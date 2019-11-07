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Все про:Нідерланди (474) Росія (20458) Цемах (76)

 Бойовик Цемах готовий свідчити слідчим із Нідерландів, але тільки якщо вони приїдуть на непідконтрольну територію, - російський адвокат

Бойовик Володимир Цемах готовий дати слідчим із Нідерландів свідчення у справі про катастрофу рейсу МН17. Він хоче, щоб слідчі приїхали до нього на територію, яку контролює НВФ "ДНР".

Про це адвокат Цемаха Анатолій Кучерена заявив російському інформагентству "Інтерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, допит може проходити тільки у нього на батьківщині, на Донбасі", - заявив Кучерена.

За його словами, Цемах готовий дати ці свідчення "в разі забезпечення його прав". Бойовик нібито має намір "довести невинність" і "захистити своє добре ім'я і репутацію".

Кучерена каже, що Цемах опинився в тупиковій ситуації, оскільки не може приїхати в Росію через те, що оголошений в розшук і в РФ, і в Нідерландах, і в Україні.

"Я зроблю все можливе, щоб ЄСПЛ прийняв нашу скаргу і розглянув ті проблеми, з якими Цемах зіткнувся", - сказав Кучерена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені пропонували громадянство Нідерландів в обмін на свідчення щодо Боїнга, - терорист Цемах

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

Читайте також: Ми закликаємо Росію забезпечити притягнення до відповідальності винних за катастрофу рейсу MH17, - посольство США

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158416
 
   
 Топ коментарі
 
Не переживай, ФСБ сочинит ему легенду
- не хуже чем диспетчеру Карлосу...
Но суть даже не в этом, а в том что читается между строк:
ДНР, это мол и не Россия и не Украина - и приехав туда голландцы
косвенно признают что дыра типа там ни от кого не зависит...
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Этого сепара уже гебешники подготовили к правильным показаниям Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, - адвокат - Цензор.НЕТ 2038
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Не переживай, ФСБ сочинит ему легенду
- не хуже чем диспетчеру Карлосу...
Но суть даже не в этом, а в том что читается между строк:
ДНР, это мол и не Россия и не Украина - и приехав туда голландцы
косвенно признают что дыра типа там ни от кого не зависит...
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а, якби Цемах був умовно на Південному полюсі, або полетів у космос, то голландці, по такі логіці, приїхавши до Цемаха визнала би - що то країна Цемахія?
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А тим часом перемир'я триває по всій лінії фронту. Один боєць загинув, четверо поранено.
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Вывсевретезелямиротворецлучшийлидергалактикиуряя.
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Дивним видається той факт що хотєлку цемаха озвучує адвокат "ністараниканфлікта". Бойовик Цемах готовий свідчити слідчим із Нідерландів, але тільки якщо вони приїдуть на непідконтрольну територію, - російський адвокат - Цензор.НЕТ 5590
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Пане, а яка Ваша відповідь на питання: «Чий Крим»?
Тільки одним словом.
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ви зовсім темний???
Конституція України

Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.
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Добре.
Щодо Конституції, ніяких питань Там все правильно.
Переформатуємо питання до Вас.
Россія захопила Крим частину территорії України.
Ваша відповідь.



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по легенде ФСБ Цемах расскажет "ФСЕ" !
и про украинские Буки на крыльях украинского шурмовика, который наводил испанский диспетчер......
Выдал ценного фрукта ЗЕльоная му...ла !
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Он хочет, чтобы следователи приехали к нему на территорию, которую контролирует НВФ "ДНР".

