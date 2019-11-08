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 Безпеки в Чорноморському регіоні не буде, поки РФ не деокупує Крим, - політичний директор МЗС Макеєв

Росія має припинити окупацію України для досягнення стабільності в регіоні.

Про це в інтерв'ю турецькому агентству Anadolu, яке вийшло 7 листопада, сказав політичний директор Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"На жаль, із того, що ми бачимо, Чорне море тепер не є регіоном співпраці, але є регіоном нестабільності, і це тому, що один із наших сусідів, Російська Федерація, порушив міжнародне право і вторгся в суверенну країну Україну", – сказав дипломат.

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Він нагадав, що 7,2% території України окуповано Росією, і заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб Росія зробила крок назад для відновлення стабільності та безпеки в регіоні.

"Це буде неможливо, поки Росія не деокупує Крим і не припинить війну проти України", – сказав Макеєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158484
 
   
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А так как этого не будет никогда, то надо чтобы все пересичные поднялись на Москву!
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Обнзьяна, а давно ты человеческие слова начала учить? И чего так мало? Чего только "пересічні" выучила? Оперативки на большее не зватает?
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Безпеки ніколи не буде там, де москва має інтерес. Безпеки ніколи не буде там, де щось не подобається москалям.
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Какой вумный эксперД.
Его работа очень нужна стране - нужно хорошо оплачивать.
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Я офигиваю слегка от этих понтов! Министры, госсекретари, политические директора, кучи советников, помощников...что там пел давеча жилетный премьер про сокращение чиновников?
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