 "Інші партії можуть не ходити на роботу", - Зеленський про "Слугу народу" і ситуації у Верховній Раді

Про це Володимир Зеленський сказав у монолозі, записаному за кермом автомобіля Tesla і викладеному на сторінці глави держави в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом інші партії можуть не ходити на роботу, але не всі. Тому що я знаю, наприклад, партія "Голос" голосувала за деякі важливі закони. Дехто ще з деяких партій. Але в принципі мінус у тому, що інші партії не хочуть голосувати. І це правда. Кожен із них вважає, що він головний опозиціонер влади", - сказав він.
Глава держави згадав про несприятливі прогнози, які медіа та експерти озвучували після його перемоги на виборах.
"Нам говорили що, я хочу всім нагадати, дивіться - цей президент не доживе до жовтня, цей уряд існуватиме два місяці максимум. Нам говорили, що долар буде по 100, нам говорили, що всі міжнародні партнери від нас відвернуться. Нам говорили, що жодного інвестора ми не зможемо залучити в Україну. Нічого з цього не сталося, все нормально. І казали, що ще буде повна ескалація і буде війна. Слава богу, що нічого з теорій цих політичних медіумів не збулося", - сказав він.
Про тих, хто робив такі прогнози, Зеленський сказав, що "вони нам не потрібні".
"Так, вони керують тими чи іншими телевізійними каналами, інтернет-ресурсами, ЗМІ - вони керують ними, але що вони можуть. Деякі журналісти або блогери ловлять хайп, хтось на цьому заробляє. Це їхній вибір", - заявив президент.
"Колишні політики не можуть зараз у цій системі, по-перше, це вже не схема, а система. Вони не можуть знайти для себе місце. І вони його не знайдуть. Поки ми живі, скажімо так. В нормальному сенсі цього слова. Вони можуть виїжджати тільки за кордон. Але не всі зможуть виїхати", - підсумував Зеленський.
Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
Как-то некошерно..б..
Чучело, а что нам от того, что он не по 100? Доллар вниз, а цены-то всё равно вверх. Ну-ка поделись, клоун, кому от этого хорошо?
vse chto nado znat o slugach naroda(bablomojskogo)
i chto vi mne rasskajite za SLUG eshe
Він думає, що з таким авторитаризмом і з такими його осбистими замашками МВФ дасть йому кредит?
Який же він зебіл...
А ви ідіоти, захотіл "посадок"! а не України, як держави.
сюжет первой серии фантастического блокбастера был озвучен сегодня
Краткое содержание год 100 стадионов, 100 детсадов, 100 школ и около 4000 километров дорог и никакой ответственности за свои слова зробимо Вас разом
https://www.youtube.com/watch?v=99RPytK-mnw
@pasha_hsb
КВНщик рассказывал что как-то перед игрой он пошёл в туалет и дверь в кабинку заклинило. А им вот-вот на сцену выходить. Ну он под дверью и пролез. Кажется, если бы я зашёл в туалет и увидел как из-под двери кабинки вылезает КВНщик, я бы подумал, что так они и рождаются.