Теперь ещё и голландцы своих выменивать будут. Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, - адвокат - Цензор.НЕТ 9607
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Этого сепара уже гебешники подготовили к правильным показаниям
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Выполнит фсбешное задание и напоят чайком.
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А як же з відео де він патякав про це на камеру?
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Единственный и неповторимый вопрос. Всё остальное- вторично.
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Думают що він допоможе сприснути росіянцям
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Потому-то он ещё живой т.к. хремлю важно, чтобы его ещё раз допросили, все роли расписаны, ответы вызубрены
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дорогой адвокат у полубомжа))))))))))) как то это парашей папахивает
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Что за многоходовочку ***** придумал? За что Цемах в розыске в рф?
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Ничего нового не придумал. Все тоже самое, мытутнипричем, ихтамнет и пр.
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"защитить свое доброе имя и репутацию" - алкаша ??))))
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Фсбешники отработали цемаха, теперь заманят и отработают нидерландцев.
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Про "Бук" смонтированный на самолете Су-25 покойного летчика Волошина рассказывать будет.
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Ну це буде аж надто палівно, бо навіть москалі від неї відмовилися і говорять тепер лише про нібито український Бук...
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Ну якщо захистити свою репутацію? То звісно треба їхати,після артпідготовки.
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Ось така фігня, малята - наш, український!!?? Суд відпустив терориста Цемаха під ОСОБИСТЕ!!! зобов'язання, а наших моряків відпустили ҐПІД ЗОБОВ' ЧЩАННЯ ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА ДЕРЖАВИ Україна Денисової. Тобто за Цемаха не підставились не лише кацапи, яких на Донбасі буцімто нема, але цюй навіть ряжений їхній "омбудсмен".
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Свідка в суді попереджають про відповідальність за дачу не правдивих свідчень і за відмову за дачу свідчень. Він може бути заарештований прямо в суді і на нього відкрито справу, коли в результаті розбірок виявиться що брехав під присягою. Яка може бути йому відповідальність через скайп і з дірки ? Значення його свідчень-"0"
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Анатолий Кучерена. Знаменитый адвокат, если на то пошло. Чего это он в это дерьмо полез? У него ведь были такие(!!!) клиенты, что охренеть можно. А тут- полутруп Цемах. И Кучерена- таки полез... Как-то странно...
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-- шо странного, Андрюха? -- ты тоже клятой шляхте продался за долю малую! *)
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Тебе сбросить список его клиентов? Я продался не только шляхте. У меня таки польско-нидерландская Со. Так сбросить списочек клиентов? Или- поверишь?
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Та верю... ...верю! -- тебе верю...*)
Токо, на том параходике, шо я недавно ходил и плавал -- матрос-уборщик (индокитаец-индус), получает 900 евриков в месяц, а бармен -- украинец -- 1800. Чистыми!
...меняй профессию и судно...
Шучу, конечно... -- тебе Уважуха! *)
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Мне, в пятницу, предложили срочный контракт- принимать нулячее судно-цементовоз. Контракт- два месяца. Я- отказался. Мне, мгновенно добавили на сотню более, чем получает на том пассажире индонезиец, в месяы. Я- снова отказался. Вот тогда мне поверили, что я- реальный патриот Республики Гана. И- дали расписание вылета на контракт.
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-- поздравляю! -- сажи возьми в рейс побольше -- черней будешь...*)
Вообще -- Мореманы -- это Люди! ...поверь мне...*)
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Я бы поставил таки Лисовского. А уже потом, всяких Сноуденов.
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Поболее, чем в коробке Чубайса, перед выборами, точнее- перед вторым туром.
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Но,это за одно человеко- место на прямую,а здесь коственно не один клинент ,но
высокого полёта.
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Да-да... Взлететь можно очень высоко. Это- смотря куда фугас заложить. И скока там будет в тротиловом эквиваленте...
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Модель атомной бомбы-- наземный взрыв -- 25кг( 1ящик) снизу-яма 1,5-2м,бочка соляры,
и 75 кг(3ящика) тротила. Закидать слегка.
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походу, с ним успешно поработали, вот он и созрел. а на неподконтрольную, шоб лишнего не сболтнул.
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Боевик Владимир Цемах готов дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении рейса МН17

