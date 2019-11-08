 Союзники підвищують готовність своїх сил. США збільшують присутність у Європі, - Столтенберг відповів на слова Макрона щодо "коми НАТО"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА "Новости".
Він зазначив, що підтримує думку канцлера ФРН Ангели Меркель, яка не погодилася з Макроном і вважає його слова занадто різкими, але необхідними.
Столтенберг висловив думку, що НАТО, як і раніше, є сильним.
За його словами, США і Європа продовжують спільно посилювати колективну оборону Альянсу.
"Європейські союзники підвищують готовність своїх сил, більше інвестуючи в оборону. США збільшують присутність у Європі", - додав Столтенберг, коментуючи слова Макрона.
Він також додав, що НАТО посилило "оборону у відповідь на дедалі більш непередбачувану обстановку у світі".
це ДУРНЯ яку вигадують ґебельси пукіна
А Трамп сейчас предложил всем поровну!
И Макарон прискакал- как же так, жулики?
А Трамп ему ответил: - "Всё хорошо- ты тоже свою долю получишь".
🤗
Александр это знал- и запретил им драпать из столицы- хотя они каждый день заказывали эвакуацию. Прикрывал свою попу своей семьёй. Телеги утром подъезжали к крыльцу- и говорили: - "Сажать вас не велено- государь не велел".
Это же относится и к отношениям Украины с Польшей.
А проистекает это от того- что Генсек прекрасно понимает- что вся еуропейская НАТО- это придаток США. И он говорит: - "Да перегрызитесь хоть все, собаки- я в ваши дела не лезу. Главное- держите все вместе фронт против России!"
Но американцы рады- что по крайней мере- во многом. Пока. И они не гонят с целью кого-то обогнать- а просто стараются- как лучше. А оценки дают лишь по готовому- задним числом.
И если даже кто-то в чём-то обгонит (кроме оружия)- это тоже не беда. Ведь и американское тоже останется хорошим. Они и покупают с удовольствием- например японские машины.
Но да- конечно же- они проныры! Если где-то что-то появилось- стараются слямзить. В Израиле сделали систему Трофи- США купили лицензию. Не отнимали, не воровали- а просто купили. И уже модернизировали- и американская опять лучшая!
А прибалты прислали какого-то Сношайтиса Сношавичуса.
То говорить, що Європа не дбає про свою безпеку, то наполягає на дружбі та тісних взаєминах з рашкою.
Трамп, хоть и дурак, но не их ставленник. Поэтому его и топят из всех орудий.