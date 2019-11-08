 Міжнародна організація з міграції направила жителям ОРДЛО 214 тонн будівельних матеріалів, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України проїхало 17 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції. Для жителів Донбасу направлено будівельні матеріали загальною вагою 214 тонн", - йдеться в повідомленні.

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