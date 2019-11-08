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 Політика України
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Все про:Данілов (7) РНБО (592) Кривонос Сергій (38)

 Сподіваюся на швидку зустріч із президентом, щоб розставити всі крапки над "і", - Кривонос про роботу в РНБО

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявляє, що секретар РНБО Олексій Данілов не бачить його у своїй команді і вирішити це питання зможе тільки президент України Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Як буде далі? Чесно скажу, з огляду на позицію секретаря РНБО, який не бачить мене в РНБО ... Я відповів пану Данілову, що прерогатива призначення заступника і секретаря належить президенту, тому я сподіваюся на швидку зустріч з президентом, щоб розставити всі крапки над "і", і просто запитати: чи потрібен я на цій посаді. Я готовий відзвітувати, що зроблено і що ми плануємо зробити", - сказав Кривонос.

Він підкреслив, що як військова людина на будь-якому місці, де необхідно, виконуватиме свою роботу із захисту української держави.

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За словами Кривоноса, роль Ради національної безпеки і оборони необхідно значно посилити. Він підкреслив, що насамперед потрібно підняти рівень відповідальності і працездатності.

Кривонос вважає, що за останні три-чотири місяці позитивний рівень сприйняття РНБО в суспільстві був втрачений. "Один (секретар РНБО Олександр Данилюк. - Ред.) пішов у відставку, інший прийшов - починає організовувати нову команду... певні призначення... радників, крім негативу в суспільстві нічого не мають", - сказав Кривонос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року стане зрозуміло, коли армія отримає вітчизняні ракетні комплекси "Вільха-М" і "Нептун", - заступник секретаря РНБО Кривонос

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158471
 
   
 Топ коментарі
 
Боевой офицер в команду капитулянтов не вписывается.
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А вам Кривонос там и не нужен. Вам там Сивохи нужны.
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Боевой офицер в команду капитулянтов не вписывается.
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Да ну! Сколько времени уже не вписывается?
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А вам Кривонос там и не нужен. Вам там Сивохи нужны.
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Важко навести в Державі лад,якщо такі як ти МРАЗІ в ній є(дідовик),а вони є і не в одному екземплярі,якщо вже про Кривоноса таке молоть-це вже ДНО!!!
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Прочитай коментарій нижче,чому він звертається до зебіка,по-перше,по-друге-- якщо всі незгодні подадуть у відставку,то на передку залишимся ми з тобою і ще ВО !!!
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И що еще не понятно ?
Я ответил господину Данилову, что прерогатива назначения заместителя и секретаря принадлежит президенту, Источник: https://censor.net.ua/n3158471
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Ви як діти , ведетесь на розводи фахового кацапського троля дідовик . В нього служба така , за це йому платять зарплату . Чим більше реакції , тим більше йому платять . Не працюйте на мєвєдєвські "научніє роти" . Переступіть як переступаєте через купку собачого гівна на тротуарі . Не наступіть на ту купку то і смердіти не буде . Така в дідовиків функція . Смердіти н тротуарі .
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Ти, придурок із залісся, не второпав, що президент звільняє і призначає секретаря РНБО і його заступників. Вам, московітам і їх прихвосням, більш до серця в РНБО такі, як Данилюк, Данілов, Сівохо.
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Бо вони хочуть аби при переході в наступ кацапським корпусів відсіч очолювали Ьанілови і Сивохо, а не Кривонос і Бродські.
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Подписываем https://petition.president.gov.ua/petition/77646 Про негайне звільнення радника секретаря РНБО Сергія Сивохо, як колаборанта і зрадника.
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В ответ на атаку Зеленского "на структуру", СБУ проводит атаку "на эффективность" раскрывая различные коррупционные схемы и задерживая фигурантов в прямом эфире. Все это проводит управление по борьбе с коррупцией СБУ, которое по требованию Зеленского должно быть ликвидировано. Щелчок по носу Зеленского - "не суйся в чужие вопросы, мы эффективно работаем" и улыбка Авакову, поспешившего ликвидировать свой аналогичный отдел. Аваков просто забыл, что вопросы в голове Зеленского живут 16 суток. Главное - переждать.

Основные параметры договоренностей Зеленского и табачных компаний - British American Tobacco запускает на минимальную операционную мощности фабрику в Прилуках и приостанавливает процедуру увольнения работников. Зеленский в течении месяца обеспечивает нужные изменения в закон №1049, согласованный с табачной ассоциацией.

