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 Політика України, Економіка
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Все про:Газпром (472) Нафтогаз (625) Вітренко Юрій (65)

 "Нафтогаз" планує примусово стягнути з "Газпрому" 3 млрд дол. на території Нідерландів до кінця 2020 року, - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" планує до кінця наступного року примусово стягнути з російського "Газпрому" 3 млрд дол. на території Нідерландів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"4 грудня цього року заплановано слухання в суді м. Амстердам за нашим позовом про визнання рішення Стокгольмського арбітражу і примусового виконання цього рішення в Нідерландах. Газпром всіляко намагався відстрочити ці слухання.

Рішення суду очікується в першому кварталі наступного року. Вартість заарештованих активів у Нідерландах за наявними даними перевищує 3 мільярди доларів. У разі позитивного рішення суду процес стягнення за нашими оцінками триватиме з другого кварталу і до кінця наступного року", - написав Вітренко.

Він зазначив, що судові процеси з "Газпромом" проходять і в інших юрисдикціях, але "Нідерланди зараз видаються найшвидшим варіантом".

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Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" у Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 року Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.

"Нафтогаз" вже домігся арешту в Англії належних "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") в Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $ 2,5 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158449
 
   
 Топ коментарі
 
В Росії горить військовий завод
"Нафтогаз" планирует принудительно взыскать с "Газпрома" 3 млрд долл. на территории Нидерландов до конца 2020 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 3771

В російському Таганрозі у Ростовській області сталась пожежа на території заводу "Червоний гідропрес", що з-поміж іншого займається виготовленням військової продукції.

Серед військової продукції підприємства - торпедні апарати та комплектуючи для виробництва ракет типу Х-35 та Х-31, інформує "Український мілітарний портал".

Окрім цього виготовляють опріснювальні установки для потреб військово-морського флоту Росії.

Наразі площа пожежі складає 600 км² м.
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Оу, оу, юрец всемогущий.
Или другими словами-"хочу премию"
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Планирует взыскать к концу 2020 а премию маме отправил еще год назад, вот молодец
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Да вы это ещё 2 года назад планировали. Ну и что ? Теперь согласитесь на все условия "Газпрома"?
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Оу, оу, юрец всемогущий.
Или другими словами-"хочу премию"
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Такому молодцу не грех и премию многомиллионную выписать! "Нафтогаз" планирует принудительно взыскать с "Газпрома" 3 млрд долл. на территории Нидерландов до конца 2020 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 5240
А ты усаживайся на бутылку поплотнее и готовься платить, козломордый "Нафтогаз" планирует принудительно взыскать с "Газпрома" 3 млрд долл. на территории Нидерландов до конца 2020 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 5546
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В Росії горить військовий завод
"Нафтогаз" планирует принудительно взыскать с "Газпрома" 3 млрд долл. на территории Нидерландов до конца 2020 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 3771

В російському Таганрозі у Ростовській області сталась пожежа на території заводу "Червоний гідропрес", що з-поміж іншого займається виготовленням військової продукції.

Серед військової продукції підприємства - торпедні апарати та комплектуючи для виробництва ракет типу Х-35 та Х-31, інформує "Український мілітарний портал".

Окрім цього виготовляють опріснювальні установки для потреб військово-морського флоту Росії.

