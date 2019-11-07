 "Дуже складна професія", - Зеленський про посаду президента

Про це він сказав у монолозі, записаному за кермом автомобіля Tesla, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже складна професія, забирає всі сили, час, іноді бажання. Ти просто наприкінці вечора з людини перетворюєшся в якийсь такий, знаєте, організм. Не хочу ні думати, ні щось робити. Навіть не розумію іноді, про що говорить сім'я", - поділився Зеленський.

Глава держави пишається своїми успіхами у використанні української мови.

"Може, і неможливо знати мову на 100%, але я намагаюся. Практика, більше говорити. Краще з розумними людьми. Я спілкувався з людиною російською мовою і іноді забував слова, і кажу людині, яка поруч зі мною "Як це?" і називаю українське слово. Тобто, іноді вже і такі є приклади", - розповів президент.

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Зеленський поділився тим, що спілкується з простими людьми і отримує від них підтримку.

"Чесно скажу, я вранці коли бігаю, ну не щоранку, а через день там, то я купую каву в кінці бігу. Є у мене декілька точок. І всі раді бачити. Поки що так. Я хочу, щоб не змінилося це відчуття. Заходжу в кафе, а там "Ану ... звідси". Щоб такого ніколи не було", - підсумував український лідер.