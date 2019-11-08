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 Політика України, Суспільство
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Все про:Дубневич (58) Антикорупційна прокуратура (996)

 Після оголошення підозри Дубневич переписав підконтрольну йому фірму на свого сина, - САП

Після оголошення підозри, 31 жовтня, народний депутат Ярослав Дубневич переписав підконтрольну йому фірму ТОВ "Агропромислове підприємство "Львівське" на свого сина Юрія. Водночас ця компанія є засновником "Корпорації КРТ", яка фігурує в кримінальному провадженні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це під час розгляду апеляційної скарги адвокатів Дубневича повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко.

До 31 жовтня в реєстрі серед власників компанії був сам Ярослав Дубневич, його брат Богдан та племінник.

Після оголошення підозри Дубневич переписав підконтрольну йому фірму на свого сина, - САП 01

Прокурор розцінив такі дії депутата, як перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, щоб на фірму не могли накласти арешт.

Сам Дубневич пояснив, що давно переоформив фірму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубневича відправляють у СІЗО, - САП

За даними слідства, у 2015-2017 роках, Ярослав Дубневич сприяв тому, щоб "Укрзалізниця" виділила понад 500 млн гривень ($20,37 млн) на закупівлю стрілочної продукції у пов’язаного з ним підприємства "Дніпровський стрілочний завод". Також як компанії-посередники він залучив підконтрольні йому фірми, серед яких і "Корпорація КРТ", яка завищила ціну на продукцію на 20%. За даними слідства, результатом цієї схеми стали збитки, завдані державі, у розмірі понад 93 млн гривень ($3,79 млн).

Після оголошення підозри Дубневич переписав підконтрольну йому фірму на свого сина, - САП 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО". ВIДЕО

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Захист вирішив оскаржити в апеляції запобіжний захід.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158478
 
 
 Топ коментарі
 
Нічого дивного, потужний петя ще до оголошення підозри переписує легендарний "рошен" на мінометника всіх часів та народів - альошеньку..
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Самые смешное в этом всем- это позиция соевых ботов. Казалось бы, нормальных и принципиальных граждан Украины должно возмутить желание преступника скрыть награбленное , перерегистрировав имущество на родственников, но не тут-то было! Оказывается, что список соевых икон пополнился . Там уже не только 'герой-свинарчук ', 'банкирша всех времён и народов' -Гонтарева, но ещё и дубневич.
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Батя!.. а ты уже переписал на меня бизнесъ?!
После объявления подозрения Дубневич переписал подконтрольную ему фирму на своего сына, - САП - Цензор.НЕТ 8772
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Нічого дивного, потужний петя ще до оголошення підозри переписує легендарний "рошен" на мінометника всіх часів та народів - альошеньку..
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А он должен был тебе подарить? Эти фирмы были у Пороха еще до президентства,каким боком ты к ним?Ты заботься о фирмах зелюка,теперь же он президент или не? Судя по твоим мантрам у тебя до сих пор Порох в президентах.
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Межигирря у Януковича тоже было до президенцтва
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не чіпайте, прошу Вас, убогих розумом Після оголошення підозри Дубневич переписав підконтрольну йому фірму на свого сина, - САП - Цензор.НЕТ 5879
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Та кто их трогает,оно же само плюется и фиги из за угла тычет
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А ось тут питання. Яким дивним чином вони у нього були, адже держслужбовці не мають права такого.
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Мені ось що спало на думку. Адже в 2014 році петя ж міг так само всі свої надбання просто переписати на сина, і так би мовити відносно закону він би виконати вимоги. Але мозги трахав з фабрикой "Рошен" в рашці, з передачою в фонди, з офшорами. Чому?
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В ближайшее время соевые паханы начнут массовое дарение награбленного у народа своим родным и близким. Чуют, свиньи, что конфискацией запахло!
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Понятно, что на своего сына. А на чьего же ещё? Чай он, - не Павлик Морозов.
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Батя!.. а ты уже переписал на меня бизнесъ?!

