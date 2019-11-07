 Бойовик Цемах готовий свідчити слідчим із Нідерландів, але тільки якщо вони приїдуть на непідконтрольну територію, - російський адвокат

Про це адвокат Цемаха Анатолій Кучерена заявив російському інформагентству "Інтерфакс", інформує Цензор.НЕТ.
"Звичайно, допит може проходити тільки у нього на батьківщині, на Донбасі", - заявив Кучерена.
За його словами, Цемах готовий дати ці свідчення "в разі забезпечення його прав". Бойовик нібито має намір "довести невинність" і "захистити своє добре ім'я і репутацію".
Кучерена каже, що Цемах опинився в тупиковій ситуації, оскільки не може приїхати в Росію через те, що оголошений в розшук і в РФ, і в Нідерландах, і в Україні.
"Я зроблю все можливе, щоб ЄСПЛ прийняв нашу скаргу і розглянув ті проблеми, з якими Цемах зіткнувся", - сказав Кучерена.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
- не хуже чем диспетчеру Карлосу...
Но суть даже не в этом, а в том что читается между строк:
ДНР, это мол и не Россия и не Украина - и приехав туда голландцы
косвенно признают что дыра типа там ни от кого не зависит...
Тільки одним словом.
Конституція України
Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.
Щодо Конституції, ніяких питань Там все правильно.
Переформатуємо питання до Вас.
Россія захопила Крим частину территорії України.
Ваша відповідь.
и про украинские Буки на крыльях украинского шурмовика, который наводил испанский диспетчер......
Выдал ценного фрукта ЗЕльоная му...ла !
Теперь ещё и голландцы своих выменивать будут.
Токо, на том параходике, шо я недавно ходил и плавал -- матрос-уборщик (индокитаец-индус), получает 900 евриков в месяц, а бармен -- украинец -- 1800. Чистыми!
...меняй профессию и судно...
Шучу, конечно... -- тебе Уважуха! *)
Вообще -- Мореманы -- это Люди! ...поверь мне...*)
высокого полёта.
и 75 кг(3ящика) тротила. Закидать слегка.
...почалося... -- как буд-то следователи из Нидерландов, ещё не всё от него узнали -- и оно им надо?
Где наши кораблики, Зеля?! -- ...а народ ликует...
дыра никому в законе не нужна,
ибо дыра это гнилая язва , которая должна гнить,
свми подумайте, вот вдруг дыра независимое государство, зачем оно параше ?
а так самый что не на есть источник
рузгого духу
Також, ворог застосовував протитанкові керовані ракети.
Олег Савченко @olegsavchenko9 24 ч.24 часа назад
"Соррі, що без броніків": Порошенко приїхав до людей Донбасу. Фото
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/sorri-scho-bez-bronikiv-poroshenko-priihav-do-lyudej-donbasu-foto.htm
-А поржать?