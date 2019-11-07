 Зеленський призначив Нетужилова главою СБУ окупованого Криму

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з указом президента №822/2019 від 7 листопада, ним став Євген Нетужилов.
"Призначити Нетужилова Євгена Володимировича начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в документі.
Відомо, що раніше Нетужилов обіймав посаду заступника військового прокурора Південного регіону.
и это еще "легонько" - я бы назначил своего кота, толку - больше, мышей - меньше
по факту у Украины нет даже своего рабочего спутника на орбите. у пачки африканских стран есть. а у нас нет
какая зарплата у уборщицы управления СБУ Крыма ?