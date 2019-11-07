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 Україна і США підписали Протокол про військову співпрацю. ФОТО

Міністерства оборони України та Сполучених Штатів підписали протокол, що визначає подальші напрямки співпраці між відомствами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Сьогодні, 7 листопада, в Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України в Києві відбулися українсько-американські двосторонні оборонні консультації", - сказано в повідомленні.

Українська делегація на чолі з заступником Міністра оборони України Аліною Фроловою обговорила з американськими колегами основні аспекти розвитку оборонного співробітництва між Україною та США. Зокрема, йшлося про стан і перспективи проведення в Україні оборонної реформи, а також підтримку з боку США в цьому процесі.

"Американські колеги підкреслили підтримку територіальної цілісності і незалежності України, а також відзначили значні досягнення в реформуванні та посиленні спроможностей Збройних Сил України", - додали в пресслужбі.

За підсумками двосторонніх оборонних консультацій сторони підписали Протокол, який визначає подальші напрямки співпраці між оборонними відомствами України та Сполучених Штатів Америки.

Україна і США підписали Протокол про військову співпрацю 01Україна і США підписали Протокол про військову співпрацю 02
Україна і США підписали Протокол про військову співпрацю 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158457
 
   
 Топ коментарі
 
Это хорошо но декольте у представительницы украинской стороны конечно не для таких мероприятий
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американці-надійні друзі Украина и США подписали Протокол о военном сотрудничестве - Цензор.НЕТ 2394
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При Порошенко такого не было Украина и США подписали Протокол о военном сотрудничестве - Цензор.НЕТ 8123
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Коли війська США займуть позиції на лінії фронту на Донабсі та в Криму? Там не написано? Тоді викиньте той папірець в урну! Трамп завтра знову захандрить і знову все співробітництво зупиниться, поки Печерський суд не посадить Байдена в тюрму!
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как там Гриценко поживает?!.. все еще спит на коврике перед дверью, или Мостовая пустила его в прихожую?!
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Пилите, Шура!.. Пилите дальше, в смысле, пилите нахер!
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кстати, а где делся Гриценко, его с лета не видно и не слышно?
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Борис Миколайович подарував россіі путіна.
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Круть. Для начала нам пару эсминцев и эскадрилью F-35. Потом сформируем основной список.
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Камуфльовані нацюцюрники входять в ваш райдер?
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запитай у курдів ,особливо у тих дівчат що розстріляли турки
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При Порошенко войной занимались хлопцы, а не бабы


смотрю на фото этих теток и спрашиваю себя: они хотя бы не только в лифчиках, а в споднем солдатском разбираются? Про патроны я уже молчу
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Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в ВСУ и других воинских формированиях" предполагается воинская служба для женщин на равных правах с мужчинами за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола. 18 год

18 год. Как там Вита Заверуха, Пума, ФинПарнишка?
Врать когда перестанем?
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повторяю для дебилов:

При Порошенко войной занимались хлопцы,

генерал Полторак - самый лучший из всех министров обороны Украины -

хлопцы были сыты и слегка пьяны
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Мы-липецкие мышебратья- с кацапами "враги"-умеем "воевать" так,чтобы ни один петриот-депутат ВР за 5-ь лет на фронте не погиб.Главное зелени накосить и продолжать "воевать" в соц.сетях.Ну,не,-можем даже в пункте пропуска покрасоваться,если Зеля какой-то "капитулятор" войска разведёт,но это только для того,чтобы сильнее "воевать".Что не так,питерки?
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Та у нас Беня подписал Зелю.....и без прОтокола Украина и США подписали Протокол о военном сотрудничестве - Цензор.НЕТ 8580
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и все бы хорошо и правильно, но немного смущает уровень - заместители министров обороны.
боюсь доня до последнего своего дня в Белом Доме не узнает о существовании такого договора .
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Для Президента США, слова Україна і емпічмент, це найбільш на даний час близькі йому слова.

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вы правы, с июля ни одна новость ни по одному новостному каналу не обходится без упоминания Украины и рыжий тоже не устает ее вспоминать незлым тихим словом.
и ето все в связке: Украина-коррупция-импичмент...
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так у него обида злая из-за того что при великом Петре сделали ставку не на ту лошадь Україна і США підписали Протокол про військову співпрацю - Цензор.НЕТ 6059
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СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!
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э
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В ситуации когда еврошлюшки лижутся с мокшами, строят газовые трубы хотят слить Украину, снять санкции и торговать с пыней, наш едиственный союзник кроме амрии и флота - США
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Ага!..... Курды это подтвердят!
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Пыня завяз в Сирии и там все оч. сложно и неоднозначно, США там котнролируют 80% нефти и Асад без неё как без рук и ног
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Ага, так завяз, что открыл авиационную и военно-морскую базу на Средиземноморье... И теперь кацапы там навсегда!.... А по поводу неоднозначно - спросите у курдов, для все очень даже однозначно - американцы их "кинули"....
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это боевые телки Украина и США подписали Протокол о военном сотрудничестве - Цензор.НЕТ 6039

переговоры про помощь нацюцюрниками
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Если прочитать не только заголовок, то подписан был протокол о намерениях по основным аспектам сотрудничества, но и это хороший сигнал...
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Это хорошо но декольте у представительницы украинской стороны конечно не для таких мероприятий
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Согласен.... Для такого события декольте можно было бы сделать и поглубже....
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такие низкие подписанты "Протокола", и такая большая делегация от амеров.. для чего?!
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Протокол,определяющий дальнейшее...Подчеркнули поддержку...Так себя союзники не ведут.Во время гибели тех,кто сражается вроде бы с врагами.Но сейчас реально смутное время.Что в Штатах,что в европе...
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Шо то порошенко давно не вылазило)) Аж интересно, что он придумает на этот раз.
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Самый вероятный сценарий вторжения армии Путина в Украину: "Сначала будет поток "Калибров"
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/194130_1573157691
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СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
.
ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!
.

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Гарна новина-порохоскоту барижному мов серпом пояйцям-не вдається Трампа та Зелю хаяти.Звичайно поки що Протокол слабенький-навіть Ф-35 не включає,але тут подейкують офіцери,що декілька Ф-15 вже у Львівських шахтах сховали,сміються,що ху"лові скажуть-"у военторзі купили"-і не безпідставно,бо нас на них поки-що вчать літати-до інших не допускають.
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Хорошие фотографии.
Важно, чтобы это сотрудничество было более серьезным, а не так, как раньше, когда позволили купить несколько джавелинов и все радуются.
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Та дайте ще катерiв! Рашка заскавчит як цуценя.
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Какой смысл шо-то подписывать с будущим сателлитом твоего возможного противника?
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