 "Вони, вибачте за таке слово, довго в'їжджають", - Зеленський про депутатів від "Слуги народу"

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у новому відеомонолозі, записаному в салоні автомобіля Tesla, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас є така домовленість - якщо 70% партії "Слуга народу" за той чи інший законопроєкт напередодні голосування, то ми всі голосуємо. Тому ми дуже уважно, і я особисто, стежимо за статистикою. ... Є мінуси з приводу статистики голосувань того чи іншого депутата. Але ми за всім цим стежимо, і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року", - сказав Зеленський.
За словами глави держави, в його фракції є люди, які "довго в'їжджають".
"Є люди, які розбираються в будь-яких законах, вони освічені, вони провідні економісти з практикою, з досвідом, і юристи є. А є звичайні люди. Вони або фермери, або з будь-яких підприємств, звичайні, прості люди. Вони, вибачте за таке слово, довго в'їжджають. І тому є помилки", - пояснив президент.
Зеленський вважає, що такі депутати можуть підказати, як до тих чи інших питань ставляться представники того чи іншого класу.
"Тому що вони є представниками різних верств нашого суспільства. З різною ментальністю, з різним заробітком. І це дуже важливо. Тому поки що у нас у Верховній Раді демократія. Але поки що", - підсумував він.
https://www.youtube.com/watch?v=gGus6zeWfsA
намагаюся перекласти українською...
?\
И еще интересно, эти долговъезжающие уже въехали, что они не депутаты, а кнопки для голосования?
-- это его избиратели -- шо не выехали...*)
Фах - Комік
Характер - Дегенерат з ознаками Манії Величності
Сильні сторони - НЕМАЄ
Вади - Боягуз до усцачки
Как раз "обычные люди" из зебилов "голосуют" сразу и по команде. А "долго въезжают" те, кто пытается этот бред (вместо законов) прочитать. Инфа из вторых рук: один из первых ("простых людей") "голосует" за всё зебильное подряд не читая, но в частной беседе уже опасается, сколько ему (лет) за это будет после смены власти.
Всё всё знают и понимают -- ...меня с русским путали по акценту -- я сразу возражал: Я украинец! ...потом перестал возражать -- бо все кивали понимающе... На корабле Немецкие Миллионеры! ...а не хто-то там из подворотни...
-- я б обиделся на это снисхождение -- но я за Зелю не голосовал!
-- "Не виноватая я! Он сам пришёл!" *)
Вы сами на себя положили то, что неприличным словом зовётся. Аллес кляр?
===
путіна?
..
Police Officer gets attacked in the middle of an Interview from r/funny
07.11.2019, 19:48 • 65 • 0
Володимир Зеленський на фудкорті
Спочатку була легка агресія. "Я вам нічого не винен", - щиро огризався у відповідь на незручні запитання журналістів "Схем" кандидат у президенти Володимир Зеленський у січні 2019 року. Потім з'явилася зневага. "Як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів", - упевнено оголосив про смерть класичної журналістики в окремо взятій країні голова Офісу президента Андрій Богдан у серпні. Згодом, імовірно, хтось таки усвідомив, що спілкуватися без посередників виходить не дуже, а про смерть чи непотрібність медіа говорити передчасно. Президент провів виснажливий пресмарафон, чотирнадцять годин поспіль демонструючи приязність і відкритість для медіа. Підозрюю, не сподобалося. Бо "у Зеленського" в підсумку вирішили відмовитися від пряника на користь батога. Точніше, одразу кількох батогів, пише Олег Базар для LB.ua.
Світлина Макса Левіна
Батіг перший - "ми визначатимемо, хто є журналістом, а хто ні". 6 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань свободи слова та захисту журналістів. Із метою "забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів". Звучить красиво, правда ж?
Але тільки звучить. Уже на підготовчому засіданні Ради журналіст Максим Кречетов, якого офіційний сайт глави держави назвав "представником Офісу президента", заявив, що орган має "займатися питанням саморегуляції журналістів": "Це питання національної прескарти, про яку говорять уже не перший рік. Бо сьогодні кожен може надрукувати собі посвідчення працівника ЗМІ. Мають бути прописані єдині стандарти журналістики. Має бути формалізація редакційної політики кожної редакції, щоб факт порушення цих стандартів із боку власника, влади, самого журналіста можна було зафіксувати".
Ще раз: орган, створений президентом, хоче визначати, хто матиме право називатися журналістом й отримувати очевидні переваги офіційного статусу, наприклад, відповіді на свої запити, а хто буде цього позбавлений. І плюс до цього цей же орган хоче прописувати "стандарти" роботи журналістів і навіть втручатися у внутрішні правила. Щоб "фіксувати порушення". І, зрозуміло, карати за них.
У тій частині світу, яку прийнято вважати вільною (за всіх умовностей такого визначення), подібні функції зазвичай виконують медіапрофспілки. Або ж узагалі ніхто. Переконаний, що медіа щось порушує - ласкаво просимо до суду. А от керівні чи контрольні органи для медіа, створені державою чи під патронатом держави - пріоритет специфічних режимів, які прийнято називати авторитарними чи диктаторськими.
