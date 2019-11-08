 Союзники підвищують готовність своїх сил. США збільшують присутність у Європі, - Столтенберг відповів на слова Макрона щодо "коми НАТО"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА "Новости".

Він зазначив, що підтримує думку канцлера ФРН Ангели Меркель, яка не погодилася з Макроном і вважає його слова занадто різкими, але необхідними.

Столтенберг висловив думку, що НАТО, як і раніше, є сильним.

За його словами, США і Європа продовжують спільно посилювати колективну оборону Альянсу.

"Європейські союзники підвищують готовність своїх сил, більше інвестуючи в оборону. США збільшують присутність у Європі", - додав Столтенберг, коментуючи слова Макрона.

Він також додав, що НАТО посилило "оборону у відповідь на дедалі більш непередбачувану обстановку у світі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності, але Альянс "впав у кому", - Макрон