 США в ОБСЄ: Росія має звільнити всіх українських політв'язнів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник глави місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні в четвер, 7 листопада.
"Ми шкодуємо, що небажання Росії проявити відданість проведенню зустрічі на найвищому рівні лідерів "Нормандського квартету" блокує можливість прогресу в ключових питаннях. Тим часом багато українських політичних в'язнів залишаються в російських тюрмах. Росії вже давно пора звільнити цих ув'язнених та повернути їх у свої домівки та сім'ї", - заявив він.
Американський дипломат також закликав Росію звільнити координатора правозахисної групи "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва", правозахисника Еміра-Усеїна Куку та блогера Нарімана Мемедемінова.
Заступник глави місії США при ОБСЄ додав, що на сході України продовжує тривати гуманітарна катастрофа, причиною якої є Росія.
Як повідомлялося раніше, в окупованому Росією Криму нині перебувають 99 політв'язнів. 88 з них - безпосередньо в СІЗО
Может пора что-то другое предложить?
А детей рожать можно? А танцами детям можно заниматься?
Вот, для того и нужен мир.
Войну выгодную Пороху уже отановили? Или война не была выгодна Пороху? или Зеля просто черный пиарщик ,лгун и и никчема,пришедший к власти путем поливания грязью .
Но в костер можно лить воду, а можно и масло подливать.