 Зеленський призначив Нетужилова главою СБУ окупованого Криму

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з указом президента №822/2019 від 7 листопада, ним став Євген Нетужилов.

"Призначити Нетужилова Євгена Володимировича начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в документі.

Відомо, що раніше Нетужилов обіймав посаду заступника військового прокурора Південного регіону.

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