EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1377  115
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3486) Кабмін (3271) відставка (576)

 Зеленський про Кабмін: Якщо хтось не впорається, то наприкінці року з тими попрощаємося

Якщо до кінця року Кабмін не продемонструє результатів роботи, з деякими його членами можуть попрощатися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у відеоролику, опублікованому 7 листопада на YouTube-каналі його команди.

"Критикують всі і нашу Раду, і наш уряд всі критикують, і мене особисто. І якщо я звик, то наш молодий уряд - їм дуже складно зараз. Вони витрачають час іноді на спілкування, на діалог, на докази, що я не такий... Їм складно. Вони повинні зосередитися на тих законах і реформах, які вони після голосування мають втілювати в життя. Такого молодого уряду ніколи не було. Теж є плюси і мінуси. Немає корупційного досвіду - це великий плюс. Якщо ми сказали, що буде повне перезавантаження, - так, це ризик, але це великий плюс. Якщо вони не впораються - теж чекаємо до кінця цього року. Хто не зможе - з тим будемо прощатися", - сказав Зеленський.

Читайте також: "Дуже складна професія", - Зеленський про посаду президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158455
 
   
 Топ коментарі
 
а можно с тобой дятел попрощаться?
 показати весь коментар
 
C Авовым уже попрощался! Клоун и есть клоун, не взять не добавить
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Правительство, ВР -это не твоя парафия ... Не коси от ответственности за армию и защиту страны. Ермак и Богдан всего лишь твои лакеи , а не ответственные за работу ветвей власти . Посмотри на США - образец демократии . Шоу уже не хочешь как у них, хочешь как у Пуйла? Ермаки присоветовали?
 показати весь коментар
 
 
Значить, 05.11.2019 г. Atom вірно зазначав:

"Основной сценарий который разрабатывается у Зеленского на случай массовых выступлений идеально прост. Отставка правительства и роспуск парламента. Роспуск парламента позволит Зеленскому освободится от не лояльных к нему партийцев, а таких уже около 50. Отставка правительства позволит сохранить управляемость им исполнительной власти с приставкой "и.о.". Зеленскому важно сохранить пост президента и фракцию в парламенте, где лавируя между силами можно выжить. Уманский уже пишет концепцию нового правительства."
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
 показати весь коментар
 
 
Хто сказав зЄбобіку, що покатушки с пи...дєжом на "Тесла" - це крутяк? Я ж завтра біля під'їзду бабулькам розкажу скільки та
 показати весь коментар
 
 
А как бы с этим чмом не попрощаться вот было бы счастье
 показати весь коментар
 
 
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
‎И не оспоривай глупца.(Пушкин, но не о Нем)

...................................................................
И МИЛОСТЬ К РЕЙТИНГАМ УПАВШИМ Я ПРИЗЫВАЛ ( не пушкин и не к народу)
 показати весь коментар
 
сколько бы рулон помоев не помогал не лоху снимать ролики всё равно бубочка не лох Зеленський про Кабмін: Якщо хтось не впорається, то наприкінці року з тими попрощаємося - Цензор.НЕТ 9292
 показати весь коментар
 
Зеленский похож на оборзевшего завхоза, рассказывает про то какой мост и дорогу он будет строить. Это разве дело президента? Порох армию с нуля отстроил, 2/3 Донбаса отвоевал, безвиз дал, от российского газа отказались, Томос дал, санкциями рашку обложил, а это чмо депутатов пасёт, армию отводит и мосты строит. Это пиз...ц.
 показати весь коментар
 
 
Коломойский и Зеленский преднамеренно поставили слабого премьера, чтобы после того как рейтинг премьера упадет, поставить премьером женщину с лисьим хвостом на плече (юльку). Скажут, что лучше ее не найти.
https://hvylya.net/news/exclusive/raskrylis-detali-razgovora-kolomojskogo-i-timoshenko-posle-provala-na-vyborah.html
 показати весь коментар
 
Еще добавлю, что нельзя допустить юльку в премьеры. Один ее газовый договор 2009 г. с Хутиным чего стоит, коим она нагадила всем нам.
 показати весь коментар
 
Нас уже почти 30 лет нае&ывают. Нельзя допустить еще 5 лет. В следующем году необходимы новые выборы.
 показати весь коментар
 
Ледь-ледь назбиралу владу , не маючи ЖОДНОГО шансу її поповнити з рядів СЛУГ , а коли розженуть - як Яник з Росії братимуть?
 показати весь коментар
 
Он воно що, презЕдент постійно говорить,що в його призначенців немає корупційного досвіду. То вони прийшли саме за цим досвідом?
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору