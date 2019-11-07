EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  2046  6
Все про:Мінздоров'я (1017) Національний інститут раку (2)

 Мінохоронздоров'я усунуло директора Національного інституту раку

Директора Національного інституту раку Олену Колесник відсторонили від виконання посадових обов'язків на час проведення комісійної перевірки Міністерства охорони здоров'я, яка проводитиметься до грудня 2019 року.

Про це на засіданні Комітету з питань охорони здоров'я заявив заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на LB.ua.

Він зачитав відповідний наказ на засіданні, де обговорювалася ситуація, що склалася навколо Національного інституту раку.

"Колесник відсторонено від виконання обов'язків директора, її обов'язки на час проведення розслідування покладено на заступника з організаційно-методичної роботи (Лукашенко А. В.). Перевірка проводиться зокрема, щоб виявити відповідність директора обійманій посаді, згідно з її контрактом. Ми рухаємося до реорганізації", - заявив на засіданні Семиволос.

Нова комісійна перевірка розпочала роботу в рамках проведення реструктуризації інституту і надання йому автономізації. Колесник поставила свій підпис під відповідним документом, підтвердивши, що з наказом вона ознайомлена.

Нагадаємо, що на даний момент триває розслідування в рамках двох кримінальних справ щодо закупівель НДР через систему ProZorro. 25 жовтня МОЗ оголосив результати аудиту в Інституті раку, під час якого було виявлено численні порушення, і передав результати правоохоронцям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Інституті раку прокоментували проведений МОЗ аудит

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158415
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
неплохо бы проверить, почему на наши налоги закупаются лекарства от рака, а потом больные их покупают в той же клинике.
 показати весь коментар
 
 
Стоит посмотреть какие машинки сотрудников там запаркованы.
И какие их зарплаты.
И какой уровень выздоровления.
И что бы сказал о методиках института, известный доктор Тулио Симончини.
 показати весь коментар
 
 
кто сел в тюрьму за то что зарплаты врачей в три раза меньше чем грузчиков
тому умеющие лечить врачи в Польше и Прибалтике
а здесь урнд оставлнет только рвачей
 показати весь коментар
 
 
Резюме від 21 березня 2016

Семиволос Андрей ВладимировичКоммерческий директор, 16 000 грн
https://www.work.ua/resumes/1702479/

судя по квалификации урядовцив
цель не развитие экономики а окончательная ликвидация остатков еще тлеющих от УССР
 показати весь коментар
 
 
Под предлогом борьбы с коррупцией все злачные места захватываются иудеями. Их тактика - заменить взятки новыми ценниками, которые на порядок-два станут выше. Им дали возможность организовывать частные клиники, но они лезут в государственные, построенные социалистами для простого народа. Готовьте ваши денюжки, без десятка тысяч долларов вас теперь и на порог не пустят.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору