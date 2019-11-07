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Все про:ВР (6015) Зеленський (3486) Слуга народу (438)

 "Вони, вибачте за таке слово, довго в'їжджають", - Зеленський про депутатів від "Слуги народу"

Фракція "Слуга народу" і президент Зеленський особисто стежать за результатами голосування своїх депутатів. Якщо ті не підтримуватимуть законопроєкти, які вирішила підтримати фракція, "висновки будуть зроблені до кінця року".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у новому відеомонолозі, записаному в салоні автомобіля Tesla, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є така домовленість - якщо 70% партії "Слуга народу" за той чи інший законопроєкт напередодні голосування, то ми всі голосуємо. Тому ми дуже уважно, і я особисто, стежимо за статистикою. ... Є мінуси з приводу статистики голосувань того чи іншого депутата. Але ми за всім цим стежимо, і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, в його фракції є люди, які "довго в'їжджають".

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"Є люди, які розбираються в будь-яких законах, вони освічені, вони провідні економісти з практикою, з досвідом, і юристи є. А є звичайні люди. Вони або фермери, або з будь-яких підприємств, звичайні, прості люди. Вони, вибачте за таке слово, довго в'їжджають. І тому є помилки", - пояснив президент.

Зеленський вважає, що такі депутати можуть підказати, як до тих чи інших питань ставляться представники того чи іншого класу.

"Тому що вони є представниками різних верств нашого суспільства. З різною ментальністю, з різним заробітком. І це дуже важливо. Тому поки що у нас у Верховній Раді демократія. Але поки що", - підсумував він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158438
 
 
 Топ коментарі
 
то есть он признал что это его ручная партия...
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Простите...а как же они смогли закончить Трускавецкую аккадемию..？ кто им выдал дипломы？😀
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школотроник , уроки зробив "Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4345
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Тебе міністром освіти призначили? Де тебе відловили?
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У смітнику де ж ще цього убогого могли відловити. "Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8109

"Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2920
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то есть он признал что это его ручная партия...
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Ж ,как и прокурор на 100% свой человек,а все вместе- шобла предателей ,ворюг и мародеров
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так що, до кінця року, в когось таки буде анал?
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лолиботы , есть шо сказать по теме , га ? Я слухаю ...
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Як казав герус коли його бив ляшко, Алєг! Анал табу!
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Кто посмеет пойти против генеральной линии КПСС, тот покладет партбилет на стол, а потом отправится в лагеря
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может как кива, с ручника снятся не могут?
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тобто, вибрали недолугих та розумово відсталих?
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"въежай.те " сюда, ..... пока ты през, не унывай, продолжить попроси......
https://www.youtube.com/watch?v=gGus6zeWfsA
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"долго въезжают"...

намагаюся перекласти українською...
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Простите...а как же они смогли закончить Трускавецкую аккадемию..？ кто им выдал дипломы？😀
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Их же вроде сам милованов обучал？ или тот тоже не вьезжает？😀
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Да, где-то между дважды законтаченным и Шарием зебилы и застряли
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За фракцією потрібен тотальний контроль.. Єдине, що може стати на заваді Володимиру за час його каденції- це його фракція.. Ні петя, ні міфічний майдан з вологих мрій петіних прихильників - нічого заподіяти Президенту не зможуть.. Напаскудити Володимиру зможе тільки його власна фракція. якщо буде хоч на мить втрачено контроль над нею ..
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Леонид Днепр ви ті ж самі прихильники якуновича під час Майдану і це добре що вони тепер є частиною зе-команди, бо вони завжди дискредитують усе до чого торкаються своїм чорнороттям.
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ты всё-таки признал что они дебилы...)))\а голосовал за них...?\
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А зачем, позвольте спросить, в списки в Раду от СН брали долговъезжающих?
И еще интересно, эти долговъезжающие уже въехали, что они не депутаты, а кнопки для голосования?
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По словам главы государства, в его фракции есть люди, которые "долго въезжают"

-- это его избиратели -- шо не выехали...*)
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Прізвище цієї людини - "Зеленький"
Фах - Комік
Характер - Дегенерат з ознаками Манії Величності
Сильні сторони - НЕМАЄ
Вади - Боягуз до усцачки
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А Моника решила не париться и даже не пытается въезжать.
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"Есть люди, которые разбираются в любых законах, они образованные, они ведущие экономисты с практикой, с опытом, и юристы есть. А есть обычные люди. Они или фермеры, или с любых предприятий, обычные, простые люди. Они, простите за такое слово, долго въезжают." "Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2205

