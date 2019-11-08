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Все про:НАТО (2165) Столтенберг Єнс (425) Макрон Емманюель (316)

 Союзники підвищують готовність своїх сил. США збільшують присутність у Європі, - Столтенберг відповів на слова Макрона щодо "коми НАТО"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів на слова президента Франції Емманюеля Макрона про "кому" Північноатлантичного альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА "Новости".

Він зазначив, що підтримує думку канцлера ФРН Ангели Меркель, яка не погодилася з Макроном і вважає його слова занадто різкими, але необхідними.

Столтенберг висловив думку, що НАТО, як і раніше, є сильним.

За його словами, США і Європа продовжують спільно посилювати колективну оборону Альянсу.

"Європейські союзники підвищують готовність своїх сил, більше інвестуючи в оборону. США збільшують присутність у Європі", - додав Столтенберг, коментуючи слова Макрона.

Він також додав, що НАТО посилило "оборону у відповідь на дедалі більш непередбачувану обстановку у світі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності, але Альянс "впав у кому", - Макрон

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158472
 
 
 Топ коментарі
 
Макрон і Меркель вже почали працювати на хуйла? Треба ще перейменувати хуйла на муйла і буде - МММ.
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та с жабятниками все ясно давно, известные проститутки, они уже не первый раз на нату хвост поднимают. уже ведь было что они из наты выходили потом назад возвращалисб.
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Макрон і Меркель вже почали працювати на *****? Треба ще перейменувати ***** на муйла і буде - МММ.
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воно працює на себе і НЕ ДУМАЄ про оточення.. А те що пукін цим користується - ФАКт медичний Союзники повышают готовность своих сил. США увеличивают присутствие в Европе, - Столтенберг ответил на слова Макрона о "коме НАТО" - Цензор.НЕТ 2295
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Я б так не сказав...Заплановані на квітень2020 року навчання НАТО будуть найбільшими з 1991 року.Що цікаво вони будуть перед навчаннями Кацапстану "Кавказ 2020"
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Макрон повністю скурвився...вже відверто вилизує кремлівське х*йло...Німці не дарма разом з сересером починали 2-гу світову...Та й тупо бабла хочеться...шо тут скажеш...А з таким піаністом, що сам здає Україну,- на фіг їм вписуватись за нас...самі ж обрали...таке...
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балачки про те що Макрон за пукіна..Орбан за пукіна... Земан за пукіна..Меркель за пукіна..
це ДУРНЯ яку вигадують ґебельси пукіна Союзники повышают готовность своих сил. США увеличивают присутствие в Европе, - Столтенберг ответил на слова Макрона о "коме НАТО" - Цензор.НЕТ 4557
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Украину срочно принять в альянс - моментально оживёт.
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та с жабятниками все ясно давно, известные проститутки, они уже не первый раз на нату хвост поднимают. уже ведь было что они из наты выходили потом назад возвращалисб.
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а я думал Франция друзья, а тут - жабятники. Как так то?
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Я так понимаю- что все эти сирии и йемены- традиционно французская зона влияния.
А Трамп сейчас предложил всем поровну!
И Макарон прискакал- как же так, жулики?
А Трамп ему ответил: - "Всё хорошо- ты тоже свою долю получишь".
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Рашизм мозга - опасная штуковина. Пороблено Макрону кремлядями.
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Если 73% избирателей свой личный карман дороже будущего страны, то с чего бы французам терпеть убытки ради украинцев?
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Да, да, вот всей хранцией сидели у телевизора, и следили за украинскими выборами : кто из двух сортов говна победит, чтоб знать какую политику теперь вести. Да что там - весь мир затаив дыхание следил - все зависят от украинских избирательных циклов. На их основании формируют уже свою внешнеполитическую повестку.
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Интересно , когда же всё-таки человечество ума наберётся ?! Или пока дуруг друга не укокошат , не угомонятся ?! ИДИОТЫ !
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​​Когда Наполеон двинулся на татаро - угро - финскую Москву ( столица - лапотной московии придуманной в 18 веке под якобы Рассию) и потом завоевал и дотла сжёг её. То перед этим по приказу царского правительства, для защиты этой лапотной московии (паРаши) было создано более двух десятков украинских казачьих полков! Украинские казаки из придуманной москалями -оккупантами славянской Малороссии (оккупационное название поверженного Украинского государства, Гетманат) захваченного лапотными монголоидными -москалями - кацапами из тогдашней Черниговской, Полтавской....и др губерниях и с Правобережной Украины. Именно на Правобережье ровно за неделю до начала войны полковником Витту было собрано Украинское конное казачье войско в составе четырех отборных полков общей численностью более 3 600 славян украинцев. А всего в этой войне французов Наполеона с Ордой лапотников принимали участия целых пятнадцать украинских полков которых дала Малороссия, так тогда называли татаро - угро - финские москали оккупанты порабощённую славянскую Русь -Украину! И еще девять украинских казачьих полков сформировала Полтавская губерния, на основании царского указа от 25 июня 1812 года. Так что двадцать четыре украинских полков это десятки тысяч славян украинцев храбро воевали на стороне своих лютых врагов оккупантов лапотных москалей кацапов против европейской армии Наполеона. И очень жаль что Украинцы отдавали свою жизнь, умирая не за свою порабощённую Родину Русь - Украину, а за чужую проклятую полуазиатскую -кацапскую лапотную орду ужасных татаро - угро - финнов москалей.
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Столицей был Санкт Петербург. Все эти русские народные сказки про то как Наполеон ждал на блюдечке ключи от столицы Москвы- ложь. Бонапарту не нужна была никакая столица- он погнался лично за Сашей- до москвы- и дальше в лес! А его семейку в столице- проигнорировал.

