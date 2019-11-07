 Співробітники "главку К" СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Правоохоронці задокументували факт вимагання хабаря головним юрисконсультом операційного відділення НБУ, яка вимагала хабар $30 тисяч за видачу ліцензії на операції з обміну валюти.
Увечері 7 листопада 2019 року в 18.00 поблизу будівлі Національного банку співробітники главку К СБУ затримали юрисконсульта після отримання грошової винагороди в сумі 15.000 доларів США, від громадянина України.
Затримання відбулося після одержання грошових коштів за сприяння у видачі ліцензії на проведення операцій з обміну валют.
Затримана - Парова Олена Іванівна, 1964 р.н., громадянка України, співробітниця Національного банку України і не працюючий громадянин Бачилава Гела Ович, 1973 р.н., громадянин України.
Їх підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого статтею 368 КК України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".
Пакуйте и отжимайте все , до последней гривны .
2. Сам рвать будешь,или кого ишо позовешь?
3. Бери пример с кобеля. Когда ему нечего делать он лижет ....ца! А не пишет разную галиматью на форумах.
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Але цьоця поводиться зовні так, що ніц їй не буде.
что нужно делать, что бы так себя убить?!
ЗЫ.. Контора на высоте!..Респект!
Не удивлюсь если через 3 дня нового выдатчика лицензий с 15 возьмут.
СБУ - респект і пошана.
Це спочатку місяця друга інформація про Національний банк, видно, там кубло корупції серйозне.
а хачи когдато работали ? гражданин Украини - з якого року 2004 чи 2014 ? Умний хач - на гоп-стоп не пішов, почав зовсім не платонічно дружити з тьотєй з НБУ і піднявсь до рішали по ліцензіях на валюту. Ма-ла-дец !