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 Політика України
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Все про:Зеленський (3486) інтерв'ю (45)

 "Це називається Убер-президент", - Зеленський записав новий монолог в Tesla, розповів про відсутність капітуляції і випадково заїхав на бордюр. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав другий монолог за кермом автомобіля Tesla. Роз'їжджаючи Києвом, він на камеру розповів невидимому співрозмовнику про помилки "слуг народу", відсутність капітуляції, гучних судових справ і труднощі з українською мовою. А вирушивши за кавою, випадково заїхав на бордюр.

Запис опубликовано на офіційній сторінці глави держави в Facebook, інформує Цензор.НЕТ. У ролику, який триває трохи більше 20 хвилин, Зеленський торкнувся головних військових, політичних та економічних тем.

Так, він запевнив, що "немає ніякої капітуляції". "Ми не можемо вирішити питання війни, ми не можемо припинити війну, не розмовляючи з людьми. Як мінімум у нормандському процесі", - сказав він.

За словами президента, у Верховній Раді панує демократія - "поки що". "Люди (у фракції "Слуга народу". - Ред.) різні. Є люди, які розбираються в будь-яких законах, вони освічені, вони провідні економісти з практикою, з досвідом, і юристи є. А є звичайні люди. Вони або фермери, або з будь-яких підприємств, звичайні, прості люди. Вони, вибачте за таке слово, довго в'їжджають. І тому є помилки", - сказав Зеленський.


Дивіться також: Я в шоці. Що відбувається з нашими підприємствами? - Зеленський після відвідування заводів "Укроборонпрому" в Харкові. ВIДЕО

Глава держави пообіцяв за наступний рік побудувати в Україні 100 стадіонів, 100 дитячих садків і 100 шкіл, а до кожної з цих шкіл - пустити автобус.

Коли за вікном Tesla почало темніти, президент заїхав за кавою і пиріжком на "МакДрайв", помилившись віконцем замовлення. "Я там до вас на бордюр заїхав, але нічого не поламав", - прокоментував він.

"Чесно скажу, я вранці коли бігаю, ну не щоранку, а через день там, то я купую каву в кінці бігу. Є у мене пару точок. І всі раді бачити. Поки що так. Я хочу, щоб не змінилося це відчуття. Заходжу в кафе, а там "Ну-ка ... звідси". Щоб такого ніколи не було", - підсумував Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158430
 
   
 Топ коментарі
 
Убер-президент Зассыха вчера в Харькове.
"Это называется Убер-президент", - Зеленский записал новый монолог в Tesla, рассказал об отсутствии капитуляции и случайно заехал на бордюр - Цензор.НЕТ 9
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Вот умеет человек говорить много слов ни о чем! Это -- талант.
Меня хватило до 3:40 -- не зацепило, выключил. )))
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Здавати території легше ніж рухатись вперед. Державний борг почав рости. Покищо, ******* живе на запасі міцності держави, що зроблений Порохом - що буде в наступному році... побачимо.
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зашел на ветку постебать вазелинового клоуна, почитал коменты, поорал, понял мне тут уже делать нечего. застебали уже бубочку до судорожного изнеможения "Це називається Убер-президент", - Зеленський записав новий монолог в Tesla, розповів про відсутність капітуляції і випадково заїхав на бордюр - Цензор.НЕТ 366 "Це називається Убер-президент", - Зеленський записав новий монолог в Tesla, розповів про відсутність капітуляції і випадково заїхав на бордюр - Цензор.НЕТ 366 "Це називається Убер-президент", - Зеленський записав новий монолог в Tesla, розповів про відсутність капітуляції і випадково заїхав на бордюр - Цензор.НЕТ 366
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Розривом соєвих пердаків задоволений! "Це називається Убер-президент", - Зеленський записав новий монолог в Tesla, розповів про відсутність капітуляції і випадково заїхав на бордюр - Цензор.НЕТ 3828
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Молодец Зеля, умеет троллить тупых порохоботов.
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Все вот эти самоинтервью в машинах -- это вместо нормальной пресс-конференции.
Вывод: боится янелох людей, не в курсе дел он. Одно дело ролик-монолог запилить 20-минутный с сотней склеек, а другое -- людям на камеру "в прямом эфире" отвечать конкретно на их непростые вопросы. Про мендель я уже молчу.
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вчерашнее:
Народофобія в пацієнта розвивається успішно

Володимир Ссанич сьогодні опублікував селфі типу "я у Харкові" - на фоні безлюдного старого терміналу "для делегацій" в аеропорту. А на площу перед Харківською ОДА, де його чекало більше 300 людей, приїхати засцяв.