Как раз "обычные люди" из зебилов "голосуют" сразу и по команде. А "долго въезжают" те, кто пытается этот бред (вместо законов) прочитать. Инфа из вторых рук: один из первых ("простых людей") "голосует" за всё зебильное подряд не читая, но в частной беседе уже опасается, сколько ему (лет) за это будет после смены власти.
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по помойкам собрали, в трускавце отмыли, запрягли концептуального оленя, но видать не той стороной - вот тебе, зюзенька и ризалт...
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Їх Зеленський обирав по IQ. У кого нижче 50-ти - усі пройшли в Раду.
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Другими словами Слуга Народа = Единая Россия, а Шмаркля = *****.
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Вот! Это у них пароль: "До конца года"(с). У них всё- до конца года. Я буду в тысячах километров в момент этой даты, но мои коты- таки тут. Потому- реальный напряг! Наверное, надо футбол смотреть, там, хотя бы- есть интрига, а не как в нашей политике: "До конца года!"(с).
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Лучше бы не начинал смотреть. Тока сказал- уже датчане забили... Да, не задался вечерок...
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Не... так не надо... Ещё и Цыганков не забил, с "точки". Щас- посыпятся...
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Мало, вот мало обезьян в Трускавце тренировали, нужно в эту как ее Буковину (прим. авт. именование Буковели по Януковичу) вывозить
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В секс-шопи для зе інтілігєнції завезли надувні роялі. Чого ви ще тут зелепупи?
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Все определяется "толщиной конверта", когда он будет больше чем можно обхватить пальцами руки, оно попустит, вникнут, вкурят,допетрают, вьедут, допрут...
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Ребята, и девчата! -- за Бугор съездите на недельку... -- там с Украины все смеются!
Всё всё знают и понимают -- ...меня с русским путали по акценту -- я сразу возражал: Я украинец! ...потом перестал возражать -- бо все кивали понимающе... На корабле Немецкие Миллионеры! ...а не хто-то там из подворотни...
-- я б обиделся на это снисхождение -- но я за Зелю не голосовал!
-- "Не виноватая я! Он сам пришёл!" *)
Вы сами на себя положили то, что неприличным словом зовётся. Аллес кляр?
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"...сами на себя положили то, что неприличным словом зовётся..."
===
путіна? "Вони, вибачте за таке слово, довго в'їжджають", - Зеленський про депутатів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7949
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А есть еще и те, которые смеются с того, что им отказывают в трахе. Они из какого сословия? Там еще насосы разные, предатели и прочая нечисть. У всех у них разная ментальность. Но их объединяет только одно - они слуги. Ну, так говорят по крайней мере. Я не верю, но дураков много. Просто для освежения памяти голосовавших за этих ублюдков: «Сначала я дурак, потом насос, потом наркоман, потом Добкин, потом с АТО - Ярошем за закон 2045-1 зарубился, теперь я смотрящий, скоро в пи.... запишут», - пишет Тищенко. И ведь запишут, можешь не сомневаться.
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позорище - он нормально как взрослый человек говорить не может, - все с ужимками, на подворотно-молодежном сленге. умственно и эстетически недоразвитая личность.
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Долго в'ежжают? Не беда! Может на выезде из Украины рекорд Гинэса зарегистрируют?!)
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ІНСАЙДЕРСЬКЕ ВІДЕО! Трускавецький тренінг: депутат від СН навчається користуватися планшетом.

"Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1471
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Мімімі, киця-черепашка 😻😻😻 Наймиліший "напад" на копа
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ЯнеЛох говорит говорит о депутатах в такой манере будто считает их своими подчинёнными. Алё, зебилы, кто тут есть, объясните своему бубочке что согласно конституции скорее депутаты отправят его в отставку чем он успеет кому-то что-то гавкнуть.
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ну если ани долго въезжают на турборежиме, то в обычном режиме они смогут въехать только в жо...у.
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Три батоги для "посередників": Зеленський і Ко збираються зачистити медіапростір
07.11.2019, 19:48 • 65 • 0

"Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5869Володимир Зеленський на фудкорті
Спочатку була легка агресія. "Я вам нічого не винен", - щиро огризався у відповідь на незручні запитання журналістів "Схем" кандидат у президенти Володимир Зеленський у січні 2019 року. Потім з'явилася зневага. "Як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів", - упевнено оголосив про смерть класичної журналістики в окремо взятій країні голова Офісу президента Андрій Богдан у серпні. Згодом, імовірно, хтось таки усвідомив, що спілкуватися без посередників виходить не дуже, а про смерть чи непотрібність медіа говорити передчасно. Президент провів виснажливий пресмарафон, чотирнадцять годин поспіль демонструючи приязність і відкритість для медіа. Підозрюю, не сподобалося. Бо "у Зеленського" в підсумку вирішили відмовитися від пряника на користь батога. Точніше, одразу кількох батогів, пише Олег Базар для LB.ua.
"Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5869Світлина Макса Левіна
Батіг перший - "ми визначатимемо, хто є журналістом, а хто ні". 6 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань свободи слова та захисту журналістів. Із метою "забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів". Звучить красиво, правда ж?
Але тільки звучить. Уже на підготовчому засіданні Ради журналіст Максим Кречетов, якого офіційний сайт глави держави назвав "представником Офісу президента", заявив, що орган має "займатися питанням саморегуляції журналістів": "Це питання національної прескарти, про яку говорять уже не перший рік. Бо сьогодні кожен може надрукувати собі посвідчення працівника ЗМІ. Мають бути прописані єдині стандарти журналістики. Має бути формалізація редакційної політики кожної редакції, щоб факт порушення цих стандартів із боку власника, влади, самого журналіста можна було зафіксувати".
Ще раз: орган, створений президентом, хоче визначати, хто матиме право називатися журналістом й отримувати очевидні переваги офіційного статусу, наприклад, відповіді на свої запити, а хто буде цього позбавлений. І плюс до цього цей же орган хоче прописувати "стандарти" роботи журналістів і навіть втручатися у внутрішні правила. Щоб "фіксувати порушення". І, зрозуміло, карати за них.
У тій частині світу, яку прийнято вважати вільною (за всіх умовностей такого визначення), подібні функції зазвичай виконують медіапрофспілки. Або ж узагалі ніхто. Переконаний, що медіа щось порушує - ласкаво просимо до суду. А от керівні чи контрольні органи для медіа, створені державою чи під патронатом держави - пріоритет специфічних режимів, які прийнято називати авторитарними чи диктаторськими.
Батіг другий - "покажіть вашу бухгалтерію". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко оголосив 6 листопада, що його фракція готує законопроєкт про засоби масової інформації в Україні, одним з пунктів якого буде запровадження "фінансового фейр-плей". Ідея не нова, нардеп говорив про неї і раніше. Однак саме зараз партія влади впритул підійшла до її реалізації.
"Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5869"Слуга" Олександр Ткаченко. Знімок Макса Требухова
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Про що мова? "Україна - чи не єдина країна в Європі, де більшість приватних ЗМІ є збитковими. Це створює підозру, що власники впливають на журналістів. У футболі в УЄФА ось уже 10 років діє принцип так званого фейр-плей. Умовно кажучи - скільки заробляєш, стільки і витрачаєш. Якщо, наприклад, протягом трьох років ЗМІ є постійно збитковим, напевно, є шанс застосування певних санкцій", - переконує Ткаченко.
Яким чином такі правила поєднуються із лібертаріанством, яке нібито декларує "Слуга народу"? І що робити з 34-ю статтею Конституції України - "Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір"? Додам - і за свій кошт. Або що робити з медіа, чия модель апріорі не передбачає отримання прибутків?
Але це лірика, поговоримо про гроші і збитки. Пан Ткаченко, який із 2008-го по 2019 рік очолював медіахолдинг Ігоря Коломойського "1+1", міг би дуже багато цікавого розказати про збитковість українських медіа. Як і про вплив власників телеканалів на журналістів і їхніх контент.
За оцінками учасників ринку, щорічні фінансові дотації власників найбільших медіахолдингів України для покриття збитків складають від 30 до 100 мільйонів доларів. За таких умов поза "Чого зволите?" - єдина можлива позиція вітчизняних медіаменеджерів у стосунках із власниками.
Втім, якщо "фінансовий фейр-плей" таки буде запроваджено, олігархи та їхні медіа постраждають найменше. Великий бізнес завжди знайде можливість "залити" гроші у свої медіа - хоча б наростивши обсяги дорогої та непотрібної реклами своїх металургійних комбінатів на своїх же телеканалах.
"Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5869Фото Макса Требухова
