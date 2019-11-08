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 Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу - 20 обстрілів, - штаб

7 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також ворог застосовував протитанкові керовані ракети.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 10 обстрілів:

- тричі біля Авдіївки - з великокаліберних кулеметів, РПГ, автоматичних гранатометів і протитанкових керованих ракет;
- тричі неподалік Водяного, що на Приазов'ї - з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1 та БМП-2, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- у районі Пісків - з РПГ і стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового - з ручних протитанкових гранатометів;
- біля Опитного - з СПГ;
- неподалік Красногорівки - з автоматичних гранатометів.

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Також 10 ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- двічі поблизу Кримського - з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем;
- двічі поблизу Південного - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі в районі Луганського - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних і станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Хутора Вільного - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі біля Новолуганського - з мінометів калібру 120 і 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Майорська - з ручних і станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Учора, 7 листопада, внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще чотири наших захисники зазнали поранень", - сказано в повідомленні.

Як повідомили в прес-центрі ОС, від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських сил з автоматичних гранатометів у районі Луганського. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу - 20 обстрілів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158473
 
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