 Україна і США підписали Протокол про військову співпрацю. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Сьогодні, 7 листопада, в Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України в Києві відбулися українсько-американські двосторонні оборонні консультації", - сказано в повідомленні.
Українська делегація на чолі з заступником Міністра оборони України Аліною Фроловою обговорила з американськими колегами основні аспекти розвитку оборонного співробітництва між Україною та США. Зокрема, йшлося про стан і перспективи проведення в Україні оборонної реформи, а також підтримку з боку США в цьому процесі.
"Американські колеги підкреслили підтримку територіальної цілісності і незалежності України, а також відзначили значні досягнення в реформуванні та посиленні спроможностей Збройних Сил України", - додали в пресслужбі.
За підсумками двосторонніх оборонних консультацій сторони підписали Протокол, який визначає подальші напрямки співпраці між оборонними відомствами України та Сполучених Штатів Америки.
смотрю на фото этих теток и спрашиваю себя: они хотя бы не только в лифчиках, а в споднем солдатском разбираются? Про патроны я уже молчу
18 год. Как там Вита Заверуха, Пума, ФинПарнишка?
Врать когда перестанем?
При Порошенко войной занимались хлопцы,
генерал Полторак - самый лучший из всех министров обороны Украины -
хлопцы были сыты и слегка пьяны
боюсь доня до последнего своего дня в Белом Доме не узнает о существовании такого договора .
и ето все в связке: Украина-коррупция-импичмент...
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!
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переговоры про помощь нацюцюрниками
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/194130_1573157691
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!
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Важно, чтобы это сотрудничество было более серьезным, а не так, как раньше, когда позволили купить несколько джавелинов и все радуются.