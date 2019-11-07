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Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3486) Пашинський (292) Гладковський (118) Шеремет (243) злочини проти Майдану (30) Гандзюк (406)

 "Не дуже багато посадок? І згоден, і ні", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пообіцяв "не зупинятися" в питаннях гучних судових справ й анонсував притягнення відповідальних до вбивств Шеремета, Гандзюк і розстрілу мітингувальників на Майдані.

Про це він заявив у записаному за кермом машини Tesla відео, яке оприлюднили на сторінці Зеленського в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Не дуже багато посадок? Поки що це не почалося? І згоден, і ні. Дивіться, справа Свинарчуків є? Є. Пашинський є? Є. Далі, Микитась є? Є. Дубневич є? Є. Навіть у Верховній Раді за Дубневича не всі голосували. Всі бояться, що до них буде таке ж ставлення. І правильно бояться. Воно буде таке", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, далі будуть "вироки цим людям, про яких я сказав". Якщо вироків не буде - будуть відкриті нові справи.

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"І ніхто не буде зупинятися. У чому проблема швидких посадок - багато справ, повірте нам, є, до яких, ми зрозуміли, ми маємо підготуватися. А по-іншому ці люди будуть виходити на волю. Тому що всі ці справи розваляться в судах", - пояснив Зеленський.

"Тому все буде. І з Катею Гандзюк, з цією справою, і з Павлом Шереметом, і всі ці справи в оборонній галузі - всі вони будуть", - пообіцяв він.

Крім цього, Зеленський вважає, що "пожвавлення" відбувається в справі про розстріл учасників мітингу на Майдані.

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"Зараз цією справою починає займатися прокурор Чумак. Він має створити групу. Він її створив. І справді розглядалася справа 6 років. Ми як суспільство не бачимо справжнього результату цієї складної справи. Я впевнений, що буде", - підсумував президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158444
 
 
 Топ коментарі
 
Володимире - давай петю на нари!
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Проти Порошенка, нема питань навіть у ФБР США.
А от проти Коломойського є.
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Лє Монд порівнює Каломойшу з наркобаригою Єскобаром...зоряний час Валєріча. Так путінська шлюшка?

"Не очень много посадок? И согласен, и нет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4787
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Чумак нічого не розуміє в кримінальному праві, він вже показав що він абсолютно не орієнтується в КПК! Про які результати можна говорити? Де Сакварелідзе?
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Лє Монд порівнює Каломойшу з наркобаригою Єскобаром...зоряний час Валєріча. Так путінська шлюшка?

