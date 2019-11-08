 "Олександрія" зіграла внічию із "Сент-Етьєном" у четвертому турі Ліги Європи УЄФА

"Олександрія": Паньків, Пашаєв, Дубра, Бухал, Мірошниченко, Гречишкін, Банада, Ковалець, Лучкевич (Задерака, 78), Шастал (Безбородько, 46), Третьяков (Стецьків, 84)
"Сент-Етьєн": Руфф’є, Дебюші, Фофана, Перрен, Колодзейчак, Буанга, Юссуф, Ахолу, Норден (Будебуз, 87), Берич (Камара, 55), Хазрі (Габріель Сілва, 73) Попередження: Паньків - Фофана, Юссуф
Голи: Безбородько, 84, Задерака, 90+1 - Хазрі, 24 (з пенальті), Камара, 72.
"Олександрія" на останніх хвилинах поєдинку у Львові уникла поразки, відігравши в "Сент-Етьєна" два м'ячі - 2:2.
"Олександрія" набрала третє очко і залишається на останньому місці в групі I. У п'ятому турі підопічні Шарана зіграють у Львові з "Вольфсбургом".
мои поздравления.
Вобщем кацапы получили юлей.
их искусственный стадион , в смысле стадилн с искусственн поурытием построен на месте какого-то древнего еще при царе конезавода. С тех пор армейцы это кони, крепко устоявшееся выражение
по похожей причине спартак - это мясо, свыни или свинные, но это название не оч крепко привязалось к чмосковскому спартаку, мало кто использует