відсутність тої клятої зустрічі!
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Да сепарня сколь угодно может запускать белые ракеты и ни разу не отступить ни на йоту. А "зеркальность" отведения войск боевиков не проверишь, можно ссылаться лишь на заверения ОБСЕ. Хотя это настолько слабое звено, что можно сказать, что их там действительно нет.
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Конечная точка разведения польская граница??
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Гомнералисимус ЗЕ забери свого маршала КРА та тікайте на ростов! Бо поки ви тут наша краІна у великій небезпеці !
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а шо там на г+г щас показывают? кто смотрит эту помойку? показывают там обстрелы и погибших или там как и в тесле все чётко и вайны нету?
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