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Все про:обстріл (5683) Донбас (13541) втрати (1491)

 1 український воїн загинув, 4 поранено внаслідок ворожих обстрілів із застосуванням мінометів і ПТКР, - пресцентр ОС

Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також, ворог застосовував ПТКР.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

  • двічі поблизу Кримського – з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем;
  • біля Південного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • два рази у районі Луганського - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних і станкових протитанкових гранатометів;
  • двічі біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • неподалік Майорська – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів:

  • біля Авдіївки – протитанковими керованими ракетами;
  • двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з озброєння БМП-1 і БМП-2, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • у районі Пісків – з РПГ та стрілецької зброї;
  • поблизу Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів;
  • біля Опитного – зі станкових протитанкових гранатометів;
  • неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.

Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще чотири наші захисники зазнали поранення.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Продовжується технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очистка місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами. Задіяні 24 представника ДСНС України. Сьогодні було обстежено 9,8 гектара території та вилучено 6 вибухонебезпечних предметів (ВНП). Загальна площа обстежених територій складає 34,3 га (вилучено 35 ВНП).

Українська сторона готується до розведення сил та засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петрівське). Початок практичних заходів попередньо заплановано на 8 листопада 2019 року. Сьогодні ж, через МЗС, ОБСЄ поінформовано щодо готовності української сторони до розведення.

6 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Пісків, Кримського, Травневого, Зайцевого, Тарамчука, Водяного, Новотошківського та Луганського.
Минулої доби осколкові поранення отримали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил.

Вчора, представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 2 факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 1 розбій, 1 грабіж, 4 крадіжки, 3 шахрайства, 1 неправдиве повідомлення, 2 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю, 12 фактів незаконного обігу з наркотичними засобами, 1 факт неправомірної вигоди.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 18199 осіб та 2099 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 18176 осіб та 2120 транспортних засоби.
В пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 37 особам.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працюють у режимі "Жовтий", який введено 28 жовтня 2019 року.
Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158429
 
 
 Топ коментарі
 
Перемир'я зеленої шмарклі. Воно вбиває і калічить.

1 украинский воин погиб, 4 ранены в результате вражеских обстрелов с применением минометов и ПТУР, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5170
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А в это время главный миротворец планеты занят разведением войск
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Снова кровь на руках Зеленского и его избирателей
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А в это время главный миротворец планеты занят разведением войск
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Перемир'я зеленої шмарклі. Воно вбиває і калічить.

1 украинский воин погиб, 4 ранены в результате вражеских обстрелов с применением минометов и ПТУР, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5170
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Зеленский не в состоянии осознать тот факт, что если ВСУ прекратит сдерживание русско-нацистских войск и их коллаборантов, убийства переместятся с линии фронта в украинские города, куда война пока не пришла лишь благодаря героизму украинских воинов. Боевики будут мстить, кремль - наводнять агентурой и дестабилизировать ситуацию в Украине, имея полный контроль над огромным участком границы. Дальше метастазы русского мира в виде гибридного давления проникнут в Харьков, Запорожье, Николаев и Одессу. Зеленский войдет в историю как троянский конь русского мира.
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а у нас офіційно об'явлена війна? є військовий стан?
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тане, кацапы от насморка дохнут...\итаксойдёт...\
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як казав один тіп - розводять лохів, а війська або наступають, або відступають
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Їх вже давно як лохів розвели бо тільки баран може сказати що звичайний відступ називається розведенням бо хто служив в армії пояснюю для салаг знає добре що такого в армії не буває щоби їх розводили як лохів.
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сивая свино жаба говорила про Дебальцево "плановий відвід"
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а почему сивая свиножаба подписала разведение в 2016 ?
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він не підписав, а реально розвів *****..... але тебе бентежить інше....
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отмазка порохнявого гнилья. в суде сивая гадина будет об єтом рассказывать.и про иловайск и дебальцево тоже ответит. а за взорваные склады сядет вся его шайка
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перестань жити минулим - в ньому вже нічого не зміниш
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а тем временем эту тварь предатель опять в тесле катают и грозится посадить попередников ни слова про рыгов Портнова Мертвечука выложил только что видосик на фейсбуке и еще есть такие слова-Зеленский: Пока что у нас в Верховной Раде демократия, но это пока-https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2374587196124976/
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Царство Небесне полеглому. Найщиріші співчуття його родині. Пораненим - якнайшвидшого одужання.
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Снова кровь на руках Зеленского и его избирателей
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З нетерпінням чекаю, коли ото зелене кодло потріпає себе настільки, що нам залишиться лише використати другорядну функцію ліхтарів, стовпів та дерев.
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Разом із УЗеленським будеш відповідати колись за цю капітуляцію і за подальші втрати які будуть в результаті.
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Схаменіться христопродавці. Не продавайте Батьківщину.клоуни.
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Вже продали.
********** .
Будуть вам свати, квартал по зомбоящику i ковбаса по 2-20.
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А как же Аваковым объявленое на завтра продолжение Развода Украины ?
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надо за днепр отводить и тогда недострелят. логично же... а сепарам особый статус, мост, и простить все убийства, а ветеранам обыски и иски
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А Хомчак заявил что все тихо, войска можно уводить. Хотя Хомчак говорил что и в Иловайске было спокойно пока не узнали что 2000 своих солдат за один день уничтожил.
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кацапы вторглись ещё 16 августа..нужно было хоботиться, а не пафосные парады проводить..

