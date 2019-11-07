 США продовжать підтримувати Україну у боротьбі з корупцією, - Помпео

Про це він заявив на спільній пресконференції з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом у Лейпцигу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

"Що відбувалося у Вашингтоні цього року? Ми надали Україні $250 млн допомоги у сфері безпеки і ще $140 млн додатково - точно так відбувалося в 2018 і 2017-му бюджетних роках. І США продовжують докладати зусиль у боротьбі з корупцією. Ось, що відбувається у Вашингтоні щодо України", - наголосив Помпео.

Він також зазначив, що корупція також несе ризики і для країн Європи.

"І це те, що я говорю в Європі - в тому місці, де дуже добре розуміють виклики, пов'язані з корупцією в Україні. Тут говорять про це, як ризики для Європи. І це істинно важливо і правильно... І наша адміністрація також про це говорить. США дуже стурбовані корупцією в Україні. Це те, про що постійно йдеться в Держдепартаменті. І це те, над чим ми працювали в минулому, і продовжимо працювати наступного року. Щоб переконатися, що у президента Зеленського є можливості побороти корупцію в Україні", - сказав Помпео.

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