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Все про:хабар (2804) НБУ (518) обмін валюти (25)

 "Готові всіляко сприяти проведенню слідчих дій", - Нацбанк прокоментував затримання на хабарі свого співробітника

Національний банк виступив з коментарем щодо затримання працівниці НБУ за підозрою в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в отриманні ліцензії на обмін валют

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НБУ.

У тексті зазначається: "Національний банк наразі не отримав від правоохоронних органів детальної інформації про затримання працівниці, про яке сьогодні ввечері повідомлено на вебсайті та на сторінках у соціальних мережах Національної поліції міста Києва та Прокуратури міста Києва. Ми з’ясовуємо обставини затримання і після отримання уточненої інформації надамо розгорнутий коментар.

Водночас Національний банк проведе внутрішню перевірку та готовий всіляко сприяти проведенню слідчих дій та надавати відповідну інформацію для всебічного, повного та об’єктивного розслідування.

Звертаємо вашу увагу, що Олена Парова - затримана, про яку йде мова у повідомленнях правоохоронних органів, не є працівником структурного підрозділу, який відповідає за супроводження процесу видачі ліцензій на здійснення валютних операцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співробітники "главку К" СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют. ФОТОрепортаж

Важливою подробицею даного інциденту є те, що затримання Олени Парової відбулося за тиждень до останнього дня її роботи в Національному банку. Дана працівниця, яка тимчасово займала декретну посаду, мала бути звільнена 15 листопада 2019 року у зв’язку із виходом на роботу основної працівниці. Інша важлива деталь - за інформацією Прокуратури міста Києва, працівниця НБУ "сама запропонувала свою допомогу" фінансовій установі.

Чи є ці дві подробиці збігом? Сподіваємося, дізнаємося відповідь з результатів внутрішнього розслідування та розслідування правоохоронних органів.

Наголошуємо, Національний банк не толерує корупцію, вживав і вживатиме ще більш рішучих заходів, щоб не допустити хабарництва серед працівників центрального банку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158461
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко, шо ж ты творишь! АСТАНАВИСЬ! "Готовы всячески содействовать проведению следственных действий", - Нацбанк прокомментировал задержание на взятке своего сотрудника - Цензор.НЕТ 8954
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Та його розстрілять за таке потрібно!
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Не, пусть сначала весь список преступлений Пороха огласят, пакетом расстреливать, а то у зебилов пуль не хватит, по всем то обвинениям! Не дай Боже! "Готовы всячески содействовать проведению следственных действий", - Нацбанк прокомментировал задержание на взятке своего сотрудника - Цензор.НЕТ 2494 "Готовы всячески содействовать проведению следственных действий", - Нацбанк прокомментировал задержание на взятке своего сотрудника - Цензор.НЕТ 5678
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Во все времена в НБУ святые .Похлеще Папы Римского.
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где у нас только не берут и не дают, можно пол страны свободно задерживать, но все равно, те кто ловит, тоже берут, потом выпускают))
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Бред, берут те кто на службе, вот только не служат...
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Не, пусть сначала весь список преступлений Пороха огласят, пакетом расстреливать, а то у зебилов пуль не хватит, по всем то обвинениям! Не дай Боже! "Готовы всячески содействовать проведению следственных действий", - Нацбанк прокомментировал задержание на взятке своего сотрудника - Цензор.НЕТ 2494 "Готовы всячески содействовать проведению следственных действий", - Нацбанк прокомментировал задержание на взятке своего сотрудника - Цензор.НЕТ 5678
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Шо это мдя за фигня?!Ноью хтось кого по горлу чиркнет и то понятнее
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Это как Нацбанк может содействовать или не содействовать?Есть конкретные люди с конкретными фамилиями.И эти люди дают правдивые показания или не правдивые.
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Смішно... Далі рядові клєрки... А ті, що мільярди крадуть, відповідальності не понесуть.
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До речі більше схоже на якусь показуху... Ні таємниці слідства...
Привселюдна порка...

Розрахурок на лоха...
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а шо правду говорят шо 10 процентов дают от суммы взятки и активов коррупционера......таки надо создавать корпарацию в Украине....ЧИСТЫЕ РУКИ СТРАНЫ.....бренд уже забит
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