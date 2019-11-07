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 Політика України
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Все про:Зеленський (3486) Золоте (147) Станиця Луганська (95) розведення сил (57)

 "Де є розведення - там вогню немає. Ось така статистика", - Зеленський

Українські війська відійшли на підготовлені позиції, так званої "сірої зони" не існує, а подальші питання потрібно вирішувати на зустрічі в нормандському форматі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у монолозі, записаному за кермом автомобіля Tesla, інформує Цензор.НЕТ. Відео його розмови з невидимим пасажиром опубліковано на сторінці глави держави в Facebook.

"Немає ніякої капітуляції. Ми не можемо вирішити питання війни, ми не можемо припинити війну, не розмовляючи з людьми. Як мінімум, у нормандському процесі", - запевнив Зеленський.

"Ви знаєте, що ми довго йшли до того, щоб відновити "нормандський" формат. З 2016 року зустрічей цих не було. Це пройшло 3 з половиною роки вже. Скільки людей, давайте порахуємо, загинуло за цей час", - додав він.

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За словами глави держави, на ділянках, на яких відбулося розведення сил і засобів, немає вогню. "Ви бачите, що ми розвели війська в Катеринівці. І там нічого не сталося. І там зовсім немає жодних пострілів. Просто немає. І в Станиці Луганській немає. І статистика така, де є розведення - там вогню немає. Ось така статистика", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що українські військовослужбовці відійшли на підготовлені позиції.

"Забудьте, будь ласка, я хочу, щоб всі забули, ніякої сірої зони там немає. Там безпечна ситуація, там є наші люди. Там перебувають представники поліції і Служби безпеки", - сказав він.

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"А який далі план дій, як далі буде і в яких містах або містечках або місцях буде розведення, формат подальшого обміну наших людей буде, в які терміни, який формат може бути на місцевих виборах - всі ці питання треба буде один одному ставити і вирішувати на нормандській зустрічі. Але промовляти це, а потім вже приходити до нашого суспільства і говорити - ось такі є рішення. Давайте обговоримо ці рішення. Жодних секретів від суспільства з цього приводу не буде, тому що це така тема, дуже сенсаційна", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

Українська сторона раніше заявляла готовність приступити до розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови відсутності обстрілів протягом 7 діб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158435
 
 
 Топ коментарі
 
Трындеж. Начали прессовать офицеров, подающих правдивую статистику и высказывающихся против разведения.
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черговий випуск шоу від моніки янелох для зелених лошар
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у соевых пригорело
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Иди в окопах это росскажи, только на сопле зелёной не подскользнись на ступеньках.
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Зе нас убеждает что все хорошо или себя. Миротворец как и шоколадник. В стране война, а он, как и шоколадник, на расслабоне и подчиненные аналогично .
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ровно три года назад - 7 октября 2016 года - тогдашний пресс-центр АТО сообщил, об успешном разведения сил у Петровского и соседнего села Богдановка.
"Силы АТО отошли на 1 км на запад и заняли новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода был верифицирован представителями СММ ОБСЕ и СЦКК".
Но в итоге украинские военные впоследствии вернулись на свои позиции, ведь устойчивое перемирие ни на одном из участков так и не было установлено.
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Из ПТУРса убили 2 человека, и ранили одного. Этот блиндаж строили в нескольких км от Золотого.
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А еще статистика говорит, что пока там не было российской армии, там не стреляли(я не про бандитские разборки). Так что статистика статистике рознь. Какая тебе, Скоморох, нравится?
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Сволочь и враль, имхо. Конечно , там "просто перестали стрелять" (с) - потому что там уже ВООРУЖЁННЫЕ орки , не таясь, с флагами РФ.... А даже безоружным Украинским (sic) СМИ на эту Украинскую землю ВХОД ЗАКРЫТ ! Если отойти до Чопа и сложить оружие - орки тоже не будут стрелять . Поначалу....Какая же мерзкая падла. Но мерзее - кто его защищает с пеной на губах
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Они просто начинают обстреливать в два раза сильнее метров 500 вправо и влево. ( Фигня все это пане гетмане, ФИГНЯ !!!) Да и вдобавок где взять столько полицейских и нацгвардейцев что бы нашпиговать ими серые зоны не на двух, трех местах разведения а по всему периметру, разве что всеобщую мобилизацию проводить включая нестроевых и инвалидов 2 группы.
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моника ломается перед ****** но письку побрила и уже вся мокрая, шо ж он ей наобещал то, неужели он с ним таки одиннарот?
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Уже сегодня есть погибшие, зебил где ответка.
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Все верно. Порохоскот в трауре, линия контроля осталась там где и была. Теперь вопрос - кому нужна были все эти жертвы окопной войны за 3года? Ответ очевиден - Порошенко и его холуям.
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Мы отводим войска, что бы встретится с путиным, а встретившись с путиным, мы будем дальше сдавать территорию?
Куда деть 40 тыс. боевиков стрелявших в украинских солдат? на Крещатих суши есть?

Моральное состояние украинских солдат?
Защитит ли полиция проукраинское население?
Суды новой ордло, с новой властью, будут судить украинских ветеранов выхватывая их с городов Украины? Прокуроры что работали в ордло шесть лет, будут работать дальше?
Отсутствие понимание у зелёных, что хочет путин.

И нет понимания у зе-х, что путин готовит операции по захвату Украины.
Красный период с апреля 2020.
ЕС вкидывает миллиарды в мобилизационный резерв.
Апаршин говорит, что война будет 7 дней, и нам он - мобилизационный резерв не нужен.
Поляки увеличивают армию в два раза, они что то знают, наши при*уры готовятся к миру, при этом ухудшится боевая готовность армии, люди будут увольняться.
Это вообще не даёт уверенности, что эти шизофреники понимают происходящее.
Аморальные люди не сделают позитивных изменений.
Гражданского мира не будет.
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не прикалує вже зовсім твоя дешева гра-брехня...сподіваюсь, інші також отямляться...
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Даже уровень подачи этого бреда ниже среднего, как раз под стать своим избирателям.
И вечный вопрос, кто хуже, воры или предатели. Наш умный и патриотичный семидесяти трех процентный избиратель дал точный и четкий ответ. Типа пропади все пропадом вместе со страной, но пусть у соседа таки сгорит дом и его посодют.
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кому вона пасту на вуха вішає, відступ зі своєї землі назад є зрада, зрузумів зейло???
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Нема ніякого розведення, є відступ на своїй землі за вимогою ворога.,. Є припіздєнт - зрадник...
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"А какой дальше план действий, как дальше будет и в каких городах или городках или местах будет разведение, формат дальнейшего обмена наших людей будет, в какие сроки, какой формат может быть на местных выборах - все эти вопросы надо будет друг другу задавать и решать на нормандской встрече. Но проговаривать это, а потом уже приходить к нашему обществу и говорить - вот такие есть решение "Де є розведення - там вогню немає. Ось така статистика", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6915

Ето типа Зештанмаер в нормандском формате с ****** решит какие еще города ВСУ сдаст и какие выборы проведут и поставит украинцев перед фактом?
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Ще трошки,и иприт це не яд,ошибка в разедении формулы
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