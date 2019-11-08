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 Економіка, За кордоном
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Все про:Німеччина (1312) Бундестаг (38) Північний потік (383)

 У Бундестазі не змогли ухвалити поправки до газової директиви для "Північного потоку-2"

Німецький Бундестаг не зміг проголосувати за законопроєкт, який пом'якшить газову директиву Євросоюзу щодо газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Голосування за законопроєкт про "поширення правил внутрішнього ринку газу на трубопроводи між державами-членами ЄС та державами – не членами ЄС" не вдалося провести через відсутність кворуму.

"Було віддано 133 голоси. Для кворуму необхідні 355 голосів. Таким чином, парламент не має кворуму", - сказав головуючий.

Засідання закрили і перенесли на 9 ранку.

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Слід зауважити, що така ситуація сталася після того, як на поіменному голосуванні наполягла фракція "Альтернативи для Німеччини". Адже до цього президіум тримався думки, що кворуму достатньо і на підставі того, що "за" (шляхом підняття рук) висловилися ХДС/ХСС, СДПН, СвДП, "проти" АдН і Зелені, "утрималися" Ліві, схилявся до того, що рішення можна вважати ухваленим.

Голосування відбувалося о 2 ночі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158476
 
   
 Топ коментарі
 
Тебе хуйло уже сказал что из-за постройки СП ты будешь жрать меньше? Нет? Тогда понятно чего ты тут так сфинктер надрываешь...
Казламордое, прибыли от постройки трубопровода не добавится, а вот кацапы строят его практически за свои бабки!
Кстати как там "сила Сибири"? Здулась?
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Что ты там бекаешь казламордое?
Скажи, Чечня - круто!
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Странные они, какой может быть кворум в 2 часа ночи.
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Это они у нас переняли. При принятии бюджета так было модно- "под покровом ночи"(с). У нас, правда, кворум набирался.
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...а потом пришел Черкасов и всех потопил...
Така сказка шо аж той...
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Странно то что они работают в 2 часа ночи.
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Не всі німецькі депутати придурки. Не всі поклоняються Путлєру.
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А всі неправедні рішення приймаються під покровом ночі. Напевно ті, хто такі рішення приймає, бояться денного світла, тобто розголосу.
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Альтернатива это что-то типа хфашистов ... В Бундестаге не смогли принять поправки по газовой директиве для "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3552а кто там за фюрера ? ***** ?
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Они как раз проголосовали против(АДН) вместе с Зелеными. Левые воздержались. А демократы и христиане за.
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По сути "Альтернатива для Германии" настояла на кворуме которого, понятное дело, не могло быть в 2 часа ночи.
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Пытаются махать кулаками после драки.
СП-2 будет достроен и газ в Европу пойдет.
Все остальное - фурнитура.
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Тебе ***** уже сказал что из-за постройки СП ты будешь жрать меньше? Нет? Тогда понятно чего ты тут так сфинктер надрываешь...
Казламордое, прибыли от постройки трубопровода не добавится, а вот кацапы строят его практически за свои бабки!
Кстати как там "сила Сибири"? Здулась?
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Что ты там бекаешь казламордое?
Скажи, Чечня - круто!
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Плохо быть тупым. Речь идет о разделении ( не разделении ) владельцев газа и владельцев трубы.
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тільки кацапи зможуть викоростовувати лише 50% згідно прийнятому закону в ЄС і то якщо Америка дозволить, на що є великі сумніви
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Так в том и суть, что бундестаг хочет снять это ограничение
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Є багато випадків, коли у збудованому будинку так ніхто і не поселився. Тому далеко не факт, що СП-2 буде виконувати саме ту роль, яку для нього передбачили кацапи. Зате я точно можу сказати, що свою роль по опустошенню кацапського б'юджету СП-2 вже виконав.
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Какой смысл тогда в директивах Евросоюза, если парламент Германии вот так запросто может их отменить?
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В твоем вопросе - вся суть гнилости Европы ( во все времена )
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Хорошая новость с утра в пятницу. На Старой площади волосы на жопе рвут. Думаю не успокоются....
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Шрёдеризация в самой Германии, родине самого Gerhard Fritz Kurt Schröder-а бывшего Федеральный канцлер Германии, а потом Председатель Совета директоров компании ПАО «НК «Роснефть» -однажды Председатель комитета палаты представителей США по иностранным делам конгрессмен Том Лантос публично обвинил бывшего германского канцлера Герхарда Шрёдера в «политической проституции»., - дала сбой. Возможно недостаточно выгодополучатель НЕ " "распространении правил внутреннего рынка газа на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствами - не членами ЕС недостаточно поработал с партийными функционерами и отдельными депутатами...
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У оппозиции(левых и крайне правых) есть вполне реальные шансы завалить голосование.


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Вночі спати потрібно У Бундестазі не змогли ухвалити поправки до газової директиви для "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2593 А ахенти Кремля не сплють, працюють
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