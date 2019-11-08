 Українська сторона готова о 12:00 почати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови дзеркальних дій, - Кравченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив командувач Операції об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко.

"8 листопада о 12:00 українська сторона готова розпочати практичний процес розведення сил і засобів на ділянці №3, що в районі населених пунктів Богданівка-Петрівське Донецької області. Ця дата визначена з урахуванням останнього порушення режиму тиші на цій ділянці, яке було зафіксовано 30 жовтня цього року", - сказав командувач Операції об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко на брифінгу в п'ятницю.

Він зазначив, що 7-денний режим тиші на ділянці розведення дотримано, й українська сторона готова виконати умови щодо розведення сил і засобів, проте з протилежного боку підтвердження про готовність немає.

"Протилежна сторона... Наразі підтвердження немає, але ви всі пам'ятаєте понеділок, 4 число, біла ракета, вони 4 числа були готові, сьогодні не готові. Висновки можна зробити однозначно", - наголосив Кравченко.

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Кравченко нагадав, що війська ООС планується відвести на 1 км, точно так само на 1 км має відвести війська і протилежна сторона.

"Наголошую, що процес розведення має відбуватися обов'язково за умови дзеркальних дій з обох сторін. Процес фіксуватимуть представники СММ ОБСЄ, наші військовослужбовці та СЦКК. Практичне розведення сил і засобів відбуватиметься протягом трьох днів", - поінформував командувач ООС.

В ООС також повідомили, що н. п. Богданівка перебуває під контролем українських військ, і він за межами ділянки розведення. За словами командувача, зараз там проживають семеро мирних громадян. Водночас н. п. Петрівське перебуває під контролем окупаційної влади, і також за межами ділянки розведення.

"Сьогодні о 12:00 ми запустимо білу ракету, що сигналізуватиме противнику про нашу готовність. Якщо ворожа сторона не відповість таким самим сигналом, то можна буде вважати, що противник зірвав не лише процес розведення, але і вкотре порушив міжнародні домовленості", - сказав Кравченко.

Він також зазначив, що якщо розведення сил і засобів на ділянці №3 розпочнеться, то військовослужбовці ООС не знизять рівень бойової готовності, але в разі загострення і провокацій з боку супротивника українські підрозділи готові вийти на свої позиції.

"Українська сторона не здає своїх позицій і не відступає назад", - сказав Кравченко.

Своєю чергою інформаційні ресурси так званих ЛНР/ДНР пишуть про нібито готовність розпочати розведення в суботу.

Як повідомлялося, розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

Українська сторона раніше заявляла про готовність почати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови відсутності обстрілів протягом 7 діб.