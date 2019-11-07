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Все про:підтримка (173) Помпео (156)

 США продовжать підтримувати Україну у боротьбі з корупцією, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео запевнив, що США продовжать підтримувати Україну, зокрема - у боротьбі з корупцією.

Про це він заявив на спільній пресконференції з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом у Лейпцигу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

"Що відбувалося у Вашингтоні цього року? Ми надали Україні $250 млн допомоги у сфері безпеки і ще $140 млн додатково - точно так відбувалося в 2018 і 2017-му бюджетних роках. І США продовжують докладати зусиль у боротьбі з корупцією. Ось, що відбувається у Вашингтоні щодо України", - наголосив Помпео.

Він також зазначив, що корупція також несе ризики і для країн Європи.

"І це те, що я говорю в Європі - в тому місці, де дуже добре розуміють виклики, пов'язані з корупцією в Україні. Тут говорять про це, як ризики для Європи. І це істинно важливо і правильно... І наша адміністрація також про це говорить. США дуже стурбовані корупцією в Україні. Це те, про що постійно йдеться в Держдепартаменті. І це те, над чим ми працювали в минулому, і продовжимо працювати наступного року. Щоб переконатися, що у президента Зеленського є можливості побороти корупцію в Україні", - сказав Помпео.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158440
 
 
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Тоді США повинні всіляко підтримувати судове переслідування в Україні того, хто п'ять останніх років був натхненником поширення й розвитку корупції в Україні.. петя повинен сісти, й сісти надовго..
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Абсолютно вірно. Особливий цинізм та ненаситна зажерливість - (і це в країні, яка воює!) цього бариги просто вражає.
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Только не с американской. Мухи отдельно, котлеты отдельно..
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пшл в жпп.
вы израилю тупо предост. 5млрд. только официально, гниды
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Никакой борьбы с коррупцией ! Берите за сраку бабу Беню и Пепу .для начала .
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то само собой , но лучше Ахметку и Медведку ликвидировать .
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изъаиль не трожь, это библейное, у них и так так весь золотой запас мира, но своего жаль , к тому же холокост, плакать должен, а не поминать всуе, иначе вмиг а бандеровцы - антисемиты запишут..
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Какой прозрачный намек. Зеленского и итак и этак подталкивают, прямо упрашивают совершить определенные действия. Даже я понял.
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А поддержать борьбу с кремлёвским агрессором неужели Помпео больше не хочет? А внутри себя украинцы с коррупцией как-нибудь разберутся. Гаранты недоделанные.
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Насправді корупція в Україні вигідна, як США так і рассеі, так і польщі, так і всьому Євросоюзу. Всім крім держави Україна. Тому, як сприяти в поширенні та множені злодійства та корупції на території сусіда, це значить ослаблювати його, та використовувати його ресурси за безцінь. Тому ми це повинні зрозуміти і побороти це ганебне явище самі, інакше так і будемо жертвою та сировинним придатком, як країна третього світу.
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А Тейлор сказав що ні, і що США навпаки - "сільно озабочєни прєслєдованіямі"... США продолжат поддерживать Украину в борьбе с коррупцией, - Помпео - Цензор.НЕТ 4997
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Падлы,без поняния,що коррупция это исскуство США продовжать підтримувати Україну у боротьбі з корупцією, - Помпео - Цензор.НЕТ 2980
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