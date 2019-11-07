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 Україна закликає Німеччину не підтримувати "звільнення" "Північного потоку-2" від умов газової директиви ЄС

Україна закликає Німеччину не підтримувати "звільнення" Північного потоку-2 від умов газової директиви ЄС. Підтримка цієї ініціативи завдасть серйозної шкоди енергетичній безпеці та єдності ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні українського Кабміну.

У тексті зазначається: "Як нам стало відомо, сьогодні на розгляді Бундестагу після півночі стоїть на голосуванні версія поправок, яка дозволить німецькому регулюючому органу схвалити відхилення від ЄС Директиви проектам з інвестиціями, "здійсненими до 23 травня 2019 року".

Наразі директива є обов'язковою для кожної держави-члена. Якщо ж поправка сьогодні вночі буде підтримана, то це означатиме порушення консенсусного рішення, ухваленого всіма країнами-членами ЄС.

Такий поворот подій може мати далекосяжні наслідки для європейської енергетичної безпеки та солідарності між країнами-членами ЄС. Роль Росії у цьому процесі далеко не остання – держава давно діє за перевіреним принципом: розділяй і володарюй.

Україна дуже цінує послідовну підтримку Німеччини нашого суверенітету та територіальної цілісності, а також реформ. У даному випадку йдеться про "суверенітет" і "цілісність" європейської безпеки загалом, щодо чого Україна продемонструвала себе як надійного партнера. І ми розраховуємо на солідарність Німеччини".

Читайте також: "Це реально бомба", - Клімкін про плани Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під юрисдикції нової газової директиви ЄС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158464
 
   
 Топ коментарі
 
От жеж гадский порошенка! Никак не угомонится!
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у меня тоже вопрос к тебе. У нас есть газ природный в Украине. Уже посчитано 3 млрд. долларов инвестиций и за 5 лет Украина переходит на самообеспечение. Почему попередник не думал про это??? Конешно лучше бабло иметь на дюссельдорф плюс
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Северный поток начали строить ещё в 2010 году, как раз после оранжевого майдана. Так что просырать всё начали ещё при Ющенко. Спасибо майдану и нацикам за то что ГТС просрали! Пусть попробуют теперь что-то подобное построить, могут только просырать то, что досталось от совка.
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СП-2 выгоден для россии и европы. И с этим ничего нельзя сделать. Они просто избавляются от посредника в лице Украины, вот и все. Причем финансово больше выигрывает именно Европа, потому что транзит оплачивали именно они. А с СП-2 они будут экономить те самые 3 лярда в год. Так что ничего личного, просто бизнес
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