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 Делегація ВМС у Румунії обговорила питання двостороннього співробітництва і безпеки на Чорному морі

У Румунії делегація Військово-Морських сил Збройних сил України разом з представниками Збройних сил Румунії обговорили питання подальшого розвитку двостороннього співробітництва і зміцнення сучасної системи регіональної безпеки в Чорноморському регіоні

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр командування ВМС України.

Українську сторону очолив командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко.

Командування ВМС України провело низку важливих зустрічей і обговорило низку питань у військово-морській сфері з виконувачем обов'язків начальника Генерального штабу ЗС Румунії, командувачем ВМС Румунії, начальником Академії ВМС Румунії та начальником Центру водолазної підготовки.

"Необхідність такого візиту полягає в реалізації завдань, спрямованих на нарощування спільних зусиль зі стабілізації безпекової ситуації в Азово-Чорноморському регіоні, впровадження заходів з обміну досвідом, продовженню та визначенню основних напрямів двостороннього військового співробітництва, та планування заходів з підвищення рівня сумісності між ВМС двох країн за стандартами НАТО", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці ВМС України в соцмережі фейсбук у четвер увечері.

Під час візиту представники української сторони відвідали Фрегат МС Румунії F222 "Реджина Марія" і вітрильник MIRCEA, на якому цього року курсанти Інституту військово-морських сил Національного університету "Одеська Морська Академія" проходили морську практику.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158469
 
 
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...и на ударных "броненосцах " типа " Гюрза",с мореходностью в 2 балла и максимальной скоростью 1904 года в 25 узлов....
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