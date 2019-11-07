 Мінохоронздоров'я усунуло директора Національного інституту раку

Про це на засіданні Комітету з питань охорони здоров'я заявив заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на LB.ua.

Він зачитав відповідний наказ на засіданні, де обговорювалася ситуація, що склалася навколо Національного інституту раку.

"Колесник відсторонено від виконання обов'язків директора, її обов'язки на час проведення розслідування покладено на заступника з організаційно-методичної роботи (Лукашенко А. В.). Перевірка проводиться зокрема, щоб виявити відповідність директора обійманій посаді, згідно з її контрактом. Ми рухаємося до реорганізації", - заявив на засіданні Семиволос.

Нова комісійна перевірка розпочала роботу в рамках проведення реструктуризації інституту і надання йому автономізації. Колесник поставила свій підпис під відповідним документом, підтвердивши, що з наказом вона ознайомлена.

Нагадаємо, що на даний момент триває розслідування в рамках двох кримінальних справ щодо закупівель НДР через систему ProZorro. 25 жовтня МОЗ оголосив результати аудиту в Інституті раку, під час якого було виявлено численні порушення, і передав результати правоохоронцям.

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