 Зеленський пообіцяв побудувати за рік 100 стадіонів, 100 дитсадків, 100 шкіл і близько 4000 кілометрів доріг

Про це він заявив у відео, записаному за кермом автомобіля Tesla, що їде Києвом, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорожній фонд ми збільшили в бюджеті на 40% + ще гроші від міжнародних організацій. Ми дійсно хочемо, у нас амбітна пропозиція від Міністерства інфраструктури, побудувати близько 4 тисяч кілометрів доріг наступного року. З огляду на те, що дуже багато коштів кудись ішли, десь збільшиться будівництво відсотків на 60. І це буде по всій країні", - пообіцяв Зеленський.

Крім доріг, будуватимуть об'єкти соціальної інфраструктури - школи і дитячі садки.

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"100 шкіл буде побудовано там, де їх немає, або реконструкція буде деяких шкіл. Також буде реконструкція 100 стадіонів. Ще найголовніше - 100 садків буде побудовано по всій країні і 100, ну така цифра просто взята, може буде трохи більше, 100 автобусів до цих шкіл, про які я вже сказав. Тому що багато які з цих шкіл, про які я вже сказав - це саме в сільській місцевості, вони в страшному стані. Тобто ми будуємо відразу - ми будуємо школу, дорогу до цієї школи і автобус, який везе цих школярів", - озвучив плани президент.

Будівництво траси "Запоріжжя-Маріуполь" Зеленський назвав одним із перших успіхів своєї команди.

"Ось ця траса, 200 кілометрів, 70 кілометрів якої будувалися майже 3 роки. Ми побудували за 3 місяці 130 кілометрів. Дорога європейського рівня, всі задоволені", - сказав Зеленський.