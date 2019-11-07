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 Зеленський призначив Нетужилова главою СБУ окупованого Криму

Президент Володимир Зеленський призначив начальника головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з указом президента №822/2019 від 7 листопада, ним став Євген Нетужилов.

"Призначити Нетужилова Євгена Володимировича начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в документі.

Відомо, що раніше Нетужилов обіймав посаду заступника військового прокурора Південного регіону.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158452
 
 
 Топ коментарі
 
Это, как кого-нибудь губернатором на Луне назначить. Зарплату чуваку, штат, бюджет намерять..
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Су"а, оно еще и стебается. Зелебобы, вас много, платить будем все таким назначением. Довольны?
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Это, как кого-нибудь губернатором на Луне назначить. Зарплату чуваку, штат, бюджет намерять..
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У зебілів іноді збігаються дві звивини мозку.
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и опять кацап. украинцев в Украине не назначают
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менти, кгбісти, внутрішні війська завжди були в колоніях немісцеві у імперії Зеленський призначив Нетужилова главою СБУ окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2689
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ну вас нах.
и это еще "легонько" - я бы назначил своего кота, толку - больше, мышей - меньше Зеленский назначил Нетужилова главой СБУ оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 7888
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Назначьте меня ГЛАВОЙ ЛУНЫ. Согласен на оклад в 1000 долларов. Только не надо тендера, я первый предложил.
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Можна, але там тобі треба постійно перебувати😜
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А тебе шо? Завидно стало. Порошенко х........ тебя пошлет.
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а Украина доставит? у Украины есть ракета?
по факту у Украины нет даже своего рабочего спутника на орбите. у пачки африканских стран есть. а у нас нет
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Су"а, оно еще и стебается. Зелебобы, вас много, платить будем все таким назначением. Довольны?
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А при хряке такой должности не было чтоли?
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Порохняві, зробіть перерву на по-поїсти, бо якось вже не виходить у вас тут по-покакать.
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скоро жителей Украины не будет интересовать-- кого там и кто в Киеве назначили .а будет интересовать цены на продукты в Польше и Чехии и все
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при порохе 300 полицейских Крыма назначили прокуроров и других шляп ... на цензоре была новость типа 300 полицейских Крыма (в Херсоне) приступили к патрулированию .понятно что не в Крыму...дибл дибилом погоняет ..а как на это смотрит НАБУ ???
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А с ****** это как-то согласовано? Ведь могут и не пустить в Крым Евгения Нетужилова.
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Зеленский назначил Нетужилова главой СБУ оккупированного Крыма" - а почему бы не назначить главой СБУ Марса? - очень серьёзно и солидно звучит
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Евгений Нетужилов--- бугагагага ---Евгений Некрымский ..тапочки куда-то свалили от ржача
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А как вам такое? От избирательного округа на Донбассе осталась пара сотен человек, остальные под сепарами и выборы там не проведешь. Но округ не расформировали, не присоединили к другому. На нем прошли выборы и там есть свой мажоритарщик - какой-то гречкосей, скупивший с потрохами эти две сотни бабулек. Полноценный депутат ВР, только вместо двухсот тысяч избирателей представляет всего две сотни.
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ну да Крым же наш на бумаге ...бумажный сбушник их там при пете сколько было ?
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неправильно, нужно не только сбу- а ще все министерства по крыму создать
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интерестно у него там и зам есть ? и еще кто в подчинении ? и ремонт в кабинете и на бензин дадут на Тойоту ?
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Само собой. Я думаю штат насчитывает не один десяток человек и имеется вполне приличный бюджет, на уровне других украинских областей.
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пусть мой вопрос дибильный ...
какая зарплата у уборщицы управления СБУ Крыма ?
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все время пытаюсь выяснить, должность зам директора по снегу в новом правительсве уже занята или можно резюме присылать?
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Ах*еть. Крыма нету а чиновники и мусора есть. Мало того что у нас украли землю и людей так еще и чиновники- казнокрады будут содержаться на нашей шее не существующего региона.
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Свиноботы, а шо не так-то ? Эти должности из параллельной реальности придумал вовсе не Зеленский. И если он сейчас решит отменить всех этих дармоедов из Прокуратуры Крыма, Полиции Крыма и СБУ Крыма (которые в Киеве заседают) - вы же первые начнёте визжать "ЗРАДА".
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Та все норм. Теперь нет разницы, раз глава СБУ - бухгалтер из 95-го квартала.
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