Батіг другий - "покажіть вашу бухгалтерію". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко оголосив 6 листопада, що його фракція готує законопроєкт про засоби масової інформації в Україні, одним з пунктів якого буде запровадження "фінансового фейр-плей". Ідея не нова, нардеп говорив про неї і раніше. Однак саме зараз партія влади впритул підійшла до її реалізації.
"Слуга" Олександр Ткаченко. Знімок Макса Требухова
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Про що мова? "Україна - чи не єдина країна в Європі, де більшість приватних ЗМІ є збитковими. Це створює підозру, що власники впливають на журналістів. У футболі в УЄФА ось уже 10 років діє принцип так званого фейр-плей. Умовно кажучи - скільки заробляєш, стільки і витрачаєш. Якщо, наприклад, протягом трьох років ЗМІ є постійно збитковим, напевно, є шанс застосування певних санкцій", - переконує Ткаченко.
Яким чином такі правила поєднуються із лібертаріанством, яке нібито декларує "Слуга народу"? І що робити з 34-ю статтею Конституції України - "Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір"? Додам - і за свій кошт. Або що робити з медіа, чия модель апріорі не передбачає отримання прибутків?
Але це лірика, поговоримо про гроші і збитки. Пан Ткаченко, який із 2008-го по 2019 рік очолював медіахолдинг Ігоря Коломойського "1+1", міг би дуже багато цікавого розказати про збитковість українських медіа. Як і про вплив власників телеканалів на журналістів і їхніх контент.
За оцінками учасників ринку, щорічні фінансові дотації власників найбільших медіахолдингів України для покриття збитків складають від 30 до 100 мільйонів доларів. За таких умов поза "Чого зволите?" - єдина можлива позиція вітчизняних медіаменеджерів у стосунках із власниками.
Втім, якщо "фінансовий фейр-плей" таки буде запроваджено, олігархи та їхні медіа постраждають найменше. Великий бізнес завжди знайде можливість "залити" гроші у свої медіа - хоча б наростивши обсяги дорогої та непотрібної реклами своїх металургійних комбінатів на своїх же телеканалах.
Фото Макса Требухова
А от умовно незалежні середнячки та дрібота опиняться під загрозою. Не тому що збиткові - якраз у дрібних із економікою все більш-менш непогано, відсутність умовного Ігоря Валерійовича чи Ріната Леонідовича за спиною швидко учить жити по кишені. А тому що сам факт існування "фінансового фейр-плей" означатиме повернення податкових перевірок.
Багато хто, мабуть, уже давно забув, а дехто через вік і не знає, проте в часи Леоніда Кучми саме податкова була головним інструментом розправи з неугодними ЗМІ. І навіть не важливо, були якісь порушення, чи ні. Я ж добре пам'ятаю на власному досвіді, як легко було паралізувати роботу редакції податковими перевірками й убивчими для невеликої газети штрафами. Пам'ятаю, як за місяць-два податкова могла відлякати майже всіх рекламодавців зустрічними перевірками. І податкових міліціонерів із автоматами у масках, які у вихідний день вирішили вилучити редакційні комп'ютери, щоб перевірити ліцензії на встановлений софт, теж добре пам'ятаю. Ніби вчора було. А тому прекрасно розумію, навіщо Ткаченкові фінансовий контроль над медіа. Перепрошую, "фінансовий фейр-плей".
І нарешті третій батіг - "вас заарештовано за маніпуляцію!". 6 листопада - як багато всього за один день! - міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, теж, до слова, колишній топ-менеджер олігархічного медіахолдингу, заявив, що ініціюватиме реєстрацію законопроєкту про зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів.
"Про поняття і критерії маніпуляції громадською думкою, маніпуляції суспільною свідомістю і введення як адміністративної, так і кримінальної відповідальності за маніпулювання, замовлення такого маніпулювання, за здійснення такого маніпулювання", - сказав він.
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Володимир Бородянський, Світлина Макса Левіна
Чиновник визнав, що "межа між свободою слова й маніпуляцією тонка", а тому, на його думку, держава повинна знайти баланс між свободою слова та захистом від маніпуляцій.
І я вже бачу, як Печерський суд чи Окружний апеляційний суд Києва визначають іменем держави оту межу. Українські суди багато чого можуть визначити. Серед власних судових прикладів є й такий: один із львівських судів визнав передрук тексту з польської "Rzeczypospolitej" оригінальним текстом, оскільки в моєму виданні він був опублікований… не польською, а українською. А отже, відповідати перед позивачем за образу його відсутньої гідності мало саме наше видання. І то була складна справа - суддя навіть викликав філолога для експертизи. Упевнений, межі між свободою та маніпуляцією визначатимуть простіше - на око. Інакше й неможливо, бо сам термін "маніпуляція" настільки нечіткий і важкий для окреслення, що по імплементації у Кримінальний кодекс створит
Давай, Вова, внедряй феню в жизнь! Дай людям хоть что-то еще, кроме обещаний!
а вооще " нормальные поцаны" да просто бандиты и отморозки многие из которых сейчас и в прошлом в депах ходят , в геликах и кабанах раньше ездили , начинали с рэкета ,носили цепяру за кило и более, общий вес снаряжений из злата иногда превышал за 2 кг и конечно доблестный TT и не только , что наводило страх и эффект питона срабатывал мгновенно и без напрягов , быстро всё решали разводили лохов и двигались в парламент и у них по сей день