 "Де є розведення - там вогню немає. Ось така статистика", - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у монолозі, записаному за кермом автомобіля Tesla, інформує Цензор.НЕТ. Відео його розмови з невидимим пасажиром опубліковано на сторінці глави держави в Facebook.

"Немає ніякої капітуляції. Ми не можемо вирішити питання війни, ми не можемо припинити війну, не розмовляючи з людьми. Як мінімум, у нормандському процесі", - запевнив Зеленський.

"Ви знаєте, що ми довго йшли до того, щоб відновити "нормандський" формат. З 2016 року зустрічей цих не було. Це пройшло 3 з половиною роки вже. Скільки людей, давайте порахуємо, загинуло за цей час", - додав він.

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За словами глави держави, на ділянках, на яких відбулося розведення сил і засобів, немає вогню. "Ви бачите, що ми розвели війська в Катеринівці. І там нічого не сталося. І там зовсім немає жодних пострілів. Просто немає. І в Станиці Луганській немає. І статистика така, де є розведення - там вогню немає. Ось така статистика", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що українські військовослужбовці відійшли на підготовлені позиції.

"Забудьте, будь ласка, я хочу, щоб всі забули, ніякої сірої зони там немає. Там безпечна ситуація, там є наші люди. Там перебувають представники поліції і Служби безпеки", - сказав він.

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"А який далі план дій, як далі буде і в яких містах або містечках або місцях буде розведення, формат подальшого обміну наших людей буде, в які терміни, який формат може бути на місцевих виборах - всі ці питання треба буде один одному ставити і вирішувати на нормандській зустрічі. Але промовляти це, а потім вже приходити до нашого суспільства і говорити - ось такі є рішення. Давайте обговоримо ці рішення. Жодних секретів від суспільства з цього приводу не буде, тому що це така тема, дуже сенсаційна", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

Українська сторона раніше заявляла готовність приступити до розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови відсутності обстрілів протягом 7 діб.