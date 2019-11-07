 "Де є розведення - там вогню немає. Ось така статистика", - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у монолозі, записаному за кермом автомобіля Tesla, інформує Цензор.НЕТ. Відео його розмови з невидимим пасажиром опубліковано на сторінці глави держави в Facebook.
"Немає ніякої капітуляції. Ми не можемо вирішити питання війни, ми не можемо припинити війну, не розмовляючи з людьми. Як мінімум, у нормандському процесі", - запевнив Зеленський.
"Ви знаєте, що ми довго йшли до того, щоб відновити "нормандський" формат. З 2016 року зустрічей цих не було. Це пройшло 3 з половиною роки вже. Скільки людей, давайте порахуємо, загинуло за цей час", - додав він.
За словами глави держави, на ділянках, на яких відбулося розведення сил і засобів, немає вогню. "Ви бачите, що ми розвели війська в Катеринівці. І там нічого не сталося. І там зовсім немає жодних пострілів. Просто немає. І в Станиці Луганській немає. І статистика така, де є розведення - там вогню немає. Ось така статистика", - сказав президент.
Зеленський підкреслив, що українські військовослужбовці відійшли на підготовлені позиції.
"Забудьте, будь ласка, я хочу, щоб всі забули, ніякої сірої зони там немає. Там безпечна ситуація, там є наші люди. Там перебувають представники поліції і Служби безпеки", - сказав він.
"А який далі план дій, як далі буде і в яких містах або містечках або місцях буде розведення, формат подальшого обміну наших людей буде, в які терміни, який формат може бути на місцевих виборах - всі ці питання треба буде один одному ставити і вирішувати на нормандській зустрічі. Але промовляти це, а потім вже приходити до нашого суспільства і говорити - ось такі є рішення. Давайте обговоримо ці рішення. Жодних секретів від суспільства з цього приводу не буде, тому що це така тема, дуже сенсаційна", - додав Зеленський.
Як повідомлялося, розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.
Українська сторона раніше заявляла готовність приступити до розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови відсутності обстрілів протягом 7 діб.
"Силы АТО отошли на 1 км на запад и заняли новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода был верифицирован представителями СММ ОБСЕ и СЦКК".
Но в итоге украинские военные впоследствии вернулись на свои позиции, ведь устойчивое перемирие ни на одном из участков так и не было установлено.
Куда деть 40 тыс. боевиков стрелявших в украинских солдат? на Крещатих суши есть?
Моральное состояние украинских солдат?
Защитит ли полиция проукраинское население?
Суды новой ордло, с новой властью, будут судить украинских ветеранов выхватывая их с городов Украины? Прокуроры что работали в ордло шесть лет, будут работать дальше?
Отсутствие понимание у зелёных, что хочет путин.
И нет понимания у зе-х, что путин готовит операции по захвату Украины.
Красный период с апреля 2020.
ЕС вкидывает миллиарды в мобилизационный резерв.
Апаршин говорит, что война будет 7 дней, и нам он - мобилизационный резерв не нужен.
Поляки увеличивают армию в два раза, они что то знают, наши при*уры готовятся к миру, при этом ухудшится боевая готовность армии, люди будут увольняться.
Это вообще не даёт уверенности, что эти шизофреники понимают происходящее.
Аморальные люди не сделают позитивных изменений.
Гражданского мира не будет.
И вечный вопрос, кто хуже, воры или предатели. Наш умный и патриотичный семидесяти трех процентный избиратель дал точный и четкий ответ. Типа пропади все пропадом вместе со страной, но пусть у соседа таки сгорит дом и его посодют.
Ето типа Зештанмаер в нормандском формате с ****** решит какие еще города ВСУ сдаст и какие выборы проведут и поставит украинцев перед фактом?