По старой привычке г-н Мхитарян (Артур Нверович, собственник строительной фирмы "Позднякижитлобуд") навестил в КМ скучающего Гончарука, почти ночью. Вместе и уехали. Куда и зачем мы не знаем. Видимо аппетиты протеже Зеленского в сфере строительства в Киеве Вавриша и смена руководителя киевского ОГА, всерьез обеспокоили Мхитаряна. .

Главный рефрен очередного самоинтервью Зеленского в "Тесле" - "Смотрите, мы еще живы !" "Нам говорили, что этот президент не доживет до октября и доллар будет по 100" - этот фейк рожденный в глубинах избирательной компании продолжает служить для Зеленского и К маркером ситуации - раз еще нет, то все хорошо. Других политико-экономических маркеров у этой команды просто нет. Но все же само появление Зеленского уже выдает внутреннюю обеспокоенность и неуверенность режима. Судя по различным источникам наш прогноз о возможном скором роспуске парламента и правительства всерьез обсуждается внутри группы Зеленского. При том установлен главный критерий существования правительства - получение кредита МВФ.
Ситуация в ВР для Зеленского сложнее. Роспуск означает потерю монобольшинства и непредсказуемые результаты голосования, но все нарастающие центробежные силы в группе Зеленского, не способность Разумкова хоть как то на это влиять, откровенная бездарность Арахамии ситуацию усугубляют. Пока что Зеленский верит уверениям Корниенко "Все под контролем", но эта уверенность продержится не долго.
Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявляет, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде. Данилов "видит" в своей команде Сивохо.
Финансирование субсидий уменьшено в бюджете 2019 г. на 6.4%.
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Бойовому офітцеру краще бути в генштабі, чи керувати ССО, ніж по тилам шаритись.
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Йому б пасували чорні окуляри і чорна фуражка. Чекає Україна свого Кривоноса. Надеюсь на скорейшую встречу с президентом, чтобы расставить все точки над "і", - Кривонос о работе в СНБО - Цензор.НЕТ 1400
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73/43%зебіли, ви цей бардак забезпечили разом.
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Ну если у Зе думают воровать деньги в Укроборопроме, то конечно Кривонос им будет мешать с аудитом, о котором затихло. Хотя инфо почти неделя, и сегодня была новость о теробороне с Кривоносом .
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Да ясно уже, что это все было шоу для зебыдла
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Може Кривонос прояснить нам ХУ ІЗ ШОСТИЙ президент України? Янукович був четвертим, але виявися шєстьоркой .
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Главное чтобы Кривонос стал следующим президентом Украины.
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Да ,но уже сегодня ,завтра будет поздно
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"Наши войска готовы, наши военные молодцы, разведение прошло стопроцентно, безопасно, мы отошли на позиции подготовленные, обустроенные. Никакой "серой зоны", забудьте, пожалуйста, я хочу, чтобы все забыли. Давайте не называть так, никакой "серой зоны" там нет. Там безопасная ситуация, там находятся наши люди. Военные отошли, но там находятся представители полиции и Службы безопасности", - заявил Зеленский
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об этом постоянно говорили военные, штаб ООС, СЦКК и ОБСЕ.
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Ну, да, ну , да. А ты значит поводырем в ОБСЕ? Нет, ну кто то же этим незрячим дорого до ближайшего ганделыка показывает
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Сегодня сведенное инженерное отделение одного из механизированных батальонов бригады выполняло задачи по обеспечению лесом-кругляком свого подразделения для инженерного оборудования позиций. И в момент, когда наши побратимы у ВОПа выгружали древесину, враг среди белого дня прицельно произвел два выстрела из установки ПТУР. Одна ракета попала точно в машину УРАЛ, у которой и работали защитники. К большому сожалению, на месте погиб старший солдат Герман Бродников. Ему было всего 23 годаИсточник: https://censor.net.ua/n3158454
Ви не здогадуєтеся, де це позиції облаштовують? А за чотири роки ті, які залишили, були не просто облаштовані, а обжиті. І стріляють там таки. Тому і волонтерів у Золоте-4 не допускають. І ця вся ситуація таки "вистрелить" рано чи пізно. І закінчиться бійнею. І від цього буде гидко всім. І в першу чергу головновідводчику.
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Та головному побоку, він сказав: Хоч спробуємо. Йому до дупи всі українські болячки.
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Свєтка з 8-Б класувперше спробувала - і одразу ж завагітніла. Перша спроба закінчилася катастрофою.
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Переселенка из Донецка отмечает, что разведение сил на Донбассе будет иметь самые нехорошие последствия для тех, кто отстаивал Украину в ОРЛО. По ее словам, проукраински настроенные жители населенного пункта Золотое вынуждены покинуть его после того, как отсюда окончательно уйдут украинские военные.
Об этом в соцсети заявила жительница Донецка, пишущая в Twitter как Tanya Adams. Она с сожалением отмечает, что на Донбассе невыгодно быть патриотом Украины. В том числе и потому, что те, кто должен был тебя защитить, оставляют во враждебном окружении. Так произошло и в Золотом, сообщает Диалог.UA. Откровенного проукраински настроенные жители этого населенного пункта опасаются того, что если незаконные вооруженные бандформирования "ЛНР" нарушат договоренности о разведении войск, пойдут в наступление, и им удастся хотя бы ненадолго захватить поселок, то его же жители выдадут оккупантам для расправы своих соседей-"бандеровцев". В соцсетях жители Золотого пишут, что части ВСУ были, по сути, их единственной защитой. Люди опасаются, что обещания полицейских обеспечивать в населенном пункте порядок останутся не более чем словами. Особенно после того, как сотрудники полиции начали заявлять о том, что будут "придерживаться нейтралитета". Потому в такой ситуации проукраински настроенные жители Золотого предпочитают покидать малую родину, опасаясь за свои жизни и жизни своих близких. "Проукраинское население покидает Золотое. В нашем полку бомжей прибыло. Спасибо каждому ***лану, кот. это допустил. Быть патриотом на Донбассе не выгодно. Ты всегда останешься в чистом поле с голой жо**й. А белые польты потом тебе бросят вы морду "Самивиноваты!" Здобулы б***ь" - написала жительница Донецка.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/194119_1573147516
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"... мы отошли на позиции ..."
і все тільки для того, щоб шепнути *****
"я же свой, давай строить империю вместе"
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"...СНБО Сергей Кривонос заявляет, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде Источник: https://censor.net.ua/n3158471..."

Навіщо москалю Данилову Кривоніс? Це ж навіть не Шнобель чи Іванов.
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А сепаратиста -капитулянта бывшего клоуна -комика С.Сивохо назначили на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Сивохо родился в Донецке и всю свою жизнь был ярым украинофобом - клоуном. Вот такие продажные как Сивохо капитулянты - украинофобы выходит что очень подходят нашему ...резиденту ЗЕбилу капитулянту. А что делает боевой офицер - полковник Сергей Кривонос среди этой антиукраинской своры - капитулянтов таких как Сивохо СНБО? Совсем непонятно, может он помогает продажным ЗЕбилам продвигать их преступную капитуляцию на милость нашего лютого кровавого врага оккупанта Крыма и Донбасса проклятой паРаши ....Чтоже тогда он навсегда запятнает и похоронит свою офицерскую честь, в измене своей Родины которую он должен не уничтожать капитуляцией а защищать даже ценной своей жизни.
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правильно сказано, но истерика лишняя.
нет сил читать эти визги просто. странно шо Муссолини не вспомнил то Надеюсь на скорейшую встречу с президентом, чтобы расставить все точки над "і", - Кривонос о работе в СНБО - Цензор.НЕТ 2242
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А кого туда послати, до бидла даунецького? Може Зоряна зі Шкіряком? Чи може Яроша вони сприймуть як свого? Не думаю, що ті гниди будуть називати Сівоху біндєровцом, а він точно підконтрольни Зе і буде всувати у нєокрєпшіє уми лугандонів те, що йому скажуть на Банковій.
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Кривонос не може подати у відставку і він не тримається за зарплату,бо він ставленик НАТО, як надійний і останній оплот на захисті українського війська від антиукраїнської влади, на захисті новітньої американської зброї. Зеленський поміняв українських командирів на російських, і тепер Кривонос стоїть йому на дорозі до повної зради.
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Не вписується Кривоніс в команду пораженців. Його взяли, щоб народ вже зовсім не розчаровувати. Для галочки. В РНБО засіла відверта сепарня.
Довго він там не затримається.
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Щас на УКРНЕТе вылезла новость: У Зеленского есть мощное оружие против Путина, - Кулеба
Понятное дело, я заинтересовался! Открываю... И читаю: "По словам Кулебы, у украинского президента есть «мощное оружие» против попыток внешних врагов запугать его - отличное чувство юмора. Политик уверен, что, если Путин предпримет попытки запугать Зеленского, он получит мощный ответ в виде шутки и проиграет"(с).

