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 Політика України, Події, За кордоном
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Все про:ОБСЄ (2310) США (5781) політв'язні (1073) Кеміан (4)

 США в ОБСЄ: Росія має звільнити всіх українських політв'язнів

Росія має звільнити всіх українських політичних в'язнів, які залишаються в російських в'язницях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник глави місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні в четвер, 7 листопада.

"Ми шкодуємо, що небажання Росії проявити відданість проведенню зустрічі на найвищому рівні лідерів "Нормандського квартету" блокує можливість прогресу в ключових питаннях. Тим часом багато українських політичних в'язнів залишаються в російських тюрмах. Росії вже давно пора звільнити цих ув'язнених та повернути їх у свої домівки та сім'ї", - заявив він.

Американський дипломат також закликав Росію звільнити координатора правозахисної групи "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва", правозахисника Еміра-Усеїна Куку та блогера Нарімана Мемедемінова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського політв'язня Шумкова турбують сильні болі й судоми: в РФ йому не надають необхідної медичної допомоги, - Денісова

Заступник глави місії США при ОБСЄ додав, що на сході України продовжує тривати гуманітарна катастрофа, причиною якої є Росія.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Росією Криму нині перебувають 99 політв'язнів. 88 з них - безпосередньо в СІЗО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158475
 
 
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А нам, украинцам, ну никак не помогает ваше СОЖАЛЕНИЕ!
Может пора что-то другое предложить?
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Немецкий Бундестаг не смог проголосовать за законопроект, который смягчит Газовую директиву Евросоюза по газопроводу Северный поток-2. Всего было отдано 133 голоса при требуемых для принятия 355 голосах.
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После новости о раненых и убитом понимаешь, что провал не только с "перемириями" но и во внешней политике,зато электронные парковочные талоны продают...- президенство зеленского.
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А ты веришь в волшебную палочку? Раз - и готово?
А детей рожать можно? А танцами детям можно заниматься?
Вот, для того и нужен мир.
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Ну ты же верил когда обсирал Порошенко вместе с шмарклей.
Войну выгодную Пороху уже отановили? Или война не была выгодна Пороху? или Зеля просто черный пиарщик ,лгун и и никчема,пришедший к власти путем поливания грязью .
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Я тебе выше написал, что такие дела быстро сделать невозможно.
Но в костер можно лить воду, а можно и масло подливать.
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Демагогия чтобыоправдать несостоятеельность клоуна при власти, ничего удивительного,когда клоун и сепар Сивоха назначается на должность СНБО , эти "профессионалы уже показали на что способны.Осталось еще вашего семейного врача вибрать из 95 квартала, учителя вашим детям - от туда же, работников банка где вы держите деньги, может тогда вы поймете что вы наделали.
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Можно танцами, можно х-fuck-tor, можно голос, 73 квартал можно, можно плясать и веселиться, пока ты защищен хлопцами в окопах. Можно даже оппонировать сказанному Лилией...ведь ничего не случилось... подумаешь, государственника (при всех признанных проЪЪЪЪбах) на клоуна сменяли. Он же, клоун, на человека стал похож, примерив на себя спиннжак преза... талоны... парковка... это за мои 1.5% на нужды обороны??? Сфуяли???
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