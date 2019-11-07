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 Сквер Небесної Сотні залишився у власності держави

Господарський суд Києва залишив без розгляду заяву компанії "GPP Developers LTD" щодо земельної ділянки, на якій розташовано сквер Небесної Сотні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Господарський суд Києва залишив без розгляду заяву компанії "GPP Developers LTD" щодо Скверу Небесної Сотні про перегляд судових рішень. Сквер збережено у державній власності", - написав Бондаренко.

Сквер Небесної Сотні залишився у власності держави 01

Нагадаємо, сквер Небесної сотні по вулиці Михайлівській, 24-26 самостійно облаштували активісти і волонтери. Але земельна ділянка перебував в приватній власності, там планувалося будівництво готельно-офісного центру. У 2018 року територію було повернено у власність держави.

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Після цього компанія "GPP Developers LTD" подала заяву про перегляд судового рішення, яким сквер повернули місту, за нововиявленими обставинами: нібито через "неправильно проведену експертизу за належністю земельної ділянки до земель історико-культурного призначення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158460
 
 
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Моё мнение -- шо видел -- за то и скажу!
Киев -- это Киев! ...тут всякой, много хебни происходит -- украинцы ж дурные -- ...под всех перестраивать? -- и перестраивают.. -- Ганьба!
Я не согласный! -- и я Киевлянин!
Рулетку в рамках 47 года и Подол -- в рамках 19 века. -- всё восстановить!
Динамо -- 37 год -- шо б было внатуре!
Михайловский Монастырь -- туда все Подвиги и Надежды. Будет нормально!
...ну и на Хуторах -- шо б было как проехать -- а то, вообще края... -- колёса отваливаются...*)
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СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!
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