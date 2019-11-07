 "Не дуже багато посадок? І згоден, і ні", - Зеленський

Про це він заявив у записаному за кермом машини Tesla відео, яке оприлюднили на сторінці Зеленського в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Не дуже багато посадок? Поки що це не почалося? І згоден, і ні. Дивіться, справа Свинарчуків є? Є. Пашинський є? Є. Далі, Микитась є? Є. Дубневич є? Є. Навіть у Верховній Раді за Дубневича не всі голосували. Всі бояться, що до них буде таке ж ставлення. І правильно бояться. Воно буде таке", - сказав Зеленський.
За словами глави держави, далі будуть "вироки цим людям, про яких я сказав". Якщо вироків не буде - будуть відкриті нові справи.
"І ніхто не буде зупинятися. У чому проблема швидких посадок - багато справ, повірте нам, є, до яких, ми зрозуміли, ми маємо підготуватися. А по-іншому ці люди будуть виходити на волю. Тому що всі ці справи розваляться в судах", - пояснив Зеленський.
"Тому все буде. І з Катею Гандзюк, з цією справою, і з Павлом Шереметом, і всі ці справи в оборонній галузі - всі вони будуть", - пообіцяв він.
Крім цього, Зеленський вважає, що "пожвавлення" відбувається в справі про розстріл учасників мітингу на Майдані.
"Зараз цією справою починає займатися прокурор Чумак. Він має створити групу. Він її створив. І справді розглядалася справа 6 років. Ми як суспільство не бачимо справжнього результату цієї складної справи. Я впевнений, що буде", - підсумував президент.
А от проти Коломойського є.
А тишина от НАБУ по Роттердам+ не настораживает ? Похоже на договорняк, мелких прижимают .
Он должен быть на свободе...
Там у штатов к нему оказалось много претензий, даже похлеще чем к Бене...
Не зря же он начал переписывать Рошен на сынульку...
А будет, скорее всего, такой результат.
"Свинарчука посадят ? Нет. Пашинского посадят ? Нет. Микитася посадят ? Нет. Дубневича посадят ? Нет"
"Например, статья 382 - заведомо ложное заявление о совершении преступления, она также охватывает фальсификацию доказательств.
Статья 384 - заведомо ложное заявление о совершении преступления невиновным лицом. Есть статья 260 - распространение неправдивой информации, которая ставит под угрозу национальную экономику или общественное доверие.
Поскольку обвинение господином Портновым широко тиражировались в интернете и СМИ. Еще одна статья 385 - заведомо ложные показания свидетеля. Господин Портнов сам хвастался, что дал показания под присягой", - перечислил юрист."...
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Какой он загадочний, наш избраник народний...)))
Навіть за кортежі & перекриття вулиць. Не кажучи за поліпшення бодай чогось одного.
Як вас ще називати, як не опущеним бидлом, ЗЕбіли що зробили самих себе разом?
Двох колишніх добровольців Владислава та Ірину Грищенків затримали за підозрою у підготовці вибуху і можуть пов'язати зі вбивством журналіста Павла Шеремета у 2016 році.
А дело бабушки Бени есть? Нет, и не будет...
Не каются зебилы, если за них возьмутся по поводу преследования "попередников", Шмаркле мало не покажется....
Заведенное уголовное дело по нескольким статьям на Портнова в Панаме, по поводу ложных обвинений против Пороха, покажется им просто цветочками!
Чи знову шаріжво-дубінські фейки?
ето конечно, еже ли человек вченый...
Реально видно, що ціла гора органів не працює, або не професійні або інші причини, я схиляюсь , що непрофесійні, набрані через дуті конкурси в 2014-19 роках.
1. На обеспечение деятельности *********** Украины и его офиса, выделяется 916 млн грн
2. Субсидии в 2020 году сократят на 21% по сравнению с текущим 2019 годом.
Кінець епохи бідності!
Зробили - разом.
А.Левітов
Сегодня мне уже двое сказали, что читают меня, согласны с тем, что пишу, но лайкать не могут. Потому что они госслужащие и не хотят чтоб их уволили или вжарили. Ну, не идиотизм? Вчера мэр одного города, такое же по смыслу, сказал.
На прошлой неделе я слышал от депутата из монобольшинства, что тот согласен с моим мыслями, но он не может меня лайкать. - Борислав, ну, Вы же сами все понимаете, - сказал он. Не понимаю. А как же свобода взглядов и право на самовыражение? Так у нас власть исповедует либертарианство или просто слово понравилось? Жаль, что у людей появился этот обоснованный страх. Чего-то совком дыхнуло...
Борислав Береза
Слідчий, який прийшов з обшуком до помешкання власника каналу "Прямий" Володимира Макеєнка, відмовився повідомляти, який саме правоохоронний орган він представляє.
Там він може змінити Ім"я, хфамілію, вік, морду лиця а головне СТАТЬ, бо він реальний трансгендер.
Чтобы эти мрази не отвертелись!
Стало ли меньше коррупции?
Упростились ли законы?
На предвыборной сцене было сказано Порошенку, что Зе - его приговор. Прошло пол года. Я один не слышу приговора?
А пол года - это 10% президентского срока...
Порошенко вкотре проігнорував допит
Як повідомляли Українські Новини, ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.