 Зеленський про Кабмін: Якщо хтось не впорається, то наприкінці року з тими попрощаємося

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у відеоролику, опублікованому 7 листопада на YouTube-каналі його команди.
"Критикують всі і нашу Раду, і наш уряд всі критикують, і мене особисто. І якщо я звик, то наш молодий уряд - їм дуже складно зараз. Вони витрачають час іноді на спілкування, на діалог, на докази, що я не такий... Їм складно. Вони повинні зосередитися на тих законах і реформах, які вони після голосування мають втілювати в життя. Такого молодого уряду ніколи не було. Теж є плюси і мінуси. Немає корупційного досвіду - це великий плюс. Якщо ми сказали, що буде повне перезавантаження, - так, це ризик, але це великий плюс. Якщо вони не впораються - теж чекаємо до кінця цього року. Хто не зможе - з тим будемо прощатися", - сказав Зеленський.
"Основной сценарий который разрабатывается у Зеленского на случай массовых выступлений идеально прост. Отставка правительства и роспуск парламента. Роспуск парламента позволит Зеленскому освободится от не лояльных к нему партийцев, а таких уже около 50. Отставка правительства позволит сохранить управляемость им исполнительной власти с приставкой "и.о.". Зеленскому важно сохранить пост президента и фракцию в парламенте, где лавируя между силами можно выжить. Уманский уже пишет концепцию нового правительства."
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.(Пушкин, но не о Нем)
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И МИЛОСТЬ К РЕЙТИНГАМ УПАВШИМ Я ПРИЗЫВАЛ ( не пушкин и не к народу)
https://hvylya.net/news/exclusive/raskrylis-detali-razgovora-kolomojskogo-i-timoshenko-posle-provala-na-vyborah.html