 США в ОБСЄ: Росія має звільнити всіх українських політв'язнів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник глави місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні в четвер, 7 листопада.

"Ми шкодуємо, що небажання Росії проявити відданість проведенню зустрічі на найвищому рівні лідерів "Нормандського квартету" блокує можливість прогресу в ключових питаннях. Тим часом багато українських політичних в'язнів залишаються в російських тюрмах. Росії вже давно пора звільнити цих ув'язнених та повернути їх у свої домівки та сім'ї", - заявив він.

Американський дипломат також закликав Росію звільнити координатора правозахисної групи "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва", правозахисника Еміра-Усеїна Куку та блогера Нарімана Мемедемінова.

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Заступник глави місії США при ОБСЄ додав, що на сході України продовжує тривати гуманітарна катастрофа, причиною якої є Росія.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Росією Криму нині перебувають 99 політв'язнів. 88 з них - безпосередньо в СІЗО