"Не очень много посадок? И согласен, и нет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4787
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Проти Порошенка, нема питань навіть у ФБР США.
А от проти Коломойського є.
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не даст. иначе будет в американской тюрьме коломойского за карман держать "Не очень много посадок? И согласен, и нет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8648
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Ну приїхав депутат госдуми рф, і приїхав. Подумаєш проблема
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Сколько ты уже пердеть в муку будешь? давай, а кто мешает? Луценко? Порошенко мешает посадить...Порошенко?? Зебил сколько ты патякать будешь. Шо ж ты не даёшь....ЗЕклоуны.
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давай на нары Мертвечука и Портнова или не?то таке
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Только когда пленки Онищенко получат в виде доказательства или от других будут показы, иначе никак.
А тишина от НАБУ по Роттердам+ не настораживает ? Похоже на договорняк, мелких прижимают .
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Пока нельзя...
Он должен быть на свободе...
Там у штатов к нему оказалось много претензий, даже похлеще чем к Бене...
Не зря же он начал переписывать Рошен на сынульку...
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.... и согласен... и нет.... и да..... и не согласен! - гениально!
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Тому що СЛОВА бєніних журнашлюх на зарплаті, не є ДОКАЗОМ.
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"Относительно подробностей уголовного дела против Портнова - адвокат назвал несколько статей из Уголовного кодекса Панамы.
"Например, статья 382 - заведомо ложное заявление о совершении преступления, она также охватывает фальсификацию доказательств.
Статья 384 - заведомо ложное заявление о совершении преступления невиновным лицом. Есть статья 260 - распространение неправдивой информации, которая ставит под угрозу национальную экономику или общественное доверие.
Поскольку обвинение господином Портновым широко тиражировались в интернете и СМИ. Еще одна статья 385 - заведомо ложные показания свидетеля. Господин Портнов сам хвастался, что дал показания под присягой", - перечислил юрист."... "Не очень много посадок? И согласен, и нет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8280
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И да, и нет.
Какой он загадочний, наш избраник народний...)))
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независимость судебной власти по-зеленски...
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Констатую факт: бидлообраний клован & поплічники за пів року не виконали жодної передвиборчої обіцянки. Жодної.
Навіть за кортежі & перекриття вулиць. Не кажучи за поліпшення бодай чогось одного.
Як вас ще називати, як не опущеним бидлом, ЗЕбіли що зробили самих себе разом?
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Смотрите, дело Свинарчуков есть? Есть. Пашинский есть? Есть. Далее, Микитась есть? Есть. Дубневич есть? Есть. Даже в Верховной Раде за Дубневича не все голосовали. Все боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся. Оно будет такое", - сказал Зеленский(с)
А дело бабушки Бени есть? Нет, и не будет...
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А Черновол на Богдана материалы передала Баканову, по ст.111. Или на Андрея?
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Ясно же сказали - своих не сдают!
Не каются зебилы, если за них возьмутся по поводу преследования "попередников", Шмаркле мало не покажется....
Заведенное уголовное дело по нескольким статьям на Портнова в Панаме, по поводу ложных обвинений против Пороха, покажется им просто цветочками! "Не очень много посадок? И согласен, и нет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2130
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Так шо, с Бени так таки и начнут? Или с собственника офшорной компании ТОВ "Квартал 95" , как подельника бани по воровству денег вкладчиков "Приватбанка"?
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"Не очень много посадок? Пока еще это не началось? И согласен, и нет. Смотрите, дело Свинарчуков есть? Есть. Пашинский есть? Есть. Далее, Микитась есть? Есть. Дубневич есть? Есть. Даже в Верховной Раде за Дубневича не все голосовали. Все боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся. Оно будет такое", - сказал Зеленский. а почему же ты молчиш про Мертвечука Портнова Бойко Коломойского они не должны сидеть? закон же один для всех ни для друзей ни для кумов ?
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Пробачте, ви про якого мервечука? Про того, що разом з порошенко кацапський газ продає через мережу Glusco???
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докази, на зразок тих, які наводить Чорновол стосвно Богдана і Портнова - є?
Чи знову шаріжво-дубінські фейки?
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До Нового года, народ скажет И согласен, и нет. Время идет.
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От через 50 років все буде - побачете. Сказав Зеленський і заплямкав шаурмою.
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да, да, но нет....
ето конечно, еже ли человек вченый...
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що значить мало? - їх практично немає...так епізодично. Може Раз на місяць, це, якби було десь в країні з Індексом сприйняття корупції, як Польща тоді би можна було сказати, що все o`k!
Реально видно, що ціла гора органів не працює, або не професійні або інші причини, я схиляюсь , що непрофесійні, набрані через дуті конкурси в 2014-19 роках.
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а есть посадки???????????? есть только задержания
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Две новости

1. На обеспечение деятельности *********** Украины и его офиса, выделяется 916 млн грн
2. Субсидии в 2020 году сократят на 21% по сравнению с текущим 2019 годом.

