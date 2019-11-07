 Дубневича відправляють у СІЗО, - САП

Таке рішення прийняла Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Скаргу захисту Дубневича розглядала колегія суддів у складі Дмитра Михайленка, Миколи Глотова і Олега Павлишина.

"Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції і винесла нове, яким до нардепа застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою 90 млн гривень застави", - сказано в повідомленні.

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Так суд частково задовольнив клопотання прокурора САП, який наполягав на утриманні Дубневича під вартою з альтернативою внесення 93 млн грн застави.

"Народний депутат був узятий під варту в залі суду", - додали в САП.

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Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Захист оскаржує в апеляції запобіжний захід, обраний депутату раніше - 100 млн гривень застави - і наполягає на його скасуванні.