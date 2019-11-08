EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  418  22
Матеріали за темою:
Все про:Держприкордонслужба (2306) Донбас (13550) гуманітарна допомога (229)

 Міжнародна організація з міграції направила жителям ОРДЛО 214 тонн будівельних матеріалів, - Держприкордонслужба

На окуповані території Донецької та Луганської області направили 214 тонн гуманітарної допомоги від Міжнародної організації з міграції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України проїхало 17 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції. Для жителів Донбасу направлено будівельні матеріали загальною вагою 214 тонн", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест направив жителям ОРДЛО дві вантажівки з продуктами і меблями, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158494
 
 
 Топ коментарі
 
Орки разгружать не успевают, с двух сторон им поддержка прет, с востока боеприпасы а с запада стройматериалы для блиндажей.
 показати весь коментар
 
А когда Украине начнут помогать? Я думаю, что нам гуманитарочка тоже не помешала бы!!! Ресбублики то процветающие и мы хуже них развиваемся Міжнародна організація з міграції направила жителям ОРДЛО 214 тонн будівельних матеріалів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5311
 показати весь коментар
 
Вот знаю с детства много дончан.И сейчас вспоминаю откуда они родом,могу с уверенностью сказать,что все они припизженные. Даже по детству,помню - вечно им кто-то что-то должен и очень любят занимать,чтобы не отдавать долг. При этом,стоит им чем то помочь тебе,так будешь по гроб должен.На копейку поможет, а будет ходить ныть и вспоминать и напоминать. Такая вот гнилая нация ,эта кацапня.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Орки разгружать не успевают, с двух сторон им поддержка прет, с востока боеприпасы а с запада стройматериалы для блиндажей.
 показати весь коментар
 
 
А когда Украине начнут помогать? Я думаю, что нам гуманитарочка тоже не помешала бы!!! Ресбублики то процветающие и мы хуже них развиваемся Міжнародна організація з міграції направила жителям ОРДЛО 214 тонн будівельних матеріалів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5311
 показати весь коментар
 
 
Кремлёвская "гуманитарка" помножит всё на ноль.
 показати весь коментар
 
 
Международная миграция,пусть лучше поможет эмигрировать кацапню в свои коренные места рождения.Так будет честно и справедливо.
 показати весь коментар
 
 
Вот знаю с детства много дончан.И сейчас вспоминаю откуда они родом,могу с уверенностью сказать,что все они припизженные. Даже по детству,помню - вечно им кто-то что-то должен и очень любят занимать,чтобы не отдавать долг. При этом,стоит им чем то помочь тебе,так будешь по гроб должен.На копейку поможет, а будет ходить ныть и вспоминать и напоминать. Такая вот гнилая нация ,эта кацапня.
 показати весь коментар
 
 
По разному.
Это от твоего круга общения зависит.
А вот куда жители ордле мигрировали?
Разве организация по миграции не беженцам
( то бишь ВПЛ) должна помогать?
 показати весь коментар
 
Круг общения весьма широк. - Улица,учебные заведения,знакомые знакомых.
 показати весь коментар
 
Слушай.
Но вопрос на самом деле не праздный.
Мне не жалко.
Пользуйтесь...вам нужнее.
Но это же все пройдет по отчетам как помощь беженца которую они не получат потому что в ордло беженцев нет.
А потом в отчетах напишут что раз не получили значит украдено украинским правительством.
Правильно я понимаю?
 показати весь коментар
 
Международная организация по миграции нарушает Женевскую конвенцию
от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. - Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны. - строительных материалов у РФ достаточно.
 показати весь коментар
 
 
Пойдет на фортификационие сооружения?
 показати весь коментар
 
 
направила жителям ОРДЛО 214 тонн...

То есть прямая поддержка терроризма? А куда Украина смотрит???
 показати весь коментар
 
 
ИДИЛ тоже так помогают или в ОРДЛО что то знают, как получить международную помощь .
 показати весь коментар
 
Это поддержка тероризма.
Потому что очевиден тот факт что жители ордле никуда НЕ мигрировали следовательно организация по миграции тут вообще не при делах.
 показати весь коментар
 
Главные цели:
Управление миграцией в интересах всех вовлечённых сторон;

Тесное сотрудничество с правительствами стран, представление и защита интересов людей, выбравших для себя миграцию как единственно правильное решение;

Предотвращение и борьба с феноменом торговли людьми (международное понятие «трафик»
 показати весь коментар
 
А чого не завернули ці машини наприклад до Краматорська, Марика...??
 показати весь коментар
 
Не должна религия граждан лднр позволять принимать и употреблять товары закупленные на деньги проклятого ненавистного Запада и тем более гомосятин всяких. Фу-у-у... не трогать товары! Вернуть взад!
 показати весь коментар
 
Червоний Хрест і Лікарі без кордонів відмовлялися відвідувати українських полонених у російських в'язницях.

Міжнародні гуманітарні організації відмовлялися відвідувати українських полонених, незаконно утримуваних Російською Федерацією у в'язницях, щоб не образити росіян.Цензор.НЕТ.
 показати весь коментар
 
Лучше бы Германия забрала к себе жителей Міжнародна організація з міграції направила жителям ОРДЛО 214 тонн будівельних матеріалів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3030 ОРДЛО.
 показати весь коментар
 
 
Международная организация по миграции направила жителям ОРДЛО 214 тонн строительных материалов, - Госпогранслужба

новые окопы стоить после разведения киевских лохов

лохи направили туда еще 214 тонн калбасы,
шоб не на голодныйжелудок строить

...и еще направили 214 кивских лохов, шоб строить данецкие акопы

ахахаха
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору