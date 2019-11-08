EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  6073  62
Матеріали за темою:
Все про:Путін (11212) Росія (20472) РНБО (592) Кривонос Сергій (38)

 РФ розробляє різні варіанти агресії проти України: і югославський варіант, і ракетні удари, - Кривонос

За своїм потенціалом Росія може піти на відкрите військове вторгнення в Україну, адже її війська щорічно проводять навчання уздовж українського кордону, зокрема і на території Білорусі, але це може обернутися для глави Кремля Володимира Путіна великими проблемами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Кривонос.

За його словами, в Росії розробляються різні варіанти агресії проти України – завдання ракетних ударів, щоб повторити югославський варіант, а потім ввести війська; не вводити війська, а просто високоточними ракетними ударами поставити Україну на коліна.

"Вони (росіяни. – Ред.) зміцнюють свої війська в Криму, створюючи там організаційно-штатні структури, що дозволяють у найкоротші терміни здійснити розгортання військ, щоб завдати удару з боку Криму. З боку Чернігівської і Сумської області (київський напрямок. – Ред.) у них взагалі може не виникнути проблем..." - підкреслив Кривонос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тероборона - другий етап у програмі "5 кроків". Її завдання максимально швидко створити надійний поліцейський контррозвідувальний режим в Україні, - заступник голови РНБО Кривонос

Він додав, що військовий потенціал Росії дуже великий, тому головне завдання для України – це організація територіальної оборони. Кремль може піти на агресію, але йому потім вкрай важко буде утримати все під контролем.

"Для Кремля дуже важливо – якнайшвидше поставити тут (в Україні. – Ред.) маріонетковий уряд, який почав би танцювати під їхню дудку. Їм буде ще простіше домогтися успіху, якщо вони заздалегідь зроблять так, щоб ми один одного ненавиділи", – резюмував заступник секретаря РНБО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158482
 
   
 Топ коментарі
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 10 ч.10 часов назад

На днях Гордон вешал лапшу про голодного и измученного Зеленского, которому некогда даже поесть. Но сегодня все увидели Зе, который с довольной рожей разьезжает на Тесле по фаст-фудам (других-то дел у него нет). Это все что вам нужно знать про Гондона и клована-"трудоголика"
 показати весь коментар
 
А що скаже сівоха? Мішебратья? Тамнашілюді?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это если просохнет от сивухи, шаровик-эксцентрик... надо ж было, кроме всех прочих отвратительных факторов, всунуть алкаша в РБ... впрочем, наркошка протежирует алкашу...
 показати весь коментар
 
 
Ооо! Сивохо-наш головний і найстрашніший козир проти всіх цих загроз. Насправді тривогу викликає те що через дурість, чи некомпетентність від участі у прийнятті рішень звільняються фахівці. Безпека держави віддає ться на відкуп комедіантам. Це все одно якби ви прийшли в поліцію з заявою, що Вам погрожують вбивством, а вони, як тілоохоронця вам запропонували б вуличного клоуна і ще й запевнили б, що це для вас найкращий варіант. Зрозуміло, що коли ви - зебіл, то радо йюпогиджужтеся, щиро вважаючи, що вуличний комедіант забезпечить ваш захист. Але коли ви притомна людина при здоровому глузді, то будете вимагати професійного бодіґарда.
 показати весь коментар
 
 
Поэтому нужно опередить врага и самим начать развод постепенно до Киева
 показати весь коментар
 
 
Так Моника Янелох и все зеленое шобло с радостью станут марионетками пуйла и без вторжения, пусть только маякнет быдлу карлик.
 показати весь коментар
 
 
"Для Кремля очень важно - как можно быстрее поставить здесь (в Украине. - Ред.) марионеточное правительство, которое начало бы плясать под их дудку.Источник: https://censor.net.ua/n3158482
ЭТО ОН О ЗЕДЕБИЛАХ??????????????????? Ай=яяя=й как не красиво..кусать руку дающую мьясо..... РФ разрабатывает различные варианты агрессии против Украины: и югославский вариант, и ракетные удары, - Кривонос - Цензор.НЕТ 7073
 показати весь коментар
 
 
Марионеточное правительство из Организмов РФ разрабатывает различные варианты агрессии против Украины: и югославский вариант, и ракетные удары, - Кривонос - Цензор.НЕТ 3491
 показати весь коментар
 
 
Кстати! С чего это моника к вечеру в организм превращается? Вроде "Тесла" на автопилоте куярит, чепушилоркль от балды крутит и трындит куйню всякую. Неужто актёр разговорного жанра от пи...дежа устаёт?
 показати весь коментар
 
