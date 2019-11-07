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Все про:ВР (6015) Зеленський (3486) ЗМІ (669) медіа (13) Слуга народу (438) Голос партія (88)

 "Інші партії можуть не ходити на роботу", - Зеленський про "Слугу народу" і ситуації у Верховній Раді

Президент України Володимир Зеленський вважає, що представники інших партій вважають себе "головними опозиціонерами" і можуть не брати участі в засіданнях ВР. Виняток, на його думку, становить партія "Голос".

Про це Володимир Зеленський сказав у монолозі, записаному за кермом автомобіля Tesla і викладеному на сторінці глави держави в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом інші партії можуть не ходити на роботу, але не всі. Тому що я знаю, наприклад, партія "Голос" голосувала за деякі важливі закони. Дехто ще з деяких партій. Але в принципі мінус у тому, що інші партії не хочуть голосувати. І це правда. Кожен із них вважає, що він головний опозиціонер влади", - сказав він.

Глава держави згадав про несприятливі прогнози, які медіа та експерти озвучували після його перемоги на виборах.

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"Нам говорили що, я хочу всім нагадати, дивіться - цей президент не доживе до жовтня, цей уряд існуватиме два місяці максимум. Нам говорили, що долар буде по 100, нам говорили, що всі міжнародні партнери від нас відвернуться. Нам говорили, що жодного інвестора ми не зможемо залучити в Україну. Нічого з цього не сталося, все нормально. І казали, що ще буде повна ескалація і буде війна. Слава богу, що нічого з теорій цих політичних медіумів не збулося", - сказав він.

Про тих, хто робив такі прогнози, Зеленський сказав, що "вони нам не потрібні".

"Так, вони керують тими чи іншими телевізійними каналами, інтернет-ресурсами, ЗМІ - вони керують ними, але що вони можуть. Деякі журналісти або блогери ловлять хайп, хтось на цьому заробляє. Це їхній вибір", - заявив президент.

"Колишні політики не можуть зараз у цій системі, по-перше, це вже не схема, а система. Вони не можуть знайти для себе місце. І вони його не знайдуть. Поки ми живі, скажімо так. В нормальному сенсі цього слова. Вони можуть виїжджати тільки за кордон. Але не всі зможуть виїхати", - підсумував Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158447
 
 
 Топ коментарі
 
Який то лісапет не правильний. Їй Богу.
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ага не ходите девки замуж.. все равно родите... это типа иные партии не смотрели б на позор от СН..у Раде..
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И кстати. А то как-то снова затихло. Хотелось бы еще раз напомнить "забывчивым" слугам еще один должок.. А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах СН, свидетели дачи вятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились? И как там поживают изъятые СБУ видеозаписи с камер наблюдения в Раде, где записаны все приходившие к депутатам "взятконосители"? Ведь даже СБУ к этому делу типа подключалось и людей задерживало. И САП по горячим следам даже два дела завели. И под телекамеры привселюдно к полиграфологам "слуг" водили. Ну и?

Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
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Там вже нові обіцянки... Не розхитуйте ЗЕ-човник!!
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Який то лісапет не правильний. Їй Богу.
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У нас в Беларуси все депутаты дружно голосуют за всё, что предлагает Лукашенко. Как в СССР. Лукашенко доволен. А все остальные называют это диктатурой.
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Если депутаты бараны то кто пастух уже не важно...
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Все депутаты лично назначает Лукашенко. Выборы все фальсифицируются.
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совсем не фанат вашего бацьки, только вот по индексу лёгкости ведения бизнеса Беларусь на 37 месте, а Украина на 71-м..
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Кастусь забыл, что все, что предлагал Порошенко тоже принималось Радой, с драчками, но принималось.
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А в рейтинге демократии, свободы слова и интернета Беларусь в конце. Рядом с Кубой,КНДР и россией. Что касается бизнеса то просто только зарегистрироваться, а так всё поделено между лукашенкоскими олигархами.
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возможно..основной минус вашего бацьки это вассальная зависимость от масквабада..остальное - производные..
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Это один из минусов. Второй в том, что он диктатор коммунистического типа, только без партии, единолично.
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"Другие партии могут не ходить на работу", - Зеленский о "Слуге народа" и ситуации в Верховной Раде - Цензор.НЕТ 7321лишнехромосомец,так в 13г было 137е!!! "Другие партии могут не ходить на работу", - Зеленский о "Слуге народа" и ситуации в Верховной Раде - Цензор.НЕТ 7321тебе много платят,мокшанин...
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улыбает когда ботва с нулевым активом безапелляционно вешает ярлыки..динамика наблюдается в обоих странах..только наши позиции пока несколько в другом сегменте..
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Я считаю в кризисный период так и надо, а потом плавно от этого уходить
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Может быть...но в том случае, когда у диктатора есть цель, включая средства и план ее достижения...стратегия, т.е. а у зеленого клоуна в президентскм фраке нет даже осознания ответственности. Этот дурак, точнее, вся стратегия этого дурака ограничивается спортивными площадками и чем там еще...короче говоря, трещит его прзиденсво по всем швам... вот-вот ***** на пмощь позовет себя мелкого спасать...
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А ведь он правду говорит. Было много дурацких прогнозов, и ни один не сбылся.
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Не дурацких, отнюдь. Есть громадные риски того, что после того, как он занесет в Раду то, что подписал с Путиным будет не очень здорово. И по земле то же. Сейчас все выжидают. А вот что потом, никто не скажет.
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В некотором он прав. Ну. на х...... солидарность там нужна? Да и остальные.
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Пф-ф...Заради кого? Заради "пасажира" із Палати№6? Ти його сусід чи що?
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Tesla велосипеды делает ???
Как-то некошерно..б..
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То что пеця и его соя будут голосовать в унисон с кумом куйла по важным вопросам, было понятно. А вот вона удивила. Так обосраться на голосовании по патриоту и торговому портнеру дубневичу надо уметь. А вот Славик красавчик. Не зря за него голосовал
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a sam ZEkloun bileti v Rostov uje kupil ili eshe v ocheredi stoit????????????????????????????
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А когда Гройсман в отставку ушел, чем он хвастается то? Может тем что газ на мировых рынках подешевел, так это с октября 2018 года обьективный процесс. Берете деньги в долг под большие чем у других проценты, так отдавать прийдется...
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... Вложения иностранцев в облигации внутреннего займа превысили 100 миллиардов...
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а зарплату им домой будут приносить? или на "острова заморские" пересылать???
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Нам говорили, что доллар будет по 100---

Чучело, а что нам от того, что он не по 100? Доллар вниз, а цены-то всё равно вверх. Ну-ка поделись, клоун, кому от этого хорошо?
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заявление представительницы "Слуги народа" Галины Третьяковой о том, что участники боевых действий "проедают" государственную помощь и воюют ради льгот.Источник: https://censor.net.ua/n3158154

vse chto nado znat o slugach naroda(bablomojskogo)

