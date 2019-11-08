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Все про:нормандська четвірка (656) Гайко Маас (90)

 Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться за кілька тижнів, - глава МЗС Німеччини Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться упродовж наступних тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Відповідну заяву Маас зробив під час спільної пресконференції з Держсекретарем США Майком Помпео в Лейпцигу.

"Ми активно працюємо, щоб підготуватися до саміту нормандського формату, що відбудеться протягом наступних тижнів", - зазначив Маас.

Він наголосив, що домовленості, досягнуті в межах Мінського процесу, нині втілюються, і цю динаміку планують використовувати.

"У нас є нормандський формат, до якого входять Німеччина, Франція, Росія та Україна. У цьому форматі ми дали старт Мінському процесу і ми хочемо розвивати його далі", - сказав Маас.

Він зазначив, що в питанні досягнення миру на Донбасі існують певні "передумови, які все ще не були виконані".

Також читайте: "Формула Штайнмаєра" має вивести Мінський процес з глухого кута, - глава МЗС Німеччини Маас

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158470
 
 
 Топ коментарі
 
Реально торопятся, чтоб сплавить Украину ху#лу и забыть.
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Типу це він визначає, ну-ну
Он отметил, что в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные "предпосылки, которые все еще не были выполнены" Це 20 лярдов не пробачили Газпрьому"? Ну так це ж не все, ще буде щось ? А потім ще ?

Колись була дівчина, так вона мене динамила, а потім сказала що я якийсь "не такий" і Петро кращий Встреча в "нормандском формате" состоится через несколько недель, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 3769
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У Зеленского отличный шанс просрать Украину. Думаю, он не подведёт.
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Россия торопится. Она больше не может терпеть.
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Реально торопятся, чтоб сплавить Украину ху#лу и забыть.
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Типу це він визначає, ну-ну
Он отметил, что в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные "предпосылки, которые все еще не были выполнены" Це 20 лярдов не пробачили Газпрьому"? Ну так це ж не все, ще буде щось ? А потім ще ?

Колись була дівчина, так вона мене динамила, а потім сказала що я якийсь "не такий" і Петро кращий Встреча в "нормандском формате" состоится через несколько недель, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 3769
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А почему на этом нормандском формате не арестовать пуйла и не отправить его в гаагский суд? Сразу вопрос мира решиться, и все остальные проблемы.
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Это не интересно. Тогда его заменят кем-то менее тупым. Зачем отрывать ручку- держась за которую они топят всю страну?

Кстати- германцы в 1944 это сообразили- и сами пытались эту ручку оторвать.
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Он отметил, что в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные "предпосылки, которые все еще не были выполнены". Источник: https://censor.net.ua/n3158470
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Які ще передумови треба виконувати?
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У Зеленского отличный шанс просрать Украину. Думаю, он не подведёт.
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Разве? порохоботы уже больше месяца тут доказывают, что уже Зе Украину просрал, продал, сдал врагу итд итп. Они, что - врали?
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1 Пуйло сказало не в цьому році. 2. Не сидить Порох - ні з чим 6-го зустрічати ? ГБР займався ПРЯМИМ не в своїх повноваженнях - бо Макеєно не вища посадова особа. 3. То може по справві Пороха (ПРЯМИЙ) - вже буде з чим їхати нашій 6-кє на селфі з пуйлом?
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ИМХО
предпосылки - это хотя бы несколько участков с успешным разведением войск
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"Не вмієш срати - не мучай сраку"©
Хорошо бы на встречу пригласить обоих америкосских Джонов - тогда спервой бундес-министр Маас даст ЗЕ-фигляру понюхать свой Хайко, а уже потом на ЗЕлюка забьют пиндосский Болтон и пошлют на не менее пиндосский Хербст. Ну а чё ж наивного ЗЕ-дурня лишний раз не пошить в дурни, ежели он сам на то ведётся?
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Вот это Хайко будет усмирять Шоломова-Циновера ?
А как же " в протекционизме наша сила" (катехизис хайко в ссср) ?
В Германии дипломатией тоже занимаются одни зеленские.
Засуньте свой формат себе сами знаете куда.
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Встреча в "нормандском формате" состоится через несколько недель, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 1515
Ваши Величество, Ваши Превосходительство и Ваше Высочество Владимир Владимирович ! Я на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши. Я буду и далее всегда верно служить вашему Величеству и вашей кровавой империи - орды!
Ваш преданный раб, экс- клоун, верный ...резидет и исправный капитулянт ЗЕбил.
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Невже збудеться мрія всього життя нашого Янелоха і він особисто зустрінеться зі своїм кумиром?
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та вони вже знайомі
Зе особисто зі сцени просив путлєра забрати нас собі.
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Немного перефразирую...
Навряд ли Зе' просрёт Украину, о чём тут постоянно ноют порохоботы,
а вот то, что они (порохоботы) уже просрали форум ЦН, это уже точно...

Кстати, админ, у меня - это тоже свобода слова!!!
Или опять вместо моего комментария появится крестик?
Да, ещё вопрос, чтобы не удаляли мои посты, мне нужно постоянно называть президента зелёной шмарклей, а народ Украины - зебилами?
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Ты, это, больше так не шути! Встреча в "нормандском формате" состоится через несколько недель, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 4065
Или ты готов на всё, чтобы попасть в строку РИА НОВОСТИ?
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НЕлох уверенно идет к вершине своей Голгофы.Ну да и фиг с ним - это его выбор.Самое печальное,что он тащит на распятие страну.
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подельники рашистские соберутся к Новому году да бы получить монеты от куйла за выполненного"штанмаера", по сливу Украины, согласно оккупационных планов кремлевского кровопийцы,,,
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