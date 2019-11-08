EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Київські новини, Суспільство
  589  0
Все про:КМДА (735) Київ (6753) паркування (73)

 У Києві почали продавати електронні паркувальні талони, - КМДА

У столиці розпочався продаж електронних паркувальних талонів. Купити абонементи можна через мобільний додаток Privat24.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в КП "Київтранспарксервіс".

Як зазначили у відомстві, процедура купівлі талона для паркування проста та займає мінімум часу. Для цього потрібно завантажити мобільний додаток Privat24 на смартфон, знайти пункт меню "Транспорт", далі – "Оплата парковки", вибрати місто, тип талона (на місяць або на квартал) та ввести номер автомобіля.

Правила користування талонами такі ж, як і паперовими: за одним паркувальним абонементом може бути закріплено лише один автомобіль. Контроль за сплатою користування паркомайданчиком здійснює Інспекція з паркування, яка перевіряє наявність платежу онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві оновили правила повернення автомобілів зі штрафмайданчика. Покрокова інструкція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158474
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору