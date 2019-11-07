 "Нафтогаз" планує примусово стягнути з "Газпрому" 3 млрд дол. на території Нідерландів до кінця 2020 року, - Вітренко

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"4 грудня цього року заплановано слухання в суді м. Амстердам за нашим позовом про визнання рішення Стокгольмського арбітражу і примусового виконання цього рішення в Нідерландах. Газпром всіляко намагався відстрочити ці слухання.
Рішення суду очікується в першому кварталі наступного року. Вартість заарештованих активів у Нідерландах за наявними даними перевищує 3 мільярди доларів. У разі позитивного рішення суду процес стягнення за нашими оцінками триватиме з другого кварталу і до кінця наступного року", - написав Вітренко.
Він зазначив, що судові процеси з "Газпромом" проходять і в інших юрисдикціях, але "Нідерланди зараз видаються найшвидшим варіантом".
Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.
"Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" у Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 року Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.
"Нафтогаз" вже домігся арешту в Англії належних "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") в Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $ 2,5 млрд.
Или другими словами-"хочу премию"
А ты усаживайся на бутылку поплотнее и готовься платить, козломордый
В російському Таганрозі у Ростовській області сталась пожежа на території заводу "Червоний гідропрес", що з-поміж іншого займається виготовленням військової продукції.
Серед військової продукції підприємства - торпедні апарати та комплектуючи для виробництва ракет типу Х-35 та Х-31, інформує "Український мілітарний портал".
Окрім цього виготовляють опріснювальні установки для потреб військово-морського флоту Росії.
Наразі площа пожежі складає 600 км² м.
В Таганроге, в воскресенье, 3 ноября, на улице Северная площадь, 3, а это территория завода «Красный гидропресс» произошёл пожар.
По данным МЧС горела кровля неэксплуатируемого цеха, огонь распространился на площадь 600 квадратных метров. В тушении пожара задействовано 8 единиц техники и 28 человек личного состава. Локализация пожара в 18:45, ликвидация в 19:15. Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.
Решения европейских судов тебе поспособствуют переговорам
10-20 млрд - потеря прибыли (200 млрд всего за 2018 год) на 10%, что не страшно..
для украины потеря транзита - вопрос выживания.
россия либо получит что хочет, либо просто уйдет в сторону.
какой долгосрочный контракт?
А в целом- если бы для Украины потеря транзита была вопросом выживания, Украина стремилась бы договориться на этот самый транзитный контракт. В настоящий момент, исходя из заявлений господ Оржеля, Коболева и Витренко, мы этого не наблюдаем. А наблюдаем мы попытку шантажа исками, с привлечением Германии и Еврокомиссии. Той самой Германии, что основной выгодоприобретатель от Северного потока 2... Ну ОК, посмотрим...
потому что ничего адекватного они предложить не могут.
сп-2 очень дешев в транзите для газпрома.
привлечение германии - это сюр какой-то. вот к примеру твой брат вложился в бар. а ты подходишь к нему и просишь присоединиться к заявлению о запрете торговле алкоголем в этом районе. он конечно будет говорить "да-да". но в душе жалеть тебя.
новый глава еврокомиссии по энергетики - немец. смотри ситуацию выше.
суды идут годами. новые заявления в лучшем случае будут рассмотрены в 2022 году.
ждать совсем не долго развязки осталось.
потому что они сразу начнут строить сп-3. через 2 года сп-2 будет стоить 0.
а европа обяжет заполнить сп-2 на 50%. как украина это сделает?
ну или заплатите за 50%.