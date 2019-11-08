 РФ розробляє різні варіанти агресії проти України: і югославський варіант, і ракетні удари, - Кривонос

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Кривонос.

За його словами, в Росії розробляються різні варіанти агресії проти України – завдання ракетних ударів, щоб повторити югославський варіант, а потім ввести війська; не вводити війська, а просто високоточними ракетними ударами поставити Україну на коліна.

"Вони (росіяни. – Ред.) зміцнюють свої війська в Криму, створюючи там організаційно-штатні структури, що дозволяють у найкоротші терміни здійснити розгортання військ, щоб завдати удару з боку Криму. З боку Чернігівської і Сумської області (київський напрямок. – Ред.) у них взагалі може не виникнути проблем..." - підкреслив Кривонос.

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Він додав, що військовий потенціал Росії дуже великий, тому головне завдання для України – це організація територіальної оборони. Кремль може піти на агресію, але йому потім вкрай важко буде утримати все під контролем.

"Для Кремля дуже важливо – якнайшвидше поставити тут (в Україні. – Ред.) маріонетковий уряд, який почав би танцювати під їхню дудку. Їм буде ще простіше домогтися успіху, якщо вони заздалегідь зроблять так, щоб ми один одного ненавиділи", – резюмував заступник секретаря РНБО.