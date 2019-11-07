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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (3486) цигарки (419) тютюн (83)

 Зеленський обговорив перспективи бізнесу в Україні з найбільшими виробниками сигарет

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з найбільшими виробниками тютюнових виробів в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив перспективи бізнесу в Україні з найбільшими виробниками сигарет 01

Учасники обговорили ситуацію на ринку, зокрема, інформацію щодо можливого перенесення хед-офісів компаній та зупинки роботи деяких тютюнових виробників.

"Для нас важливе зростання інвестицій в економіку України, бо це – збільшення кількості робочих місць і податкових надходжень", – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків, і податкові надходження зростають: за 9 місяців поточного року відрахування до бюджету збільшилися на 7,5% – майже до 30,5 млрд грн.

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Глава держави підкреслив, що для України є важливим питання покращення бізнес-клімату та забезпечення прогнозованості державної політики й регулювання ринків. Також, за його словами, у пріоритеті – боротьба з монополіями та побудова конкурентних ринків.

Володимир Зеленський відзначив зацікавленість у нарощуванні експорту тютюнових виробів, виготовлених в Україні. Крім того, було зроблено акцент на необхідності вирішення проблеми тіньового ринку тютюнових виробів.

У зустрічі взяли участь представники "Бритіш Американ Тобакко", "Філіп Морріс Україна", "Джей Ті Ай" та "Імперіал Тобакко", виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Анна Дерев’янко, а також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, міністр фінансів Оксана Маркарова, голова Державної податкової служби України Сергій Верланов, голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв та голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158450
 
 
 Топ коментарі
 
Представители компанией молча послушали бред команды Зеленского и после встречи продолжили дальше фабрики закрывать.
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посидели, раскурили косячок, погутарили за жизнь..
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Президент подчеркнул, что табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков, и налоговые поступления растут: за 9 месяцев текущего года отчисления в бюджет увеличились на 7,5% - почти до 30,5 млрд грн.

А ещё и скрытые ништяки для онкологов..
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Думаете, если уйдет с рынка Филипп Моррис, то курильщики все дружно курить бросят или попереходят на нонейм контрафакт или самосад? И что тогда будет с онкологией?
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Та ради бога. Пусть курят на здоровье. Лишь бы не в общественных местах.
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Кто определяет что в общественных местах нельзя курить? некурящие? на основании чело?
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На тій же основі, яка тобі забороняє срати на зупинці...
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на основании закона. а еще можно сигарету в хавальник курящему кулаком вбить,если курит рядом на улице.
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А шо ш так??? Неправильно поняли??? Где мендель? Где эта чертиха???
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посидели, раскурили косячок, погутарили за жизнь..
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о, та ты наркоман！ с кем ты косячок курил, нарколыга, колись?
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вон пацаны на верхней картинке.. Богдан забивал косяк..
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Все, молчи. Я увидел вашу кодлу наркоманскую, пока 7 торчков, посмотрим дальше
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Ну и что???? Посидели попили водички и разошлись. То, что Моня Зеленый не Лох хочет, это одно, а то что делает это совсем другое...
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Представители компанией молча послушали бред команды Зеленского и после встречи продолжили дальше фабрики закрывать.
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Президенты компаний,в отличии от тебя,не обязаны лить го"но на Зеленского и лизать "опу порошенко.А,как бизнесмены,налаживают связи.Они не нанятые петей боты
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То есть 4 завода были остановлены только для того, чтобы наложить связи с Зеленским? 🤪
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Может быть, но фабрики побежали закрывать. В убыток-дураков работать нет! А связи они конешна поддерживают,куды ж они денуцца.
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Идёт обычный диалог бизнеса с властью.Моё мнение.Все друг другу угрожают.ALARM!Но все вменяемые люди.
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Ага, они посланные вовой нах. Вопрос только кто пойдет первым и дальше.
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А вы говорили Зеленский лох, он умный мужик и президент. Удачи вам, желаю, чтобы все намеченные цели для улучшения Украины и украинцев были достигнуты.
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Ну да, только член об рояль отбил, а так ...
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Контрабас мечтаешь потягать?))) Или табака насадил, а никто не покупает?)))
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В любом случае Зеленскому все равно, что будет с этими табачными компаниями, он все равно ничего слабее конопли не воспринимает
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С таким руководством страны перспектив нет ни у кого...
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Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф у розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії на чотирьох найбільших виробників сигарет, а також на дистриб'ютора «Тедіс Україна», повідомляється на сайті комітету.