16 августа российские войска вступили в бой с подразделениями 80-й аэромобильной бригады под селом Красное, близ Луганска. Российские войска приступили к атакам украинских сил, окруживших Луганск. Началось полномасштабное вторжение. Источник: https://censor.net.ua/r348407
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Что ты несёшь, попугай?
Кацапы вторглись ещё 20 февраля 2014 года так у них на медальках МО написано.
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Ты не попугай - ты ЗЕбизяна
Кацапы вторглись в Украину 20 февраля 2014 года!
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ботня упоротая, если ты считаешь, что главред Цензора ЗЕбизяна, и не не знаешь, где находится Иловайск, то дохтура тебе уже не помогут..
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почему пороХЛО в 2015 отдал все отвоеваное в 2014 ?
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это бот..он не диспутирует, а строчит из методички..
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Alex Surov 3d90a6e3 Ну не дві тисячі там загинуло,непотрібно цієї брехні.
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А мы отводи воска, ай да молодцы неЛохи!!!
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для того и обстреливают, чтобы зеля побыстрее убирался с территории руцькаго мира...
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Давайте показывайте как вы за месяц террористам мост построили и как в Золотом сепары пляшут и поют и ******* восхваляют.
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це при тому, що в нас купа мостів на ладан дихають..... знайшли найбільш пріоритетний
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хомчак и зе эти жертвы на вашей совести
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Справа не жертвах. Військові мають жертвувати собою і вдень і вночі заради захисту своєї держави та її громадян. У нас кожного дня на дорогах, пожежах, водоймах з десяток загиблих. Не потрібно маніпулювати життями військових. Козломорді навмисно вбивають по одному, щоб не озлоблювати все суспільство, а прінуждать к міру, і шляхом малих жертв взяти велике.
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А зеЛеная мразь в это время очередной видосик сняла
Всю эту зеЛеную нечисть нужно гнать на ростов!чем скорей тем лучше!
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73% обрали ватного преза. До цього дебіла НІКОЛИ не дійде, бо він слабоумний. Воно грає - все життя грає, ви ще не докумекали? У України - дві дороги - або поразка, або премога, а мир настане і в тому і іншому випадку, або в рабстві, або у свободі! ЗІ Забудьте, що я сказав - С Ватьі починаються на Г+Г.
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Під час виборів казали, що у разі перемоги Зєлєнського країна передвориться на цирк. Брехали - не на цирк, а на дурдом.
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Не на дурдом, а на цвинтар. На жаль.
73% вибрали долю для держави.
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В Мариуполе было тихо. То есть- не только прилетов не слышал, но и воя "скорых". Таки где-то севернее...
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Вся ошибка Зеленского в том что он не брешет и не срывает потери не то что его попередник (( тот умело понабрал говорящих касок у которых потерь нема (( вот и весь ответ
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Та шо ви говорыте??? Если бы я начал отписываться тут- шо и как, то я бы двух дней не провел, за компом. Потому, я молчу, почти всегда. Вот вы- вынудили.
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Это стреляли в Золотом-128 и Золотом-426, а в том Золотом, где разводят нелоха- тишина и отсутствие перестрелок.
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1 украинский воин погиб, 4 ранены в результате вражеских обстрелов с применением минометов и ПТУР,

А я им такой говорю: "Какие обстрелы? Я только слышал, что в Украине дожди были" (и глаза выпучил)
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Инспектор от **** подтвердил отвод в Золотом, после этого его рыжий пучеглазый пресспопугай обьявил, что Нормандский откладывается на следующий год . А зеленский эту новость не слышал? Или у него сверхзадача выкинуть нашу армию из обустроенных для зимовки мест?
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Вы, Валерия, кое что не понимаете. Например, вы не понимаете то, что за более чем пять лет стабилизации линии фронта, даже при одном-двух пристрелочных выстрелах в сутки, а происходит в разы более, то в случае, если НАДО, накрывается, точнейшим образом, с закрытыми глазами- вся линия обороны противника, с прилетами точненько в амбразуры, практически. Потому, от солдат/офицеров тут- ничего не зависит. Живучесть- нулевая. Просто этого не происходит. Это- на долгие годы... Это- кому-то надо.
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Помниться, один клоун, в недалёком прошлом, утверждал:- что война и гибель защитников Украины выгодна президенту, ибо он на ней зарабатывает... Теперь вопрос к этому клоуну,- он и сейчас так считает, и вопрос к президенту ,- сколько за сегодня составил заработок слуги народа, или сейчас президент зарабатывает на сдаче "интересов" Актрисы из немецких фильмов для взрослых?
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Вечная и светлая память погибшему. Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненным: сил и скорейшего выздоровления...........
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А з завтрішнього дня збираются відводити війська в Петрівському ? До того йде ціленаправлена дискридитація ветеранів АТО і вулантерів і наступ на свободу слова.
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Перемирие. Оно или есть, или его нет. А 1 км перемирия это конечно что то. Но сейчас все так.. Гибридные перемирия, гибридная война, гибридные союзники, гибридные партии, гибридные политики, гибридная философия и мировоззрение, гибридные оппозиционеры и борцы за благо народа, гибридные псевдогерои, ( вспомните Надюху) и т.д... Вероятно и вся наша жизнь гибридная. Может верно что мы все в матрице.
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Каждый день ОДНОСТОРОННИЕ потери. Было время, когда было наоборот...
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Ці втрати на жаль були ще дві доби тому, що за зрада штабних крисюків??
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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Думаю, що дані про втрати скоро засекретять...- **************.
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Очередное жертвоприношение украинца жыдовской верхушкой
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Постреливают в трёх местах отведения, на остальном фронте в сотни километров нет нормандского формата "хочу увидеть путина и поговорить", там стреляют как всегда.
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Це мабуть Путін незадоволений швидкістю виконання Україною його вимог. От і підганяє обстрілами.((
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