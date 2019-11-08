 Міжнародна організація з міграції направила жителям ОРДЛО 214 тонн будівельних матеріалів, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України проїхало 17 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції. Для жителів Донбасу направлено будівельні матеріали загальною вагою 214 тонн", - йдеться в повідомленні.
Это от твоего круга общения зависит.
А вот куда жители ордле мигрировали?
Разве организация по миграции не беженцам
( то бишь ВПЛ) должна помогать?
Но вопрос на самом деле не праздный.
Мне не жалко.
Пользуйтесь...вам нужнее.
Но это же все пройдет по отчетам как помощь беженца которую они не получат потому что в ордло беженцев нет.
А потом в отчетах напишут что раз не получили значит украдено украинским правительством.
Правильно я понимаю?
от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. - Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны. - строительных материалов у РФ достаточно.
То есть прямая поддержка терроризма? А куда Украина смотрит???
Потому что очевиден тот факт что жители ордле никуда НЕ мигрировали следовательно организация по миграции тут вообще не при делах.
Управление миграцией в интересах всех вовлечённых сторон;
Тесное сотрудничество с правительствами стран, представление и защита интересов людей, выбравших для себя миграцию как единственно правильное решение;
Предотвращение и борьба с феноменом торговли людьми (международное понятие «трафик»
Міжнародні гуманітарні організації відмовлялися відвідувати українських полонених, незаконно утримуваних Російською Федерацією у в'язницях, щоб не образити росіян.Цензор.НЕТ.
новые окопы стоить после разведения киевских лохов
лохи направили туда еще 214 тонн калбасы,
шоб не на голодныйжелудок строить
...и еще направили 214 кивских лохов, шоб строить данецкие акопы
ахахаха