...почалося... -- как буд-то следователи из Нидерландов, ещё не всё от него узнали -- и оно им надо?
Где наши кораблики, Зеля?! -- ...а народ ликует...
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прикольно будет, если следователи попадут на подвал ...
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***** это даром не нать... Офиц. появление гол. следопытов в дыре - часть плана легитимизации дыры, то бишь ***** снова будет непричемс...
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это понятно, но они могут и по закону туда попасть,
дыра никому в законе не нужна,
ибо дыра это гнилая язва , которая должна гнить,
свми подумайте, вот вдруг дыра независимое государство, зачем оно параше ?
а так самый что не на есть источник
рузгого духу
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Проблемы не у Цемаха, а у плешивого карлика из Кремля. Поэтому, по "легенде", Цемах на допросе, если он будет, скажет, что на кнопку пуска установки "Бук" нажал Яценюк.
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Людей, до яких він приїхав, він з собою привіз? Боевик Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, но только если они приедут на неподконтрольную территорию, - российский адвокат - Цензор.НЕТ 5612
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Он не артист, у него в отличие от Зе масовки из квартала нет.
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он бандит из 90х, со связями в кремле
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Та да. На ПРЯМОМ тоже постоянно интервью дают жители донбасса, которые имеют киевскую прописку и никогда на донбассе не были.
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Блин... У гонтаревой научился. Боевик Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, но только если они приедут на неподконтрольную территорию, - российский адвокат - Цензор.НЕТ 1701
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ЕСПЧ присудит ему компенсацию за похищение(возможно).
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там тех следователей грохнут и скажут как всегда кацапы "" их там нет " ))
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Может маловато наши ребята звезданули деда по башке, когда тащили через ноль. Теперь очухался и петушка из себя корчит.
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Думаю, что Цемаху уже готовят завтрак его друзья (обед, ужин и т.д.) в кафе "Сепар" ....или подобном заведении....Что для него очень печально, так ,как выехать никуда с" Родины" нельзя...Так жаль, что мировая общественность его не увидит в судебном заседании и на нарах....
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интерсно, а огда лугандон в лоно Батькивщины вернется этот самый цимес куда бежать будет? его ведь везде ищут? он мне напоминает старый анекдот о неуловимом Джо. цимес ехай в Голандию тебе ведь там (по твоим же словам) обещали хатынку и защиту. ну чего ты дебил в гавне в дыныре сидишь! вот мудак! и последнее, сдается мне цимес что ты до марта 2020 (начало суда по боингу в Гааге) не доживешь... путлеру лишние свидки на йух не упали... у куйла это просто как у берии - нет чела нет проблем!!! удачи тебе дятел, чтобы быстро и не больно!!!
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А в показаниях Волкера есть эпизод, где он высказывается об обвинении в войне на Донбасе командой Зеленского лично Порошенко ... В подтверждение Ермак показал ему фотку убитого обстрелами ВСУ его родственника на Донбасе ... Т Е ене Россия сбила МН-17 , а Порох ... Все переписки с уточнениями текстов для Трампа вел вел Ермак... Кому-то еще не понятна идеология его взглядов на войну на Донбассе? Главный Дипломат Зеленского...
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хай допитують в Золотому там не стріляють ,а ми побачим як працює поліція в сірій зоні сивуху в посередники тим чмом яке сепарів збирається ставити на керівні посади
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..Кучерена, кто не в курсах, давно уже не адвОкат, а по самые помидоры пропогандон кремлевский, их много там адвОкатов бывших рвануло в Дурдуму, Совфед, др. кремлевские структуры, где посытнее, помягче и потеплее...кучерена, макаров, хинштейн и пр....
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Никто не понял , насколько красиво наши обьіграли Расею ? Цемах обьявлен в РФ в розьіск, по требованию прокуратурьі Нидерландов! Єто бинго!!!
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Но Нидерланды объявили Цемаха подозреваемым, только после того как Цемах выехал из РФ в Снежное, то есть на территорию Украины. В чем тут бинго???
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На днях этот Цемах давал интервью /показывали на одном из рос. телеканалов/. Смысл заключался в том, что ему на допросах якобы предлагали гражданство и домик в Нидерландах вместо пожизненного. Он еще и пошутил: "А почему не в Австралии?" Так что его уже подготовили, что и как говорить. Будет упор на угрозы и шантаж. От всех своих показаний откажется. Но это и так было понятно...
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Могу сразу транслировать єти показания: "Не знаю,не чув, не припомню, но стреляли те , кто "мальчика в трусиках"....точно говорю..*** бу!"
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Якесь чмо,щось варнякаэ.Кому це цiкаво куме?
-А поржать? Бойовик Цемах готовий свідчити слідчим із Нідерландів, але тільки якщо вони приїдуть на непідконтрольну територію, - російський адвокат - Цензор.НЕТ 9253
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Чуваки не уплетайте то,що вам в застенках сварганили и напялили это на политику или наоброт Бойовик Цемах готовий свідчити слідчим із Нідерландів, але тільки якщо вони приїдуть на непідконтрольну територію, - російський адвокат - Цензор.НЕТ 3657
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