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 10 ч.10 часов назад

На днях Гордон вешал лапшу про голодного и измученного Зеленского, которому некогда даже поесть. Но сегодня все увидели Зе, который с довольной рожей разьезжает на Тесле по фаст-фудам (других-то дел у него нет). Это все что вам нужно знать про Гондона и клована-"трудоголика"
 показати весь коментар
 
 
Та хотел сказать, про жидовню??? И тот, и другой - клоуны разговорного жанра с той разницей, что один клоун - откровенный дурак на шарнирах, а другой - гламурный
 показати весь коментар
 
 
Гандон - это редкая сволочь, которая будет лизать за деньги жопу в самом что ни есть прямом смысле.
 показати весь коментар
 
 
Но #япрезидентанелох предлагает зуйлу самый оптимальный вариант. Отвести ВСУ куда ***** пожелает.
 показати весь коментар
 
 
не ссы! скоро ОРДЛО будет нашим союзником
 показати весь коментар
 
 
Им будет еще проще добиться успеха, если они заранее сделают так, чтобы мы друг друга ненавидели" Источник: https://censor.net.ua/n3158482
Так как это они сделают??? Вон, министр Бородянский шо заявляет:

"Я считаю, что Украина информационную войну выиграла, потому что тот мощный ресурс, который есть у Российской Федерации, и применяется против нашего государства, Украина выстояла, и это благодаря во многом общественному сектору, армии и людям, которые включились очень быстро в процесс отстаивания национальных интересов", - заявил министр.
Бородянский пояснил, что в 2014 году на востоке Украины находились вооруженные формирования другого государства, а во многих городах Украины было немало людей, которые по разным причинам колебались. Сейчас подавляющее большинство уверено - Украина является унитарным суверенным государством и отстаивает свои национальные интересы.(с).
Так что- усё в порядке.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А татары хотят автономию и никак не успокаиваются . Министр неправ.
 показати весь коментар
 
именно по этому были купленные для Украины"зе" слуги,которые должны отвести украинские войска с оборудованых укреплений в поле ,именно по этому были купленные рашистские европейские проститутки в Германии ,Франции.Италии,Венгрии для того,что бы создать кровопролитие в Украине...и оторвать часть суверенного государства под создание ордло.(второе Преднистровье в Украине подконтрольное рашисту)
 показати весь коментар
 
 
Та то муйня. За часи президента Порошенко в Україні були зроблені тисячі ракет,які можуть знищити будь якого агресора. Чи не зроблені?
 показати весь коментар
 
 
Та як і були зроблені, то зЄбобіки їх всі на навчаннях розстріляють. Як свого часу януковочі розстріляли всі Стугни.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Кривоноса приглашают на совещания или он помогает разрабатывать.
Или по заказу ***** запугивает украинцев?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Опять мантры в стиле соевых
 показати весь коментар
 
 
Сдаваться пацакам - это в стиле кокаинистов РФ розробляє різні варіанти агресії проти України: і югославський варіант, і ракетні удари, - Кривонос - Цензор.НЕТ 5186
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А за пятилетку сколько отвоевали территории,и был ли приказ вообще отвоевывать?
 показати весь коментар
 
За пятилетку? 2/3 захваченного весной-летом 2014 года на Донбассе.

Ты б ссанину зелёную из глазок своих вымыл что ли. Или ты всё ж лахта?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А потом героическое подписание Минск-2, альтернативу которому нет, а выполнение равно зраде.
 показати весь коментар
 
Вот скади, мирося, ты реальнл такой дурень,что считаешь, что ***** и Ко не видят ежечасно, как они опять вернут себе в подчинение неразумных"младших братьев"? Или ты рафинированая лахта?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дураки кацапы. Белецкий соберет сто тыщ патриотов и даст кацапам 10 часов.
 показати весь коментар
 
 
Вот поэтому .донбаский сепар,данилов (глава рнбо) и хочет снять Кривоноса! И скоро они это сделают! Уберут единственного человека ,который владеет ситуацией и что то реально делает для обороны страны! И наставят клоунов сепаров ,типа сивохи.
 показати весь коментар
 
 
Ищем Пиночета в родных пенатах? А может, далеко ходить и не надо...а просто уволить Кривоноса из РНБО?
 показати весь коментар
 
Это один из вариантов . Страшный, но не самый опасный , по сравнению с явными медийно-психологическими операциями по разочарованию украинцев в укр.власти, внедрение отсутствия веры в собственные силы и т.д.
 показати весь коментар
 
 
Разочаровываются те, кто хочет разочаровываться
 показати весь коментар
 
Зелепупи , ви Федину та Звіродій боїтеся, коди ви ще там пірь'я своє проти генерала піднімаєте?
 показати весь коментар
 
 
Не думаю , що на даний час ***** піде на загострення ситуації коли призєдєнтом є Моніка Зелінскі. Ця дєвіца легкої поведінки успішно виконує свою роль повії і всю брудну роботу робить за ***** сама.
 показати весь коментар
 
 
На маленьку Північну Корею,такий всесвітній велетень як США бояться задирати свій хвіст. Животворча дія ядерної зброї,робе свою захисну справу.
 показати весь коментар
 
 
Это потому что для США люди имеют значение. Для ********* - нет. Это здесь не сработало бы...скорее даже наоборот.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Билецкий даст им 10 часов. РФ розробляє різні варіанти агресії проти України: і югославський варіант, і ракетні удари, - Кривонос - Цензор.НЕТ 8689
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
***** не рискнёт сразиться с сильнейшей армией Европы.
 показати весь коментар
 
ему жалко кацапских боевых **********...?\однако...(\
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Перевожу слова Кривоноса:нам писдец,мы наклонились и раздвинули ягодицы.
 показати весь коментар
 
Всё правильно: в прямом боестолкновении у ВСУ слишком мало сил.
Но территориальна оборона перемелет вторженцев, потому что непрерывный поток 200-х деморализует население агрессора.
 показати весь коментар
 
 
Тероборона где и когда, если ее тихо закрыл шоколадник и отправил тербаты в ЗСУ .
 показати весь коментар
 
 
Территориальная оборона - она же мобрезерв из демобилизованных.
 показати весь коментар
 
НПА, именно по тер.обороне, есть и уже реализовано ?
 показати весь коментар
 
Ну, треба дуже великі втрати аби деморалізувати тих, хто не має моралі. Тим більше що, регулярні частини завжди наносять більші втрати нерегулярним. Тербатам доведеться воювати з урахуванням повного домінування ворога в повітрі та при великій перевазі в ствольній та реактивній арті. Якщо і буде якась перевага то, це в мобільності та організації. Хоча, наш генералітет буде намагатися закопати всіх на статичних позиціях.
 показати весь коментар
 
Главная опасность, что списки тербатов окажутся у россиян, как в Донецке в 2014 году, списки добровольцев в военкомате
 показати весь коментар
 
 
Просто це, треба сприймати, як даність. Колись козаки носили чуби і знали що, від ворога милості очікувати не варто. До речі, з початку вистригати чуба можна було тільки після першого бою. За чуба треба було відповідати.
 показати весь коментар
 
Зачем начинать какие-то боевые действия, если через 5-7 месяцев Украина полностью и окончательно сама упадет им в руки? Вся зеленая плесень визжит и радуется, видя, что скоро станет подданными сцаря "всия руси" РФ розробляє різні варіанти агресії проти України: і югославський варіант, і ракетні удари, - Кривонос - Цензор.НЕТ 722
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
там на границе стена инженера яйценюка...врагу не пройти
 показати весь коментар
 
 
все в Божьих руках:
"Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это.
Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных!"

(Ис.45:7-9)"
 показати весь коментар
 
 
На передодні "Шестиденної війни" Франція наклала ембарго на поставки вже оплаченої Ізраїлем зброї. Великобританія до цього відмовлялася їм продавати озброєння. США сказали розбирайтеся з сусідами, які обіцяли потопити всіх євреїв у морі, мирними перемовинами бо, багаті нафтою арабські країни почали розривати відносини з США.
А в цей час, СРСР завалювало Єгипет, Сирію, Йорданію та Ірак ************** на той час зброєю. Навіть Кувейт та Судан оголосили мобілізацію, а Саудівська Аравія блокувала Тіранську затоку. Алжир підтягнув свої війська на допомогу ближче до Єгипту, а Ірак направив свій контингент до Йорданії.
Ви уявляєте які сили зібралися проти Ізраїлю, який менше Черкаської області? Там навіть міністром оборони був генерал, який здавалося б не мав якихось визначних стратегічних перемог. Добре, не був Моше Даян овочем, але всі його військові заслуги були тактичного рівня в епоху коли він командував батальйоном. Та він створив армію нового зразка.
Та, Бог вирішив інакше ніж це ввижалося світовим лідерам. Об'єднана армія, яка не тільки мала новішу зброю, але й переважала в чисельності в два, а подеякив видам і в три рази, зазнала нищівної поразки за шість днів від гірше озброєної та менш чисельної армії. Дійшло до того що, Мацквабад почав волати: "Якщо Ізраїль не зупинить наступ то, СРСР почне масове бомбардування Ізраїлю!"
 показати весь коментар
 
соевые прахоботы - это зебильные копеечные подкацапкники.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору