 Сподіваюся на швидку зустріч із президентом, щоб розставити всі крапки над "і", - Кривонос про роботу в РНБО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Як буде далі? Чесно скажу, з огляду на позицію секретаря РНБО, який не бачить мене в РНБО ... Я відповів пану Данілову, що прерогатива призначення заступника і секретаря належить президенту, тому я сподіваюся на швидку зустріч з президентом, щоб розставити всі крапки над "і", і просто запитати: чи потрібен я на цій посаді. Я готовий відзвітувати, що зроблено і що ми плануємо зробити", - сказав Кривонос.
Він підкреслив, що як військова людина на будь-якому місці, де необхідно, виконуватиме свою роботу із захисту української держави.
За словами Кривоноса, роль Ради національної безпеки і оборони необхідно значно посилити. Він підкреслив, що насамперед потрібно підняти рівень відповідальності і працездатності.
Кривонос вважає, що за останні три-чотири місяці позитивний рівень сприйняття РНБО в суспільстві був втрачений. "Один (секретар РНБО Олександр Данилюк. - Ред.) пішов у відставку, інший прийшов - починає організовувати нову команду... певні призначення... радників, крім негативу в суспільстві нічого не мають", - сказав Кривонос.
Я ответил господину Данилову, что прерогатива назначения заместителя и секретаря принадлежит президенту, Источник: https://censor.net.ua/n3158471
Основные параметры договоренностей Зеленского и табачных компаний - British American Tobacco запускает на минимальную операционную мощности фабрику в Прилуках и приостанавливает процедуру увольнения работников. Зеленский в течении месяца обеспечивает нужные изменения в закон №1049, согласованный с табачной ассоциацией.
По старой привычке г-н Мхитарян (Артур Нверович, собственник строительной фирмы "Позднякижитлобуд") навестил в КМ скучающего Гончарука, почти ночью. Вместе и уехали. Куда и зачем мы не знаем. Видимо аппетиты протеже Зеленского в сфере строительства в Киеве Вавриша и смена руководителя киевского ОГА, всерьез обеспокоили Мхитаряна. .
Главный рефрен очередного самоинтервью Зеленского в "Тесле" - "Смотрите, мы еще живы !" "Нам говорили, что этот президент не доживет до октября и доллар будет по 100" - этот фейк рожденный в глубинах избирательной компании продолжает служить для Зеленского и К маркером ситуации - раз еще нет, то все хорошо. Других политико-экономических маркеров у этой команды просто нет. Но все же само появление Зеленского уже выдает внутреннюю обеспокоенность и неуверенность режима. Судя по различным источникам наш прогноз о возможном скором роспуске парламента и правительства всерьез обсуждается внутри группы Зеленского. При том установлен главный критерий существования правительства - получение кредита МВФ.
Ситуация в ВР для Зеленского сложнее. Роспуск означает потерю монобольшинства и непредсказуемые результаты голосования, но все нарастающие центробежные силы в группе Зеленского, не способность Разумкова хоть как то на это влиять, откровенная бездарность Арахамии ситуацию усугубляют. Пока что Зеленский верит уверениям Корниенко "Все под контролем", но эта уверенность продержится не долго.
Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявляет, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде. Данилов "видит" в своей команде Сивохо.
Финансирование субсидий уменьшено в бюджете 2019 г. на 6.4%.
Ви не здогадуєтеся, де це позиції облаштовують? А за чотири роки ті, які залишили, були не просто облаштовані, а обжиті. І стріляють там таки. Тому і волонтерів у Золоте-4 не допускають. І ця вся ситуація таки "вистрелить" рано чи пізно. І закінчиться бійнею. І від цього буде гидко всім. І в першу чергу головновідводчику.
Об этом в соцсети заявила жительница Донецка, пишущая в Twitter как Tanya Adams. Она с сожалением отмечает, что на Донбассе невыгодно быть патриотом Украины. В том числе и потому, что те, кто должен был тебя защитить, оставляют во враждебном окружении. Так произошло и в Золотом, сообщает Диалог.UA. Откровенного проукраински настроенные жители этого населенного пункта опасаются того, что если незаконные вооруженные бандформирования "ЛНР" нарушат договоренности о разведении войск, пойдут в наступление, и им удастся хотя бы ненадолго захватить поселок, то его же жители выдадут оккупантам для расправы своих соседей-"бандеровцев". В соцсетях жители Золотого пишут, что части ВСУ были, по сути, их единственной защитой. Люди опасаются, что обещания полицейских обеспечивать в населенном пункте порядок останутся не более чем словами. Особенно после того, как сотрудники полиции начали заявлять о том, что будут "придерживаться нейтралитета". Потому в такой ситуации проукраински настроенные жители Золотого предпочитают покидать малую родину, опасаясь за свои жизни и жизни своих близких. "Проукраинское население покидает Золотое. В нашем полку бомжей прибыло. Спасибо каждому ***лану, кот. это допустил. Быть патриотом на Донбассе не выгодно. Ты всегда останешься в чистом поле с голой жо**й. А белые польты потом тебе бросят вы морду "Самивиноваты!" Здобулы б***ь" - написала жительница Донецка.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/194119_1573147516
і все тільки для того, щоб шепнути *****
"я же свой, давай строить империю вместе"
Навіщо москалю Данилову Кривоніс? Це ж навіть не Шнобель чи Іванов.
нет сил читать эти визги просто. странно шо Муссолини не вспомнил то
🤗
Довго він там не затримається.
Понятное дело, я заинтересовался! Открываю... И читаю: "По словам Кулебы, у украинского президента есть «мощное оружие» против попыток внешних врагов запугать его - отличное чувство юмора. Политик уверен, что, если Путин предпримет попытки запугать Зеленского, он получит мощный ответ в виде шутки и проиграет"(с).
Отак от! Шах и мат! Хрен зна, над нами, похоже, какой-то эксперимент проводят, какие-то инопланетяне... А мне тут говорят- не бухай! Угу, как жы ж...
Если Кривонос не дурак он легко может возглавить движение патриотов и стать национальным Лидером даже не имея никакого статуса в РНБО.
Некогда *********** такой ерундой заниматься. Он на машине катается...при нем 50 охранников.... устает очень, падла...