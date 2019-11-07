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Все про:Зеленський (3486) Президент (614) українська мова (306)

 "Дуже складна професія", - Зеленський про посаду президента

Український лідер Володимир Зеленський поскаржився, що відтоді, як очолив державу, до кінця дня з людини перетворюється "в якийсь організм".

Про це він сказав у монолозі, записаному за кермом автомобіля Tesla, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже складна професія, забирає всі сили, час, іноді бажання. Ти просто наприкінці вечора з людини перетворюєшся в якийсь такий, знаєте, організм. Не хочу ні думати, ні щось робити. Навіть не розумію іноді, про що говорить сім'я", - поділився Зеленський.

Глава держави пишається своїми успіхами у використанні української мови.

"Може, і неможливо знати мову на 100%, але я намагаюся. Практика, більше говорити. Краще з розумними людьми. Я спілкувався з людиною російською мовою і іноді забував слова, і кажу людині, яка поруч зі мною "Як це?" і називаю українське слово. Тобто, іноді вже і такі є приклади", - розповів президент.

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Зеленський поділився тим, що спілкується з простими людьми і отримує від них підтримку.

"Чесно скажу, я вранці коли бігаю, ну не щоранку, а через день там, то я купую каву в кінці бігу. Є у мене декілька точок. І всі раді бачити. Поки що так. Я хочу, щоб не змінилося це відчуття. Заходжу в кафе, а там "Ану ... звідси". Щоб такого ніколи не було", - підсумував український лідер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158453
 
   
 Топ коментарі
 
Пианистом, конечно легче!?
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Дебил, президент - это НЕ профессия, а ДОЛЖНОСТЬ! "Дуже складна професія", - Зеленський про посаду президента - Цензор.НЕТ 9385 Которой ты НЕДОСТОИН! Мелкотравчатое убожество, твой потолок - это сцена в похабном бордель-шоу под назанием Квартал-95..
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Любая профессия сложная, если до этого ты был придворным шутом Хорошковского и Коломойского.
"Дуже складна професія", - Зеленський про посаду президента - Цензор.НЕТ 5713
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Ну раз бути президентом це професія то цікаво було б знати який учбовий заклад і коли закінчило це зелене недорозуміння ,а за одне і подивитися на диплом цього "праффєсіанала" 😕
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Шо взять с дурачка..у него и Укроборонпром концерт....
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Олег Тихонов 055f40a1Шо взять с дурачка..
так , з тебе , ніхто нічого і не бере - що з козлорилого взяти ? "Дуже складна професія", - Зеленський про посаду президента - Цензор.НЕТ 4714
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Те, що цей "пріЗєдєнт" є професійним дурачком і без пред'явлення ним диплому зрозуміло . Тут вже нехай Вофка покаже або свій диплом "прізєдєнта", або ж довідку від лікаря-психіатра про стан свого психічного здоров'я . А то щось вже " смутниє сомнєнія тєрзают мою душу " 😷
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невже?? Всі, в кого є мізки, розуміли, чого Порох за 5 років постарів на 15. Клінічні ідіоти називали його алкашом та іншими бридкими прізвиськами, нав'язаними нам з-за порєбріку, а ті, хто хоч колись в житті керував бодай п'ятьма особами, розуміє, наскільки важка це робота, наскільки відповідальна, та наскільки вона виснажлива. Шмаркля посидів у кріслі лише 6 місяців, і вже скиглить, і це при тому, що йому навіть не доводиться приймати будь які рішення самостійно, бо це за нього робить каламойша та *****.
Слабак ти, вова.. А на Пороха тявкав з під тухлі каламойського так гучно!
Неси тепер цей хрест, злидень. І не скигли !
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а ми всі сподіваємось, що після 5 років президента ти може нарешті перетворишся з організма на Людину.. Хоча, чогось здається, що сподівання наші - марні...
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Ну конешно членом по роялю дубасить это легко кто спорит
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Вован, не закидывайся коксом!
Ты же в конце играл. Это новый сезон:
Засилье зебилов!
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Но бубочке это как на пианино сыграть!
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Нічого не тварь. Думав посмажити млинців, шукав борошно, понюхав, а там.... С ким не буває? "Дуже складна професія", - Зеленський про посаду президента - Цензор.НЕТ 6883
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У нас бы политический скандал был с требованием импичмента
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Підозрюю, що в нас готують "імпічмент" для населення, щоб продати землю без населення по світових цінах. Бо і Пєця і Вовік - одна і та шобла шахраїв.
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"Ну-ка ... отсюда". Чтобы такого никогда не было, - подытожил украинский лидер"--будет моника, будет, уже есть)))
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тяжело,подай в отставку,насильно никто не держит.
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Мне вот интересно... Он психически не здоров и живет в своем выдуманном мире или же это его окружение организовывает ему этот "окружающий мир"?
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