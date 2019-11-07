 Зеленський про Кабмін: Якщо хтось не впорається, то наприкінці року з тими попрощаємося

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у відеоролику, опублікованому 7 листопада на YouTube-каналі його команди.

"Критикують всі і нашу Раду, і наш уряд всі критикують, і мене особисто. І якщо я звик, то наш молодий уряд - їм дуже складно зараз. Вони витрачають час іноді на спілкування, на діалог, на докази, що я не такий... Їм складно. Вони повинні зосередитися на тих законах і реформах, які вони після голосування мають втілювати в життя. Такого молодого уряду ніколи не було. Теж є плюси і мінуси. Немає корупційного досвіду - це великий плюс. Якщо ми сказали, що буде повне перезавантаження, - так, це ризик, але це великий плюс. Якщо вони не впораються - теж чекаємо до кінця цього року. Хто не зможе - з тим будемо прощатися", - сказав Зеленський.

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