Наразі площа пожежі складає 600 км² м.
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Это было еще 3 ноября, горела кровля заброшенного цеха.
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Виноват! А на этой кровле что было? Что-то заброшенное? А почему полыхает аки нефтепродукты, в количествах? Мне это чисто профессионально интересно.
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Не надо тупить эта фотка вообще левая.
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Конечно не надо тупить! И грубить- тоже. Ты сам, *****, тока шо, выше написал, что ЭТО- КРОВЛЯ!
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В Таганроге, в воскресенье, 3 ноября, на улице Северная площадь, 3, а это территория завода «Красный гидропресс» произошёл пожар.
По данным МЧС горела кровля неэксплуатируемого цеха, огонь распространился на площадь 600 квадратных метров. В тушении пожара задействовано 8 единиц техники и 28 человек личного состава. Локализация пожара в 18:45, ликвидация в 19:15. Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.
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Вот видишь, можешь, если тебя за язык поймать. А я- поймал. Потому, не знаю- какому твоему комменту верить?
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наконец то чтото хорошее. по логике жанра в ближайшее время у русни должен упасть литак набитый мордвой под завязку и утонуть удмуртская подводная лодка.
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Планирует взыскать к концу 2020 а премию маме отправил еще год назад, вот молодец
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а как там мамик поживает уже социализм построила?
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Всё это бессмысленное позёрство к скорой сдаче.
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Дай Аполлон шоб опять не обосрались, ну, типо шоб держали линию Петка - отсудили и клянчат - мол, давай дэнги, а кацапы: иди.те в жёппу. А наши - ок, мы под дождем....,С....ка, будь они все "прокляты", бандота вся, общая. бл... йо.... на... пи..... 314-1 кабинет
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Купили б на ці гроші 100 метрів "Півнячого потоку" та й повчили європі*арасів .
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Рожу то как отьел на прошлогоднюю премию за перемогу, которая еще (может быть) будет в следующем году
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Ну не ботоксом же ему себе рожу колоть, как какое то ***** "Нафтогаз" планирует принудительно взыскать с "Газпрома" 3 млрд долл. на территории Нидерландов до конца 2020 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 1969
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Шо по этому поводу думает водила Тесла-автомобиля?)))
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... я тоже, шо-то планирую взыскать... -- уже почти никого в живых нет -- но я планирую! *)
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Не! -- главное, оглянуться назад, на свою Жизнь... -- и не умереть со страху...*)
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Нашему теленку волка сьесть будущей весной....
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Вже вислала в Нафтогаз номер картки куди твою частку скидувати?
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А без шкурних інтересів ніяк? Вас такому не навчали?
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Кацапу видимо Миллер долечку от Газпрома прямо на карту перечисляет, вот он и раздухарился "Нафтогаз" планирует принудительно взыскать с "Газпрома" 3 млрд долл. на территории Нидерландов до конца 2020 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 4814
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кацапами були твої батьки, безглуздий бабонарожалкін
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мерзота лахтинская, ты уже совсем охренела со своими антиукраинскими постами циничными,а не пошел бы ты нахутор?
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Було б цікаво побачити в тебе хоч один пост українською, таварісч.
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При розборках за бабло? Це як, "з любові до мистецтва"? Так це ж ватнічество "по цей бік поребрика", причому вторинне - підісрати рашикам "газове вялічіє" "Нафтогаз" планирует принудительно взыскать с "Газпрома" 3 млрд долл. на территории Нидерландов до конца 2020 года, - Витренко - Цензор.НЕТ 3400 Бо з раціональної точки зору, відхапати суму в 1-2% від річної виручки ерефи з експорту вуглеводнів - нікчемний "успіх".
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Це все добре. Але я знаю на 100% що Україну поміняють діти які зараз ходять в початкову школу і яуі на колишній радянський союз хотіли сра.... з 10 етажа.. https://www.youtube.com/watch?v=8AH2XE45t5Y
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Или в 2021 году. А если газпрем подаст очередной иск в очередной суд - в 2022. В крайнем случае в 2023. Ну при совсем пессимистичных прогнозах - в 2024. И так аж до пенсии Коболева и Витренко.
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Чего так торопитесь, мама Коболева обнищала что ли.
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Надо поспешить. Мама Коболева в америках поиздержалась уже. Говорят, очень трудно жить, ни в чем себе не отказывая.
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Короче Витренко удочку закинул чтоб на год еще остаться. Конечно ведь процессы идут интересные - вот только анбалдинг по разделению трубы начался, если в следующем году Украину дожмут продать трубу то снова премия руководству намечается. Ну как тут с должности уедешь а деньги комуто другому достанутся, мама боевик за такое точно убьет - горгиевской ленточкой задушит.
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Мдя, ну а чего ж тогда так хотим за транзит договариваться? Долгосрочный? И с фиксированным объемом? Законы срочно принимаем, про андбандлинг... Странная позиция, и я не думаю, что подобные высказывания руководства Нефтегаза поспособствуют переговорам
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Да пох всем что ты там у себя в рашке сидя на бутылке думаешь.
Решения европейских судов тебе поспособствуют переговорам
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Решения судов НИКОГДА не способствуют никаким переговорам, селянин. Ты бы это знал, животновод, если бы хоть раз выбрался из своего хутора хотя бы в райцентр. Так что брысь отсюда, у тебя под скотиной не чищено
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Быдломан рашистский неофашистский,на выход с ЦН с вещами ...
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ага, а ультимативні заяви відростків путєна як способствують
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На эту тему я в соседней ветке комментировал, что с моей точки зрения долгосрочного контракта не будет, именно из-за непримиримой позиции сторон. Нет точек соприкосновения, каждая из сторон боится и не верит другой. Ну чтож, на эту тему есть механизм в Третьем энергопакете ЕС и Газовой директиве, а именно- краткосрочные аукционы на конечный объем / срок. Скажем 10 млрд м3 на квартал, тариф такой то... И погнали. Но именно ДОЛГОСРОЧНОГО контракта- не будет. Хотя посмотрим, неисповедимы пути как говорится
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для газпрома 10 млрд вообще не страшно.
10-20 млрд - потеря прибыли (200 млрд всего за 2018 год) на 10%, что не страшно..
для украины потеря транзита - вопрос выживания.
россия либо получит что хочет, либо просто уйдет в сторону.
какой долгосрочный контракт?
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Ну вообще то, 10 млрд большие деньги, и для Газпрома, и вообще, хотя Нефтегаз претендует на три, какие 10? Если речь про второй иск на 12- то это якобы недополученная прибыль Нефтегаза в случае прерывания как раз таки транзита, то есть бред.

