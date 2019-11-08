 Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться за кілька тижнів, - глава МЗС Німеччини Маас

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
Відповідну заяву Маас зробив під час спільної пресконференції з Держсекретарем США Майком Помпео в Лейпцигу.
"Ми активно працюємо, щоб підготуватися до саміту нормандського формату, що відбудеться протягом наступних тижнів", - зазначив Маас.
Він наголосив, що домовленості, досягнуті в межах Мінського процесу, нині втілюються, і цю динаміку планують використовувати.
"У нас є нормандський формат, до якого входять Німеччина, Франція, Росія та Україна. У цьому форматі ми дали старт Мінському процесу і ми хочемо розвивати його далі", - сказав Маас.
Він зазначив, що в питанні досягнення миру на Донбасі існують певні "передумови, які все ще не були виконані".
Он отметил, что в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные "предпосылки, которые все еще не были выполнены" Це 20 лярдов не пробачили Газпрьому"? Ну так це ж не все, ще буде щось ? А потім ще ?
Колись була дівчина, так вона мене динамила, а потім сказала що я якийсь "не такий" і Петро кращий
Кстати- германцы в 1944 это сообразили- и сами пытались эту ручку оторвать.
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Які ще передумови треба виконувати?
предпосылки - это хотя бы несколько участков с успешным разведением войск
Хорошо бы на встречу пригласить обоих америкосских Джонов - тогда спервой бундес-министр Маас даст ЗЕ-фигляру понюхать свой Хайко, а уже потом на ЗЕлюка забьют пиндосский Болтон и пошлют на не менее пиндосский Хербст. Ну а чё ж наивного ЗЕ-дурня лишний раз не пошить в дурни, ежели он сам на то ведётся?
А как же " в протекционизме наша сила" (катехизис хайко в ссср) ?
В Германии дипломатией тоже занимаются одни зеленские.
Засуньте свой формат себе сами знаете куда.
Ваши Величество, Ваши Превосходительство и Ваше Высочество Владимир Владимирович ! Я на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши. Я буду и далее всегда верно служить вашему Величеству и вашей кровавой империи - орды!
Ваш преданный раб, экс- клоун, верный ...резидет и исправный капитулянт ЗЕбил.
Зе особисто зі сцени просив путлєра забрати нас собі.
Навряд ли Зе' просрёт Украину, о чём тут постоянно ноют порохоботы,
а вот то, что они (порохоботы) уже просрали форум ЦН, это уже точно...
Кстати, админ, у меня - это тоже свобода слова!!!
Или опять вместо моего комментария появится крестик?
Да, ещё вопрос, чтобы не удаляли мои посты, мне нужно постоянно называть президента зелёной шмарклей, а народ Украины - зебилами?
Или ты готов на всё, чтобы попасть в строку РИА НОВОСТИ?