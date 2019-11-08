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Все про:паспорт (427) тероризм (2160) Безлер (17) Bellingcat (46)

 Спецслужби РФ у 2014 році видали терористові Безлеру підроблений російський паспорт, - Bellingcat

Міжнародна незалежна слідча група Bellingcat оприлюднила деталі розслідування, за результатами якого було встановлено вигадані прізвища терориста Ігоря Безлера і полковника ГРУ Олега Іваннікова за виданими їм у Росії паспортами, серії яких мають послідовну нумерацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться на сайті Bellingcat у матеріалі "Як Росія видає підроблені паспорти своїм оперативникам в Україні".

"Безлер - лише один із багатьох російських оперативних працівників, яким російські спецслужби передавали підроблені паспорти під час роботи в Україні. Використовуючи злиті російські бази даних, лише за декількома основними біографічними деталями можливо розкрити підроблену особу оперативника, як це спостерігається з іншим представником ГРУ - Олегом Іванніковим ("Андрій Лаптєв")", - йдеться у матеріалі.

Розслідувачі Bellingcat з’ясували, що Безлеру було видано внутрішній російський паспорт під прізвищем Береговий, з усіма даними (дата народження, ім'я/по батькові) такими ж, як і у справжньої людини, що мешкає в Сімферополі.

"Безлер/Береговий використовував цей паспорт для подорожей по Росії та Україні, як це було виявлено в онлайн-базах даних, що є у вільному доступі, і які показують активність російських авіаперельотів у 2014 році", - зазначають розслідувачі.

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Вони надають алгоритм розшифровування серій російських паспортів (місце та рік видачі, серійний номер) та доводять, що паспорт "Берегового" (номер 4513078492) видав московський офіс, форма паспорта була надрукована у 2013 році, а сам паспорт був виданий або в 2013, або в 2014 році.

Паспорт "Лаптєва" має номер 4513078464 та відрізняється від паспорта "Берегового" лише двома останніми цифрами. Про підробку паспортів також свідчить і той факт, що в базі даних платників податків РФ немає ідентифікаційних номерів осіб з такими паспортами.

У Bellingcat також вказують, що раніше подібним чином було виявлено, що ГРУ видавало паспорти бійцям приватної військової компанії "Вагнер". Документи були видані в тому ж "паспортному районі", а останні цифри серії паспортів були порядково доволі близькі одні до одних, що свідчить про те, що вони були підроблені в один і той самий час.

Нагадаємо, Ігор Безлер - найманець РФ, терорист. Брав участь в окупації Криму Росією навесні 2014 року, а після - у війні РФ проти України на Донбасі. "Безлер є російським диверсантом з ГРУ, який керував захопленням будівлі СБУ в Донецьку і захопленням райвідділу МВС України в місті Горлівка навесні 2014 року", - повідомляється на сайті "Миротворець".

Раніше дослідницька група Bellingcat оприлюднила дані 12 осіб, які, за її твердженням, причетні до катасрофи "Боїнга 777", збитого в небі над Донбасом у 2014 році. Серед усіх імен фігурує Ігор Миколайович Безлер, позивний "Бєс". Зазначається, що він сприяв помилковій ідентифікації MH17 як військового літака.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158488
 
 
 Топ коментарі
 
Когда сейчас зелёные гниды и их подпевалы рассказывают,что в сдаваемых русне украинских населённых пунктах остаётся полиция, то я сразу вспоминаю видосиа 2014-го из Горловки. Когда чепушило из статьи выстроило мусоров во дворе мусарки и втирало рассказывало им, что оно русске ихтамнет и теперь они должны подчинятся ему. И шобла дегенератов в мусорской форме, вместо того, чтоб скрутить жту тварь, кивала гривами и даже не пыталасб что-то возразить.
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Я хочу лише сказати, що зараз сепаратист гєрасімов очолює вже фракцію ПЄСу.. Видно сепаратисти - у великій пошані для петі..
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Разыскиваемый лидер боевиков «ДНР» Игорь Безлер по кличке Бес поздравил президентского «смотрящего» Артура Герасимова. «Сегодня на заседании фракции новым Председателем фракции Партии «Блок Петра Порошенко» в ВР почти единогласно избран народный депутат Артур Герасимов. Вот дилемма - поздравлять или нет? Вроде как я был у него в 2012 начальником Службы безопасности. Артур, даже боясь Армена Саркисяна, ночевал у меня дома, вечерами рассказывая на балконе о внутренней кухне в ВР. Вместе ездили в Ялту на экономический форум. Даже ночевали в одном номере в гостинице. Правда Артур потом пытался рассказать сказки про водителя и прочую чушь. Вот и думаю, поздравлять или нет. Ладно, обойдётся. Порошенко и Женя Татарчук поздравят. И. Безлер. 03.04.2017», - написал он на странице своей жены Анжелики Шутенко-Безлер в Фейсбуке.
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Лёня, что ты пытаешься сказать? Что для вас, зелёных опарышей, всякие бпзлеры-гиркинв-***** непререкаемые авторитеты?
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Я хочу лише сказати, що зараз сепаратист гєрасімов очолює вже фракцію ПЄСу.. Видно сепаратисти - у великій пошані для петі..
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Це в тебе висновки з приведеної тобою цитати гандона, який був одним з детонаторів війни?