А в целом- если бы для Украины потеря транзита была вопросом выживания, Украина стремилась бы договориться на этот самый транзитный контракт. В настоящий момент, исходя из заявлений господ Оржеля, Коболева и Витренко, мы этого не наблюдаем. А наблюдаем мы попытку шантажа исками, с привлечением Германии и Еврокомиссии. Той самой Германии, что основной выгодоприобретатель от Северного потока 2... Ну ОК, посмотрим...
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я про кубометры газа. попытка шантажа - дешевая попытка как то набить цену.
потому что ничего адекватного они предложить не могут.
сп-2 очень дешев в транзите для газпрома.
привлечение германии - это сюр какой-то. вот к примеру твой брат вложился в бар. а ты подходишь к нему и просишь присоединиться к заявлению о запрете торговле алкоголем в этом районе. он конечно будет говорить "да-да". но в душе жалеть тебя.
новый глава еврокомиссии по энергетики - немец. смотри ситуацию выше.
суды идут годами. новые заявления в лучшем случае будут рассмотрены в 2022 году.
ждать совсем не долго развязки осталось.
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В принципе, ничего особо страшного для Украины не случится, транзит будет, так как есть страны, в которые по другому газ не подать, либо очень дорого. И которые РФ не бросит. Это Приднестровье, в первую очередь, Болгария, ряд балканских стран и еще ряд. Кубов 20- 30 будет точно и ветка Уренгой- Помары- Ужгород будет загружена еще года три четыре. Просто подаваться он будет не контрактом а аукционами, как я описывал выше, вот и все. Другое дело, что ранее УКР ГТС пропускала 90 млрд м3 в год, и зарабатывала на этом. Теперь, очевидно, транзит будет меньше, но он будет. А тариф на прокачку можно менять. Как то так...
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А, вы про кубометры, извиняюсь, не сообразил
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Надо брать акциями северного потока, а потом рейдерскими схемами наших казнокрадов присвоить его себе. Фантастика? Так это так сейчас кажется, а владея акциями сп-2 Украина сможет блокировать его работу судебной тягомотиной, шо мало никому не покажется. Запад любит закон и право, право на нашей стороне, а закон как дышло - любой! Ибо современные адвокаты уже научились любой закон доводить до абсурда. Такая тактика способна привести к политическому и юридическому кризису в ЕС и к экономическому кризису в параше. В конечном итоге уровень жизни в ЕС рухнет под плинтус и сравняется с нашим, а мы ещё и покажем рост, а значит войдём в большую семёрку. За парашу я вообще молчу - она развалится. А всего лишь нужно взять долг с гаспрома акциями сп-2. Увяз коготок - пропала птичка. Пора уже наступать, а не оборонятся.
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Я щітаю, в обмін на акції газпрома NASA повинна збудувати для нас ракету-газовоз до Титану і тоді ми завалимо Землю чужопланетним метаном! А з прибутків будем виплачувати Ахмєтову зелений тариф на проекти орбітальних СЕС. Так ще за нинішнього покоління здійсниться мрія про українсько-китайський кордон! "Нафтогаз" планує примусово стягнути з "Газпрому" 3 млрд дол. на території Нідерландів до кінця 2020 року, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1256
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Ну только не метаном, а водородом. Витренко вроде про водород говорил
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На Юпітер теж полетимо! А кацапів відправим в експедицію на Сонце!
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ну возьмешь акциями сп-2. это супер выгодное решение для газпрома.
потому что они сразу начнут строить сп-3. через 2 года сп-2 будет стоить 0.
а европа обяжет заполнить сп-2 на 50%. как украина это сделает?
ну или заплатите за 50%.
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Ну и пусть строят. Постройка любого сп гаспромом это десятки миллиардов долларов мимо холодильника каждого пэрэсичного козломордого ватника и это при том, что сп-2 будет заблокирован. Так, шо сп-3 ***** может и не достроить точнее точно не достроит. Ватники то они козломордые, но и у ватников терпение обрывается, что историей машковского царства, российской империи, СССР подтверждалось неоднократно.
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Извиняюсь, что нарушаю бурный поток вашего сознания. Я его весь комментировать не буду, у меня только один маленький вопрос- а почему вы решили, что Северный поток 2 будет заблокирован? Откуда такая информация?
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Потому, что ***** упрётся. Надо играть на его фобиях и акции сп-2 это кзырные карты и не просто козырные, а туз, король, дама, валет.
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Мдя, я понял... вопросов больше нет, спасибо
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Начебто і влада змінилась , а Вітренко й надалі залишається ?
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