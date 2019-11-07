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Все про:дитячий садок (85) дороги (799) Зеленський (3486) будівництво (429) школа (728) Мінінфраструктури (335)

 Зеленський пообіцяв побудувати за рік 100 стадіонів, 100 дитсадків, 100 шкіл і близько 4000 кілометрів доріг

Президент України анонсував на наступний рік великі інфраструктурні проєкти. Зокрема, будівництво доріг збільшиться "відсотків на 60".

Про це він заявив у відео, записаному за кермом автомобіля Tesla, що їде Києвом, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорожній фонд ми збільшили в бюджеті на 40% + ще гроші від міжнародних організацій. Ми дійсно хочемо, у нас амбітна пропозиція від Міністерства інфраструктури, побудувати близько 4 тисяч кілометрів доріг наступного року. З огляду на те, що дуже багато коштів кудись ішли, десь збільшиться будівництво відсотків на 60. І це буде по всій країні", - пообіцяв Зеленський.

Крім доріг, будуватимуть об'єкти соціальної інфраструктури - школи і дитячі садки.

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"100 шкіл буде побудовано там, де їх немає, або реконструкція буде деяких шкіл. Також буде реконструкція 100 стадіонів. Ще найголовніше - 100 садків буде побудовано по всій країні і 100, ну така цифра просто взята, може буде трохи більше, 100 автобусів до цих шкіл, про які я вже сказав. Тому що багато які з цих шкіл, про які я вже сказав - це саме в сільській місцевості, вони в страшному стані. Тобто ми будуємо відразу - ми будуємо школу, дорогу до цієї школи і автобус, який везе цих школярів", - озвучив плани президент.

Будівництво траси "Запоріжжя-Маріуполь" Зеленський назвав одним із перших успіхів своєї команди.

"Ось ця траса, 200 кілометрів, 70 кілометрів якої будувалися майже 3 роки. Ми побудували за 3 місяці 130 кілометрів. Дорога європейського рівня, всі задоволені", - сказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158445
 
