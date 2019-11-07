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Все про:Динамо (133) Ліга Європи (65)

 "Динамо" в Лізі Європи на виїзді зіграло з "Копенгагеном" внічию

Київське "Динамо" зіграло свій виїзний матч 4-го туру групового раунду Ліги Європи з "Копенгагеном". Поєдинок завершився внічию - 1:1.

"Копенгаген": Йонссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Стейє, Зека, Фішер (Томсен, 82), Сантос, Сотіріу, Фальк (Дарамі, 55)

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко, Караваєв, Сидорчук, Шепелев, Циганков, Бесєдін, Вербич (Де Піна, 88)

Попередження: Зека, Нельсон, Сантос - Шабанов. На 15-й хвилині Циганков не реалізував пенальті (воротар)

Гол: Стейє, 4 - Вербич, 70

Кияни пропустили гол вже на 4-й хвилині: Стейє легко переправив м'яч у порожні ворота.

Шанс відігратися динамівці отримали вже через 10 хвилин, однак Циганков не реалізував пенальті.

Забити "Динамо" вдалося у другому таймі. На 70-й хвилині з лінії штрафного м'яч у ворота господарів забив Вербич.

Тепер у киян і датчан по 6 очок в групі. Вони лідирують після 4-х турів.

Нагадаємо, в домашньому матчі кияни не змогли перемогти "Копенгаген". Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з таким самим рахунком - 1:1.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158462
 
   
 Топ коментарі
 
Нужно Динамо у суркисов отобрать, довели суки до банкротства такой клуб.
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твої кроти в Кубку 1:2 довели що гімно саме вони
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yчитесь играть, засранцы.
Алекандрия проигрывая Сент-Этьенy 0-2, сделала ничью, забив два гола, на 84 и 91 минyтах.
Александрия и Черноморец Чемпионы!
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Две говно-команды так и не выяснили кто из них говно побольше !!!
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твої кроти в Кубку 1:2 довели що гімно саме вони
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Ахахах один трофей за три года возможно возьмет дк )))
Ну как бы для вас в последнее время уже достижение ...
в ЛЧ когда выступать будете поговорим
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Когда мы увидим юзовский Киевэнерго на своей домашней Скот-арене? И когда он перестанет тянуть деньги из киян?
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з баблом ахметки шахта мала б вигравати в усіх на одні нозі, а от з ДК щось не може ! бо насправді цица тонка в кротів
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повезло еще, что Мальмё с Лyгано ничью расписали в этой грyппе смерти!
и в том, что не попали в компанию с Карабахом и Лyдогоцрем...

- Черноморец - Чемпион!!!!
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игра в гавно, беседин,цыганков - бревно...
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сложилось впечатление что динамовцы играли с гирями на ногах..
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не надо наговаривать на сильнейшyю командy Европы, да что там, МИРА!!!
прото начало сезона, ребята еще не разыгрались, вот посмотришь, к летy раскачаются.
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в нашем фyтболе только сборная еще играет, нy и Черноморец, все остальное yнылое гyано.
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восточноевропейский титан не смог одолеть гранда европейского футбола из дании.
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yчитесь играть, засранцы.
Алекандрия проигрывая Сент-Этьенy 0-2, сделала ничью, забив два гола, на 84 и 91 минyтах.
Александрия и Черноморец Чемпионы!
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Фартонуло французам с Александрией. А вот Черноморец порвал бы их как собака газету
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Нужно Динамо у суркисов отобрать, довели суки до банкротства такой клуб.
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