Отак от! Шах и мат! Хрен зна, над нами, похоже, какой-то эксперимент проводят, какие-то инопланетяне... А мне тут говорят- не бухай! Угу, как жы ж...
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На перемовини до путєна зєлько поїде з всім 95 кварталом . І своїм шоу про порноактрису та "пасрєдінє" покладуть путєна на лопатки . Хоча скоріш навпаки - квартальний впаде на спину , і всім кварталом буде затягнутий під путєна . Оргія якась українофобська .
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шо, батальйон "роялістів" з собою повезе?
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"Он подчеркнул, что, как военный человек на любом месте, где необходимо, будет выполнять свою работу по защите украинского государства." Подскажем, чем может заняться Кривонос:
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Августо Піночет був достойною людиною та справжнім патріотом своєї країни
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Со сменой влады происходит и смена приоритетов.Если ранее был приоритет восстановления боеспособности ВСУ и оборона гос-ва,потому и привлекали сильных умом и духом "кривоносов", то сейчас в приоритете тыловые крысы и капитулясты,готовые стать на колени,чтобы "не получить по морде". Трусы отсидевшиеся в офисах и концертных залах,когда " кривоносы" воевали и погибали,теперь учат как надо мириться и сдаваться.Подлецы и циники,пришедшие на верх,готовы опрокинуть страну в новую бездну пророссийского терррора.
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Чому дивуватися, все ясно, як Божий день.
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Украинцы разочаровались в политиках. ЗЕ выбрал капитуляцию и договорняки с Путиным. Патриоты и ветераны не имеют Лидера. Порошенко слил патриотов и ограничился лишь заигрыванием с ними.
Если Кривонос не дурак он легко может возглавить движение патриотов и стать национальным Лидером даже не имея никакого статуса в РНБО.
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Дэвушка, что значит слил патриотов???? Что ему сейчас прикажете делать, если такие как вы все вместе голосовали за монику нелоха?? Это выбор страны, пусть в основном дебилов в стране, но вы сами за это голосовали! И большинство из вас криком орет- это Петя хочет снова к корыту, поэтому организует все митинги и т.п. Для начала- может быть патриоты защитили бы одного человека- Порошенко, который не слил страну за 5 лет и не лег, как клован под путлера. Выступили и сказали бы новой власти - руки прочь от Порошенко? Что-то я не слышал такого нигде. И после этого что Порох должен делать для такого населения, устраивать расстрел, как голобородько греховной зрады? или нелоха? Человек, даже Кривонос, не может выйти и сказать- давайте я возглавлю сопротивление, а люди должны объединится, хотя бы начать объединятся, и призвать достойного возглавить это дело!
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Позитив для України це те що пєдро вже не при владі , бо ще однієї каденції цього клептоманистого брехуна і "хочу дать возможность Путіну вийті сахранів лицо" , та його любих друзів кононенків , павуків грановських , труханових, Україна не витримає . Але дупоголові 73% обрали для України ще жахливіший шлях, шлях до кремлівської стайні *** та ТС , мрію шіферів , менделів , бєні . Хоча будь при владі "кремлівська зозуля" , шлях до стайні кремля Україна подолала б набагато скоріше . Крім цих трьох нещасть в списках кандидатів були і гідні претенденти . Після зєлєбєнів Україну може врятувати лише наш Августо , хоча це теж страшно , але не страшніше громадянської війни і розвалу України що нам сьогодні несе домбас з домбасітами під орудою зєлєбєнською .
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Залишилась єдина Людина яка стояла біля джерел створення ССО, захищала і захищає Україну, користується авторитетом в військах, патріот, воїн. Єдина людина в РНБО яка відповідає функціям РНБО це Кривоніс, решта делітанти, сепари, колоборанти, сивохи. З цих сивох тільки шкода. І ще появився один "радник" делітант, мудло, запроданець Максим Ткаченко розсусолює про благородства і непорочність терористів. БРЄД. Скоро вас сивох приберуть від влади чи ні!?
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Рівень зеплісняви -сивуха з пропитим мозком і лівером!
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Надеюсь на скорейшую встречу с президентом...

Некогда *********** такой ерундой заниматься. Он на машине катается...при нем 50 охранников.... устает очень, падла...
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