Александр это знал- и запретил им драпать из столицы- хотя они каждый день заказывали эвакуацию. Прикрывал свою попу своей семьёй. Телеги утром подъезжали к крыльцу- и говорили: - "Сажать вас не велено- государь не велел".
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Макрон = сепар. нато и обама остаются единственными силами. Еще Прибалтийские страны нато. В общем...Обама, вернись, ты нужен патриотам Украины и Прибалтики.
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а другим европейским странам он нужен?
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Трамп лучше. Обама толкал всё стадо перед собой- а Трамп наоборот- сперва прошибает путь для остальных.
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Поговорили! Генсек своё дело туго знает. Макарон обругал порядки ВНУТРИ НАТО- а Гесек ответил: - "Наши ряды растут и крепнут".

Это же относится и к отношениям Украины с Польшей.

А проистекает это от того- что Генсек прекрасно понимает- что вся еуропейская НАТО- это придаток США. И он говорит: - "Да перегрызитесь хоть все, собаки- я в ваши дела не лезу. Главное- держите все вместе фронт против России!"
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США самая сильная страна в мире ВО ВСЕМ.
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Сами американцы так не считают. Они понимают- что сразу во всём быть лучше других невозможно. Они нормальные люди- им никто никогда не накручивал хвост. В Германии к примеру лучше машины, автобаны, социальные пособия, а если честно- то и пушки. В Италии лучше пицца.

Но американцы рады- что по крайней мере- во многом. Пока. И они не гонят с целью кого-то обогнать- а просто стараются- как лучше. А оценки дают лишь по готовому- задним числом.

И если даже кто-то в чём-то обгонит (кроме оружия)- это тоже не беда. Ведь и американское тоже останется хорошим. Они и покупают с удовольствием- например японские машины.

Но да- конечно же- они проныры! Если где-то что-то появилось- стараются слямзить. В Израиле сделали систему Трофи- США купили лицензию. Не отнимали, не воровали- а просто купили. И уже модернизировали- и американская опять лучшая!
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Я здесь на Цензоре пару дней назад читал интересную статью о уже покойном советском диссиденте Владимире Буковском. Так вот он рассказал когда его обменяли на Луиса Корвалана и он попал на Запад то был шокирован как Европа лебезила и умиротворяла СССР так же как сейчас унижается перед Россией.
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Тем, что не собирается пускать к себе "русский мир"
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)(уйло в состоянии "грогги"- как после нокдауна. Балдеет.
Союзники повышают готовность своих сил. США увеличивают присутствие в Европе, - Столтенберг ответил на слова Макрона о "коме НАТО" - Цензор.НЕТ 4330
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На переговоры с Россией назначили Гейра *********. Первое совместное заседание прошло успешно.

А прибалты прислали какого-то Сношайтиса Сношавичуса.
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С какой целью прибалты прислали сношавичуса?
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Российское консульство в Сан Франциско. Дым из попы пошёл.
Союзники повышают готовность своих сил. США увеличивают присутствие в Европе, - Столтенберг ответил на слова Макрона о "коме НАТО" - Цензор.НЕТ 9659
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Я вас не понимаю. Причём здесь дым, фамилии какие то иностранные? Хотелось бы узнать про то как Европа унижает Россию.
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ВВІЧЛИВІСТЬ дикуни та кримінальники вважають чи слабкістю чи підлабузництвом.. і це=типова угро-ординська ментальність
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Доброго ранку , Україно без ворюги порошенка і додіка януковича !
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Макрон прав, знает о чём говорит. Сначала он довёл НАТО к коме, а потом похвастался этим
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Макрон як проститут.
То говорить, що Європа не дбає про свою безпеку, то наполягає на дружбі та тісних взаєминах з рашкою.
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А если Столтенберг ещё и пожалуется любимой школьной учительнице Макрона, то строгая Брижит Жановна непослушному шалуну Эмманюэльчику надаёт по жопе.
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Тупоголовый Макарон, как и не менее тупой Трюдо, воплощают в действие планы левопрогрессистской мафии соросов &Co. Сами они ничего не определяют, а делают шо им гаварят. Соросы через своих младших партнёров каломойского &Co поставили теперь уже и в Украине такого же попку, который будет делать шо гаварят. Прогрессисты наступают.
Трамп, хоть и дурак, но не их ставленник. Поэтому его и топят из всех орудий.
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Кома не в НАТО, а в голове у Макрона! Европа бляха у него дебила до Владивостока... Союзники повышают готовность своих сил. США увеличивают присутствие в Европе, - Столтенберг ответил на слова Макрона о "коме НАТО" - Цензор.НЕТ 6072
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Для НАТО у Європі є лише одна можливість - це дати ******* зброю та фінасувати армію України, яка і без зброї пізzди кацапам наваляла
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