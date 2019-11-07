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Все про:Дубневич (57) запобіжний захід (63)

 Дубневича відправляють у СІЗО, - САП

Народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у корупції, заарештували в залі суду. Вийти на волю він зможе, якщо внесе заставу в 90 млн гривень.

Таке рішення прийняла Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Скаргу захисту Дубневича розглядала колегія суддів у складі Дмитра Михайленка, Миколи Глотова і Олега Павлишина.

"Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції і винесла нове, яким до нардепа застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою 90 млн гривень застави", - сказано в повідомленні.

Читайте також: ВАКС розгляне апеляцію на запобіжний захід Дубневича в останній день внесення застави, 7 листопада

Так суд частково задовольнив клопотання прокурора САП, який наполягав на утриманні Дубневича під вартою з альтернативою внесення 93 млн грн застави.

"Народний депутат був узятий під варту в залі суду", - додали в САП.

Дубневича відправляють у СІЗО, - САП 01

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Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Захист оскаржує в апеляції запобіжний захід, обраний депутату раніше - 100 млн гривень застави - і наполягає на його скасуванні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158459
 
 
 Топ коментарі
 
Патриотов в застенки? Зе, остановись! 😁
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Не зря "Рошен" в спешке переписывается на Минометчика, ой не зря...
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Мертвечук - бывший шеф Свыни по СДПУ(о)
С Портновым они вместе работали в злочынной власти Януковича
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Прахобот - это тот, кто хочет скрестить ужа и ежа.
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Главное шоб твоих хозяев Бабломойского и Портнова не посадили, ато где ж ты харчеваца будешь козломордый сепарок.
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Да там за миллион какой то КОНЬ числится будет.
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Лол, 90 лямов гр это даже меньше 4 млн баксов. ЗЕкловун пусть возьмёт внесёт залог с тех 41 лямов украденных с Привата которые оказались на кипрской офшорке ЗЕкловуна
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Зекловун должен внести залог за ПеПиного подельника? Этот так Пепа пообещал своему верному подсвинку Дубневичу? Ай, маладец...
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Опобликуйте словарь вашего языка, а то не хера не понятно. Пожалуйста!
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та што ви, он же строіл церкві!

Головне не зупинятися, довести до вирока. Бо якщо ні, то буде справжня поразка і ганьба (((
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Для чувака 100 міліонів, то як у відпустку сходити мені. А він прибідняється. намір має домовитись не за великі відступні. Подивимось. Після апеляції має бути нова підозра, якщо по техніці мусорня працює.
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У Порохоботов истерика ,все топовые сообщения в поддержку ПреЗЕдента помечены как спам...не чего порохоботы скоро и до вашего хозяина доберутся Дубневича відправляють в СІЗО, - САП - Цензор.НЕТ 7047
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зебот вали на его фейсбук и целуй в жопу ЗЕ как делают твои колеги и сами боты лайки ставите чтоб в топ вынести-

Дідківська Лук'янець Людмила Володимир Олександрович, терпіння Вам здоров'я! Хай Бог благословляє Вас!

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Нравится-

Маргарита Харусь Успіхів у нелегкій справі. Дякую, що взяли на себе таку відповідальність. Ми з Вами💚

239

Анастасия Мартынович Найкращий Президент ☺🇺🇦
Дуже приємно за Вами спостерігати, Володимир Олександрович, Ви як завжди відвертий і щирий 🙏💚

365

Іванка Мищишин Молодець, поважаю його за таку людську простоту. Ніколи не дивилась його передач, ще до президентства, а зараз слухати його приємно. Не звертайте уваги на негативних людей і все буде добре! Міцного здоров'я вам і вашій сім'ї 💖🤗

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Знайшли найбільшого корупціонера?
Українці обрали собі не владу, а КАТАСТРОФУ.
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