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Прикольно, порохобот порохоботов подколол. Після оголошення підозри Дубневич переписав підконтрольну йому фірму на свого сина, - САП - Цензор.НЕТ 91
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Ні щоб переписати на нашого бубочку...
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Продам ваз шістьорку зелену, майже нову, 42 роки ще небита.
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ну кто то должен заниматься делами фирм, пока ваша моника уничтожает украину )))
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Соевые мало того что защищают ворюг так еще и пишут Украина с маленькой буквы.
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Зебоба вообще свое имя и фамилию спрятал,засекреченный патриот шмаркатой власти. Після оголошення підозри Дубневич переписав підконтрольну йому фірму на свого сина, - САП - Цензор.НЕТ 2310
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Почему вас никто никуда не сдает, как стеклотару, сезон на порохоботов наверное еще не открыт.
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О! , закон Зебобы про стукачество вступил в силу? зато сезон зелохов открыт, все ждут по 4000 тыс дол зарпллаты,при минимальных тарифах и налогах, кумонизьм на пороге.
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Слово "Украина" нужно писать с большой буквы.
И прокси у вас глючит.
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Югик отстает, до сих пор нинакого непереписал, что он ждет.
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Та он в любой момент может капитал сдать в прием стеклотары и поменять на деньги
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А вы фамилию не перепутали того, кто фирму на сына переписал? Після оголошення підозри Дубневич переписав підконтрольну йому фірму на свого сина, - САП - Цензор.НЕТ 6372
Или там фамилия другая, а финал будет такой же?
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Должна быть конфискация и почему не наложили арест !!!!
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финала еще не было. но будет, очень неприятный для свиновальцманата.
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Самые смешное в этом всем- это позиция соевых ботов. Казалось бы, нормальных и принципиальных граждан Украины должно возмутить желание преступника скрыть награбленное , перерегистрировав имущество на родственников, но не тут-то было! Оказывается, что список соевых икон пополнился . Там уже не только 'герой-свинарчук ', 'банкирша всех времён и народов' -Гонтарева, но ещё и дубневич.
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слышь ты... преступник он или нет определит суд. точно так же как и сумму и вообще факт грабежа
вы жабы зеленые уже пол года на "расследовании" бихуса обсираетесь - никак доказательств найти не можете.. лузеры
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Суд украинский самый проплаченный в мире, народ Украины давно определил их преступниками.
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Хех, вся зільоная рать на гілці, тільки встигай відстрілювати.
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Порохобот, а Йулька вароффка или уже нет? А Свобода работает на Кацапию? А рыги, кстате, уже не преступники?
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Шо, порохобот, приполз Йулю обгавкать? Чы Свободу?
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Порохобот, так сколько здесь в твоем дебильном списке недоумков и сколько из них порохоботов? Отож бо
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Вот на Юльку зря наезжать, она когда была премьером, у людей была жизнь более менее нормальная.
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Соесвынюкы, а в прошлом рыгоботы, битых 10 лет хаяли Йульку, называя вароффкой. А теперь видите ли, они кривят рожи, когда подсвинка до решения суда назвали вором и преступником. Законниками стали млеа
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Та да, Юлька-вароффка вкрала всьо, навіть чого і не було - теж вкрала.
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Русня, а ***** тоже не преступник, раз суда не было? 😁
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Соя - инфо-титушки режима клептократии
Обычная гопота, только не на улицах, а в тырнете.
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Татьяна Лайф, не согласен. Порохоботы в логичной панике, работодатель уедет, посадят....(нужное подставить)) придется искать нового. А даже из истории, раб всегда очень неохотно меняет хозяина. Так что, калавур! Після оголошення підозри Дубневич переписав підконтрольну йому фірму на свого сина, - САП - Цензор.НЕТ 2148
"Шеф, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!" ))
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реформатор концерта "Укроборонпром" бизнесмен, который вместе с беней крутил поставку авиатоплива по завышенной цене для МАУ, абрамавичус назначил себе зарплату 1500000 грн в месяц.
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да ты чучело, рот закрой и завидуй молча! p.s. поросенку так и не хватило пяти(!) лет, что б посадить ХОТЬ ОДНОГО коррупционера..."реформаторы" гребаные!
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Реально боится конфискации. Может уползти, гад...
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Нефиговый гадюшник разворошили
Хочется, конечно, не только приговоров, но и возвращение награбленного в бюджет.
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Переписав на сина і добре зробив, аби "слуги урода" не розтягли все його майно доки він там з прокурорськими крисами розбиратися буде. Тут виникає інше запитання - А на кого перепише всі свої злидні включно з нерухомістю в Криму сама Моніка Зелінскі? Бо насосала вона чимало і шкода буде, якщо все то піде на вітер 😕
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Та он дебил, он думает, если он на сына переписал, то не конфискуют, крупно он ошибается.
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Порошенко, Дубневичи, всякие хреновичи спешат переписать всё имущество заработанное не посильным и "честным" трудом НА своих родственников.
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