 
 Топ коментарі
 
Этот дурак сломался
Несите следующего.
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И 42000000 губозакаточных машин.
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Каждые 3 дня - стадион. Даже отремонтировать их займет куда больше времени. Документацию составить. Сколько времени это отбирает? ...лять, тупые идиоты. Кого вы выбрали? И кем вы сами являетесь?
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Я не понял-какое отношение имеет президент Украины к строительству детсадиков,школ и новых дорог? Наверно я шо-то пропустил и Украина опять-прЭзидЭнтская рЭспублика
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Баджет составлен. Зе его подписал. Что непонятного? Трамп построил стену от Мексики, а Зе - то, что пообещал, построит.
Это вам не пэдротина, что только ленточки перерезало.
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А тим часом картоплю почали продавати на грами. Такого не було навіть при купоно-карбованцях
Зеленский пообещал построить за год 100 стадионов, 100 детсадов, 100 школ и около 4000 километров дорог - Цензор.НЕТ 1859 Зеленский пообещал построить за год 100 стадионов, 100 детсадов, 100 школ и около 4000 километров дорог - Цензор.НЕТ 1859
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Такого неурожая на картофель лет 40 не было, так тогда хоть границ не было привезли черте откуда.
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Картофеля все равно хватает. Тем более, что последние 5 лет потребление картофеля в Украине падает. Як каже моя мама "Нащо я буду куплять картоплю по 16, коли рис та гречка по 20-25
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Таки да, для варки супа и борща много картошки не надо.
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Зато такого урожая зомби-зебилов еще не знала Земля Украинская! Переживьом! И не такое видели.
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Человек слова, пообещал значит сделает, не то, что папередник-пустозвон и в три короба навравший
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Да да ЗЕбил -- сделает - - форма глагола в будущем времени. Она автоматически говорит что в данный момент ничего не сделано, но когда нибудь в будущем будет сделано. Зуб дашь, квартиру в залог поставишь что ЗЕкловун сделает???
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Стадионы это именно то, чего критически не хватает Украине. Вот построим 100 стадонов и сразу заживьём. Кстати ЗЕбилы, а шо он за тарифы молчит??? Не ну помните как вы тут в каждой теме на гавно исходили про тарифный геноцид от бариги мародёра?? Когда ЗЕкловун снизит незаконные злочынные тирифы Парашенка???
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Зельцман вже обіцяв вчителям ЗП в 400 $ І ШО ????
Звик гнусявий язиком тіліпати без діла ось і зараз те саме.
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Може Зельцман і обіцяв, а от Зеленський жодного слова про з/п 4000 не казав. Так шо, в кого там язик гнусявий???
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Троликов ольгинских и сколковских не по детски колбасит.
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От смеха)))) Шутейки аля Шапито 95 для лохтората подьехали
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Вместо того чтобы исполнять прямые обязанности президента, ВАЗ продолжает актёрскую деятельность - снимается в агитационно-рекламных киношках.
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Этот зелёный шлепер - решил с ****** на стадионах воевать?
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Если бы сюда добавить те денежные средства, которые Порошенко ежегодно получал от террористов с неподконтрольной территории за водоснабжение, то можно было бы еще не одну сотню дорог построить.
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Я так понимаю, шо Моника Янелох деньги от террористов за водоснабжение получать категорически отказался?
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Я так понимаю, шо Порошенко не поделился с тобой полученными от террористов с неподконтрольной территории за водоснабжение и ты поэтому злишься.
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В Феофании есть психиатрическое отделение?
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Воно тепер називається "Офіс президента" . Також є філіал в Верховній Раді.
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Вже дороги до 1 листопада відремонтував. Зеленский пообещал построить за год 100 стадионов, 100 детсадов, 100 школ и около 4000 километров дорог - Цензор.НЕТ 7903
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Лучше сделай 10000 км дорог. а того и так хватает . скоро будет некому играть в футбол и ходить в садики и школы .
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Это он собрался переделывать европейские дороги?
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Вы помните с каким вдохновением рассказывал о своих планах "страны в айфоне" президент Зеленский.

"Можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне. И внедрение четырех уровней: информация о государстве - первый уровень, коммуникация с государством - это второй уровень, транзакции с государством - третий уровень, вовлечение в управление государством - это четвертый уровень"

Об этом писали говорили и спорили. Под это фигуранта журналистского расследования о возможных нарушениях порядка финансирования избирательной кампании Мишу Федорова,
назначили целым вице-премьер-министром Украины - министром цифровой трансформации.

И... Шоу исчерпало себя. Электоральные сливки сняты, Настало время созидать. И выполнять обещанное. А этого нынешняя власть не умеет в принципе.

Вопрос свернут и забыт. "На государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложен " о чем радостно сообщил в Фейсбуке министр цифровой информации
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А кошти у бюджеті на це є??? - нема, 3,14здун зєшмарканий... Розрахунок на те, що в зє дятлів пам'яті нема...
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У них не то что памяти, у них мозгов вообще нет раз избрали это чмо.
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Дороги по всей Украине уже соответствуют стандартам Европы, коррупция исчезла, контрабанду победили - не власть а команда зеленых волшебников.
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Президент по конституции отвечает за внешнюю политику и силовой блок. А вот **********-клоун почему-то занимается всякой фигней, только не своим основным делом. Оно контролирует строительство курятников, ремонт каких-то стадионов и пр.
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кому ці понти на машині, що за фігня?? тупі понти дуба!!
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а те що у Харкові у шкільних садочках вирізав дерева, будують бензозаправки 100метрів до школи, це як зрозуміти??? а воно будівельник-триндофіл!!!!
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Зеленський пообіцяв побудувати за рік 100 стадіонів, 100 дитсадків, 100 шкіл і близько 4000 кілометрів доріг - Цензор.НЕТ 3379
Треба лише змінити назви країни, міст, партії і дати... Перші пункти у обох схожі до непристойності
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