 Спецслужби РФ у 2014 році видали терористові Безлеру підроблений російський паспорт, - Bellingcat

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться на сайті Bellingcat у матеріалі "Як Росія видає підроблені паспорти своїм оперативникам в Україні".

"Безлер - лише один із багатьох російських оперативних працівників, яким російські спецслужби передавали підроблені паспорти під час роботи в Україні. Використовуючи злиті російські бази даних, лише за декількома основними біографічними деталями можливо розкрити підроблену особу оперативника, як це спостерігається з іншим представником ГРУ - Олегом Іванніковим ("Андрій Лаптєв")", - йдеться у матеріалі.

Розслідувачі Bellingcat з’ясували, що Безлеру було видано внутрішній російський паспорт під прізвищем Береговий, з усіма даними (дата народження, ім'я/по батькові) такими ж, як і у справжньої людини, що мешкає в Сімферополі.

"Безлер/Береговий використовував цей паспорт для подорожей по Росії та Україні, як це було виявлено в онлайн-базах даних, що є у вільному доступі, і які показують активність російських авіаперельотів у 2014 році", - зазначають розслідувачі.

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Вони надають алгоритм розшифровування серій російських паспортів (місце та рік видачі, серійний номер) та доводять, що паспорт "Берегового" (номер 4513078492) видав московський офіс, форма паспорта була надрукована у 2013 році, а сам паспорт був виданий або в 2013, або в 2014 році.

Паспорт "Лаптєва" має номер 4513078464 та відрізняється від паспорта "Берегового" лише двома останніми цифрами. Про підробку паспортів також свідчить і той факт, що в базі даних платників податків РФ немає ідентифікаційних номерів осіб з такими паспортами.

У Bellingcat також вказують, що раніше подібним чином було виявлено, що ГРУ видавало паспорти бійцям приватної військової компанії "Вагнер". Документи були видані в тому ж "паспортному районі", а останні цифри серії паспортів були порядково доволі близькі одні до одних, що свідчить про те, що вони були підроблені в один і той самий час.

Нагадаємо, Ігор Безлер - найманець РФ, терорист. Брав участь в окупації Криму Росією навесні 2014 року, а після - у війні РФ проти України на Донбасі. "Безлер є російським диверсантом з ГРУ, який керував захопленням будівлі СБУ в Донецьку і захопленням райвідділу МВС України в місті Горлівка навесні 2014 року", - повідомляється на сайті "Миротворець".

Раніше дослідницька група Bellingcat оприлюднила дані 12 осіб, які, за її твердженням, причетні до катасрофи "Боїнга 777", збитого в небі над Донбасом у 2014 році. Серед усіх імен фігурує Ігор Миколайович Безлер, позивний "Бєс". Зазначається, що він сприяв помилковій ідентифікації MH17 як військового літака.

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