Я ж і кажу, Льоню, не соромтеся посилатися прямо на зуйло та Ко, якщо вони для вас настільки авторитетні.
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Та де...ти шо? Божа роса тіко від клована.... А від бариги(петі) татальне зубажіння. Спецслужби РФ у 2014 році видали терористові Безлеру підроблений російський паспорт, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 7464
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Льоню, ну я розумію тобі не подобається пєтя, мені ге подобаються вови (обоє двоє), але ж посилатися у своїх доказах на гандона з гру - це зашквар.

Чи все що проти пєті - то божа роса, навіть якщо від
бєзлєров?
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За сепаратиста сивохо, радника секретаря РНБО нічого сказати не хочеш? Може хочеш щось сказати за прокацаплених фракціонних ЗЕбілів? Вони ж як я розумію у пошані в моніки... Спецслужби РФ у 2014 році видали терористові Безлеру підроблений російський паспорт, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 1520
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а где кацап-фсбгрушник вместе работал с Герасимовым, да еще его начальником?...
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Когда сейчас зелёные гниды и их подпевалы рассказывают,что в сдаваемых русне украинских населённых пунктах остаётся полиция, то я сразу вспоминаю видосиа 2014-го из Горловки. Когда чепушило из статьи выстроило мусоров во дворе мусарки и втирало рассказывало им, что оно русске ихтамнет и теперь они должны подчинятся ему. И шобла дегенератов в мусорской форме, вместо того, чтоб скрутить жту тварь, кивала гривами и даже не пыталасб что-то возразить.
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Сам ты гнида,если всех под одну гребёнку чешешь. А ,случись беда, звонишь 101.
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СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Львовский метрополитен‏ @natohawks



2019. Зелебоба: "Станица Луганская - это Швейцария".
2014 год. Главарь "ЛНР" Болотов: "ЛНР - это маленькая Швейцария".
Как говорится, без комментариев


Спецслужбы РФ в 2014 выдали террористу Безлеру поддельный российский паспорт, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 466
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Политтехнологи гуского мира из кацапии работаюс с командой предателей страны гидранта и с ним самим...Все признаки -один в один. Побольше треша, как на говнопередачах Шапиро и скабеевых...ополченцы...там тоже люди...мышыбратья...адиннарот...
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не думаю, що цей паспорт можна вважати фальшивим, якщо сторона, що його видала, признає його справжнім
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Боширов-Петров тех справжні паспорта отримали? Проснувся Штірліц в обідраному приміщені з маленьким віконечком в клітинку.-Де я? Хто я? Штірліц, чи Кузнецов ? Кузнецов чи Штірліц? Що казати як зайдуть , як не засипатись ? Двері відчиняються, заходить людина в формі і каже: "Ну і напились же ви вчора, товаришу Ісаєв!"
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шо самое прикольное-самолет кацапы хотели сбить свой же-кацапский с туристами из Египта. Для полномасштабного наступления по всей границе. Так что спасибо можно сказать кацапскому жопоруку безлеру... На кацапии все так -через жопу, это их национальный признак лишней хромосомы.
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Все в кращих традиціях. А от вони ії номера і серії документів так само як номера на авто продають? ХХ 0001 ХХ, або ВВП 000001?
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Ложь, подлог, инсинуации, провокации - это суть рузькимира. Жалкие твари
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По Воффкиному плану ШтайнБенина,
На них одна надежда....
Спецслужби РФ у 2014 році видали терористові Безлеру підроблений російський паспорт, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 9713
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для тех кто понимает кто нам противостоит результаты этого расследования лишь маленькая капля в море москальской брехни . а для тех кто верит Зельцу и смотрит Шария это как они выражаются " всего лишь одна из версий " или " там все не так однозначно "
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Спецслужбы РФ выдали поддельный паспорт РФ ?! )

Я думаю паспорт был абсолютно настоящий !
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Бланк настоящий , но паспорт вьідан на несуществующего человека , поєтому он поддельньій.
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Помнится , в самом начале , россми представляли Безлера , как заведующего местньім кладбищем , пошедшим в "ополчение" против "хунтьі". А на самом деле єта гнида из ГРУ просто ожидала приказа из "Аквариума", получая украинскую военную пенсию.
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хорошо бы не забыть поступить с такими, как Моссад с террористами.
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