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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (3486) інвестиції (250)

 Зеленський обговорив інвестиції в Україну з головним виконавчим директором компанії Head Еліашем. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Йоганом Еліашем, головним виконавчим директором компанії Head - відомим виробником спортивного спорядження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив інвестиції в Україну з головним виконавчим директором компанії Head Еліашем 01

Зеленський привітав Еліаша з початком будівництва заводу Head в Україні.

"Ми дуже раді, тому що це серйозні інвестиції великої компанії в Україні. Це дуже важливо, і ми будемо захищати всі інвестиції. Це для нас є пріоритетом", - сказав глава держави. Президент підкреслив, що український уряд концентрується на захист інвестицій, які приходять в Україну.

Зі свого боку Еліаш зазначив, що наша країна має великі можливості для залучення іноземних інвестицій - як з країн Євросоюзу, так і зі США.

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"Україна сьогодні - це місце для інвестицій", - підкреслив головний виконавчий директор Head.

У зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу президента України Юлія Ковалів і директор Офісу по залученню і підтримці інвестицій UkraineInvest Данило Білак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158433
 
 
 Топ коментарі
 
"Президент подчеркнул, что украинское правительство концентрируется на защите инвестиций, которые приходят в Украину."
Зеленский обсудил инвестиции в Украину с главным исполнительным директором компании Head Элиашем - Цензор.НЕТ 8538 Зеленский обсудил инвестиции в Украину с главным исполнительным директором компании Head Элиашем - Цензор.НЕТ 8538 Зеленский обсудил инвестиции в Украину с главным исполнительным директором компании Head Элиашем - Цензор.НЕТ 8538
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№22/077536-епПро добровільне складання повноважень презідента Україні Зеленським В.А.

https://petition.president.gov.ua/petition/77536
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№22/077536-епПро добровільне складання повноважень презідента Україні Зеленським В.А.

https://petition.president.gov.ua/petition/77536
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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Олега Синишина прокурором Волинської області Синишин є кумом заступника генпрокурора Віталія Каська. Зеленский обсудил инвестиции в Украину с главным исполнительным директором компании Head Элиашем - Цензор.НЕТ 5384

Зеленский обсудил инвестиции в Украину с главным исполнительным директором компании Head Элиашем - Цензор.НЕТ 4149
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"Президент подчеркнул, что украинское правительство концентрируется на защите инвестиций, которые приходят в Украину."