..АМКУ оштрафував найбільших виробників сигарет і дистриб'ютора на 6,5 мільярда гривень - новини різне | УНІАН
. Зеленский обсудил перспективы бизнеса в Украине с крупнейшими производителями табачных изделий - Цензор.НЕТ 3132
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Когда тебе, зедебил, в следующий раз придет в мозжечок гениальная идея обменять 48 млрд. гривен налогов на 6,5 млрд. гривен штрафа, обращайся.
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Ти юда краще б Грановського там на *земле * ловив.. .єє\
..Ну подобаються мені *забугорні * (проксові ) ..які пхають свого смердячого писка у справи України . Зеленский обсудил перспективы бизнеса в Украине с крупнейшими производителями сигарет - Цензор.НЕТ 7973
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Ты, лох запоребриковый, к чему прицепиться не знаешь, решил к флажку. Ну, для идиота слово прокси -это из потустороннего мира. Решил меня своим красным иплом напугать? Я на него насмотрелся, а вот тебя кошмары после мытья рук не мучают? Хотя, о чем это я. Какое мытье, дай бог шоб гавелдыком в унитаз попадал. Трудно, видать, картинки постить -главное достижение интелехта.
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Да, идиот, ты не в состоянии отличить флаг Аргентины от флага Израиля. "Купи карту, лапоть!" (С) "Джентльмены удачи"
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Ещё этот штраф надо взыскать, а там международные суды, это печерский суд
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Видимо генералиссимусу доложили- шо будет ШВАХ! Продали нерезидентам ОВГЗ в долг на 100 млрд. И чухают потылици как отдавать. И одновременно выгоняют табачников,которые только акциза платят 45 млрд! Госудаственни диятели!
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100 грамм, Карл!!!
Зустрічайте - ЦІНА КАРТОПЛІ У ГРАМАХ!!

Зеленский обсудил перспективы бизнеса в Украине с крупнейшими производителями сигарет - Цензор.НЕТ 557
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А на базаре, наверно, ее уже стаканами продают
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Ну зубожіння ж скінчилось? Що, не має півтори тисячі на кілограм картопля?
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1 кг : 100 г = 10 раз
1.5 грн x 10 раз = 15 грн
Там ниже даже написано 14.99 за 1 кг
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І шо??? У Прилуках вже вийшли на роботу??? Відкривають ще одну фабрику???
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Украинский табачньій рьінок никто из данньіх компаний не бросит , не та сейчас у них глобальная ситуация. Демарш устроили , президент отреагировал , все утрясется...
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обсудили какую дулю он получит вместо налогов, с маком или без мака
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tZE inform

@tZEinform


Зеленский собрал представителей табачных компаний "обсудить перспективы бизнеса в Украине". И получил явно скоординированный ответ - "Вернемся в исходное после отмены закона". Можно было и не собирать.
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Хотелось бы что б вместе с разъяснениями , зеленое чмо получило бы раза три в табло. Для просветления мозгов, а то этот моисей уже как-то задолбал.
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Только вот бритиш табако перенесли производство за пределы Украины, а прилуки потеряли 1000 рабочих мест
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Что Зеля, жареным запахло? Приходится бока тугодумов в Раде собственной шкурой закрывать? А где козломордая тварь в ленинской троечке? Его проблемы табачной индустрии не касаются? ПЕРЕД ТЕМ КАК ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ ИЛИ ЛЯПНУТЬ, НАДО ПРОСЧИТАТЬ РИСКИ, А ПОТОМ МЕТАТЬ ИКРУ, ОКУНЯ ВЫ ПРЕСНОВОДНЫЕ. Жаль что с ФОПами предпринимателями за таким столом никто встречаться не собирается - видите ли "маловаты инвестиции", да и переносить ларьки за кордон нецелесообразно.
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Угумс. Теперь в некурящем ЕС купить "Винстон" проще, чем в отсталой Украине.
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