i chto vi mne rasskajite za SLUG eshe
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Зеля канешно не лох,но кроме слуг,гарждане голосовали и за другие партии
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Да вообще все партии могут не ходить, поставить общий рубильник для голосования у изголовья дивана и вуаля - идеальный парламентаризм по слуганародовски.
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зебіл є зебіл. Навіть в образі клоуна. Аж хизується своїм авторитаризмом "Другие партии могут не ходить на работу в Верховну Раду"....
Він думає, що з таким авторитаризмом і з такими його осбистими замашками МВФ дасть йому кредит?
Який же він зебіл...
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Пане Гарант, краще вам нікуди не ходити...
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за якого ви 73/43%зебілів всі разом прогаласували. А вас же попереджали...
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Еще раз поясняю особо одаренным, тупым и особо недоразвитым. Выборы это оценко действующей власти и ярмарка обещаний. Действующая на момент выборов власть полностью обонкротилась и избиратель дал ей оценку. Теперь Моня Зеленый не Лох теперь действующая власть и прийдут выборы и избиратель даст оценку ему. А если, он сильно возомнит о себе, то может запросто стать украшением каштана. Овощ тоже сильно вумный был.
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Ідіот, зебіл кончений, вибори - це в першу чергу вибір майбутнього; а вже в другу чергу - оцінка діючої влади. Якщо є краща кандидатура - обирай кращу! Але ж не гіршу!
А ви ідіоти, захотіл "посадок"! а не України, як держави.
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Дурачёк ты, Вова. Впрочем стаду баранов такой вожак всегда по вкусу. Особенно когда бараны породы "ЗЕлёный украинский".
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Зелена "демократія". Інтереси 66% українців, які не голосували за слуг, йому не цікаві
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Пальчевский сказал, что он не такой...
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И не такое скажешь, когда на хйлвском кукане сидишь.
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у моники мозги совсем набекрень??? )))))))))
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Так и ты,главзебил- малорос , можешь не ходить. А лучше по,держзрада и недееспособности исчезни . И есть шанс спасти Украину!!!☝☝☝
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зєлєЧМОніка тільки й мріє, щоб позбавитися всіх, хто говорить правду і бачить брехню цих пропарашинських "слуг"...ФОПів рубає, патріотів гнобить, воїнів- в буцигарні, брехні-на вуха, державу-х*йлу...грошей немає...супер...а воно на "Теслі"....
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Голодний.Змучений .Ще й водій на*уй послав і пішов додому. Пожалійте бубочку.
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У меня вообще возник логичный вопрос. Зачем нам вообще депутаты если их задача заключается только в том чтобы нажимать или не нажимать на кнопку? Законы как стало понятно пишут совсем другие люди. А депутаты за нажатие кнопок большие зарплаты получают как для Украины, плюс ещё у каждого несколько помощников. Да ещё коррупцией занимаются. Не проще их всех искусственным интеллектом заменить?)
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Искуственным интеллектом -- это громко сказано. Шоб просто нажимать на нужную кнопку достаточно примитивного механического манипулятора.
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он понимает,что говорит глупости?.Уровень 95-камеры. Кто - нибудь из ближайшего окружения подскажите ему, что слушают и ианализирут его "Мысли" не только зеленые долбодятлы, но и серйозные люди на Западе. И делают выводы. По нему( черт с ним!!!) И по Украине. (А тут вже можетбыть плохо).
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Скільки воно там побуло при владі і вже *****о .Гопота з підворітні навіть такого собі не дозволяє.
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Очередная говно видяшка шоб приподнять дух приунывших ЗЕбилов, ато время идёт а тарифы так и не снижают, цены продолжают расти...зарплаты по последней статистике снизились. Обещает обещает, лутше перечисли что реально сделали а не корми завтраками.
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Интересно, что онимеет в виду под "другие партии не хотят голосовать"? То есть они вообще не голосуют или голосуют "не так", как ему хочется?
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надоела тесла обыденно придумайте еще креатив третью часть разговора на тесле просто заплюют ждем продолжение фантастического сериала

сюжет первой серии фантастического блокбастера был озвучен сегодня
Краткое содержание год 100 стадионов, 100 детсадов, 100 школ и около 4000 километров дорог и никакой ответственности за свои слова зробимо Вас разом
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Путин реанимирует проект Новoроссия. Какова вероятность Кремля осуществить задуманное.

https://www.youtube.com/watch?v=99RPytK-mnw
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Х С Б

@pasha_hsb

КВНщик рассказывал что как-то перед игрой он пошёл в туалет и дверь в кабинку заклинило. А им вот-вот на сцену выходить. Ну он под дверью и пролез. Кажется, если бы я зашёл в туалет и увидел как из-под двери кабинки вылезает КВНщик, я бы подумал, что так они и рождаются.
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