"Це називається Убер-президент", - Зеленський записав новий монолог в Tesla, розповів про відсутність капітуляції і випадково заїхав на бордюр - Цензор.НЕТ 4121

"Це називається Убер-президент", - Зеленський записав новий монолог в Tesla, розповів про відсутність капітуляції і випадково заїхав на бордюр - Цензор.НЕТ 3896
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"И все рады видеть. Пока что так. " Пока заходишь за кофе в сопровождении сотрудников УДО будет так.Пока...Источник: https://censor.net.ua/n3158430
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Бардюр-Президент. Заезд на бардюр тоже срежиссирован,дабы не думали что Теслу на эвакуаторе возят,как в прошлый раз.
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Ну-ка ... отсюда, выкормыш квартальный.
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ох оно и конченое. Живет себе ******* в своем информационном коконе и думает что в курсе всего и может на чтото влиять. А тем временем за его спиной Беня и бывшие рыги растаскивают страну
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я кстати понял на что у него психологическая фиксация. Многие ведь заметили что он только за рулем может разговаривать сложными конструкциями и кое-как строить мысли. Володя - ментальный таксист. Он играет роль бомбилы, который знает все в теории, но на практике - всего лишь водила с геморроем в пропуканом беляшами авто.
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Володя Путін теж колись таксовав... Співпадіння? Не думаю
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Я таких идиотов в жизни редко встречала! А тут - президент моей страны - дурак! Феерический дебил! За что?
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Хочется прежней актерской жизни звезды экрана.
А ведь уже давно не сериал, жесткие реалии.
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Мы отводим войска, что бы встретится с путиным, а встретившись с путиным, мы будем дальше сдавать территорию?
Куда деть 40 тыс. боевиков стрелявших в украинских солдат? на Крещатик суши есть?
Моральное состояние украинских солдат?
Защитит ли полиция проукраинское население?
Суды новой ордло, с новой властью, будут судить украинских ветеранов выхватывая их с городов Украины? Прокуроры что работали в ордло шесть лет, будут работать дальше?
Отсутствие понимание у зелёных, что хочет путин.
И нет понимания у зе-х, что путин готовит операции по захвату Украины.
Красный период с апреля 2020.
ЕС вкидывает миллиарды в мобилизационный резерв.
Апаршин говорит, что война будет 7 дней, и нам он - мобилизационный резерв не нужен.
Поляки увеличивают армию в два раза, они что то знают, наши при*уры готовятся к миру, при этом ухудшится боевая готовность армии, люди будут увольняться.
Это вообще не даёт уверенности, что эти шизофреники понимают происходящее.
Аморальные люди не сделают позитивных изменений.
Гражданского мира не будет.
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Один погибший и четверо раненых,а нелох,от нехрен делать,катается по городу и метлой метет.
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Насчет денег,которые Зеленский хочет "зарабатывать" за счет посадок (залоги.конфискации и прочее), чем больше берут с них залогов тем больше они воруют.Они все должны сидеть конкретно в тюрьме и как можно дольше, без всяких залогов, домашних арестов и прочего. Удивляет детскость мышления Зеленского. Берут с преступников залоги, отпускают их и они снова воруют,то есть грабят конкретно всех нас,чтобы заработать на новые залоги! А нам нужны не их ворованные деньги,а именно наказание для них,чтобы суки сидели,как можно дольше и только так можно остановить вал воровства и грабежа. Только строгие законы и их неукоснительное исполнение без всяких залогов, домашних арестов и прочей фигни,пускай суки сидят.
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1 украинский воин погиб, 4 ранены в результате вражеских обстрелов с применением минометов и ПТУР, - пресс-центр ОС^

a kak eto szuko nazivaetsa ( nado pertestat strelyat ili kak ZEKLOUN)
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Бубочка пытается показать, что он такой же как все?! Бедный трудяга из народа, за рулем вспахивает и покупает сыр за 56 грн за кг.
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опять ролики по сценарию снимает.пытается падающий рейтинг остановить.уже ролики не действуют. веры больше нет Зеленскому!
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Хороший президент -это когда все наслаждаются налаженной им жизнью и не знают как его зовут вообще. Плохой - когда он и его зедолбаная команда привлекают каждый день внимание на себя вместо заниматься своими родными и близкими, друзьями , когда каждый день приходится следить а какую же еще херню придумали зелебобики что надо волать в три рупора чтобы остановить очередную дурость.
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опять желто-зеленый дождь... лучше бы он молчал
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Зеля хватит! Соевым уже запор не грозит, пора спасать от диареи.
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Видно, что Зеленский быстро всему учится, ведь он никогда раньше не был политиком. И украинскому языку тоже. И это хорошо.

Плохо только, что он все-таки боится каких-то кардинальных действий, боится брать на должности истинных реформаторов, типа Саакашвили.

Из-за этой боязни и какой-то деликатности многое ему не удастся сделать, тем более, что олигархи сгруппируются и сделают ему жесткий отпор, и они церемониться точно не будут, они только и ждут, где бы поставить подножку.

Тот же порошенко всякий раз думает: " На его месте должен быть я". А разные прочие Федыны мечтают его даже убить.
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Ну що, Вакарчук за продаж землі всім, і іноземцям зокрема, - він хороший, Юля проти продажу землі, як такої, про таких, як Юля, Вовік сказав, що їх будуть садити(ще щось?), якщо не втечуть. А втікти, таким, як Юля, не дадуть.
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Ось такий месидж від Вовіка. Продаж останньої держвласності і всю землю ТНК(транс національним компаніям) по аргентинському сценарію. Ось для чого Вовік у владі. Бо у Пєці це не вийшло б. Пєця свій рейтинг втратив ще під час Іловайська і Дебальцево, коли знищував добровольців і бажання українців захищатись. Тому треба інший. Більш креативніший. Більш фотогеничніший, молодший, популярніший. Але тільки не Юля. Бо Юля ламає всі плани по обкраданню українців. Ось, чому Квартал більшу частину бруду кидав у Юлю - бо це була умова існування Кварталу і навіть прихід до влади Вовіка. Коло зімкнулось.
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