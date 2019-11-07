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Все про:Грузія (608) Зеленський (3486) Мексика (23) посол (566) Швейцарія (93) Швеція (141)

 Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Швеції, Швейцарії, Грузії, Мексики та Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Королівства Швеція, Швейцарської Конфедерації, Грузії, Мексиканських Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Глава держави привітав Тобіаса Тиберга з початком його місії в Україні на посаді Посла Королівства Швеція. Володимир Зеленський подякував шведському послу за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави й наголосив на важливості збереження позитивної динаміки, досягнутої у двосторонній торгівлі", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті Офісу президента України в четвер увечері.

Під час зустрічі з Послом Швейцарської Конфедерації в Україні Клодом Вільдом Президент наголосив на пріоритетності розбудови двосторонньої співпраці у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

"Глава держави подякував за підтримку та допомогу, яку надає Україні Швейцарія, позитивно відзначивши готовність швейцарської сторони прийняти Міжнародну конференцію щодо реформ в Україні у 2021 році", - зауважили в Офісі президента.

Крім того, президент України запросив президента Швейцарії здійснити візит в Україну.

Під час розмови з Послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе Президент відзначив стратегічний характер українсько-грузинських відносин.

"Було підкреслено важливість продовження конструктивної взаємодії в рамках міжнародних організацій та координації спільних зусиль на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції України й Грузії. Окрему увагу було приділено підготовці заходів на високому рівні у рамках головування України в Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ у 2019 році", - розповіли в Офісі президента.

З Послом Мексиканських Сполучених Штатів Ольгою Беатріс Гарсія Гійен Глава держави обговорив поточний стан і перспективи двосторонньої співпраці між країнами.

З новим Послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом (Matti Maasikas) були обговорені перспективи європейської інтеграції України.

"Президент наголосив, що європейська інтеграція та ефективне виконання Угоди про асоціацію з ЄС є стратегічним пріоритетом для України. Відзначено готовність нашої країни працювати над подальшим поглибленням секторальної інтеграції з Європейським Союзом у сферах енергетики, цифрової економіки, митної співпраці, сприяння торгівлі, а також юстиції та внутрішніх справ", - підсумували в Офісі президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158458
 
 
 Топ коментарі
 
На очереди послы Лугандона.
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И орден капитулянта етому Гундявому дайте.
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И орден капитулянта етому Гундявому дайте.
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вот это моща! есть чем гордиться! при патрашенки такого нибуло!
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Можна собі лише уявити розчарування послів, коли їм повідомили, що анонсований на сьогодні виступ на роялі Вофкі Членограя не відбудеться по "технічних " проблемах 😕
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