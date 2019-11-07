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Все про:Одеса (2159) Нацполіція (8465) Правоохоронні органи (373) ртуть (14)

 Поруч із зупинкою трамвая в Одесі знайшли пляшку із ртуттю

Про підозрілу знахідку поліції повідомили перехожі. Зараз слідчі з'ясовують, хто і чому залишив отруту на зупинці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції в Одеській області.

"Про підозрілий пакет в поліцію повідомили перехожі. Для перевірки на місце події були направлені фахівці вибухотехнічного управління і працівники ДСНС. Під час огляду з'ясувалося, що в пакеті є пляшка з речовиною, яка, за висновками рятувальників, є ртуттю", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що пляшку знайшли недалеко від зупинки громадського транспорту на вул. Маловського.

Зараз відомості щодо цього факту зареєстровано у встановленому законом порядку. Поліцейські встановлюють обставини, за яких небезпечна речовина опинилася в громадському місці, і особу, яка до цього причетна.

Читайте також: 12 кг ртуті в грілці: на Херсонщині запобігли контрабанді отруйної речовини

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158463
 
 
 Топ коментарі
 
Тот кто оставил бутылку с ртутью -идиот ,тот кто бы разбил, был бы идиот в квадрате
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Не підпадає під "цветмет" , скоріше підпадає під статтю. Знайомий стоматолог розказував що мав клопоту коли зберігав ртуть для амальгам, а тут прийшли СБУшники і давай дозвіл, ліцензію, сертифікацію, після цього тільки пластмаска на пломби у нього, а так то амальгама ртутна іноді безальтернативна.
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Цензор якого ху* я маю щоразу переключаться на українську версію і читати топ новин ворожою мені мовою? Приведіть нарешті в порядок сайт -ви ж не жовта бульварна преса!!
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Блин , а большие деньги реально, да и вес приличный , можете погуглить , ведро как бы в районе 200кг
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Ртуть в жидком состоянии не яд , другое дело пары ртути да реальный и очень опасный яд
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Та ладно , не яд, она и через кожу проходить в організм, в руки її брити не можна,, а коли вона в рідкому стані, то тут же і пари виникають. Коли кажеш що вона в бутилці в рідкому стані безпечна, то і "Новічок" в бутилці теж безпечний. .
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Ну я же не просто так а с точки зрения науки ртуть применяется в различных люминесценсных лампах подсветки экрана , а такие применялись совсем недавно в жидкокристаллических телевизорах ,ноутбуках, а также все энерго сберегающие (не LED на светодиодах ) лампы для освещения ,так что будь осторожен, они пары ртути могут находится в законсервированном состоянии у тебя ,а также у твоих родственников и знакомых и надо об этом не забывать
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Я в курсе, і за кумулятивний ефект від ртуті знаю, і про допустиму концентрацію парів ртуті: для житлових - 0,0003 мг/м3,а в одній лампі енергосберігаючій- 2-3,5 мг, і людей затравлених ртуттю зустрічав, часто вони не розуміють "звідкіля ноги"
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Цитата Машаний ," она и через кожу проходить в організм, в руки її брити не можна"
А что разве в этом есть необходимость Поруч із зупинкою трамвая в Одесі знайшли пляшку із ртуттю - Цензор.НЕТ 745 Поруч із зупинкою трамвая в Одесі знайшли пляшку із ртуттю - Цензор.НЕТ 5995, тем более это очень не просто, она убежит Поруч із зупинкою трамвая в Одесі знайшли пляшку із ртуттю - Цензор.НЕТ 1157ну такая вот она "не хорошая","не любит' она ,что бы её руками собирали
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Добре ще хоч не розбили ту пляшку зі ртуттю, а то проблем було б на порядок більше...
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Тот кто оставил бутылку с ртутью -идиот ,тот кто бы разбил, был бы идиот в квадрате
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Свого часу був свідком ліквідації наслідків ситуації, коли один "бізнесмен" розбив в під'їзді дев'ятиповерхового будинку трьохлітрову банку ртуті та ще і віником розмів ртуть по сходах ........
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Ну да, вот это уже проблема и не маленькая и разумеется доставила хлопот работникам МЧС
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Тоді було задіяно багато служб. Будинок панельний. Коли пожежники почали вимивати ртуть з сходової клітки на вулицю метал потрапив в квартири... Не знаю , як тоді ту ситуацію закрили, але людей з тих квартир не виселяли.
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забыл кто-то, дорогая штука относительно, цветной металл все-таки
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Не підпадає під "цветмет" , скоріше підпадає під статтю. Знайомий стоматолог розказував що мав клопоту коли зберігав ртуть для амальгам, а тут прийшли СБУшники і давай дозвіл, ліцензію, сертифікацію, після цього тільки пластмаска на пломби у нього, а так то амальгама ртутна іноді безальтернативна.
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Например K MnO4 марганцовка может создать также неприятности в определённых пропорциях(кто то вспомнит бомбочки по давним временам) ,разумеется не 5 грамм, видимо также и с другими не безопасными для здоровья веществами, ртуть как раз тем и опасна что её могут где нибудь разлить и ни кто не догадается, аж до тех пор пока не станет поздно, ещё больше это относится к радиоактивным компонентам ,которые применяются в качестве датчиков или индикаторов для поверки оборудования, например для поверки армейских дозиметров и других приборов используется изотоп радия в стеклянной оболочкеб который хранится в специальном контейнереб а теперь представьтеб что кто то его спи-л и подложил кому то в укромное место где то там где ни кто не догадается в квартире, ну а дальше как говорится время покажет и Поруч із зупинкою трамвая в Одесі знайшли пляшку із ртуттю - Цензор.НЕТ 3073
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Дело здесь не в том что цветной метал, алюминий(как пример относительно дешёвого) скажем тоже цветной да и в принципе все остальные из таблицы Менделеева таковыми являются, кроме железа (так уж решили учёные химики )другое дело область применения ртути как раз и определяет её стоимость Поруч із зупинкою трамвая в Одесі знайшли пляшку із ртуттю - Цензор.НЕТ 203
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да-а-а.Ужас шо твориться.
Тут директор ДБР,журналіст-адвокат Портнов чергову заяву мєнтам накатав.Слідчі Національна поліція України розпочали кримінальне провадження за заявою адвоката Андрія Портнова
Зацініть пікантність ситуації: "журналіст" Ткач переслідує "журналіста" Портнова,на обох кримінальні справи заведені за однією статтею !
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Цензор якого ху* я маю щоразу переключаться на українську версію і читати топ новин ворожою мені мовою? Приведіть нарешті в порядок сайт -ви ж не жовта бульварна преса!!
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Понимаешь тут много людей со всего бывшего СНГ которые поддерживают Украину то есть гости , так что ты их просто взял и записал во враги как это однажды сделала фариончиха бывший агент кпсс .Понимаешь грузины , прибалты , белорусы, казахи и другие друзья Украины не виноваты, что им не преподавали в школе на украинском языке, так что ты тут не настраивай друг против друга людей, помни на фронте процентов 50 русcкоязычных воевало и воюет,что бы ты спокойно жил и мог высказаться на цензоре ,
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