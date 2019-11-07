 Зеленський обговорив інвестиції в Україну з головним виконавчим директором компанії Head Еліашем. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський привітав Еліаша з початком будівництва заводу Head в Україні.
"Ми дуже раді, тому що це серйозні інвестиції великої компанії в Україні. Це дуже важливо, і ми будемо захищати всі інвестиції. Це для нас є пріоритетом", - сказав глава держави. Президент підкреслив, що український уряд концентрується на захист інвестицій, які приходять в Україну.
Зі свого боку Еліаш зазначив, що наша країна має великі можливості для залучення іноземних інвестицій - як з країн Євросоюзу, так і зі США.
"Україна сьогодні - це місце для інвестицій", - підкреслив головний виконавчий директор Head.
У зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу президента України Юлія Ковалів і директор Офісу по залученню і підтримці інвестицій UkraineInvest Данило Білак.
https://petition.president.gov.ua/petition/77536
Ни Зеленский, ни Гончарук, ни их спонсор КаллоМойша не имеют никакого представления, как изменить ситуацию.
цель колов мойских поток 70 млрд долл ежегодно в офшоры и дальше к себе домой
и они четко выполняют задачу
что для них украинцы смертельный враг разбивший Хазарию
вот ребятки щас взяли реванш
В Ростов готовится?
обхохочешся до слез
именно что ликвидатор
Я на цыпочах иду....
Много фокусов видал.....
Зеленський обговорив інвестиції в Україну з мексиканським бізнесменом Фойо.
Судя по поставленному тобою вопросу,ты явный типичный электорат «Зе»
а как же то что вполне работало в УССР
самолеты автомобили танки ракеты микросхемы телевизоры лазеры
этому что капут навсегда
Заработал почти миллион: Зеленский объяснил, откуда получил доход
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход около 900 тыс. гривен, который получил от сдачи в аренду недвижимости.
Информация об этом появилась в свежем обновлении доходов главы государства на сайте НАПК в среду, 6 ноября. Там указано, что доход размером 902 454 грн был получен 28 октября 2019 года от иностранных граждан Сирана Сонга и Хинуи Лина.
https://antikor.com.ua/articles/339634-zarabotal_pochti_million_zelenskij_objjasnil_otkuda_poluchil_dohod
...
Иначе нас ждут очень печальные времена......
как этого черта порох обхаживал
а Зе укатал
значит разведут на бабло
с другой стороны в Украину заходят инвестиции только свои
но переодетые
например, под австрийских бомжей
UBC Group веде спільний проект з Head. Коли вони підписували меморандум, ще з попередньою владою, їм задекларували вартість підключення на рівні 300 грн за кВт. Зараз оголосили: 3972 грн за кВт. Їм потрібно мінімум 10 мВт. Це близько 1,6 млн євро! Це потрібно заплатити, щоб тебе підключили і ти потім купував електроенергію! Австрійці перепитали, коли почули цифру: "Це за що?" Вручну на листочку перераховували вартість кВт, перемножили на мегават, перепитували, чи немає тут помилки. Якби їм оголосили ціну під час підписання меморандуму або до покупки землі, їх би тут не було», - написав він.