Кінець епохи бідності!
Зробили - разом.
А.Левітов
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моника, посади беню и станешь президентом всей украины
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Всё у вас будєт. Надо только хорошо курнуть кана біса. Мля, це говорящая жопа, а не Зеленський.
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казнокрадов целый табун.... когда будут реальные сроки и конфискации ?????
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Єслі у кого єсть ПРУФ, что і гдє крал Порошенко, тому 100500 баксов от Бєні.
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ЗЕбил это называеца - выборочное правосудие, и 100% свой карманный прокурор. Когда новые бандюки заводят дела исключительно на предыдущую власть причём сами активно грабят, это не рехворма страны, ЗЕбил квартальный - это ротация свиней у корыта. Я понимаю что у ЗЕбилтяни малоросской вся проблема только в Порошенко бо сопротивлялся кацапам, и не дал захватить Украину. Шо то сейчас после выборов клоуна ЗЕбилы резко заткнулись за Мертвечука. Помните как при Порошенко каждый первый ЗЕбил истошно визжал мол барига не садит Мертвечука. ЧТо сейчас заткнулись за Мервечука, а ЗЕбилы маролоссы?? А Портнов у вас вобще свой парень друг ЗЕбилов. А может вы просто малороссы подкацапники и в душе ненавидите Украину..отсюда и тЕрмос, а ненависть к Порошенко и всем настоящим украинцам кто не ЗЕбил.
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Словесный понос от 21-го. Ума не хватило нормальный ник взять, а тут всем оценки ставишь, тугодум армейский, ты не политруком был в прошлом, а 21-й.
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Вот он - типичный русскоматовый порохобот! "Не очень много посадок? И согласен, и нет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2553
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В Украине появился страх

"Не очень много посадок? И согласен, и нет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9606

Сегодня мне уже двое сказали, что читают меня, согласны с тем, что пишу, но лайкать не могут. Потому что они госслужащие и не хотят чтоб их уволили или вжарили. Ну, не идиотизм? Вчера мэр одного города, такое же по смыслу, сказал.

На прошлой неделе я слышал от депутата из монобольшинства, что тот согласен с моим мыслями, но он не может меня лайкать. - Борислав, ну, Вы же сами все понимаете, - сказал он. Не понимаю. А как же свобода взглядов и право на самовыражение? Так у нас власть исповедует либертарианство или просто слово понравилось? Жаль, что у людей появился этот обоснованный страх. Чего-то совком дыхнуло...
Борислав Береза
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Тоталітарізм

Слідчий, який прийшов з обшуком до помешкання власника каналу "Прямий" Володимира Макеєнка, відмовився повідомляти, який саме правоохоронний орган він представляє.
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Варто нагадати, що Б.Береза теж вніс свою посильну дещицю в те, щоб ситуація стала саме такою.
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Кловун, а шо там с мутной историей про 41 лям баксов украденных в Привате которые странным образом перекочевали на твою Кипрскую офшорку?? Когда будет расследование и посадки??
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моя особиста думка, яка дужжжже не подобається порохоботському .... , яке кублиться на цьому сайті, а також псевдопатріотичним модераторам, які танцюють під сопілку деяких дописувачів, Петрику Мальдівському треба швидко швидко швидко тікати до Таїланду.
Там він може змінити Ім"я, хфамілію, вік, морду лиця а головне СТАТЬ, бо він реальний трансгендер.
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Ты ба на патриотов и торговых портнеров голос поднял? Да уж при пеце такого не было
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Разке он на Бабломойско патриота голос поднимал??? А помнишь как Бабломойский продавал соляру в армию по 17, когда она на любой заправке была по 12?? ЗЕмоника не хочет это расследовать??
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Давай сначало так : пеця и путин - *****. Теперь ты? 😷
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а ти - мудак. Можливо - бот кремлядський
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Мы подождем, но обвинения должны быть железобетонными.
Чтобы эти мрази не отвертелись!
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По-идее, он при власти пол года.
Стало ли меньше коррупции?
Упростились ли законы?
На предвыборной сцене было сказано Порошенку, что Зе - его приговор. Прошло пол года. Я один не слышу приговора?
А пол года - это 10% президентского срока...
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Колишній президент України Петро Порошенко 17 разів не з'явився на допит у Держбюро розслідувань. Про це повідомив депутат "Слуги народу" Максим Бужанський у своєму Telegram."Порошенко в 17й раз не з'явився на допит. У світлі обіцяних посадок навесні, це прям Сімнадцять Миттєвостей Весни", - написав він."Не очень много посадок? И согласен, и нет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 286Скріншот: Telegram/Макс БужанськийЗазначимо, у четвер, 7 листопада, було заплановано черговий допит Порошенка. До цього, 5 листопада, він також не прийшов на допит....Порошенко вкотре проігнорував допит
Порошенко вкотре проігнорував допит
Як повідомляли Українські Новини, ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.
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Владимир Вмссарионович,а можно план посадок,по областям,уточнить?
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