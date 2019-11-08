 РФ розробляє різні варіанти агресії проти України: і югославський варіант, і ракетні удари, - Кривонос

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Кривонос.
За його словами, в Росії розробляються різні варіанти агресії проти України – завдання ракетних ударів, щоб повторити югославський варіант, а потім ввести війська; не вводити війська, а просто високоточними ракетними ударами поставити Україну на коліна.
"Вони (росіяни. – Ред.) зміцнюють свої війська в Криму, створюючи там організаційно-штатні структури, що дозволяють у найкоротші терміни здійснити розгортання військ, щоб завдати удару з боку Криму. З боку Чернігівської і Сумської області (київський напрямок. – Ред.) у них взагалі може не виникнути проблем..." - підкреслив Кривонос.
Він додав, що військовий потенціал Росії дуже великий, тому головне завдання для України – це організація територіальної оборони. Кремль може піти на агресію, але йому потім вкрай важко буде утримати все під контролем.
"Для Кремля дуже важливо – якнайшвидше поставити тут (в Україні. – Ред.) маріонетковий уряд, який почав би танцювати під їхню дудку. Їм буде ще простіше домогтися успіху, якщо вони заздалегідь зроблять так, щоб ми один одного ненавиділи", – резюмував заступник секретаря РНБО.
ЭТО ОН О ЗЕДЕБИЛАХ??????????????????? Ай=яяя=й как не красиво..кусать руку дающую мьясо.....
На днях Гордон вешал лапшу про голодного и измученного Зеленского, которому некогда даже поесть. Но сегодня все увидели Зе, который с довольной рожей разьезжает на Тесле по фаст-фудам (других-то дел у него нет). Это все что вам нужно знать про Гондона и клована-"трудоголика"
Так как это они сделают??? Вон, министр Бородянский шо заявляет:
"Я считаю, что Украина информационную войну выиграла, потому что тот мощный ресурс, который есть у Российской Федерации, и применяется против нашего государства, Украина выстояла, и это благодаря во многом общественному сектору, армии и людям, которые включились очень быстро в процесс отстаивания национальных интересов", - заявил министр.
Бородянский пояснил, что в 2014 году на востоке Украины находились вооруженные формирования другого государства, а во многих городах Украины было немало людей, которые по разным причинам колебались. Сейчас подавляющее большинство уверено - Украина является унитарным суверенным государством и отстаивает свои национальные интересы.(с).
Так что- усё в порядке.
Или по заказу ***** запугивает украинцев?
Ты б ссанину зелёную из глазок своих вымыл что ли. Или ты всё ж лахта?
План клована по "разведению сил" выглядит как-то так:
Народна депутатка від партії "Слуга народу", членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки Ірина Верещук сказала, що на її думку, треба не допустити відставки Кривоноса. Вона додала, що позиція секретаря РНБО "дуже дивна".
Но территориальна оборона перемелет вторженцев, потому что непрерывный поток 200-х деморализует население агрессора.
"Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это.
Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных!"
(Ис.45:7-9)"
А в цей час, СРСР завалювало Єгипет, Сирію, Йорданію та Ірак ************** на той час зброєю. Навіть Кувейт та Судан оголосили мобілізацію, а Саудівська Аравія блокувала Тіранську затоку. Алжир підтягнув свої війська на допомогу ближче до Єгипту, а Ірак направив свій контингент до Йорданії.
Ви уявляєте які сили зібралися проти Ізраїлю, який менше Черкаської області? Там навіть міністром оборони був генерал, який здавалося б не мав якихось визначних стратегічних перемог. Добре, не був Моше Даян овочем, але всі його військові заслуги були тактичного рівня в епоху коли він командував батальйоном. Та він створив армію нового зразка.
Та, Бог вирішив інакше ніж це ввижалося світовим лідерам. Об'єднана армія, яка не тільки мала новішу зброю, але й переважала в чисельності в два, а подеякив видам і в три рази, зазнала нищівної поразки за шість днів від гірше озброєної та менш чисельної армії. Дійшло до того що, Мацквабад почав волати: "Якщо Ізраїль не зупинить наступ то, СРСР почне масове бомбардування Ізраїлю!"