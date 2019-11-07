 Воїн 92-ї ОМБ Герман Бродніков загинув на Донбасі 7 листопада. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці 92-ї ОМБр.

"Звичайно, на війні немає правил чи, як-то кажуть, всі методи дієві. Та, назвати звірячим вчинок найманців, які сьогодні 7 листопада 2019 року безжально вбили нашого побратима, а трьох хлопців поранили, це нічого не сказати. Це не люди, це – звірі у людській подобі!!!

З болем і скорботою вимушені повідомити про втрати у нашій родині. Сьогодні зведене інженерне відділення одного з механізованих батальйонів бригади виконувало завдання по забезпеченню лісом-кругляком свій підрозділ для інженерного обладнання позицій. І в момент, коли наші побратими біля ВОПу вивантажували деревину, ворог посеред білого дня прицільно здійснив два постріли з установки ПТУР. Одна ракета влучила точно у машину УРАЛ, біля якої і працювали захисники. На превеликий жаль, на місці загинув старший солдат Герман Бродніков. Йому було всього 23 роки. До лав 92 ОМБр хлопець прийшов 2016 року. Він був відданим та славним сином своєї батьківщини, а ще вірним другом та побратимом.

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Ще троє армійців зазнали численних поранень різного ступеня тяжкості, один із бійців у важкому стані. Молимось за нього. Повірити у таке складно, якщо не знати російського окупанта-ката. Адже жодні Мінські домовленості для ворога не діють. Постійно порушуючи режим тиші, російські терористи розстрілюють наших побратимів.

Досі не віримо, що втратили Германа. Висловлюємо глибокі співчуття мамі та батьку Героя. Дякуємо за виховання відважного бійця та просимо вибачення за те, що не вберегли. Світла пам’ять побратиму ... "- йдеться в повідомленні.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.