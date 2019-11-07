 Поруч із зупинкою трамвая в Одесі знайшли пляшку із ртуттю

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції в Одеській області.
"Про підозрілий пакет в поліцію повідомили перехожі. Для перевірки на місце події були направлені фахівці вибухотехнічного управління і працівники ДСНС. Під час огляду з'ясувалося, що в пакеті є пляшка з речовиною, яка, за висновками рятувальників, є ртуттю", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що пляшку знайшли недалеко від зупинки громадського транспорту на вул. Маловського.
Зараз відомості щодо цього факту зареєстровано у встановленому законом порядку. Поліцейські встановлюють обставини, за яких небезпечна речовина опинилася в громадському місці, і особу, яка до цього причетна.
А что разве в этом есть необходимость , тем более это очень не просто, она убежит ну такая вот она "не хорошая","не любит' она ,что бы её руками собирали
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