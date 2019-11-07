 Зеленський обговорив інвестиції в Україну з головним виконавчим директором компанії Head Еліашем. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський привітав Еліаша з початком будівництва заводу Head в Україні.

"Ми дуже раді, тому що це серйозні інвестиції великої компанії в Україні. Це дуже важливо, і ми будемо захищати всі інвестиції. Це для нас є пріоритетом", - сказав глава держави. Президент підкреслив, що український уряд концентрується на захист інвестицій, які приходять в Україну.

Зі свого боку Еліаш зазначив, що наша країна має великі можливості для залучення іноземних інвестицій - як з країн Євросоюзу, так і зі США.

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"Україна сьогодні - це місце для інвестицій", - підкреслив головний виконавчий директор Head.

У зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу президента України Юлія Ковалів і директор Офісу по залученню і підтримці інвестицій UkraineInvest Данило Білак.