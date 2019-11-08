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Все про:Ліга Європи (65) футбол (785) Олександрія (8)

 "Олександрія" зіграла внічию із "Сент-Етьєном" у четвертому турі Ліги Європи УЄФА

Бронзові призери чемпіонату України футболісти "Олександрії" поділили очки з французьким "Сент-Етьєном" у домашньому матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА-2019/20.

"Олександрія": Паньків, Пашаєв, Дубра, Бухал, Мірошниченко, Гречишкін, Банада, Ковалець, Лучкевич (Задерака, 78), Шастал (Безбородько, 46), Третьяков (Стецьків, 84)

"Сент-Етьєн": Руфф’є, Дебюші, Фофана, Перрен, Колодзейчак, Буанга, Юссуф, Ахолу, Норден (Будебуз, 87), Берич (Камара, 55), Хазрі (Габріель Сілва, 73) Попередження: Паньків - Фофана, Юссуф

Голи: Безбородько, 84, Задерака, 90+1 - Хазрі, 24 (з пенальті), Камара, 72.

"Олександрія" на останніх хвилинах поєдинку у Львові уникла поразки, відігравши в "Сент-Етьєна" два м'ячі - 2:2.

"Олександрія" набрала третє очко і залишається на останньому місці в групі I. У п'ятому турі підопічні Шарана зіграють у Львові з "Вольфсбургом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158468
 
 
 Топ коментарі
 
Ниче се, еще одни герои! Браво!
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Начал я бухать в 1978-м, если быть точным. А если ещё точнее, то 9-го апреля 1978. Курить, кстати- тоже. А шо, мне понравилось, уже 41 год как бухаю и курю. И- ничего, не сдох. Есть Правило: в каждом(!) деле, главное- это любовь к нему!
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Ух ты "коней"? Даже знаешь как они себя именуют?На стороне " козлов"- вот так будет вернее...
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капитальные красавчики,3 камбека за два дня,козацкий дух)
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лучшая команда Украины, после Черноморца конечно.
мои поздравления.
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7 ноября в преддверии матчевой встречи команд ЦСКА и «Ференцварош» в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами.При входе на гостевой сектор стадиона венгерские фанаты атаковали болельщиков армейцев. Нападавших было несколько десятков, у многих на одежде была символика Венгрии начала 40-х, союзника нацистской Германии. Местные зрители скандировали антироссийские лозунги.
Вобщем кацапы получили юлей.
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еще не понятно кто полyчил, там на стороне коней, были понаехавшие фаны из Сербии и Болгарии.
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Ух ты "коней"? Даже знаешь как они себя именуют?На стороне " козлов"- вот так будет вернее...
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кони - это устоявшееся название цска и их фанов, уже пару десятков лет
их искусственный стадион , в смысле стадилн с искусственн поурытием построен на месте какого-то древнего еще при царе конезавода. С тех пор армейцы это кони, крепко устоявшееся выражение
по похожей причине спартак - это мясо, свыни или свинные, но это название не оч крепко привязалось к чмосковскому спартаку, мало кто использует
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Никогда не забуду этот кошмарный спарринг "Динамо" - "Сент-Этьен" в 1976-м, в 1/4 финала Кубка Чемпионов! Состав Динамо был самым-самым звездным, дома раскатали лягушатников 2:0, а через две недели, когда ничего не предвещало беды, влетели 3:0. Я тогда ещё не бухал, потому стресс был крутейший... Ну, а щас, какая-то "Александрия", вытаскивает ничью, с тем самым "Сент-Этьеном". Вывод: и "Динамо", и "Сент-Этьен"- в заднице...
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а, так ото ты и начал бухать с 1976? правду говорят - физкультура лечит, а спорт калечит
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Начал я бухать в 1978-м, если быть точным. А если ещё точнее, то 9-го апреля 1978. Курить, кстати- тоже. А шо, мне понравилось, уже 41 год как бухаю и курю. И- ничего, не сдох. Есть Правило: в каждом(!) деле, главное- это любовь к нему!
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"Мало папа виски пил, он бы и поныне жил!" (c) х/ф"Лимонадный Джо"
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