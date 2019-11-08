 Безпеки в Чорноморському регіоні не буде, поки РФ не деокупує Крим, - політичний директор МЗС Макеєв

Про це в інтерв'ю турецькому агентству Anadolu, яке вийшло 7 листопада, сказав політичний директор Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"На жаль, із того, що ми бачимо, Чорне море тепер не є регіоном співпраці, але є регіоном нестабільності, і це тому, що один із наших сусідів, Російська Федерація, порушив міжнародне право і вторгся в суверенну країну Україну", – сказав дипломат.
Він нагадав, що 7,2% території України окуповано Росією, і заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб Росія зробила крок назад для відновлення стабільності та безпеки в регіоні.
"Це буде неможливо, поки Росія не деокупує Крим і не припинить війну проти України", – сказав Макеєв.
Его работа очень нужна стране - нужно хорошо оплачивать.