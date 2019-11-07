 "Це називається Убер-президент", - Зеленський записав новий монолог в Tesla, розповів про відсутність капітуляції і випадково заїхав на бордюр. ВIДЕО

Запис опубликовано на офіційній сторінці глави держави в Facebook, інформує Цензор.НЕТ. У ролику, який триває трохи більше 20 хвилин, Зеленський торкнувся головних військових, політичних та економічних тем.
Так, він запевнив, що "немає ніякої капітуляції". "Ми не можемо вирішити питання війни, ми не можемо припинити війну, не розмовляючи з людьми. Як мінімум у нормандському процесі", - сказав він.
За словами президента, у Верховній Раді панує демократія - "поки що". "Люди (у фракції "Слуга народу". - Ред.) різні. Є люди, які розбираються в будь-яких законах, вони освічені, вони провідні економісти з практикою, з досвідом, і юристи є. А є звичайні люди. Вони або фермери, або з будь-яких підприємств, звичайні, прості люди. Вони, вибачте за таке слово, довго в'їжджають. І тому є помилки", - сказав Зеленський.
Глава держави пообіцяв за наступний рік побудувати в Україні 100 стадіонів, 100 дитячих садків і 100 шкіл, а до кожної з цих шкіл - пустити автобус.
Коли за вікном Tesla почало темніти, президент заїхав за кавою і пиріжком на "МакДрайв", помилившись віконцем замовлення. "Я там до вас на бордюр заїхав, але нічого не поламав", - прокоментував він.
"Чесно скажу, я вранці коли бігаю, ну не щоранку, а через день там, то я купую каву в кінці бігу. Є у мене пару точок. І всі раді бачити. Поки що так. Я хочу, щоб не змінилося це відчуття. Заходжу в кафе, а там "Ну-ка ... звідси". Щоб такого ніколи не було", - підсумував Зеленський.
Меня хватило до 3:40 -- не зацепило, выключил. )))
Вывод: боится янелох людей, не в курсе дел он. Одно дело ролик-монолог запилить 20-минутный с сотней склеек, а другое -- людям на камеру "в прямом эфире" отвечать конкретно на их непростые вопросы. Про мендель я уже молчу.
Народофобія в пацієнта розвивається успішно
Володимир Ссанич сьогодні опублікував селфі типу "я у Харкові" - на фоні безлюдного старого терміналу "для делегацій" в аеропорту. А на площу перед Харківською ОДА, де його чекало більше 300 людей, приїхати засцяв.
А ведь уже давно не сериал, жесткие реалии.
Куда деть 40 тыс. боевиков стрелявших в украинских солдат? на Крещатик суши есть?
Моральное состояние украинских солдат?
Защитит ли полиция проукраинское население?
Суды новой ордло, с новой властью, будут судить украинских ветеранов выхватывая их с городов Украины? Прокуроры что работали в ордло шесть лет, будут работать дальше?
Отсутствие понимание у зелёных, что хочет путин.
И нет понимания у зе-х, что путин готовит операции по захвату Украины.
Красный период с апреля 2020.
ЕС вкидывает миллиарды в мобилизационный резерв.
Апаршин говорит, что война будет 7 дней, и нам он - мобилизационный резерв не нужен.
Поляки увеличивают армию в два раза, они что то знают, наши при*уры готовятся к миру, при этом ухудшится боевая готовность армии, люди будут увольняться.
Это вообще не даёт уверенности, что эти шизофреники понимают происходящее.
Аморальные люди не сделают позитивных изменений.
Гражданского мира не будет.
a kak eto szuko nazivaetsa ( nado pertestat strelyat ili kak ZEKLOUN)
Плохо только, что он все-таки боится каких-то кардинальных действий, боится брать на должности истинных реформаторов, типа Саакашвили.
Из-за этой боязни и какой-то деликатности многое ему не удастся сделать, тем более, что олигархи сгруппируются и сделают ему жесткий отпор, и они церемониться точно не будут, они только и ждут, где бы поставить подножку.
Тот же порошенко всякий раз думает: " На его месте должен быть я". А разные прочие Федыны мечтают его даже убить.
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Ось такий месидж від Вовіка. Продаж останньої держвласності і всю землю ТНК(транс національним компаніям) по аргентинському сценарію. Ось для чого Вовік у владі. Бо у Пєці це не вийшло б. Пєця свій рейтинг втратив ще під час Іловайська і Дебальцево, коли знищував добровольців і бажання українців захищатись. Тому треба інший. Більш креативніший. Більш фотогеничніший, молодший, популярніший. Але тільки не Юля. Бо Юля ламає всі плани по обкраданню українців. Ось, чому Квартал більшу частину бруду кидав у Юлю - бо це була умова існування Кварталу і навіть прихід до влади Вовіка. Коло зімкнулось.