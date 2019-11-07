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Все про:хабар (2804) НБУ (518) СБУ (4862)

 Співробітники "главку К" СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ припинили протиправний механізм отримання хабаря 15 тисяч доларів співробітником Національного банку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Правоохоронці задокументували факт вимагання хабаря головним юрисконсультом операційного відділення НБУ, яка вимагала хабар $30 тисяч за видачу ліцензії на операції з обміну валюти.

Увечері 7 листопада 2019 року в 18.00 поблизу будівлі Національного банку співробітники главку К СБУ затримали юрисконсульта після отримання грошової винагороди в сумі 15.000 доларів США, від громадянина України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Главк "К" СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов. ФОТО

Затримання відбулося після одержання грошових коштів за сприяння у видачі ліцензії на проведення операцій з обміну валют.

Затримана - Парова Олена Іванівна, 1964 р.н., громадянка України, співробітниця Національного банку України і не працюючий громадянин Бачилава Гела Ович, 1973 р.н., громадянин України.

Їх підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого статтею 368 КК України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Співробітники главку К СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют 01
Співробітники главку К СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют 02
Співробітники главку К СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют 03
Співробітники главку К СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют 04
Співробітники главку К СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют 05
Співробітники главку К СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют 06

Співробітники главку К СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158431
 
   
 Топ коментарі
 
Физиогномия говорящая, их там с Гонтаревой наверное в одном инкубаторе изращивали.
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блин!.. этот Бачилава 1973 года рождения, а выглядит на все 55-57 лет..
что нужно делать, что бы так себя убить?!
ЗЫ.. Контора на высоте!..Респект!
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1. Кому первому рвать( при условии,что вся Украина коррумпирована от начальника ЖЭКа, начальника отдела соцтраха,участкового врача, зауча школы,анастезиолога и хирурга в больнице и доходя до первых лиц государства)?
2. Сам рвать будешь,или кого ишо позовешь?
3. Бери пример с кобеля. Когда ему нечего делать он лижет ....ца! А не пишет разную галиматью на форумах.
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Сотрудники СБУ прекратили противоправный механизм получения взятки 15 тысяч долларов сотрудником Национального банка Украины

Пакуйте и отжимайте все , до последней гривны .
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Физиогномия говорящая, их там с Гонтаревой наверное в одном инкубаторе изращивали.
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Пока не будут отрывать голову за коррупцию , это будет продолжаться вечно .
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1. Кому первому рвать( при условии,что вся Украина коррумпирована от начальника ЖЭКа, начальника отдела соцтраха,участкового врача, зауча школы,анастезиолога и хирурга в больнице и доходя до первых лиц государства)?
2. Сам рвать будешь,или кого ишо позовешь?
3. Бери пример с кобеля. Когда ему нечего делать он лижет ....ца! А не пишет разную галиматью на форумах.
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ну, про фізіономії блаЗЄнським ліпше помовчати Співробітники "главку К" СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют - Цензор.НЕТ 296
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Але цьоця поводиться зовні так, що ніц їй не буде.
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Как хотелось без бедно прожить на пенсии. Не дали.
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Да она накосила давным-давно на вечную безбедную жизнь. Или ты думаешь, что она туда со школьной скамьи попала? Співробітники "главку К" СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют - Цензор.НЕТ 9994
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Ну, не все, как Лерка. Может и не такая. Да точно не такая, 30 тысяч.
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блин!.. этот Бачилава 1973 года рождения, а выглядит на все 55-57 лет..
что нужно делать, что бы так себя убить?!
ЗЫ.. Контора на высоте!..Респект!
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Папередника 3 дня назад взяли, НБУ нашел достойную ему замену.
Не удивлюсь если через 3 дня нового выдатчика лицензий с 15 возьмут. Сотрудники "главка К" СБУ задержали сотрудницу НБУ Паровую при получении $15 тыс. взятки за содействие в получении лицензии на обмен валют - Цензор.НЕТ 9998
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Очередное Дискавери:поймали ,показали , отпустили
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паалитические репрессии против команды Порошенка ...пчелам не дают работать и взяток в улей носить
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судя по фото №2 снизу, то мадама не сильно опечалена..
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тому, що чоловік (муж, супруг) тьоті в генпрокуратурі штани тре
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хто не розуміє - це дуже важко вислідити обох і того, хто дає і того хто приймає.
СБУ - респект і пошана.
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Есть варианты- сдают своего ил засылают своего . А фото полностью, даже удивительно.
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в даному випадку - не схоже, що когось здали свого, чи заслали.
Це спочатку місяця друга інформація про Національний банк, видно, там кубло корупції серйозне.
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Грандиозная операция для СБУ! В реальности самый К и есть...
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"...Правоохранители задокументировали факт требования взятки главным юрисконсультом операционного отделения НБУ, которая требовала взятку $30 тысяч за выдачу лицензии на операции по обмену валюты...."

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" и не работающий гражданин Бачилава Гела Ович" Источник: https://censor.net.ua/n3158431
а хачи когдато работали ? гражданин Украини - з якого року 2004 чи 2014 ? Умний хач - на гоп-стоп не пішов, почав зовсім не платонічно дружити з тьотєй з НБУ і піднявсь до рішали по ліцензіях на валюту. Ма-ла-дец !
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До решения суда никто не может быть признан виновным. На каком основании СБУ засветило все личные данные людей???
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