А от умовно незалежні середнячки та дрібота опиняться під загрозою. Не тому що збиткові - якраз у дрібних із економікою все більш-менш непогано, відсутність умовного Ігоря Валерійовича чи Ріната Леонідовича за спиною швидко учить жити по кишені. А тому що сам факт існування "фінансового фейр-плей" означатиме повернення податкових перевірок.
Багато хто, мабуть, уже давно забув, а дехто через вік і не знає, проте в часи Леоніда Кучми саме податкова була головним інструментом розправи з неугодними ЗМІ. І навіть не важливо, були якісь порушення, чи ні. Я ж добре пам'ятаю на власному досвіді, як легко було паралізувати роботу редакції податковими перевірками й убивчими для невеликої газети штрафами. Пам'ятаю, як за місяць-два податкова могла відлякати майже всіх рекламодавців зустрічними перевірками. І податкових міліціонерів із автоматами у масках, які у вихідний день вирішили вилучити редакційні комп'ютери, щоб перевірити ліцензії на встановлений софт, теж добре пам'ятаю. Ніби вчора було. А тому прекрасно розумію, навіщо Ткаченкові фінансовий контроль над медіа. Перепрошую, "фінансовий фейр-плей".
І нарешті третій батіг - "вас заарештовано за маніпуляцію!". 6 листопада - як багато всього за один день! - міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, теж, до слова, колишній топ-менеджер олігархічного медіахолдингу, заявив, що ініціюватиме реєстрацію законопроєкту про зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів.
"Про поняття і критерії маніпуляції громадською думкою, маніпуляції суспільною свідомістю і введення як адміністративної, так і кримінальної відповідальності за маніпулювання, замовлення такого маніпулювання, за здійснення такого маніпулювання", - сказав він.
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"Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5869Володимир Бородянський, Світлина Макса Левіна
Чиновник визнав, що "межа між свободою слова й маніпуляцією тонка", а тому, на його думку, держава повинна знайти баланс між свободою слова та захистом від маніпуляцій.
І я вже бачу, як Печерський суд чи Окружний апеляційний суд Києва визначають іменем держави оту межу. Українські суди багато чого можуть визначити. Серед власних судових прикладів є й такий: один із львівських судів визнав передрук тексту з польської "Rzeczypospolitej" оригінальним текстом, оскільки в моєму виданні він був опублікований… не польською, а українською. А отже, відповідати перед позивачем за образу його відсутньої гідності мало саме наше видання. І то була складна справа - суддя навіть викликав філолога для експертизи. Упевнений, межі між свободою та маніпуляцією визначатимуть простіше - на око. Інакше й неможливо, бо сам термін "маніпуляція" настільки нечіткий і важкий для окреслення, що по імплементації у Кримінальний кодекс створит
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Бубочка угрожает народным депутатам?
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Какой, однако, богатый лексикон у нашего преЗЕдента-нелоха!
Давай, Вова, внедряй феню в жизнь! Дай людям хоть что-то еще, кроме обещаний! "Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8922
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"Есть люди, которые разбираются в любых законах, они образованные, они ведущие экономисты с практикой, с опытом, и юристы есть. А есть обычные люди. Они или фермеры, или с любых предприятий, обычные, простые люди. Они, простите за такое слово, долго въезжают. И поэтому есть ошибки", - пояснил президент.Источник: https://censor.net.ua/n3158438

а вооще " нормальные поцаны" да просто бандиты и отморозки многие из которых сейчас и в прошлом в депах ходят , в геликах и кабанах раньше ездили "Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6210 , начинали с рэкета ,носили цепяру за кило и более, общий вес снаряжений из злата иногда превышал за 2 кг и конечно доблестный TT и не только , что наводило страх "Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3861 и эффект питона срабатывал "Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 657 мгновенно и без напрягов "Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6991 , быстро всё решали разводили лохов и двигались в парламент и "Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2238 у них по сей день
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Тим часом найвідданіші фанати Не-Лоха пишуть коменти на його захист:

"Вони, вибачте за таке слово, довго в'їжджають", - Зеленський про депутатів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 6766
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Согласен Вова, ни хера они "не въезжают в тему", вот Коля Оболонский (Тищенко) - этот быстро "въезжает", да?)) До весны, а потом меняй этих 250 зеленых тупых бобиков на 250 таких как Коля Оболонский)
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Лады!Все въехали!Очнёмся в казарме,тебе песец "Вони, вибачте за таке слово, довго в'їжджають", - Зеленський про депутатів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 425
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