 Безпеки в Чорноморському регіоні не буде, поки РФ не деокупує Крим, - політичний директор МЗС Макеєв

Про це в інтерв'ю турецькому агентству Anadolu, яке вийшло 7 листопада, сказав політичний директор Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"На жаль, із того, що ми бачимо, Чорне море тепер не є регіоном співпраці, але є регіоном нестабільності, і це тому, що один із наших сусідів, Російська Федерація, порушив міжнародне право і вторгся в суверенну країну Україну", – сказав дипломат.

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Він нагадав, що 7,2% території України окуповано Росією, і заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб Росія зробила крок назад для відновлення стабільності та безпеки в регіоні.



"Це буде неможливо, поки Росія не деокупує Крим і не припинить війну проти України", – сказав Макеєв.