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Что такое Украина сегодня? - Чтобы это понять, надо сравнить ВВП на душу населения $47920 Австрии (8 млн населения) и Украины 2 639,82 USD (2017 г.) /население 42 млн (?)/.
Ни Зеленский, ни Гончарук, ни их спонсор КаллоМойша не имеют никакого представления, как изменить ситуацию.
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ну ты чудик
цель колов мойских поток 70 млрд долл ежегодно в офшоры и дальше к себе домой
и они четко выполняют задачу
что для них украинцы смертельный враг разбивший Хазарию
вот ребятки щас взяли реванш
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у него есть свой карманный прокурор, имеет полное право!
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Эт компания, производящая ласты и чемоданы.
В Ростов готовится?
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Ну не тільки. Гончаруку самокат наприклад.
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Інвестиції будуть спеціалістами. По дерибану.
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а ты гуглони какое образование у зам министра МИНздрава Семиволоса
обхохочешся до слез
именно что ликвидатор
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А це вся команда ьакпюа. Команду ж підбирати саме під дерибан. Тут вони і покажуть свої таланти.
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В темный мрачный коридор(инвестор)
Я на цыпочах иду....
Много фокусов видал.....
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Никогда не слышал о таком известном спортивном производителе
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Завод открывается, это хорошо, только кому нужно это ихнее спортивное сняряжение.
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Ты что-то слышал про такое понятие как «экспорт»
Судя по поставленному тобою вопросу,ты явный типичный электорат «Зе»
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Понятно, изготавливать будут у нас, продавать будут за границу, дешевая украинская рабсила.
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лыжи канечна лучше чем соя
а как же то что вполне работало в УССР
самолеты автомобили танки ракеты микросхемы телевизоры лазеры
этому что капут навсегда
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он явный/типичный зритель 1+1, советует здесь смотреть, для саморазвития! Зеленский обсудил инвестиции в Украину с главным исполнительным директором компании Head Элиашем - Цензор.НЕТ 4104
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мелковато..не о этой ли шаражке пэппо громко трубил..? мол попёр инвестор.. Зеленский обсудил инвестиции в Украину с главным исполнительным директором компании Head Элиашем - Цензор.НЕТ 3016
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Пэпу все преследуют, США вызвало обеспокоенность. Зеленский обсудил инвестиции в Украину с главным исполнительным директором компании Head Элиашем - Цензор.НЕТ 1975
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Из твоего комментария следует,что ты от спорта явно далёк...Теннисные ракетки,лыжи это то в в ХЭД один из лучших.
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я о масштабах возможных инвестиций..
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если МВФ отказало в кредите,ждите инвесторов косяками
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...і цей позор "рулює" країною ...
Заработал почти миллион: Зеленский объяснил, откуда получил доход
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход около 900 тыс. гривен, который получил от сдачи в аренду недвижимости.
Информация об этом появилась в свежем обновлении доходов главы государства на сайте НАПК в среду, 6 ноября. Там указано, что доход размером 902 454 грн был получен 28 октября 2019 года от иностранных граждан Сирана Сонга и Хинуи Лина.

https://antikor.com.ua/articles/339634-zarabotal_pochti_million_zelenskij_objjasnil_otkuda_poluchil_dohod

...
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Как раз в духе Зе: "инвестиции в недвижимость". Обычный рантье, даже не мелкий лавочник. Зелюки "сделали это вместе". Отдельное спасибо зелюкам от граждан Сирана Сонга и Хинуи Лина.
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Это зеленое дерьмо только языком трепать может и тот заплетается - это же надо быть таким тупым - "концертоборонпром" вместо концерн Зеленский обсудил инвестиции в Украину с главным исполнительным директором компании Head Элиашем - Цензор.НЕТ 213 Шут он и есть шут
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Я надеюсь, нормальные инвесторы не поведутся на Зебила, пока он не сдаст Коломойшу и не перестанет преследовать свободную прессу.
Иначе нас ждут очень печальные времена......
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В инете полно фото
как этого черта порох обхаживал
а Зе укатал
значит разведут на бабло
с другой стороны в Украину заходят инвестиции только свои
но переодетые
например, под австрийских бомжей
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Виробникові спортивних товарів Head, який хоче побудувати в Вінниці великий завод з виробництва спорядження для зимових видів спорту, потрібно заплатити 1,6 млн євро за підключення до електромереж.
UBC Group веде спільний проект з Head. Коли вони підписували меморандум, ще з попередньою владою, їм задекларували вартість підключення на рівні 300 грн за кВт. Зараз оголосили: 3972 грн за кВт. Їм потрібно мінімум 10 мВт. Це близько 1,6 млн євро! Це потрібно заплатити, щоб тебе підключили і ти потім купував електроенергію! Австрійці перепитали, коли почули цифру: "Це за що?" Вручну на листочку перераховували вартість кВт, перемножили на мегават, перепитували, чи немає тут помилки. Якби їм оголосили ціну під час підписання меморандуму або до покупки землі, їх би тут не було», - написав він.
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"ШАЛЕНОМУ ПРИНТЕРУ'достатньо провести рішення через уряд і парламент про нульову або мінімальну ставку за ДОЗВІЛ НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ,а не пробувати "розвести іноземного лоха" як при Баризі..
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Ставки плати за стандартне приєднання на 2019 рік, затверджені Постановою НКРЕКП №2068 від 28.12.2018р. та опубліковані 29.12.2018р. в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур'єр»
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